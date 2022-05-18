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За 18 мая на Восточном направлении отбиты 7 атак, уничтожены до 220 оккупантов, 2 танка и беспилотник, - ОТУ "Восток"

схід,оту

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке ОТГ "Схід".

В сообщении отмечается: "18 мая наши воины отразили 7 атак российских фашистских сил. Потери врага составляют: личного состава – до 220; танков – 2; БМП – 2"; БПЛА – 1".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение 17 мая на Восточном направлении отбиты 2 атаки россиян, уничтожены до 110 оккупантов, 3 артсистемы, 1 ЗРК и 2 беспилотника, - ОТГ "Схід"

потери (4468) ВСУ (6740)


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Топ комментарии
+5
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18.05.2022 21:16 Ответить
+4
Супер!
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18.05.2022 21:02 Ответить
+4
даем завтра 330 орков и с каждым днем +100. Дякуємо ВСУ.
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18.05.2022 21:03 Ответить
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220 оркив?
нам нужны пушки побольше...
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18.05.2022 21:01 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=6ZuBXsnIc8c https://www.youtube.com/watch?v=6ZuBXsnIc8c

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18.05.2022 21:22 Ответить
Супер!
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18.05.2022 21:02 Ответить
даем завтра 330 орков и с каждым днем +100. Дякуємо ВСУ.
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18.05.2022 21:03 Ответить
Что-то кацапы технику стали беречь, мобиками и карандашами закидывают нашу оборону..
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18.05.2022 21:04 Ответить
Давіть орків. Слава Україні!
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18.05.2022 21:10 Ответить
Героям слава !!
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18.05.2022 21:13 Ответить
Хочеться звісно вірити у цифри, але дивлячись на кількість знищеної техніки та живої сили окупантів, виникає питання, вони що тупо піхотою пруть без техніки?
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18.05.2022 21:10 Ответить
теж помітили?
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18.05.2022 21:15 Ответить
нет, просто техника бросается при первом артшухере, затрофеиную технику ГШ по понятным причинам не афиширует, а убегающих толпой аленей командиры не запрещают накрыть в жопу еще парой залпов. Теперь снаряды можно не жалеть - лендлиз топырится ящиками...
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18.05.2022 21:48 Ответить
якби було б так - були би в наших зведеннях звільнені села, по десятку щодня. А так - тільки по одному, і те на Харківщині (це слобожанський напрямок)
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18.05.2022 21:57 Ответить
Це шо, пішли атаки самим "м"ясом", без техніки???
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18.05.2022 21:14 Ответить
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18.05.2022 21:16 Ответить
Це вони в штикову ходили? Брусіловський прорив? Ой,як би не подавитись цією локшиною...
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18.05.2022 21:21 Ответить
насчет лапши - ответ ниже.
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18.05.2022 21:41 Ответить
Для понимания ситуации..

Некоторые данные по уровню укомплектованности частей и соединений российских войск, участвующих в так называемой "специальной военной операции на Украине"... и уровня понесённых ими потерь.

Командование 20-й мсд (из состава 8-й гв.ОА ЮВО) проводит активные мероприятия по восстановлению уровня боеспособности ряда подразделений дивизии, участвоваших в "сво"... в том числе, путём доукомплектования сформированных тактических групп дивизии.

Общие показатели:

Уровень укомлектованности дивизионной группы сводных (резервных) БТГр\ТГр и органов управления дивизии по состоянию на 15.05.2022 - 16%

по штату - 1007 всл.

в наличии - 161 всл.

в том числе - офицерский состав 88\29, прапощики 33\6, солдаты и сержанты 886\126

В частности...

БТГр 255-й мсп - 22% (по штату - 545, в наличие - 118)

БТГр 33-го мсп - 7% (Карл!!!), убит командир полка п\п-к Ю.Агарков (по штату -383, в наличии - 28)

ТГр 944-го сап - 19% (по штату - 79, в наличии - 15).

Всего, дивизия сформировала и выставили для участия в "сво" 3 БТГр\ТГр, а так же ряд органов управления уровня батальон-полк... И на сегодняшний день ни одна из них не укомплектована более чем на 25%.. Уровень понесённых потерь не позволяет использовать данные формирования в боевых действиях в виду полной их небоеспособности. По крайней мере, до момента восстановления уровня их укомплектованности личным составом и штатным ВВТ, позволяющего выполнять боевые задачи.

С началом полномасштабного вторжения вс рф на территорию Украины, командование российских войск УЖЕ расконсервировало и сняло с длительного хранения до 45% имевшихся на длительном хранении объёмов вооружения и военной техники.

В частности:

- ЗВО (Западный военный округ) - свыше 50%

- ЮВО (Южный военный округ) - до 50%

- ЦВО (Центральный военный округ) - до 48%

- ВВО (Восточный военный округ) -до 42%

Данная техника и вооружение используются в интересах подразделений и частей материально-технического снабжения (МТС) вс рф, развернувших систему пунктов ремонта и восстановления ВВТ на оккупированной территории Украины, а так же идёт непосредственно на доукомплектование тактических групп вс рф, принимающих участие в так называемой "сво".

Следует так же подчеркнуть, что в пунктах постоянной дислокации подразделений МТС вс рф на сегодняшний момент находится не более 50% от штатной численности автомобильной и специальной техники.

В Кемеровской области РФ, Приморском крае и Ленинградской области РФ фиксируются активные мероприятия по скрытоой мобилизации военно-обязанных лиц призывного возраста, а так же проведение интенсивной рекламно-призовной кампании по привлечению добровольцев для участия в войне на территории Украины.

В частности:

- рассылка мобилизационных предписаний военно-обязанным осуществляется в индивидуальном порядке, без информационных сообщений в местных и федеральных СМИ

- зачисленным в мобилизационные команды сообщается об отправке их на "сборы резервистов". На самом деле, их отправляют в приграничные области РФ для прохождения краткосрочного курса "доподготовки" в ранее развёрнутых полевых лагерях или же проводят таковой на базе ппд частей и соединений того или иного округа. Например, 2 дня назад такого рода лицами, уже прошедшими "курс доподготовки", была доукомплектована БТГр из состава 6-й ОА ЗВО, которая отправилась в зону боевых действий на террритории Украины.

- сотрудники военкоматов активно прозванивают военно-обязанных лиц нужных ВУС-ов, находящихся в запасе, с целью привлечения\возвращения их на воинскую службьу на добровольных началах. Однако, уровень притока добровольцев... всё равно остаётся достаточно низким и не позволяет российскому командовнию даже восполнять те потери, которые несут вс рф в ходе так называемой "сво".

Общая численность формирований вс рф, которые сегодня готовятся на полигонах вс рф на территории Воронежской, Белгородской и Ростовской областей, из числа так называемых "добровольцев", едва достигает 2500 человек...

Особенно умиляет тот факт, что в виду острой нехватки живой силы для доукомплектования БТГр\ТГр российских войск, уже ведущих активные боевые действия на территории Украины, их командование продолжает радовать свой подчинённый личный состав всякими интересными и забавными штуками. Например, личному составу целого ряда подразделений уже объявлено, что сроки ротации\замены увеличины с 4-х до 6-и месяцев (в отдельных случаях до 8-и месяцев). Более того, в целом ряде формирований объявлено вообще об отмене ротации\замены...якобы, до окончания "сво".
Машовец
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18.05.2022 21:40 Ответить
машовець ще той пістюх. Але дуже крупний, порівняно з люською - не в кожну щель пролізе...
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18.05.2022 22:01 Ответить
 
 