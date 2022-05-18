Президент Хорватии хочет блокировать членство Финляндии и Швеции в НАТО по примеру Турции
Президент Хорватии Зоран Миланович хочет, чтобы его страна вслед за Турцией заблокировала процесс рассмотрения заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на хорватский телеканал N1.
Миланович заявил в среду, что проинструктирует постоянного представителя Хорватии при НАТО Марио Нобило проголосовать против принятия Финляндии и Швеции в Альянс, пока в избирательный закон Боснии и Герцеговины не будут внесены изменения.
Миланович настаивал на том, чтобы членство Финляндии и Швеции в Альянсе зависело от избирательной реформы в Боснии, несмотря на то, что хорватское правительство неоднократно выражало свою поддержку членству обеих стран в НАТО.
Миланович находится в ожесточенном споре с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем в частности о том, поддерживать ли заявки двух стран на вступление в НАТО.
Выступая на пресс-конференции в своем офисе, Миланович сказал, что хорваты в Боснии "уничтожаются" как политическая единица, добавив, что в национальных интересах Хорватии улучшить свое положение в стране.
Впрочем, МИД Хорватии на прошлой неделе заявил, что посол Нобило будет придерживаться указаний министерства, а не президента.
Миланович сказал, что он уверен, что отказ Хорватии ратифицировать соглашение привлечет внимание международного сообщества к хорватским интересам в Боснии, заявив, что это единственный способ решить проблему хорватов в этой стране.
"Турция точно не сдвинется с места, пока не получит то, что хочет", - сказал Миланович, отметив, что позиция Хорватии была противоположной и что страна не борется за свои интересы.
Между тем, министр иностранных дел Гордан Грлич Радман назвал эти заявления "шантажом" и "неевропейскими".
Напомним, в среду Турция заблокировала первоначальное решение НАТО проработать заявки Финляндии и Швеции о присоединении к Альянсу, поставив под сомнение надежды на скорейшее вступление двух скандинавских стран.
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НАТО перед лицем нових загроз і викликів. Кацапи це бачать і нахабніють. ЯКРАЗ ФІНЛЯНДІЯ ШВЕЦІЯ І УКРАЇНА ДУЖЕ СИЛЬНО БИ ПІДСИЛИЛИ АЛЬЯНС НА ФОНІ МОСКОВСЬКОЇ ЗАГРОЗИ. Але всяка смердюча ******* вонятиме вставляючи немиті пальці...
Так и в нынешнем ЕС и НАТО
Душить надо в зародыше эти страны третьего мира. Пускай блокируют что хотят. Финам и шведам плевать, вступят через год, у них уже есть все гарантии. А по этим странам ударить катком репрессий и санкций. Будут знать, как открывать свой рот в военное время.
і чим швидше тим краще.
так само й орків є ради безпеки ООН
В Чехии, кстати, такой же кацапенок был. Но переобулся, признал свои ошибки. Как и Штанмайер, кстати. Теперь будут работать против кацапов. Они полезнее, чем какой-то Макрон, от которого только слова идут, а на поступках один вред. А вот этот совсем упоротый.
А Хорватия просто ноль,но у нее и Сербии (по сути одно и тоже, кроме религии) великодержавные замашки ,впрочем как и у Венгрии
Так-то Хорватия наравне с Сербией атаковала Боснию во времена югославских войн чтобы оттяпать себе тоже что-то. Так что не надо про то, что исключительно Сербия плохая, а все остальные боролись исключительно с ней.
Перша - це курди. Можна по-різному до них відноситись, але для Туреччини - це як для нас ОРДЛО. Вони вважають їх террористами, а у Швеції та Фінляндії, надають їм притулок, та навіть представлені у парламенті. У разі вступу, вірніше після вступу Швеції та Фінляндії до НАТО, вони стануть з Туреччиною військово-політичними союзниками. Як би відреагувала Україна, якщо б, наприклад Литва, надала політичний притулок сепаратистам з ОРДЛО, та обрала б їх до свого парламенту?
Друга - це відмова Швеції продавати деякі види озброєння Туреччині. Заради об'єктивності у Швеції є на це причини. Але погодьтесь, виглядає дещо дивно, коли потенційний партнер НАТО, відмовляється не дати, і не продати зброю, а навіть ввести про це перемовини.
Третя причина, більш моральна і авторитетна. Туречинна -сильна військова держава, вважливий партнер НАТО в Чорному морі, а враховуючі контроль Босфором та Дарданеллою - ключевий партнер. Ердоган це розуміє і торгується. Підло, враховуючі ситуацію в світі? Безумовно! Але десь я можу зрозуміти і його і країну!
А що може дати НАТО, така держава як Хорватія? Навіщо вона там? Питання риторичне.....
Курды это как украинцы в начале 20 века. Огромная народность, раскиданная по разным государствам без своей государственности.
По такой логике и нас надо было давить и пресекать любые национальные движения, раз надо понять и простить Эрдогана.
К тому же право на субъектность народа не определяется по его отношению к Украине.
Фінляндія зі Швецієй підтримували цих курдів, а Хорватія у стару прокремлівську
простітутку погратися вирішила ?
Понятно, до сербов сначала нужно донести, что десматч в уровне "Хорватия" проходит только в течении одного месяца. Потом Unreal Tournament вживую закривается и надо собирать манатки и топать домой. Или к игре присоединится другие парни с включённым режимом Бога и будет гасить исключительно их.
Нужно делать союз Украина-Швеция-Финляндия-Британия-США-Канада-Прибалтика-Польша-ПЛЮС. По стандартам НАТО. Без перегретых южан.
- Німеччина буде вимагати від Франків повернути на місце священний дуб Ігдрассіль;
- Болгарія буде вимагати повернути їй Македонію і Добруджу.
- Чехія буде вимагати включити пункт про повернення їй територій Великоморавського князівства.
- Франція буде вимагати повернути скарби тамплієрів і священний грааль.
- Британія скаже знайти Ескалібур короля Артура.
- Польща скаже щоб Данія поставила назад священний храм слов'ян на острові Руян...
Когда им НАТО помогло - было в кайф.
Была мысль посетить теперь хрен. Как были прислужниками фашистов, так ими и остались.
Учитесь, зебилы, шо такое демократия. Это вам не так шо сцарь-боженька из ОПы дал конверт - и парламент проголосовал так, как указано.
Президент и парламент должны уравновешивать друг друга!