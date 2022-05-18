Российские оккупанты сегодня убили 10 гражданских на Донетчине, семеро получили ранения, - ОВА

Вследствие обстрелов российскими оккупантами на Донетчине погибли 10 человек.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"За 18 мая россияне убили 10 мирных жителей Донетчины: 7 в Лимане и 3 в Бахмуте. Среди погибших в Бахмуте - 1 ребенок. Еще семь человек сегодня получили ранения.

Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - говорится в сообщении.

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