Пропагандисты готовят россиян к капитуляции и поражению в войне, - Центр противодействия дезинформации

Российские пропагандисты стали менять риторику

Об этом в Telegram сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, передает Цензор.НЕТ.

"В последнее время на театре военных действий в Украине произошло сразу несколько ключевых событий:

- остановка наступления врага почти по всем направлениям;

- предоставление Украине тяжелого вооружения;

- эвакуация защитников Мариуполя c "Азовстали".

Все эти факторы не способствуют оккупантам в захвате украинских территорий. Но, несмотря на военные поражения, роспропаганда вынуждена ежедневно общаться с аудиторией, которая и дальше ждет "побед", - отметили в ЦПД.

Пропагандистские медиа начали перестраивать стратегию и готовить россиян к "неожиданным итогам": поражению в войне и капитуляции.

"Аргументом в пользу этого является медийное затишье в прокремлевских СМИ и капитуляционная риторика их экспертов", - подытожили в Центре противодействия дезинформации.

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