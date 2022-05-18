РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11160 посетителей онлайн
Новости
18 308 81

Президент Хорватии хочет блокировать членство Финляндии и Швеции в НАТО по примеру Турции

швеція,фінляндія

Президент Хорватии Зоран Миланович хочет, чтобы его страна вслед за Турцией заблокировала процесс рассмотрения заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на хорватский телеканал N1.

Миланович заявил в среду, что проинструктирует постоянного представителя Хорватии при НАТО Марио Нобило проголосовать против принятия Финляндии и Швеции в Альянс, пока в избирательный закон Боснии и Герцеговины не будут внесены изменения.

Миланович настаивал на том, чтобы членство Финляндии и Швеции в Альянсе зависело от избирательной реформы в Боснии, несмотря на то, что хорватское правительство неоднократно выражало свою поддержку членству обеих стран в НАТО.

Миланович находится в ожесточенном споре с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем в частности о том, поддерживать ли заявки двух стран на вступление в НАТО.

Читайте также: Решительно поддерживаю исторические заявки Финляндии и Швеции на членство в НАТО, - Байден

Выступая на пресс-конференции в своем офисе, Миланович сказал, что хорваты в Боснии "уничтожаются" как политическая единица, добавив, что в национальных интересах Хорватии улучшить свое положение в стране.

Впрочем, МИД Хорватии на прошлой неделе заявил, что посол Нобило будет придерживаться указаний министерства, а не президента.

Миланович сказал, что он уверен, что отказ Хорватии ратифицировать соглашение привлечет внимание международного сообщества к хорватским интересам в Боснии, заявив, что это единственный способ решить проблему хорватов в этой стране.

Читайте также: Правительства Чехии и Германии уже одобрили членство Финляндии и Швеции в НАТО.

"Турция точно не сдвинется с места, пока не получит то, что хочет", - сказал Миланович, отметив, что позиция Хорватии была противоположной и что страна не борется за свои интересы.

Между тем, министр иностранных дел Гордан Грлич Радман назвал эти заявления "шантажом" и "неевропейскими".

Напомним, в среду Турция заблокировала первоначальное решение НАТО проработать заявки Финляндии и Швеции о присоединении к Альянсу, поставив под сомнение надежды на скорейшее вступление двух скандинавских стран.

Читайте также: Турция хочет осуждения всех курдских организаций и снятия ограничений на продажу вооружений за согласие на вступление Финляндии и Швеции в НАТО, - Bloomberg

Автор: 

Финляндия (992) Хорватия (272) членство в НАТО (1550) Швеция (1021)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+52
це не нато а колхоз 8 марта.....
показать весь комментарий
18.05.2022 21:22 Ответить
+46
Принцип одностайності в міжнародних організаціях - безглуздя. Хай би була проста більшість або навіть 3/4 голосів. Але вимога одностайності робить із організацій імпотентів
показать весь комментарий
18.05.2022 21:38 Ответить
+42
Бляха муха, набрали кого попало в НАТО...
показать весь комментарий
18.05.2022 21:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ооооо ще одне консєрва вилізло, все на дачу в Ростові насмоктав підорг
показать весь комментарий
18.05.2022 21:21 Ответить
Миланович начинает свою политическую карьеру. Вступает в ряды https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8 Социал-демократической партии , образованной в 1990 году на базе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8 Союза коммунистов Хорватии .
Вопросов больше не имею
показать весь комментарий
18.05.2022 22:27 Ответить
це не нато а колхоз 8 марта.....
показать весь комментарий
18.05.2022 21:22 Ответить
Ця розцяцькована ******* (хорвати, мадяри, румуни, болгари турки...)вступила в НАТО не для того, щоб підсилити міць Альянсу - з них толку, як з цапа вовни. Вони використали Альянс, щоб сховатися за чужі спини і звіди вирішувати свої територіальні, мовні, політичні, історичні суперечності з сусідами. І цим вони підривають міць і ослабляють
НАТО перед лицем нових загроз і викликів. Кацапи це бачать і нахабніють. ЯКРАЗ ФІНЛЯНДІЯ ШВЕЦІЯ І УКРАЇНА ДУЖЕ СИЛЬНО БИ ПІДСИЛИЛИ АЛЬЯНС НА ФОНІ МОСКОВСЬКОЇ ЗАГРОЗИ. Але всяка смердюча ******* вонятиме вставляючи немиті пальці...
показать весь комментарий
18.05.2022 22:05 Ответить
Если , чисто теоритически , взять козу и козла , почему у козла шерсти меньше ? Может молока ?
показать весь комментарий
18.05.2022 22:16 Ответить
Турків ви дарма внесли в цей список. Почитайте матчасть, коли вони приєдналися, який їхній військовий потенціал. Я не схвалюю їхні вибрики зі Швецією і Фінлядією, і по Україні їхня позиція якась мутна, але турки в НАТО точно не халявщики.
показать весь комментарий
19.05.2022 00:30 Ответить
видимо пора новую нату с новым уставом создавать...
показать весь комментарий
18.05.2022 21:23 Ответить
Бляха муха, набрали кого попало в НАТО...
показать весь комментарий
18.05.2022 21:24 Ответить
по объявлениям )
показать весь комментарий
18.05.2022 21:54 Ответить
Ех, відправити б всіх цих любителів ***** Марс покоряти.
показать весь комментарий
18.05.2022 21:24 Ответить
Понабирали дебілв у те НАТО. А все із-за тупого приколу із одностайністю, як в ООН, так у ЄС і НАТО, знаходиться один уйобок і все.
показать весь комментарий
18.05.2022 21:25 Ответить
Принцип одностайності в міжнародних організаціях - безглуздя. Хай би була проста більшість або навіть 3/4 голосів. Але вимога одностайності робить із організацій імпотентів
показать весь комментарий
18.05.2022 21:38 Ответить
хочу напомнить всем -что подобная фигня (100 процентное одобрение решения) уже угробило один раз одно государство (Речь Посполитую с ее славянским избирательным бардаком -своего рода пережитком родоплеменного строя-когда любой задрипанный шляхтич мог крикнуть "НЕ ПАЗВАЛЯМ" на Сейме и похерить любое нужное стране решение)
Так и в нынешнем ЕС и НАТО
показать весь комментарий
18.05.2022 21:51 Ответить
Читал историю польскую и литовскую - там такое точно было 🙄 Из-за чего в конце потеряли страную
показать весь комментарий
18.05.2022 22:30 Ответить
Цирк на дроте. А 5 поправку они тоже так обсуждать будут, всем кагалом, с вето и пр?
показать весь комментарий
18.05.2022 21:25 Ответить
Звісно, все вирішують одностайно.
показать весь комментарий
18.05.2022 21:31 Ответить
то куди ми йдемо???
показать весь комментарий
18.05.2022 21:41 Ответить
До бізнес моделі. Це коли під новий устав члени переводять акції, кошти та активи з пасивами в нову організацію відмовившись приймати "зафаршмачених". Так може зявитися ООН-2.0...
показать весь комментарий
18.05.2022 21:52 Ответить
Вірно Женя, зЕлений асфальт же тебе прикриє.😅.
показать весь комментарий
18.05.2022 22:00 Ответить
Ну тоді Україна в НАТО знову може опинитися під загрозою,бо є така собі Угорщина з правом вето.
показать весь комментарий
18.05.2022 21:52 Ответить
Так і буде. Те НАТО без США і Британії фігня на паличці.
показать весь комментарий
18.05.2022 23:26 Ответить
А какая взаимосвязь здесь? Эрдоган то просто на базаре турецком ради процесса торга залез, а эти впихивают сюда свой хлам, притом уже не первый раз. Какое отношение военная мощь имеет к политическим деталям? У Швеции подлодки, корабли, у Финов армия огромная по призыву, у обоих стран по сотне самолетов.

Душить надо в зародыше эти страны третьего мира. Пускай блокируют что хотят. Финам и шведам плевать, вступят через год, у них уже есть все гарантии. А по этим странам ударить катком репрессий и санкций. Будут знать, как открывать свой рот в военное время.
показать весь комментарий
18.05.2022 21:26 Ответить
Ну тебе НАТО точно не нужен - ты же не украинец. А Украине нужен и ещё как нужен!!!
показать весь комментарий
18.05.2022 21:29 Ответить
До війни потрібне було, а зараз перелякані сцикуни і дебіли заветують як мінімум років на 5. Країну, яка веде війну, а Україна приречена воювати з рашкою, в на у не беруть згідно уставу. Мудрий наріт свій шанс просрав. Дякуйте.
показать весь комментарий
18.05.2022 23:31 Ответить
Це тобі, урод, не треба, а Україні треба. Яка би армія не була.
показать весь комментарий
18.05.2022 21:30 Ответить
кремлівських запроданців хорватів та мадяр треба гнати нах..й з ЄС.
і чим швидше тим краще.
так само й орків є ради безпеки ООН
показать весь комментарий
18.05.2022 21:27 Ответить
хорвати як раз і близько не запроданці, нікуди їх гнати не треба, бо отримаєш відродження Српского свєту і москальску Югославію-2 на пів-Європи. Треба просто ігнорувати цього окремого клоуна, тому що він нічого не вирішує у Хорватіі. А от мадярам треба замислитися, вони дійсно не туди завернули.
показать весь комментарий
18.05.2022 22:37 Ответить
ты хорватов с сербами перепутал
показать весь комментарий
18.05.2022 23:09 Ответить
Точно колхозное собрание - не голосую за обрання головы колгоспу пока мне побольше трудодней не запишут. Вам всем что плешивенький рашистский гитлер кэшем платит?
показать весь комментарий
18.05.2022 21:27 Ответить
Платить. Інакше б не мутили воду.
показать весь комментарий
18.05.2022 23:33 Ответить
Наглядный пример работы 5 статьи НАТО.
показать весь комментарий
18.05.2022 21:28 Ответить
Этот пример вообще не имеет отношения к НАТО, а скорее имеет отношение к отдельным балаболам, не имеющим права голоса по этим вопросам.
показать весь комментарий
18.05.2022 22:50 Ответить
Торгаши ***..е
показать весь комментарий
18.05.2022 21:29 Ответить
тварь рашисткая оно на Украину гнало - "У Украины есть проблема и она должна начать ее решать с сепаратистами, которых Россия тоже не признала. Итак, продолжайте переговоры и не игнорируйте переговорщиков, которые не хорошие ребята, но с ними нужно говорить, а не постоянно идти на путь противостояния с термоядерной и гиперзвуковой силой, Россией, это не Сербия. Кто поощряет их к этому, тот опасный шарлатан, а таких много в Европе", - заявил Миланович.25 января президент Миланович заявил, что Украине не место в НАТО и в случае эскалации с Россией Загреб максимально дистанцируется от событий.
показать весь комментарий
18.05.2022 21:30 Ответить
У него уже за десяток таких высказываний. Клоун в роли Жириновского в парламентской республики.

В Чехии, кстати, такой же кацапенок был. Но переобулся, признал свои ошибки. Как и Штанмайер, кстати. Теперь будут работать против кацапов. Они полезнее, чем какой-то Макрон, от которого только слова идут, а на поступках один вред. А вот этот совсем упоротый.
показать весь комментарий
18.05.2022 21:34 Ответить
Швеція і Фінляндія непорівняно більш цивілізовані ніж Туреччина і Хорватія. Боєздатність їх в рази, чи десятки разів більше ніж Хорватії. Туреччину не виключиш так просто, бо це друга армія НАТО і вона контролює Босфор. А Хорватію можна притиснути економічно. Нехай населення подумає, що у них за влада.
показать весь комментарий
18.05.2022 21:31 Ответить
Наверное в Нато у Турции самая боеспособная армия после США,а сухопутная наверное даже впереди США.
А Хорватия просто ноль,но у нее и Сербии (по сути одно и тоже, кроме религии) великодержавные замашки ,впрочем как и у Венгрии
показать весь комментарий
18.05.2022 21:58 Ответить
Кому ты залечиваешь про "одно и то же"? Сербия распространяла нацистскую идеологию "Српски свет" путём геноцидов точно так же, как рашка сейчас распространяет свой "Русский мир". Утверждать, что "сербы и хорваты по сути одно и то же", это кукарекать под кремлёвскую дудку про "одиннарот".
показать весь комментарий
18.05.2022 22:39 Ответить
Какой-то инфантильный взгляд на мир.
Так-то Хорватия наравне с Сербией атаковала Боснию во времена югославских войн чтобы оттяпать себе тоже что-то. Так что не надо про то, что исключительно Сербия плохая, а все остальные боролись исключительно с ней.
показать весь комментарий
18.05.2022 23:01 Ответить
В ІІ світовій хорвати разом з мадярами були союзниками гітлерівської Німеччини. Воювали проти сербів і геноцидили один одного.
показать весь комментарий
19.05.2022 02:21 Ответить
Це вже все скоріше схоже на базар, а не на політику https://www.youtube.com/watch?v=1HYstRfoEwA
показать весь комментарий
18.05.2022 21:33 Ответить
Задовбали....
показать весь комментарий
18.05.2022 21:34 Ответить
Оце цирк і я розумію! Є таке прислів'я: Гуртове - чортове. Точно про оцю обов'язкову одностайність.
показать весь комментарий
18.05.2022 21:37 Ответить
Те, кто тут восхищался эрдоганом, как ощущения?
показать весь комментарий
18.05.2022 21:38 Ответить
Ердогана можна зрозуміти. Важко, але якщо без емоцій то можна. Причин 2
Перша - це курди. Можна по-різному до них відноситись, але для Туреччини - це як для нас ОРДЛО. Вони вважають їх террористами, а у Швеції та Фінляндії, надають їм притулок, та навіть представлені у парламенті. У разі вступу, вірніше після вступу Швеції та Фінляндії до НАТО, вони стануть з Туреччиною військово-політичними союзниками. Як би відреагувала Україна, якщо б, наприклад Литва, надала політичний притулок сепаратистам з ОРДЛО, та обрала б їх до свого парламенту?
Друга - це відмова Швеції продавати деякі види озброєння Туреччині. Заради об'єктивності у Швеції є на це причини. Але погодьтесь, виглядає дещо дивно, коли потенційний партнер НАТО, відмовляється не дати, і не продати зброю, а навіть ввести про це перемовини.
Третя причина, більш моральна і авторитетна. Туречинна -сильна військова держава, вважливий партнер НАТО в Чорному морі, а враховуючі контроль Босфором та Дарданеллою - ключевий партнер. Ердоган це розуміє і торгується. Підло, враховуючі ситуацію в світі? Безумовно! Але десь я можу зрозуміти і його і країну!
А що може дати НАТО, така держава як Хорватія? Навіщо вона там? Питання риторичне.....
показать весь комментарий
18.05.2022 21:59 Ответить
Курди на відміну від ордловітян реальний народ.
показать весь комментарий
18.05.2022 22:41 Ответить
Курди - історична нація, стародавні "хуррити", ровесники і сусіди хеттів.
показать весь комментарий
19.05.2022 02:30 Ответить
Нет, это не как у нас ОРДЛО. Оно возникло под влиянием другого государства и не является субъектным.

Курды это как украинцы в начале 20 века. Огромная народность, раскиданная по разным государствам без своей государственности.
По такой логике и нас надо было давить и пресекать любые национальные движения, раз надо понять и простить Эрдогана.
показать весь комментарий
18.05.2022 23:04 Ответить
Лідер Курдської Робітничої Партії в інтерв'ю казав що Україна це маріонетка західних держав
показать весь комментарий
19.05.2022 00:12 Ответить
Это лидер одной партии, а не президент или лидер нации.
К тому же право на субъектность народа не определяется по его отношению к Украине.
показать весь комментарий
19.05.2022 01:49 Ответить
Ця партія шкодить інтересам всіх курдів.
показать весь комментарий
19.05.2022 02:31 Ответить
Туреччина чому блокує , то ясно - бо прокацапські курди сеапаратують в Туреччині і
Фінляндія зі Швецієй підтримували цих курдів, а Хорватія у стару прокремлівську
простітутку погратися вирішила ?
показать весь комментарий
18.05.2022 21:39 Ответить
Курди проамериканські якщо шо.
показать весь комментарий
18.05.2022 22:30 Ответить
Моська хорватська патякає у закамарку,те саме як орбан куплений піда..с!От вам нато маєте союзничків понаприймали хорватів,йовбаків,ну з турками там окрема пісня але теж промах.Цікава колективна безпека виходить,і нікуя вона не колективна тут США і Велика британія рішає а все решта сховались за їх парасолю і тепер щей рота розкривають,кому треба а кому ні.Ну а тепер як можуть нас прийняти в нато якщо там купа таких уродів.проти України буде не троє країн а цілих 7.От так москаль щупальці корупції за 20 років у європі пустив!
показать весь комментарий
18.05.2022 21:43 Ответить
Хорвати нормальні, цей клоун ніякого впливу на хорватську політику не має.
показать весь комментарий
18.05.2022 22:32 Ответить
А якщо на когось із них нападуть, це також шляхом одностайного голосування будуть вирішувати: захищати партнера, чи хай вже саменький воює?
показать весь комментарий
18.05.2022 21:43 Ответить
Теоретично ні, а практично почнеться базар і скиглення. Ната вже не та, що 30 років тому.
показать весь комментарий
18.05.2022 23:41 Ответить
те, що він хоче - та скільки завгодно. Хорватія - парламентська країна, президент там виконує суто номінальні фунції, на зовнішню політику не впливає.
показать весь комментарий
18.05.2022 21:54 Ответить
Правильно... Финские фашисты и маршал Маннергейм вираломна напали на дохлый Совок 30 ноября 1939 г....варвары...
показать весь комментарий
18.05.2022 21:54 Ответить
Гнать надо их вместе с проституткой Венгрией из НАТО и Евросоюза, задолбали! Великобритания вне ЕС, по человечески лучше себя ведёт, чем такие проститутки в ЕС.
показать весь комментарий
18.05.2022 21:55 Ответить
все хотят по-торговаться , плохой пример подали турки
показать весь комментарий
18.05.2022 21:56 Ответить
хотеть не вредно.
показать весь комментарий
18.05.2022 22:42 Ответить
С таким НАТО лучше ДРУЖЕСТВЕННЫЙ НАТО блок - Украина, Польша, Великобритания, Латвия, Литва, Эстония!
показать весь комментарий
18.05.2022 21:57 Ответить
Може краще Хорватію виключити з НАТО, а Фінляндію зі Швецією прийняти? І нехай потім хорвати бігають і виконують чужі побажання.
показать весь комментарий
18.05.2022 22:01 Ответить
Такое впечатление , что в НАТО лезут , чтобы там срать ( Турция с кацапскими С-400) или подсирать ( вяские ничтожные в военном плане мадяры). И еще это президентское гамно вылезло после выборов в Хорватии
показать весь комментарий
18.05.2022 22:04 Ответить
Президент Хорватії - це дубль орбана. Прем'єр там нормальний. Як і у Болгарії - один в один.
показать весь комментарий
18.05.2022 22:28 Ответить
Ещё одни любители торговатся кровю. Отдать их сербам на потрошение в течение одного месяца и запрещать на это время включить 5 пункт. Чтобы кишки торгашей по стенам размазало. И потом, если ещё не придёт в ум, выгнать из ЕС и НАТО нахрен.

Понятно, до сербов сначала нужно донести, что десматч в уровне "Хорватия" проходит только в течении одного месяца. Потом Unreal Tournament вживую закривается и надо собирать манатки и топать домой. Или к игре присоединится другие парни с включённым режимом Бога и будет гасить исключительно их.
показать весь комментарий
18.05.2022 22:42 Ответить
Бред какой-то кровожадный высосал из пальца на пустом месте. Этот клоун ничего в Хорватии не решает и мнение хорватов не выражает.
показать весь комментарий
18.05.2022 22:48 Ответить
Пятую статью НАТО тоже так будут саботировать? Статья вводится автоматически, но исполнять её каждая страна может по мере своих возможностей - то есть Турция явно чихала на всё.
Нужно делать союз Украина-Швеция-Финляндия-Британия-США-Канада-Прибалтика-Польша-ПЛЮС. По стандартам НАТО. Без перегретых южан.
показать весь комментарий
18.05.2022 23:35 Ответить
Хто наступний?

- Німеччина буде вимагати від Франків повернути на місце священний дуб Ігдрассіль;
- Болгарія буде вимагати повернути їй Македонію і Добруджу.
- Чехія буде вимагати включити пункт про повернення їй територій Великоморавського князівства.
- Франція буде вимагати повернути скарби тамплієрів і священний грааль.
- Британія скаже знайти Ескалібур короля Артура.
- Польща скаже щоб Данія поставила назад священний храм слов'ян на острові Руян...
показать весь комментарий
19.05.2022 00:07 Ответить
Чмо.
Когда им НАТО помогло - было в кайф.
Была мысль посетить теперь хрен. Как были прислужниками фашистов, так ими и остались.
показать весь комментарий
19.05.2022 00:07 Ответить
Это не НАТО, а цыганский табор. ******. Позорище. Пусть теперь Болгария потребует изменить Конституцию созвездия Альдебарана. ***** долбоёбы 😂😂😂
показать весь комментарий
19.05.2022 00:08 Ответить
Фу, який позор. Коротше кажучи безпеки в регіоні нема. Скрізь вилізе якесь чмо...
показать весь комментарий
19.05.2022 06:01 Ответить
А начало бардака положили угры, чисто нечисть в Европе, применив тактику шантажа относительно Украины. Вот вовремя сапогом по пи.дяку не получили и зараза начала распространяться.
показать весь комментарий
19.05.2022 06:02 Ответить
Класно. А давайте всі тепер заблокують вступ до нато фінам, шведам і іншим охочим, щоб вирішити свої внутрішні шкурні питання. За такий шантаж треба ******* канделябром до смерті. Що має проблема хорватів в Боснії до вступу Фінляндії в НАТО?
показать весь комментарий
19.05.2022 09:21 Ответить
> посол Нобіло дотримуватиметься вказівок міністерства, а не президента.

Учитесь, зебилы, шо такое демократия. Это вам не так шо сцарь-боженька из ОПы дал конверт - и парламент проголосовал так, как указано.

Президент и парламент должны уравновешивать друг друга!
показать весь комментарий
19.05.2022 18:55 Ответить
очень похоже что легли под кацапов что турция что хорватия!
показать весь комментарий
19.05.2022 19:03 Ответить
 
 