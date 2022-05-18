В НАТО допускают, что Украина способна вернуть Донбасс и Крым военным путем, - CNN

В Североатлантическом альянсе допускают, что Украина способна вернуть Донбасс и Крым, если продолжит нынешнюю борьбу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП, об этом заявил CNN в среду военный представитель НАТО, владеющий разведданными.

По словам чиновника, нынешнее обсуждение в НАТО состоит в том, что импульс существенно сместился в пользу Украины. В кругах НАТО сейчас обсуждают, может ли Киев вернуть Крым и территории Донбасса, захваченные Россией в 2014 году.

"Я думаю, что они могли бы (отвоевать Крым и Донбасс), да. Не сейчас, не скоро, но если они смогут продолжать борьбу, я так думаю", - сказал чиновник.

В то же время он выразил сомнение, должна ли Украина действительно бороться за возвращение своей территории, имея в виду возможную негативную реакцию местного населения из некоторых из этих районов.

Кроме того, он отметил, что в НАТО в ближайшие недели не ожидают больших успехов на поле боя ни для Украины, ни для России.

"Я думаю, что на время ситуация не будет двигаться", - сказал чиновник.

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