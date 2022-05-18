За сутки 18 мая украинские военные на Донбассе отбили 16 атак врага, уничтожили 8 танков, 17 единиц бронетехники, 1 самолет, - штаб ГОС

Группировка Объединенных сил продолжает ведение оборонительной операции в определенном районе ответственности на Донецком и Луганском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ГОС.

В сообщении отмечается: "Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.

Оккупанты обстреляли 46 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 68 гражданских объектов, в часности: 43 жилых дома, 2 школы, строительный лицей, детский сад, швейную фабрику, железнодорожную станцию, дом культуры, котельную, электрическую подстанцию ​​и т.д. В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере 15 мирных жителей (в том числе две семьи с несовершеннолетними детьми), 7 получили ранения.

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 16 атак врага. Еще на двух локациях продолжаются бои.

Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам урон в живой силе и технике.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 8 танков, 17 единиц боевой бронированной техники, 4 специальных бронированных автомобиля, 6 единиц автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34.

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