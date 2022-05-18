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Новости Санкции против России
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США планируют лишить Россию возможности обслуживать долг после 25 мая, – Минфин США

Уряд Сполучених Штатів планує відмовитися від продовження після 25 травня дії ліцензії, яка тимчасово дозволяла Росії обслуговувати свій суверенний борг у доларах в умовах санкцій.

Об этом заявила в среду министр финансов США Джанет Йеллен во время пресс-конференции в немецком Бонне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вначале, когда мы ввели эти санкции против России, мы создали исключение, которое обеспечивало определенный промежуток времени, чтобы разрешить провести упорядоченный переход, а инвесторы могли распродать ценные бумаги", – сказала глава минфина США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США хотят заблокировать погашение госдолга РФ, увеличив вероятность дефолта, - Bloomberg

По ее словам, этот период был ограничен, и, скорее всего, он уже не будет продолжаться после 25 мая, когда завершается действие действующей лицензии.

Она добавила, что окончательное решение пока не принято, однако "маловероятно, что лицензия будет продлена".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министр финансов США Йеллен обсудит меры по российской нефти во время встречи G7

госдолг (453) россия (95308) санкции (11246) Минфин США (68)


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Топ комментарии
+8
А в Парашке всё нипочём. Доллар у них на "бирже" падает. Правда, на этой "бирже" они "торгуют" сами с собой, но это быдлу не объясняют.
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18.05.2022 22:12
+4
Вот это удар!
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18.05.2022 22:00
+4
любят поцеловать на публике,перед тем, как больно трахнуть...
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18.05.2022 22:05
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Вот это удар!
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18.05.2022 22:00 Ответить
Мелочи❗Оружие для всу главный дефолт рос армии👍
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18.05.2022 22:11 Ответить
любят поцеловать на публике,перед тем, как больно трахнуть...
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18.05.2022 22:05 Ответить
Ще раз? Сьогодні вже публікували.
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18.05.2022 22:06 Ответить
Прекрасно
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18.05.2022 22:06 Ответить
так хочется чтоб еще к этой дате и то бункерное чмо не вышло с наркоза!!!
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18.05.2022 22:07 Ответить
А в Парашке всё нипочём. Доллар у них на "бирже" падает. Правда, на этой "бирже" они "торгуют" сами с собой, но это быдлу не объясняют.
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18.05.2022 22:12 Ответить
Орки не розуміють чого рубль росте, а ціни не падають.
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18.05.2022 22:17 Ответить
VW в январе стоил 3,5 млн, а сейчас та же самая модель - 6 млн. Вот, вам и реальный курс рубля можно посчитать.
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18.05.2022 23:08 Ответить
Планують ?
Вже третій місяць війни паРащі проти України, а вони все планують.
Треба було не надавати таку змогу ще в березні, щоб в березні у паРащі
вже був дефолт.
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18.05.2022 22:18 Ответить
вас почитать, дефолт это хорошо для раши, а не дефолт - это плохо
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18.05.2022 23:34 Ответить
Вполне возможно. Логику свинособак вообще понять сложно. Шизофреники с мазохистическими наклонениями. Любят жить в дерьме и умирать. Может дефолт им на радость.
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19.05.2022 00:10 Ответить
Це ще одна сключительно палезная санкция!
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18.05.2022 22:27 Ответить
Очень правильно. Нефиг выплачивать их долги с тех денег, которые были замороженны. Они пойдут на репарации Украине. Пусть лучше деньги за нефть уходят на выплаты за госдолг, чем потом эти деньги идут в их ВПК
Вряд-ли кацапстан пойдет на дефолт.
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18.05.2022 23:08 Ответить
Кацапстан пойдет вслед за мАсквой. И я не гигантское село имею ввиду а другой объект
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19.05.2022 00:12 Ответить
 
 