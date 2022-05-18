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Байден пообещал защиту Финляндии и Швеции от агрессии до вступления в НАТО

байден

Соединенные Штаты пообещали сдержать потенциальную агрессию в адрес Финляндии и Швеции во время рассмотрения заявок обоих государств на присоединение к Североатлантическому альянсу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Белого дома.

Американский президент Джо Байден поддержал финскую и шведскую заявки на вступление в НАТО. Он также предложил обоим государствам защиту США на случай агрессии до членства.

"Пока их заявки на вступление в НАТО рассматриваются, Соединенные Штаты будут работать с Финляндией и Швецией для сохранения бдительности любых угроз нашей общей безопасности, а также сдерживать и противостоять агрессии или угрозе агрессии", – заявил Байден.

Он добавил, что с нетерпением ждет встречи с лидерами обеих стран – финским президентом Нииностио и шведской премьер-министркой Андерссон. Визит намечен на 19 мая.

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"НАТО гарантирует безопасность миллиарда людей в Европе и Северной Америке, объединенных нашей общей приверженностью демократическим принципам и нашим взглядам на мир и процветание в Европе и по всей планете. Моя преданность НАТО и статье 5 (нападение на любое из государств-членов) альянса рассматривается как нападение на них всех - ред.) является железобетонным", - добавил президент США.

Как сообщалось, Россия в очередной раз пригрозила Финляндии последствиями вступления в НАТО.

Байден Джо (2795) защита (192) Финляндия (992) членство в НАТО (1550) Швеция (1021)


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Топ комментарии
+14
Спробуйте перехреститися, коли ввижається.
Нам допомагають, та ще й безкоштовно. Виховані люди дякують, а не підозрюють.
Не закрите небо, питання не до НАТО. Це 3 роки нічогонероблення для ППО і захисту держави.
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18.05.2022 21:56 Ответить
+5
Бо то шведи і фіни, а тут - ми. З корупцією, продажними суддями, російськими шпигунами, клоунами і бєньою, за яким полює ФБР. Віддай штатам бєню - і ніштяків норм приїде, але то ж ніззя)

Моє бачення - НАТО таки вступить у війну, але у певний момент, щоб поставити крапку, припинити подальші військові дії і закріпити статус-кво, виступивши такими собі "миротворцями", які дали навіженому алкашу останнього копняка під сраку і повісили замок на хвіртку. А поки усе залежить від нас - як швидко і як близько до кордонів ми зможемо відтіснити русню.
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18.05.2022 22:12 Ответить
+4
Всі все розуміють прекрасно, війна йде, воювати за нас ніхто не буде, самі відіб'ємося, тоді може візмуть. а гарантії дають країнам, щоб ще й на них не напали... не розумію як це відрізняється від нашої війни, ворог то й же самий, але воювати за них будутЬ,а за нас ні... хоча й розумію, але не розумію... якось мутно... якщо США і Британія готові воювати за фінів і шведів. ПРОТИ РОСІЇ, чому б їм просто зараз не воювати про расії
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18.05.2022 21:59 Ответить
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нам обіцяли та дають зброю але...
чомусь орські ракети літають над нами як фанера над парижом під час буревію
а не здається комусь що небо не закрите умисно, і зброя надається така щоб не можливо було на 100% перемогти???
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18.05.2022 21:46 Ответить
Спробуйте перехреститися, коли ввижається.
Нам допомагають, та ще й безкоштовно. Виховані люди дякують, а не підозрюють.
Не закрите небо, питання не до НАТО. Це 3 роки нічогонероблення для ППО і захисту держави.
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18.05.2022 21:56 Ответить
Не здається, бо системи ППО теж надають. Та й за ленд-лізом можна вибирати те, що тобі потрібно, а не те, що можуть надати. Навіть якщо те, що потрібно, відсутнє в США -- вони за ленд-лізом його куплять та нададуть в необхідній кількості. За те, що було знищене на полі бою платити не потрібно. Після перемоги можна повернуте те, що залишилося й не сплачувати за нього. Свого часу срср не повернув техніку, яку США надали за ленд-лізом, тому так довго й платили за неї.
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18.05.2022 22:06 Ответить
Не мели дурниць! Всю техніку яка збереглася після закінчення бойових дій СРСР повернув США Інша справа як вони нею розпорядилися! Вони її кинули під прес і затопили в бухті під Мурманськом Спробували приховать ескадрилью літаків у Владивостоку заявивши що вони були збиті японцями Прилетіли "тандерболти" і спалили замасковану стоянку
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18.05.2022 22:14 Ответить
Напевно тому, що США постачали до СРСР не лише готову продукцію, а й засоби виробництва, нє?
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18.05.2022 23:13 Ответить
Ти про що саме? Я - про програму ленд-лізу, яка діяла з 1942 по 1945-й А ти, мабуть, про поставки заводського обладнання у міжвоєнний період? Так це до ленд-лізу не має ніякого стосунку!
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19.05.2022 05:39 Ответить
Нам казали , що не приймають, щоб не злити росію. А тепер що, вже не бояться розізлити?
То може й нас приймуть?
А то наразі здається, що ділять на людей першого і другого сорту....
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18.05.2022 21:55 Ответить
так и есть.
Они не боялись злить россию в нашем случае, мы просто для них 2ой сорт.
Нам байден можт хоть сейчас сказать тоже самое. Но не скажет.
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18.05.2022 23:29 Ответить
Всі все розуміють прекрасно, війна йде, воювати за нас ніхто не буде, самі відіб'ємося, тоді може візмуть. а гарантії дають країнам, щоб ще й на них не напали... не розумію як це відрізняється від нашої війни, ворог то й же самий, але воювати за них будутЬ,а за нас ні... хоча й розумію, але не розумію... якось мутно... якщо США і Британія готові воювати за фінів і шведів. ПРОТИ РОСІЇ, чому б їм просто зараз не воювати про расії
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18.05.2022 21:59 Ответить
Бо то шведи і фіни, а тут - ми. З корупцією, продажними суддями, російськими шпигунами, клоунами і бєньою, за яким полює ФБР. Віддай штатам бєню - і ніштяків норм приїде, але то ж ніззя)

Моє бачення - НАТО таки вступить у війну, але у певний момент, щоб поставити крапку, припинити подальші військові дії і закріпити статус-кво, виступивши такими собі "миротворцями", які дали навіженому алкашу останнього копняка під сраку і повісили замок на хвіртку. А поки усе залежить від нас - як швидко і як близько до кордонів ми зможемо відтіснити русню.
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18.05.2022 22:12 Ответить
не в коррупции дело. Мы для них хуже негров
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18.05.2022 23:30 Ответить
То ж і я про те саме. Як Україна - то не будуть воювати з кацапами. А як Швеція та Фіни - то готові.
Скажу більше-саме перед агресієй та в перші дні, дідусь Байден десять раз сказав, що НАТО не впишеться за Україну, ніби хотів заспокоїти *****.
То краще вже промовчав би !!!!
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18.05.2022 22:16 Ответить
Мен хуз е мейд ов стил.
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18.05.2022 22:02 Ответить
Финляндия заказала у США 30 истребителей F*35...а это значит что Финляндия замочит РабZeю в сартире за полчаса...
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18.05.2022 22:03 Ответить
А від ердогана?
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18.05.2022 22:12 Ответить
Байдену лучше бы на Украине сосредоточиться. Вероятность того, что скрепы сейчас будут атаковать Финляндию,такая же как и Алжир.
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18.05.2022 23:13 Ответить
ему плевать на Украину.
Он мог бы огранизовать русским дефолт еще в марте. Но нет. Не на часи.
Мог бы объявить страной терористом. Но нет. Подождем, пока уничтожат пол-Украины, а потом озаботимся.
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18.05.2022 23:32 Ответить
потому и обещают защиту, рассчитывают, что эта защита не понадобится
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19.05.2022 00:25 Ответить
 
 