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Новости Война
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Вода размывает могилы во дворах Мариуполя, что чревато распространением болезней, - мэр Бойченко

маріуполь

В заблокированном Мариуполе вода размывает могилы во дворах жилых домов, и это является составляющей эпидемической проблемы.

Об этом сообщил городской голова Вадим Бойченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня в Мариуполе оккупационные власти… пытаются подключить дома к водоснабжению, не понимая, что это целостная система, которая должна работать с водоотводом. И эта вода пошла рекой по нашему городу. К сожалению, она наделала только беды. Потому что в хаотическом порядке и наши жители, и террористическая организация "ДНР" хоронили убитых наших людей, и вода размывала эти могилы. И к сожалению, это тоже является составляющей этой эпидемической проблемы", - пояснил он.

Мэр добавил, что это также является составляющей экологической проблемы, "поскольку вся эта грязная вода и канализационные стоки движутся в сторону рек и моря, и поэтому летом будет большая проблема".

Бойченко еще раз акцентировал на гуманитарной проблеме в Мариуполе. В частности, в городе недостаточно еды, нет питьевой воды, энергоснабжения, условий для лечения людей, лекарств. А к этому прилагается другая очень важная составляющая, уже имеющая признаки большой проблемы, - эпидемическая и инфекционная.

"Мы уже стоим на пороге лета, требующего больше воды. А к этому еще прибавляется водоотвод, то, что не работает канализация. И мы должны понимать, что в Мариуполе остается более 100 тысяч населения, и это проблема… Уже и ООН сделала такие выводы, что здесь могут быть и вспышки холеры, и дизентерии, и других инфекционных заболеваний, и это, к сожалению, может унести тысячи жизней", - добавил глава города..

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Автор: 

Мариуполь (5737) Бойченко Вадим (68)


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Проблема не в размывании могил, а в распространении кишечных инфекций от живых. Воды в домах нет, канализация отсутствует. Естественно оставшиеся в городе оправляются под деревом или кустом. Со дня на день в Марике начнется несусветная жара, выплод мух и распространение инфекции. На первое место я бы поставил дизентерию, потом, кишечную палочку, сальмонеллу, протей, брюшной тиф, холеру...
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18.05.2022 20:50 Ответить
Так они все героически сдрыснули в первые дни, вон мер Мелитополя даже в плену был, а из плена вышел загоревший как будто в египте отдыхал, даже медальку дали.
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18.05.2022 21:05 Ответить
полуватный эмират каДырова второй после ватотополя
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18.05.2022 21:07 Ответить
А тем временем в Мариуполе случилась настоящая катастрофа. Похлеще прорванной воды. Так бесславно и позорно закончилась история сопротивления Мариуполя в Азовстали. Зачем нужно было доводить до пленения? Теперь унижения, пытки и смерть в мучениях. Никакого обмена не будет, или обменяют несколько человек на сотни орков. А остальных более 1000 украинских военных казнят, либо орки потребуют перемирия и капитуляции Украины. Война для Украины проиграна. Эта сдача в плен будет иметь катастрофические последствия для Украины.
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19.05.2022 00:16 Ответить
 
 