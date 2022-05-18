За 18 мая на Восточном направлении отбиты 7 атак, уничтожены до 220 оккупантов, 2 танка и беспилотник, - ОТУ "Восток"

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке ОТГ "Схід".

В сообщении отмечается: "18 мая наши воины отразили 7 атак российских фашистских сил. Потери врага составляют: личного состава – до 220; танков – 2; БМП – 2"; БПЛА – 1".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение 17 мая на Восточном направлении отбиты 2 атаки россиян, уничтожены до 110 оккупантов, 3 артсистемы, 1 ЗРК и 2 беспилотника, - ОТГ "Схід"