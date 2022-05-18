Турция назвала условие для начала переговоров по заявкам Финляндии и Швеции в НАТО
Процесс переговоров по заявкам Финляндии и Швеции на вступление в НАТО начнется в случае, если будут выполнены все ожидания Турции от обеих стран, заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Прогресс по заявкам Финляндии и Швеции на членство в НАТО будет возможен только в том случае, если будут предприняты конкретные шаги для решения проблем национальной безопасности Турции", - заявил Калын во время переговоров с коллегами из Швеции, Финляндии, Великобритании и США.
Также он отметил, что если страны откажутся выполнять условия Турции, то прогресс в переговорах по заявкам Швеции и Финляндии будет невозможен.
Как сообщалось, политическое руководство Турции заблокировало рассмотрение заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз обвинил обе страны в поддержке "курдских террористов".
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Курды очень старый народ и живут в тех краюх тысячелетия, явно дольше самих турков...
Визначся вже нарешті, чи ти за вільний світ, чи за пломбір за 20 копійок.
Кроме того - РПК, помимо того, что является националистической партией, еще и основана на марксистской идеологии. Это такая себе фашистская организация, но пока что без страны. Я понимаю, что Европа любит всяких униженных и оскорбленных, но Турции хватает безумных соседей под боком без Курдистана. Я не знаю, зачем Швеция предоставила убежище членам этой партии. Наверное, хотелось острых ощущений.
просто некрасиво.
А нафіга НАТО , Босфор і Дарданели .? І взагалі - Чорне море , де немає жодної їхньої бази .? Що вони там забули ? .
У 2008 році турки не пустили в Чорне море навіть кораблі НАТО , через війну в Грузії .
Їх ракети , навіть із Середземного моря , в змозі достати майже до муськви . .
Хоча і вважаю що - Ердогану все ж таки треба заспокоїтись , і не слід закривати двері НАТО для скандинавів . Розширення НАТО на схід , в інтересах України ,, і ще один добрячий удар по мордяці кацапії ..
Штаты - далеко, а Великобритания - практически остров в Атлантическом океане. Кроме того сфера их интересов распространяется еще и на Австралию. А Турция - мощная сила в Черноморском и Средиземноморском регионе.
https://nv.ua/world/countries/turciya-ssha-soglasilis-prodat-rakety-patriot-poslednie-novosti-50074811.html
Это кому нужно проснуться? США предложили Турции Патриоты только после того, как контракт с парашей был практически выполнен в обмен на то, что турки не будут вводить эти комплексы в эксплуатацию. А до этого они турков долго игнорировали. А Эрдоган не из тех, кто любит, когда его водят за нос. Кто поддержал турков, когда они сбили кацапский ватолет? Никто. Вот Эрдоган и играет свою игру.
Но это 30% проблемы. Швеция не продает Турции оружия, Эрдоган купил русское ПВО и этим поставил под вопрос натовские стандарты. Это тоже условие Эрдогана.
Так же факт, что Пуйло в Европе поддерживают только в основном турки, а остальные (азиаты-латины-африканцы на своей волне - им просто пох.)
- Німеччина буде вимагати від Франків повернути на місце священний дуб Ігдрассіль;
- Болгарія буде вимагати повернути їй Македонію і Добруджу.
- Чехія буде вимагати включити пункт про повернення їй територій Великоморавського князівства.
- Франція буде вимагати повернути скарби тамплієрів і священний грааль.
- Британія скаже знайти Ескалібур короля Артура.
- Польща скаже щоб Данія поставила назад священний храм слов'ян на острові Руян...
Стидобище просто.