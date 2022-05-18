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Новости Война
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Российские оккупанты сегодня убили 10 гражданских на Донетчине, семеро получили ранения, - ОВА

донеччина

Вследствие обстрелов российскими оккупантами на Донетчине погибли 10 человек.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"За 18 мая россияне убили 10 мирных жителей Донетчины: 7 в Лимане и 3 в Бахмуте. Среди погибших в Бахмуте - 1 ребенок. Еще семь человек сегодня получили ранения.

Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - говорится в сообщении.

Читайте также: ВСУ готовы к атакам врага в Донецкой области, их планы нам понятны, - председатель ОВА Кириленко

Автор: 

Донецкая область (10158) Кириленко Павел (640)


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18.05.2022 20:58 Ответить
надеюсь укроаналог моссада найдёт всех...
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18.05.2022 20:59 Ответить
Царство Небесне вбитим...
Одужання пораненим
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18.05.2022 21:00 Ответить
Горіть в пеклі рашисти смердючі🔥🔥🔥

За вбитих дітей взагалі ніколи не буде прощення!
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18.05.2022 21:01 Ответить
Ублюдки.
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18.05.2022 21:12 Ответить
ну чего там сидеть?особенно с детьми ?Это ж передовая фактически
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18.05.2022 21:30 Ответить
 
 