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Новости Агрессия России против Украины Война
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За сутки 18 мая украинские военные на Донбассе отбили 16 атак врага, уничтожили 8 танков, 17 единиц бронетехники, 1 самолет, - штаб ГОС

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Группировка Объединенных сил продолжает ведение оборонительной операции в определенном районе ответственности на Донецком и Луганском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ГОС.

В сообщении отмечается: "Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.

Оккупанты обстреляли 46 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 68 гражданских объектов, в часности: 43 жилых дома, 2 школы, строительный лицей, детский сад, швейную фабрику, железнодорожную станцию, дом культуры, котельную, электрическую подстанцию ​​и т.д. В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере 15 мирных жителей (в том числе две семьи с несовершеннолетними детьми), 7 получили ранения.

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 16 атак врага. Еще на двух локациях продолжаются бои.

Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам урон в живой силе и технике.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 8 танков, 17 единиц боевой бронированной техники, 4 специальных бронированных автомобиля, 6 единиц автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Читайте также: С начала суток на Донбассе отбиты 12 атак врага, уничтожены 19 единиц техники оккупантов и 10 воздушных целей, - пресс-центр ОС

Автор: 

Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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18.05.2022 22:18 Ответить
Літаків побільшало,мабуть ті що бомбили Азовсталь.
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18.05.2022 22:23 Ответить
Можливо, "підтягнулися" "герої Алеппо"! Асаду пора вішаться - поки в сраку не загнали держак від лопати Як Каддафі!
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19.05.2022 10:10 Ответить
навіть новий рядок у інфографіці на це гівно мамонта ГШ не буде заводить: сьогодні + 1 к*цапський бронепотяг на рахунку мелітопольських партизан А вчора вони завалили біля міської комендатури якогось великого військового начальника ЗС РФ.
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18.05.2022 22:34 Ответить
Вчора писали - чекали якогось генерал-майора Навіть називали прізвище!
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19.05.2022 10:12 Ответить
Припишуть до "спецтехніки"
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19.05.2022 10:13 Ответить
 
 