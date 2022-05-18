Байден пообещал защиту Финляндии и Швеции от агрессии до вступления в НАТО
Соединенные Штаты пообещали сдержать потенциальную агрессию в адрес Финляндии и Швеции во время рассмотрения заявок обоих государств на присоединение к Североатлантическому альянсу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Белого дома.
Американский президент Джо Байден поддержал финскую и шведскую заявки на вступление в НАТО. Он также предложил обоим государствам защиту США на случай агрессии до членства.
"Пока их заявки на вступление в НАТО рассматриваются, Соединенные Штаты будут работать с Финляндией и Швецией для сохранения бдительности любых угроз нашей общей безопасности, а также сдерживать и противостоять агрессии или угрозе агрессии", – заявил Байден.
Он добавил, что с нетерпением ждет встречи с лидерами обеих стран – финским президентом Нииностио и шведской премьер-министркой Андерссон. Визит намечен на 19 мая.
"НАТО гарантирует безопасность миллиарда людей в Европе и Северной Америке, объединенных нашей общей приверженностью демократическим принципам и нашим взглядам на мир и процветание в Европе и по всей планете. Моя преданность НАТО и статье 5 (нападение на любое из государств-членов) альянса рассматривается как нападение на них всех - ред.) является железобетонным", - добавил президент США.
Как сообщалось, Россия в очередной раз пригрозила Финляндии последствиями вступления в НАТО.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
чомусь орські ракети літають над нами як фанера над парижом під час буревію
а не здається комусь що небо не закрите умисно, і зброя надається така щоб не можливо було на 100% перемогти???
Нам допомагають, та ще й безкоштовно. Виховані люди дякують, а не підозрюють.
Не закрите небо, питання не до НАТО. Це 3 роки нічогонероблення для ППО і захисту держави.
То може й нас приймуть?
А то наразі здається, що ділять на людей першого і другого сорту....
Они не боялись злить россию в нашем случае, мы просто для них 2ой сорт.
Нам байден можт хоть сейчас сказать тоже самое. Но не скажет.
Моє бачення - НАТО таки вступить у війну, але у певний момент, щоб поставити крапку, припинити подальші військові дії і закріпити статус-кво, виступивши такими собі "миротворцями", які дали навіженому алкашу останнього копняка під сраку і повісили замок на хвіртку. А поки усе залежить від нас - як швидко і як близько до кордонів ми зможемо відтіснити русню.
Скажу більше-саме перед агресієй та в перші дні, дідусь Байден десять раз сказав, що НАТО не впишеться за Україну, ніби хотів заспокоїти *****.
То краще вже промовчав би !!!!
Он мог бы огранизовать русским дефолт еще в марте. Но нет. Не на часи.
Мог бы объявить страной терористом. Но нет. Подождем, пока уничтожат пол-Украины, а потом озаботимся.