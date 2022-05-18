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Новости Война
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Пропагандисты готовят россиян к капитуляции и поражению в войне, - Центр противодействия дезинформации

скабеева

Российские пропагандисты стали менять риторику

Об этом в Telegram сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, передает Цензор.НЕТ.

"В последнее время на театре военных действий в Украине произошло сразу несколько ключевых событий:

- остановка наступления врага почти по всем направлениям;
- предоставление Украине тяжелого вооружения;
- эвакуация защитников Мариуполя c "Азовстали".

Все эти факторы не способствуют оккупантам в захвате украинских территорий. Но, несмотря на военные поражения, роспропаганда вынуждена ежедневно общаться с аудиторией, которая и дальше ждет "побед", - отметили в ЦПД.

Пропагандистские медиа начали перестраивать стратегию и готовить россиян к "неожиданным итогам": поражению в войне и капитуляции.

"Аргументом в пользу этого является медийное затишье в прокремлевских СМИ и капитуляционная риторика их экспертов", - подытожили в Центре противодействия дезинформации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блогер из Чернигова писала в фейсбуке, что Россия должна победить. Она может сесть на 5 лет

пропаганда (3705) россия (96481) Центр противодействия дезинформации (138)


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Топ комментарии
+65
Мы уже слышали, что у них ракет на три дня.
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18.05.2022 20:36 Ответить
+47
Дядько Джо недозволить !!! Цього разу зістрибнути не вдасться!!!)))
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18.05.2022 20:43 Ответить
+43
Вже пізно. Хана вам, уроди.
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18.05.2022 20:36 Ответить
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Вже пізно. Хана вам, уроди.
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18.05.2022 20:36 Ответить
Мы уже слышали, что у них ракет на три дня.
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18.05.2022 20:36 Ответить
Не переживайте, Люся новую байку сбацает. И глазом не моргнет.
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18.05.2022 21:27 Ответить
"Суровые будни в мужском государстве" Семён Скрепецкий
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18.05.2022 20:37 Ответить
Суро ******** в мужском государстве

...
fixed

(а що таке "суро"?)
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18.05.2022 20:57 Ответить
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18.05.2022 21:12 Ответить
ВуглуСкрёбет мышь. А кто такой вуглускр?
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19.05.2022 10:48 Ответить
А вам не здається що це нас готують до Мінська -3 бо воювати зешобла не буде - не їх стиль, їм би пасрєдінє.
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18.05.2022 20:40 Ответить
Дядько Джо недозволить !!! Цього разу зістрибнути не вдасться!!!)))
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18.05.2022 20:43 Ответить
Шось не чути від амерів про масове постачання артилерії, танків, літаків.
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18.05.2022 21:06 Ответить
Так і є,судячи з інфи останніми днями...
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18.05.2022 20:44 Ответить
Не цього разу,потрапив Генітальніший в 3,14здорез,між молотом та ковадлом!!!))
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18.05.2022 20:49 Ответить
Наврядчи, риторика у Зе зовсім інша. Однак можливі поступки, по Криму, аренда на 15 років...
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18.05.2022 20:45 Ответить
Как Königsberg на 50 лет?
Это было 75 лет назад
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18.05.2022 20:52 Ответить
Сподіваюся що українці та ЗСУ не дозволят,за підтримкою амерів і бритів !!!))
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18.05.2022 20:56 Ответить
хрена вам кацапы а не Крым на 15-ть лет - пол года максимум..
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18.05.2022 21:21 Ответить
Чому те, що ти пишеш, суперечить тому, що https://www.unian.ua/politics/ukrajina-ne-mozhe-sobi-dozvoliti-bud-yakiy-minsk-i-maye-deokupuvati-teritoriji-podolyak-novini-ukrajina-11826651.html заявляють ?
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18.05.2022 20:49 Ответить
Заявлять - не мешки ворочать. У ЗЕшлюх - 7 пятниц на неделе. Сёдня зеленский - супервоин, который в одно рыло освобождает всю территорию Украины. Завтра зеленский будэ цёмать сраку ***** и причмокивать от удовольствия. Про всяких подляков, арахамов и люсь я вобще молчу
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18.05.2022 23:11 Ответить
Або запахло "Будапештським лохорандумом -2"?
Цікаво, за перший хтось відповість?
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18.05.2022 21:56 Ответить
Дивився цю **********. Но ето же весь мир против нас. Оно думала ******** гоняти.
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18.05.2022 20:40 Ответить
Пісець наблизився непомітно!! А как дишал!!!)))
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18.05.2022 20:40 Ответить
Книга пуйла перед судом. А Київ був так близько. Рукою подати.
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18.05.2022 20:43 Ответить
Пока еще не готовят.
Но, еще два месяца назад они "брали" Львов и Берлин, а теперь сбитый беспилотник или ракета в Белгородской области считается победой рузького оружия.
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18.05.2022 20:41 Ответить
В открытую не говорят, но риторика сильно поменялась.
Ладно Гиркин на ютубе, но Ходаренка на центральный канал с его завуалированным ****** раисе ни кто бы не выпустил, равно как и скабееву с желто-блакытной темой на футболке и мужа ейного с прискорбным @балником (по моему он первый "вкурил", что медный таз неизбежен и гораздо ближе).
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18.05.2022 21:06 Ответить
Скабєєв не перший, в нього обличчя не для гри в покер.
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19.05.2022 02:07 Ответить
Брехня, нет такого.
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18.05.2022 20:41 Ответить
Чого такого?
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18.05.2022 20:44 Ответить
Є...уже експерти ********** говорять про те,що увесь світ проти них...
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18.05.2022 20:51 Ответить
ну так это констатация факт не более ..
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18.05.2022 21:22 Ответить
А що в неї з ротом?
Нагадало анекдот.
- що у тебе с лицом?
- да так. Прапор сказал - был у меня один х@й в роте.
И тут я его поправил. Не в роте а во рту
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18.05.2022 20:43 Ответить
Це ж професійна ***** пропагандистка.
Робочий рот і цим все сказано!
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18.05.2022 20:45 Ответить
Та в натурі воно таке страшне.
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18.05.2022 20:48 Ответить
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18.05.2022 21:16 Ответить
Такое впечатление, что Ашот с Вартаном одновременно вставили свои *** ей в жопу лет 20 назад. И ушли. А *** в жопе остались, судя по выражению лица
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18.05.2022 21:02 Ответить
Заголовок «‎вторгнется ли Россия в Украину»‎ всего за три месяца превратился во «‎вторгнется ли украинская армия в Россию»‎. https://t.me/kievreal1/21832?single
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18.05.2022 20:43 Ответить
Новина в стилі арестович-стайл, а по-простому-брєд. Достатньо глянути на мапу бойових дій, зведення Генштабу, і новинну стрічку про кількість ракетних/артилерійських обстрілів міст та сіл.
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18.05.2022 20:43 Ответить
Именно сейчас рашисты будут победно идти до своего конца. Бункерфюрер понимает что война против Украины это его конец. Но у него не хватит духа выпустить пулю себе в висок, предварительно выпив яда. Слишком роскошный бункер себе построил.
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18.05.2022 20:49 Ответить
ніхєра собі! отета прахвєсіанлізм, отета інтєлєкт)))
руснявий, п*зда твоєму акк
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18.05.2022 21:07 Ответить
Де зупинка? Кожен день бомбардує авіація на сході.Причому масовано.
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18.05.2022 20:45 Ответить
В війні переможемо, але великою ціною, хоча якщо подивитись як влада злилася Маріуполь то потім можуть сказати що і Херсон не можна військовим шляхом звільнити. Почались підкилимні ігри, нажаль.
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18.05.2022 20:45 Ответить
соловьевы,шейнины,********* с киосаянами & компани готовы к отсосу с рождения..
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18.05.2022 20:48 Ответить
а вони так же бояться своїх холопів ніби ті вийдуть на вулиці бунтовать і все рознесуть чхати хотів ***** на власних холопів він їх не боявся ніколи і не прислухався, все рівно вибори намалюють якщо будуть, не розумію чому всі кажуть що важлива думка що подумають їхні орки як нібито населеніе Мордора має якийсь вплив якщо Мордор програє проти ***** все рівно не вийдуть на вулиці незадоволені не дано їм бунтовать проти царя, проковтнуть, це генетично в орках
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18.05.2022 20:49 Ответить
ЦЕ НАМ ВІШАЮТЬ ЛОКШИНУ НА ВУХА І ГОТУЮТЬ ДО «ДАҐАВАРІЦЦА ПАСЄРЄДІНЄ» ! УКРАЇНЦІ,РОЗКРИЙТЕ ОЧІ ! ЗЕЛЕНІ ГНИДИ ОБЕРІГАЮТЬ ЗРАДНИКІВ,ШПИГУНІВ ТА ПІДСТАВЛЯЮТЬ ПІД УДАРИ ТУ ДОПОМОГУ,ЩО НАМ НАДХОДИТЬ ! ЇМ НЕ ПОТРВБНА НАША ПЕРЕМОГА-БО ЦЕ СМЕРТЬ ДЛЯ КОРУПЦІЇ !
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18.05.2022 20:52 Ответить
А чи можна вичислти хто яка зечмоня вас спамила?
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18.05.2022 22:04 Ответить
Та зрозуміло,що будуть спамити,але хіба спам то проблема у порівнянні з тим про що я говорю...
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18.05.2022 22:17 Ответить
РНБО казала,що нападу москалів не буде.
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18.05.2022 20:52 Ответить
Самі втечуть.
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18.05.2022 20:59 Ответить
На Рен ТВ еще есть пропагандон Прокопенко.
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18.05.2022 20:53 Ответить
Я надіюсь наші спецслужби перевіряють кацапські пабліки, 3.14дараси викладають катування наших хлопців, є лиця кацапів їх треба негайно індетефіковувати.
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18.05.2022 20:56 Ответить
не все так просто
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18.05.2022 20:56 Ответить
Так проясни.
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18.05.2022 21:01 Ответить
капитуляция и полный распад сатанинской рашки!
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18.05.2022 20:58 Ответить
В Москве вынуждены признать факт массового бегства ученых из России. Правда признание прозвучало чисто по-русски, мол, США переманивают ученых крупными деньгами
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18.05.2022 21:00 Ответить
А вот мне кажется, что это именно сам Центр противодействия дезинформации подобными заявлениями пытается отвлечь украинцев от капитуляции в Мариуполе и нагло врет про какие-то договоренности и "эвакуацию" с последующим якобы обменом. Если была договоренность про обмен, то почему раненых везут в Новоазовск, а остальных в тюрьму на территории "днр", а не по тому же маршруту, по которому выходили гражданские с Азовстали?
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18.05.2022 21:04 Ответить
Яка "капітуляція в Маріуполє" ?
Договорняк між Зе і кремлем за посередництвом думаю Макарона, Шольца, Ердогана.
Відповідати за базар кремлю прийдеться сурово - як що не віддадуть азовців і бійців
ЗСУ.
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18.05.2022 21:19 Ответить
Плюсую.
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19.05.2022 00:11 Ответить
Крысы мавзолейные хотят ипользовать ситуацию с Азовом в качестве козырного туза на переговорах...хотя любая ситуация с пленным для рабZeи проигрышная...
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18.05.2022 21:11 Ответить
почему?
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18.05.2022 21:13 Ответить
А зачем эта новость? Разве не всем известно правило, что врага нужно оценивать по теоретическому максимуму и готовиться к нему, даже если он на деле окажется слабее? Это же аксиома войны. На основании чего и зачем сделаны эти выводы? Готовят не к капитуляции, а к дополнительному вложению сил и средств, мобилизации (в том числе и заводов), призыву 2 млн человек. Это может быть реальностью. И к этому надо быть готовым. Уже сейчас, продолжая мобилизовывать личный состав, ища все способы получения вооружений, занимаясь подготовкой летчиков, ПВОшников, танкистов, хотя бы для начала английский язык то можно учить им, даже сидя в своих квартирах, симулятор скачать и тренироваться там, физподготовка в том числе, для этого всего не надо ехать в Германию, можно уже сегодня тренировать тысячи будущих пилотов, пвошников, танкистов и артиллеристов, исключительно по учебной литературе.
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18.05.2022 21:14 Ответить
Пізно кацапи - Ленд ліз вже оформлений, тепер або ваша капітуляція і відвод кацапських військ на лінію 2014 го, або заход військ України до Кубані і Маскви з Пітером
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18.05.2022 21:15 Ответить
Ну что парашинские пропагандоны. Власть меняется. Для вас заготовочка. Во всем виновата рука Путина. Валите все на него. Может вас и пронесет.
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18.05.2022 21:17 Ответить
Не думаю, что кацапы когда-то открыто признают капитуляцию, даже если сольются полностью. Они скорее соорудят себе "отрицательную победу", придумают новую цель "спецоперации", типа - не дали сменить подлому Западу режим в России (как заявил Патрушев) и преподнесут, как достижение.
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18.05.2022 21:19 Ответить
А что мешает США, типа не дали сменить подлой России режим в Украине?
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18.05.2022 21:29 Ответить
Ніякого 2014 вже не буде, ця тема закрита.
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18.05.2022 21:22 Ответить
евакуація захисників Маріуполя з "Азовсталі - це полон ....
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18.05.2022 21:26 Ответить
Вы такие смешные , пока они строят укрепления , херачат , вдоль границы , у них уже коридор в Крым и уходить они не собираются , капитуляция о чем вы Я вообще прихожу к выводу , что события развивались примерно так : Зеленскому сделали предложение , закончить все , что было начато в 14-м , т.е. Лугандон в границах областей и коридор в Крым . Поэтому и разминировали Чонгар и не взорвали мосты и подставили Азов . Но потом , что то пошло не так и ***** ударил по всему в том числе и по Киеву . И вот тут Зеленский испугался и реально сел на жопу , попросил Азов не уходить из Марика , а оттягивать силы на себя , обещая потом помочь и деблокировать . Ну дальше мы все знаем . Командир Азова зная , что орки будут продвигаться без помех , мог бы вывести гарнизон в 5000 человек из Марика , но его уговорили остаться . 22.02.22 я писал , что Марик будет окружен , но выйти 26 -го еще моно была . А теперь ребята в плену и их будут пытать . А вы пишете про капитуляцию москалей , ага щас
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18.05.2022 21:28 Ответить
Выйти можно было на северо-запад где то до 11 марта ,а потом где то до конца марта ,начала апреля с встречным ударом всего одной бригады , Азов предлагал этот вариант ,зеля со своим генштабом запретил
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18.05.2022 22:35 Ответить
Хтось дійсно вірить в цю маячню?Я маю на увазі висновки якихось еспертів щодо ********* москалів((
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18.05.2022 21:30 Ответить
евакуація захисників Маріуполя з "Азовсталі". Джерело:
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18.05.2022 21:33 Ответить
Ну конеша не будет , будет 22 , вы не заметили , что опять стали воевать в пол силы , на обстрелы границы не отвечают , на Херсон и Энергодар , Мелитополь не наступают . Наоборот открывают гуманитарные коридоры , что бы вата шастала . Причем заметьте , в Черниговской и Киевской области , всех насиловали и убивали , а на юге люди ходят туда сюда и не боятся с чего бы это За Керченский мост даже не заикаются . Дай Бог , что бы я ошибался
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18.05.2022 21:40 Ответить
у меня те же тревожные наблюдения, как будто что-то идет не так...
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18.05.2022 21:50 Ответить
2 Yakov Nemo
В пол силы это как? Или Вы полагаете, что на "нулевке" реально возможно находиться с начала и до конца войны? Или Вы думаете, что у нас нет потерь и "слаживание" возможно простым дополнением определенного количества бойцов?
На юге в основном крысчане и нацгвардия, а не бурято-кавказская орда.
Наступление есть, но открытая местность значительно сдерживает, ждут дальнебойную артиллерию, зачем подставляться, пару дней погоды не сделают.
За мост не молчат, его стратегическое значение прекрасно понимают с обеих сторон. Там ПВО понатыкали еще с 2014. Мне нравятся призывы экзпердов бахнуть ракетой, а то что ей надо еще долететь, об этом никто подумать не хочет.
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19.05.2022 08:11 Ответить
Новая "таврическая губерния" с Херсоном во главе и бОльшей частью запорожской обл., почти вся луганская, бОльшая часть донецкой с уже сдавшимся Мариуполем, коридор в Крым, ЗАЭС, Каховская ГЭС и канал. Плюс, пуляю ракетами куда и когда захочу. Нефтяногоэмбарго нет. Газового и не будет. Какая, нах, капитуляция? С какого перепугу, уважаемые "иксперды"? Харэ уже свои влажные фантазии озвучивать.
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18.05.2022 21:40 Ответить
До усього...Ще повністю знищений ЖИТЛОВИЙ ФОНД прикордонних міст.... Зараз там нерухомість коштує копійки, повністю знецінена... Люди втратили шалені гроші від вартості власного житла....... Тільки дурень буде купувати тепер житло в Харків, Суми, Чернігів
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18.05.2022 21:51 Ответить
Центр протидії дезінформації...це напевно аналог СКОБЄЄВОЇ і КІСЄЛЬОВЩИНИ НА РОСІЇ....

Надбали Херсон, знищили Маріуполь, пробили коридор до Криму... В Україні гуманітарна і економічна катастрофа, мільйони біженців за кордон...знищений житловий фонд прикордонних Сум, Чернігова, Харкова... Це поразка москалів?

По-моєму...що хотіли москалі, то і виконали.... А те що Київ не взяли...то таке...ще будуть спроби...
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18.05.2022 21:42 Ответить
какая нахрен эвакуация?
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18.05.2022 21:46 Ответить
Фигню не пишите , настоящих ученых расия не выпускает от слова совсем , как в совке . И это уже лет десять как .
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18.05.2022 21:48 Ответить
Ого , і в цих губа не дура.
А як ви собі уявляєте капітуляцію росії? Президент ядерної держави приїде і підпише капітуляцію від неядерної?
Паливом хоч для початку забезпечте країну, чи шо там "рейтинги" впали у зе.
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18.05.2022 21:54 Ответить
По фотке Скабеева готовится на некую работу ртом.
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18.05.2022 22:58 Ответить
так она и работает всю жизнь ртом
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18.05.2022 23:02 Ответить
Ashot Andreev:

Зелені можновладці дуже творчі люди.

Спостерігайте за руками.

1. Як дати московітам можливість відстежувати переміщення війскової техніки в Україні ? Дуже просто: сказати що на дорогах багато ДТП і давайте ввімкнемо дорожні камери спостереження

2. Як сповільнити рух військової і волонтерскої допомоги з закордону, щоб це не виглядало як діверсія ? Дуже просто: треба встановити нульове розмітнення ВСІХ авто, а не тільки тих, що потребує армія, госпітальєри і волонтери. Тоді нештучні черги на кордоні уповільнять процеси перетину кордону для всього

3. Як взагалі зупинити рух автотранспорту в межах України ? Під соусом труднощів військового стану ввести державне регулювання цін на паливо. "Далі воно само встане, ось побачите"©

4. Як зупинити виробництво, яке працювало ? Але щоб це не виглядало як діверсія. Дуже просто: треба постановою КМУ призначити перелік товарів критичного імпорту, а всі інши товари автоматично втрачають можливість потрапляти в Україну. Відповідно, встануть бізнеси, які з цими товарами працювали

5. А як вбити бізнеси, що не мають можливість відновити виробництво на Західній Україні, де для них не має технологічних умов, а можуть це зробити в Європі, де такі умови створені ? Треба щоб зелене НБУ встановило заборону на безтоварний імпорт.

6. А як вбити український бізнес в Європі (щоб це не виглядало як діверсія), який до 23 лютого поповнював бюджет України ? Та все дуже просто: треба заборонити виїзд фахівців через кордон.

7. Як запобігти наданню військової або фінансової допомоги від країн-партнерів України ? Треба влаштувати скандал через недолуги заяви "радників"

8. Як посварити поляків з українцями ? Вчора бачили на Євробаченні

І ще тисячи фактів "тактики малих порізов" у виконанні провладних щурів. А коли впритул дивишся на ті порізи, то і не бачиш закривавлене тіло України.
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18.05.2022 23:16 Ответить


Ось так і намагаєшся пояснити оточуючім, що, доки при владі знаходиться п'ята колона на чолі з дЄрьмаком, ніякої перемоги не буде. Ось те все "не на часі" і "розберемось після перемоги" разом зі своїм шапкозакидательством можете сміливо запхати собі в одне місце. Я ще з кінця лютого толочу про те, що рашистська агентура, яка засіла у провладних кабінетах, по-перше - сприятиме поразці України (хоча б територіальній), а по-друге - знайде тисячу способів і причин, щоб завадити Україні вступити в ЄС/НАТО. То ж не треба висиратися в сторону європейців. Спершу треба подивитись у дзеркало і пошукати причини там. Наголосували - отримали. Більшість громадян наївно вважають, що та *******, яка з їхньої легкої виборчої руки засіла на Банковій, якось сама собою розсмокчеться, як чиряк на дупі. Ні, панове, ці потвори будуть і надалі безкарно гидити вам на голови, здаючи українські території.
Пороха під час війни з легкої руки рашистської пропаганди і наших місцевих журнашлюх критикували і поливали гівном 24/7, і готові були лінчувати невідомо за що, а зараз, коли влада майже відверто чинить зраду і здає країну кацапам, всі дружньо жують шмарклі та сподіваються на перемогу, коли країною керує ворог. Не на часі? Гаразд... Тільки потім не дивуйтесь, якщо раптом прокинетесь у поліцейській державі, а ⅓ частина територій України буде під орками.
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19.05.2022 00:06 Ответить
Скорее, кацапов готовят к массовой мобилизации. ***** капитуляцию не признает. Зачем? У него есть куча быдла, которое можно мобилизовать и кинуть на убой в Украину. Авось поможется
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18.05.2022 23:20 Ответить
Центр протидії дезінформації створю нову дезінформацію! Ним що арестович керує?
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19.05.2022 00:01 Ответить
1. наступ москалів зупинився за 'майже' всіма напрямками ще ДВА МІСЯЦІ НАЗАД!
2. все важке озброєння, що дали все ще не міняє розклад кардинально на нашу користь, а тільки допомагає відбиватись.
3. на азовсталі була ЗДАЧА В ПОЛОН, а ні разу і ніяка не евакуація!!!!

центр дезінформації працює не тільки в москалів, а і в нас. так виходить?
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19.05.2022 00:26 Ответить
Відкрив новину. Побачив фото *************...
Поліз ховатися у шафу.
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19.05.2022 01:17 Ответить
 
 