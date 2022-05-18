Пропагандисты готовят россиян к капитуляции и поражению в войне, - Центр противодействия дезинформации
Российские пропагандисты стали менять риторику
Об этом в Telegram сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, передает Цензор.НЕТ.
"В последнее время на театре военных действий в Украине произошло сразу несколько ключевых событий:
- остановка наступления врага почти по всем направлениям;
- предоставление Украине тяжелого вооружения;
- эвакуация защитников Мариуполя c "Азовстали".
Все эти факторы не способствуют оккупантам в захвате украинских территорий. Но, несмотря на военные поражения, роспропаганда вынуждена ежедневно общаться с аудиторией, которая и дальше ждет "побед", - отметили в ЦПД.
Пропагандистские медиа начали перестраивать стратегию и готовить россиян к "неожиданным итогам": поражению в войне и капитуляции.
"Аргументом в пользу этого является медийное затишье в прокремлевских СМИ и капитуляционная риторика их экспертов", - подытожили в Центре противодействия дезинформации.
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fixed
(а що таке "суро"?)
Это было 75 лет назад
Цікаво, за перший хтось відповість?
Но, еще два месяца назад они "брали" Львов и Берлин, а теперь сбитый беспилотник или ракета в Белгородской области считается победой рузького оружия.
Ладно Гиркин на ютубе, но Ходаренка на центральный канал с его завуалированным ****** раисе ни кто бы не выпустил, равно как и скабееву с желто-блакытной темой на футболке и мужа ейного с прискорбным @балником (по моему он первый "вкурил", что медный таз неизбежен и гораздо ближе).
Нагадало анекдот.
- що у тебе с лицом?
- да так. Прапор сказал - был у меня один х@й в роте.
И тут я его поправил. Не в роте а во рту
*****пропагандистка.
Робочий рот і цим все сказано!
руснявий, п*зда твоєму акк
Договорняк між Зе і кремлем за посередництвом думаю Макарона, Шольца, Ердогана.
Відповідати за базар кремлю прийдеться сурово - як що не віддадуть азовців і бійців
ЗСУ.
В пол силы это как? Или Вы полагаете, что на "нулевке" реально возможно находиться с начала и до конца войны? Или Вы думаете, что у нас нет потерь и "слаживание" возможно простым дополнением определенного количества бойцов?
На юге в основном крысчане и нацгвардия, а не бурято-кавказская орда.
Наступление есть, но открытая местность значительно сдерживает, ждут дальнебойную артиллерию, зачем подставляться, пару дней погоды не сделают.
За мост не молчат, его стратегическое значение прекрасно понимают с обеих сторон. Там ПВО понатыкали еще с 2014. Мне нравятся призывы экзпердов бахнуть ракетой, а то что ей надо еще долететь, об этом никто подумать не хочет.
Надбали Херсон, знищили Маріуполь, пробили коридор до Криму... В Україні гуманітарна і економічна катастрофа, мільйони біженців за кордон...знищений житловий фонд прикордонних Сум, Чернігова, Харкова... Це поразка москалів?
По-моєму...що хотіли москалі, то і виконали.... А те що Київ не взяли...то таке...ще будуть спроби...
А як ви собі уявляєте капітуляцію росії? Президент ядерної держави приїде і підпише капітуляцію від неядерної?
Паливом хоч для початку забезпечте країну, чи шо там "рейтинги" впали у зе.
Зелені можновладці дуже творчі люди.
Спостерігайте за руками.
1. Як дати московітам можливість відстежувати переміщення війскової техніки в Україні ? Дуже просто: сказати що на дорогах багато ДТП і давайте ввімкнемо дорожні камери спостереження
2. Як сповільнити рух військової і волонтерскої допомоги з закордону, щоб це не виглядало як діверсія ? Дуже просто: треба встановити нульове розмітнення ВСІХ авто, а не тільки тих, що потребує армія, госпітальєри і волонтери. Тоді нештучні черги на кордоні уповільнять процеси перетину кордону для всього
3. Як взагалі зупинити рух автотранспорту в межах України ? Під соусом труднощів військового стану ввести державне регулювання цін на паливо. "Далі воно само встане, ось побачите"©
4. Як зупинити виробництво, яке працювало ? Але щоб це не виглядало як діверсія. Дуже просто: треба постановою КМУ призначити перелік товарів критичного імпорту, а всі інши товари автоматично втрачають можливість потрапляти в Україну. Відповідно, встануть бізнеси, які з цими товарами працювали
5. А як вбити бізнеси, що не мають можливість відновити виробництво на Західній Україні, де для них не має технологічних умов, а можуть це зробити в Європі, де такі умови створені ? Треба щоб зелене НБУ встановило заборону на безтоварний імпорт.
6. А як вбити український бізнес в Європі (щоб це не виглядало як діверсія), який до 23 лютого поповнював бюджет України ? Та все дуже просто: треба заборонити виїзд фахівців через кордон.
7. Як запобігти наданню військової або фінансової допомоги від країн-партнерів України ? Треба влаштувати скандал через недолуги заяви "радників"
8. Як посварити поляків з українцями ? Вчора бачили на Євробаченні
І ще тисячи фактів "тактики малих порізов" у виконанні провладних щурів. А коли впритул дивишся на ті порізи, то і не бачиш закривавлене тіло України.
Ось так і намагаєшся пояснити оточуючім, що, доки при владі знаходиться п'ята колона на чолі з дЄрьмаком, ніякої перемоги не буде. Ось те все "не на часі" і "розберемось після перемоги" разом зі своїм шапкозакидательством можете сміливо запхати собі в одне місце. Я ще з кінця лютого толочу про те, що рашистська агентура, яка засіла у провладних кабінетах, по-перше - сприятиме поразці України (хоча б територіальній), а по-друге - знайде тисячу способів і причин, щоб завадити Україні вступити в ЄС/НАТО. То ж не треба висиратися в сторону європейців. Спершу треба подивитись у дзеркало і пошукати причини там. Наголосували - отримали. Більшість громадян наївно вважають, що та *******, яка з їхньої легкої виборчої руки засіла на Банковій, якось сама собою розсмокчеться, як чиряк на дупі. Ні, панове, ці потвори будуть і надалі безкарно гидити вам на голови, здаючи українські території.
Пороха під час війни з легкої руки рашистської пропаганди і наших місцевих журнашлюх критикували і поливали гівном 24/7, і готові були лінчувати невідомо за що, а зараз, коли влада майже відверто чинить зраду і здає країну кацапам, всі дружньо жують шмарклі та сподіваються на перемогу, коли країною керує ворог. Не на часі? Гаразд... Тільки потім не дивуйтесь, якщо раптом прокинетесь у поліцейській державі, а ⅓ частина територій України буде під орками.
2. все важке озброєння, що дали все ще не міняє розклад кардинально на нашу користь, а тільки допомагає відбиватись.
3. на азовсталі була ЗДАЧА В ПОЛОН, а ні разу і ніяка не евакуація!!!!
центр дезінформації працює не тільки в москалів, а і в нас. так виходить?
Поліз ховатися у шафу.