Российские оккупанты сегодня убили 10 гражданских на Донетчине, семеро получили ранения, - ОВА
Вследствие обстрелов российскими оккупантами на Донетчине погибли 10 человек.
Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
"За 18 мая россияне убили 10 мирных жителей Донетчины: 7 в Лимане и 3 в Бахмуте. Среди погибших в Бахмуте - 1 ребенок. Еще семь человек сегодня получили ранения.
Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Одужання пораненим
За вбитих дітей взагалі ніколи не буде прощення!