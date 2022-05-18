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Пять стран ЕС получат 248 млн евро на помощь беженцам из Украины

біженці

Европейская комиссия решила выделить 248 миллионов евро 5 государствам-членам ЕС, принявшим наибольшее количество беженцев из Украины, для поддержки их систем приема и пограничного контроля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении ЕК, пишет "Европейская правда".

Экстренная помощь из фондов внутренних дел поддержит Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию и Чехию.

Государства-члены могут использовать эти средства для оказания немедленной помощи, такой, как продовольствие, транспорт и временное жилье, людям, спасающимся от вторжения России в Украину, а также для повышения  способности управлять внешними границами ЕС.

"Организации гражданского общества и местные и региональные органы власти также играют ключевую роль в предложении помощи, и потому государства-члены должны будут обеспечить, чтобы это чрезвычайное финансирование также поступало к ним", - отмечается в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из Украины уехали уже шесть миллионов беженцев, - ООН

беженцы (1659) Евросоюз (17352)


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Мадьяры не упустят урвать копейку.Цыганва подкацапская.
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18.05.2022 21:27 Ответить
Ага,так венгры ещё и деньги получат,за то что копейки там украинцам платят.
Как и турки бабло за сирийцев постоянно требуют.
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18.05.2022 21:28 Ответить
Щойно, під Куп'янськом, Харківська область, https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%A1%D0%A3?src=hashtag_click #ЗСУ знищили російськи винищувач-бомбардувальник Су-34 👏 ібо нех..це наше небо!!!
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18.05.2022 21:29 Ответить
нехило орбаны з сияртами за суркисов с шуфричем пытаются нажить...
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18.05.2022 21:31 Ответить
Угорщину???????
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18.05.2022 21:39 Ответить
А Шольцу-Козлевичу???
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18.05.2022 21:40 Ответить
Кто такой Шольц?! Нет, Вы скажите мне- кто такой Шольц?!
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19.05.2022 00:19 Ответить
 
 