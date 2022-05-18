Пять стран ЕС получат 248 млн евро на помощь беженцам из Украины

Европейская комиссия решила выделить 248 миллионов евро 5 государствам-членам ЕС, принявшим наибольшее количество беженцев из Украины, для поддержки их систем приема и пограничного контроля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении ЕК, пишет "Европейская правда".

Экстренная помощь из фондов внутренних дел поддержит Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию и Чехию.

Государства-члены могут использовать эти средства для оказания немедленной помощи, такой, как продовольствие, транспорт и временное жилье, людям, спасающимся от вторжения России в Украину, а также для повышения способности управлять внешними границами ЕС.

"Организации гражданского общества и местные и региональные органы власти также играют ключевую роль в предложении помощи, и потому государства-члены должны будут обеспечить, чтобы это чрезвычайное финансирование также поступало к ним", - отмечается в заявлении.

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