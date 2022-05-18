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Турция назвала условие для начала переговоров по заявкам Финляндии и Швеции в НАТО

нато,швеція,фінляндія

Процесс переговоров по заявкам Финляндии и Швеции на вступление в НАТО начнется в случае, если будут выполнены все ожидания Турции от обеих стран, заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Прогресс по заявкам Финляндии и Швеции на членство в НАТО будет возможен только в том случае, если будут предприняты конкретные шаги для решения проблем национальной безопасности Турции", - заявил Калын во время переговоров с коллегами из Швеции, Финляндии, Великобритании и США.

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Также он отметил, что если страны откажутся выполнять условия Турции, то прогресс в переговорах по заявкам Швеции и Финляндии будет невозможен.

Как сообщалось, политическое руководство Турции заблокировало рассмотрение заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз обвинил обе страны в поддержке "курдских террористов".

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Турция (3369) Финляндия (950) членство в НАТО (1501) Швеция (996)


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Топ комментарии
+11
Курди підтримують дії московії в Україні, у мене все
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18.05.2022 22:34
+10
Это логика кацапов, зачем чеченцам государство, они же бандиты...
Курды очень старый народ и живут в тех краюх тысячелетия, явно дольше самих турков...
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18.05.2022 22:38
+8
Ердоган - нікчемний шантажист.
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18.05.2022 22:16
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Ердоган назвав ціну, тепер час свою пропозицію озвучити шведам та фінам. Торгівля на східному базарі як вона є)
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18.05.2022 22:14 Ответить
Я думаю он набивает себе цену перед основным игроком - США.
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18.05.2022 22:16 Ответить
Ердоган - нікчемний шантажист.
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18.05.2022 22:16 Ответить
Ердоган займається захистом інтересів своєї країни Тут всі розпинаються за курдів А ті самі між собою розібраться не можуть! "Курди" - це "збірна солянка" з різних племен і кланів, а не єдиний народ Споконвіку вони жили кочовом скотоводством, грабежем і розбоєм І до цих пір так і залишилися "напівкримінальниками" Багато "цивілізованості" і "державності" у Секторі "Газа"? А їм ніхто не заважає державу будувать вже десятки років і вбухали туди стільки грошей, що вони могли-б вже Катаром стать Те ж саме і "Великий Курдистан" Турки-б уже давно надали курдам автономію, якби знали, що там буде "шмат держави", а не "бандитський бантустан"! Вся "політична еліта" з Курдської робітничої партії - просто кримінальний "сходняк" на прикормі Росії та деяких "ліваків" з Європи Курд і "робітник підприємства" - протилежні поняття Або селяни, або "люмпени" в містах Хороша "робітнича" партія, основу якої складають професійні терористи, бандити і наркоторгівці!
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18.05.2022 22:29 Ответить
Это логика кацапов, зачем чеченцам государство, они же бандиты...
Курды очень старый народ и живут в тех краюх тысячелетия, явно дольше самих турков...
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18.05.2022 22:38 Ответить
Рабочая партия Курдистана признана ООН террористической организацией. Зачем ты сюда кацапов лепишь?
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18.05.2022 22:57 Ответить
А в тебе чия логіка?
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18.05.2022 23:13 Ответить
Скорее я могу попытаться объяснить. Человек, по всей видимости, армянского происхождения, а они сильно не любят тюрков и родственны с курдами. Ну и логика у них такая же, как и у кацапов - где пос*ал, там и моя земля. Но у кацапов империя пока сохранилась, поэтому они от этого пока сильно не страдают. А у армян распалась, а амбиции (которые они считают чем-то типа исторической памяти или традиций) остались, поэтому они постоянно враждуют со всеми соседями. Как-то так.
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18.05.2022 23:31 Ответить
Че ты за херню несешь? Привыкли сосать у всех, кто что-то скажет про территориальную целостность Украины, так дошли до абсурда турецкие байки всем впаривать. Турция - это абсолютная копия параши, во всех отношениях, абсолютное зло...
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19.05.2022 00:55 Ответить
Абсолютне зло це жиди та ісраєль,тому не ***** тут на турків
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19.05.2022 02:35 Ответить
Ну тоді можна сказати, що ***** теж займається захистом інтересів своєї країни бо так само як і Ердоган підтримує інших диктаторів, знищує демократію та опозицію в своїй країні, намагається поновити імперію, не визнає геноцидів проти інших народів, робить усе, щоб послабити НАТО.
Визначся вже нарешті, чи ти за вільний світ, чи за пломбір за 20 копійок.
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19.05.2022 10:24 Ответить
Я не розумію, як Європейська Швеція чи Фінляндія, зможе видати курдів, це буде Анти-людська дія, видавати людей які боролись за те щоб мати свою країну... і заради чого? щоб потім всеодно в разі війни Туреччина всіх кинула, йух вони будуть воювати за європейців за 5ою статею
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18.05.2022 22:16 Ответить
Ну РПК - официально признана террористической организацией, в т.ч. и ООН. Так что - это не просто люди которые боролись. С таким успехом ИГИЛ - это тоже люди, которые хотели иметь свою страну. А если ромы на Закарпатье захотят иметь свою страну на нашей территории и для достижения своей цели взорвут пару аэропортов или посольств, ты тоже будешь их поддерживать? Кстати, по роду деятельности курды отличаются от цыган только тем, что последние неагрессивны. А так та же наркота и воровство (хотя именно в Закарпатье живут вполне нормальные цыгане).
Кроме того - РПК, помимо того, что является националистической партией, еще и основана на марксистской идеологии. Это такая себе фашистская организация, но пока что без страны. Я понимаю, что Европа любит всяких униженных и оскорбленных, но Турции хватает безумных соседей под боком без Курдистана. Я не знаю, зачем Швеция предоставила убежище членам этой партии. Наверное, хотелось острых ощущений.
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18.05.2022 22:34 Ответить
Курди підтримують дії московії в Україні, у мене все
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18.05.2022 22:34 Ответить
Совершенно верно, Турция это ближневосточная "россия" без ЯО, пока. Диктатура с замахом на "рубль" и ударом на "копейку". Турки в Германии симпатизируют ***** и ненавидят США, в самой Турции наверняка все еще хуже.
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18.05.2022 22:36 Ответить
А вы сначала попытайтесь вникнуть в суть проблемы. США в свое время поддерживали курдов, потому что им нужно было воинственное мясо в регионе Иран/Ирак/Сирия/Турция. А Турции это нужно? Турция защищает свои интересы. Так что требования Эрдогана вполне просты и понятны.
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18.05.2022 22:47 Ответить
Скачало сам просмотры на сирийскую войну. Я следил почты всё войну. Турки спокойна смотрели как завоюевает ИГИЛ, даже не смотра на зверство. Для США нужно было способные войны для борьбы против ИГИЛ, а турки предлагали всякий исламистов да джихадистов. Как то собрали две групп, первую группу разбила Ал-Нусра, вторая группа сразу отдала всё Ал-Нусре. Для тренировки было потрачена 500 лимонов. Потом США плюнула и сформировала сама группу из местных (большинство были курды), которые и уничтожили ИГИЛ. А вот на подконтрольной Турции территории спокойно жили всякие исламисты да головорезы. Для Турции курды как украинцы. У Турции амбиции не меньше чем Российские.
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18.05.2022 23:24 Ответить
Хто тобі сказав, шо без ЯЗ - енциклопедія? І це - там турки твого путіна-***** ненавидять, як і ми.
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18.05.2022 23:19 Ответить
всякие питары пытаются сейчас выгоду получить...
просто некрасиво.
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18.05.2022 22:17 Ответить
Це банальний шантаж Ердогана ,, і вже ходять чутки що через це , Турцію можуть виключити з НАТО . .
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18.05.2022 22:24 Ответить
Цього не станеться, бо Туреччина контролює Босфор та Дарданелли.
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18.05.2022 22:27 Ответить
Ну чому ж - не станеться . Все може бути . В НАТО вже натякнули , що - не будуть терпіти шантажу з боку Туреччини .
А нафіга НАТО , Босфор і Дарданели .? І взагалі - Чорне море , де немає жодної їхньої бази .? Що вони там забули ? .
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18.05.2022 22:38 Ответить
Все просто, друже: уявляєте собі, що станеться, якщо, не дай Боже, завтра Туреччина знов почне пропускати військові кораблі кацапстану до Чорного моря Босфором (зараз прохід заборонений їм)? Ото ж...
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18.05.2022 22:51 Ответить
Так - Туреччина закрила протоки через війну в Україні , і на прохання України , а не НАТО . Вона так діє на свій розсуд , і якщо вважає що військові кораблі спричинять в Чорному морі , ескалацію військових дій ..
У 2008 році турки не пустили в Чорне море навіть кораблі НАТО , через війну в Грузії .
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18.05.2022 23:03 Ответить
В Чорному морі майже всі країни, окрім нас та Сакартвело (Грузії), -- члени НАТО. Як вважаєте, НАТО дуже потрібні "ускладнення"? Чи то Туреччина нас любить більш, ніж НАТО, членом якого вона є з 1952 року?
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18.05.2022 23:24 Ответить
Мова була не про це . А про те що - в басейні Чорного моря немає баз НАТО , тому для військових кораблів НАТО протоки Туреччини не є надто важливими . Болгарію і Румунію ( членів НАТО ) альянс чудово в змозі захистити і не заходячи в Чорне море .
Їх ракети , навіть із Середземного моря , в змозі достати майже до муськви . .
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18.05.2022 23:38 Ответить
Не плутайте статут НАТО і конвенцію Монтре. Навіть якщо турки вийдуть з НАТО , то конвенція не дозволяє під час військових дій пропускати через протоки військові кораблі
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18.05.2022 23:13 Ответить
Кто такое сказал? Решение о возможности прохода военных кораблей принимает Турция единолично, исходя из собственной оценки опасности для Черноморского региона. Запрета на проход для военных кораблей там нет.
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18.05.2022 23:19 Ответить
По конвенции Монтре турки обязаны не пропускать военные корабли на требование черноморских и средиземноморских стран ,если эти страны обьявляют военное положение . поэтому кацапьё и объявило о "спецоперации"
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19.05.2022 00:40 Ответить
Больше будет тонуть российских кораблей. Россияне и по рекам могут провести корабли в Чёрное море.
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18.05.2022 23:52 Ответить
А ты представляешь, что будет, если толкнуть Турция в союз с рашкой? Там же тогда будет и Сирия, и Иран, и Ирак. Вопрос существования Украины тогда даже стоять не будет. Ты это осознаешь?
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18.05.2022 22:54 Ответить
Осознаю . До чого тут - я ? . Я лише почув про претензії НАТО до турків , сьогодні , на пресмарафоні , і сказав про це на цензорі . Я що , вирішую долю Туреччини в НАТО , чи що ?
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18.05.2022 23:12 Ответить
Ну извини. Мне показалось, что ты говоришь, что Турция в НАТО не нужна, как многие здесь уже высказались. Но для нас этот вариант нельзя назвать хорошим. Турцию нужно делать нашим союзником.
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18.05.2022 23:16 Ответить
Все норм .. ! Я зовсім не проти Туреччини в НАТО . Навпаки . .
Хоча і вважаю що - Ердогану все ж таки треба заспокоїтись , і не слід закривати двері НАТО для скандинавів . Розширення НАТО на схід , в інтересах України ,, і ще один добрячий удар по мордяці кацапії ..
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18.05.2022 23:29 Ответить
Турция, в первую очередь, ценная для НАТО, потому что это ворота НАТО на ближний восток. Ценность Турции для НАТО превышает ценность Финляндии и Швеции вместе взятых. Исключение Турции не возможно. Будут договариваться
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18.05.2022 23:01 Ответить
сливом курдов?
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18.05.2022 23:37 Ответить
США потрібно вже розробляти нову стратегію світобудови,враховуючи всі обставини того ,як повели себе деякі держави Євросоюзу та НАТО і притому враховувати ,як потужного нового гравця на міжнародній арені держави Україна.
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18.05.2022 22:25 Ответить
Все так и правильно говорят, что НАТО это объединение стран с общей системой ценностей - демократия, гуманизм выросший на христианской культуре, свободный рынок и т.п. Все страны НАТО за исключением Турции соответствуют этим ценностям, даже Венгрия, не смотря на свои выкрутасы. А все потому, что Турцию взяли в НАТО через заднюю дверь - понадобилась территория для размещения ТЯО (Першингов) в близи границ СССР, что привело к Карибскому кризису и в результате оказалось все равно без толку, короче туркам просто повезло оказаться в нужное время в нужном месте. Похоже теперь настал момент указать им на их место, раз обнаглели, а если не дойдет, то и на дверь. Турция единственная страна НАТО которая не ввела никаких санкций против России, более того активно помогает их обходить к своей выгоде - спец. авиакомпании для русских и прием карточек Мир. Что касается приема в НАТО Финляндии и Швеции, то это не только возможно, но и очень выгодно самим странам НАТО и если бы Турция воспринимала свои обязательства по 5-ой статье в серьез, то тоже бы это понимала! Но нет, им пофиг, а значит и защищать они никого не собирались, и нафиг такой союзник?
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18.05.2022 22:32 Ответить
Султан такой же ка царь, у него тоже огромные амбиции. Если говорить про террористами, то как там Турции насчет ХАМАС, Ал-Нусра?
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18.05.2022 22:33 Ответить
Європа 50 років шантажувала Туреччину , водила її за ніс довкола "відчинених дверей" в ЄС . Тож тепер турки отримали шанс відтягнутись по повній на євро-брехунах . Все чесно і справедливо . Брехня повинна перестати бути "західною цінністю".
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18.05.2022 22:38 Ответить
Да .,я смотрю по всему миру , ***** крепко за яйца держит , всяких эрдоганов
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18.05.2022 22:48 Ответить
Не знаю как насчет Эрдоганов а курдов держит, при том крепенько так.)
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18.05.2022 23:18 Ответить
Схоже, Туреччини скоро не буде в НАТО.
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18.05.2022 22:57 Ответить
Турция - ключевая фигура в НАТО. Так что так вопрос точно не стоит.
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18.05.2022 23:00 Ответить
Да какая ключевая фигура? Ключевые фигуры это Штаты и Британия. Немцы и тем более французы играют второстепенные роли. А турки как подосрали НАТО при покупке у мордора С-400? Это не слыханно страна НАТО покупает еще у кого? У козломордых ПВО. Турки здесь зарвались с перебором. Швеция и Финляндия очень ценны для НАТО в дополнение к натовской Норвегии на всем севере Европы и кстати и Арктики. А в Арктике козломордые много бесятся. Так что...
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18.05.2022 23:30 Ответить
И еще одно : кто-то слышал чтобы турки вместе американцами , британцами и другими пребывали где-то в Афганистане , Ираке . То-то... В Сирии да . но они там просто против курдов и сами по себе. В Ливии поддерживали оружием и тоже отдельно от всех
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18.05.2022 23:48 Ответить
Ну так поинтересуйся, почему они купили С-400. Они хотели купить Patriot, им не продали. Им нужно было без ПВО остаться? У них регион не настолько спокойный, чтобы позволить себе такое. У нас тоже С-300 на вооружении, и Буки, и Стрелы. Нам тоже нельзя в НАТО?
Штаты - далеко, а Великобритания - практически остров в Атлантическом океане. Кроме того сфера их интересов распространяется еще и на Австралию. А Турция - мощная сила в Черноморском и Средиземноморском регионе.
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18.05.2022 23:49 Ответить
Кто им не хотел продать пэтриоты? Ты чё? Это как раз козломордые из кожи вон лезли , чтобы сунутся и продать С-400 наверняка с выгодой некоторых местных чинуш , зная заранее что это поссорит турков с Штатами. Не хотели продать пэтриоты , а потом и ввели санкции на не поставку запчастей к F-16 . Проснись и пой великий политик
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19.05.2022 00:35 Ответить
https://gordonua.com/news/worldnews/erdogan-zayavil-chto-esli-by-ssha-prodali-turcii-sistemu-pro-patriot-to-ne-prishlos-by-pokupat-s-400-u-rf-1574532.html https://gordonua.com/news/worldnews/erdogan-zayavil-chto-esli-by-ssha-prodali-turcii-sistemu-pro-patriot-to-ne-prishlos-by-pokupat-s-400-u-rf-1574532.html

https://nv.ua/world/countries/turciya-ssha-soglasilis-prodat-rakety-patriot-poslednie-novosti-50074811.html

Это кому нужно проснуться? США предложили Турции Патриоты только после того, как контракт с парашей был практически выполнен в обмен на то, что турки не будут вводить эти комплексы в эксплуатацию. А до этого они турков долго игнорировали. А Эрдоган не из тех, кто любит, когда его водят за нос. Кто поддержал турков, когда они сбили кацапский ватолет? Никто. Вот Эрдоган и играет свою игру.
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19.05.2022 04:02 Ответить
Эрдоган красавец)) и это, ежели чего, кто не вкурсе, а тут не в курсе 99%, курды свои в доску для пуйла и руцкого мира и поддерживают ...ммм "спецоперацию". Это так для справки.
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18.05.2022 23:16 Ответить
Цим бусурманам важлива не укріплення міці Альянсу, а за цей рахунок вирішення своїх шкурних питань. Не здивуюся, якщо Туреччина у критичний момент ударить Альянсу у спину. Велика помилка була набирати до НАТО таку ******* (включно хорватів, мадярів, румунів, болгарів...). Якраз Фінляндія І Швеція мала би значну ролю для Альянсу....
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18.05.2022 23:22 Ответить
Курды поддерживают Россию - есть такое. Но и турки не против России, все афро-азия-станы настолько ненавидят Запад, что несмотря на междоусобные войны - готовы стать мясом для орков.
Но это 30% проблемы. Швеция не продает Турции оружия, Эрдоган купил русское ПВО и этим поставил под вопрос натовские стандарты. Это тоже условие Эрдогана.
Так же факт, что Пуйло в Европе поддерживают только в основном турки, а остальные (азиаты-латины-африканцы на своей волне - им просто пох.)
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18.05.2022 23:28 Ответить
Вельмі цікавае абагульненне. Японія ненавідзіць Захад? Паўднёвая Карэя? Сінгапур? Праблема курдаў у тым, што вось якраз такія абагульненні і поўная адсутнаць гістарычных ведаў кіруюць ******** геапалітыкай. Па сутнасці народ, які не ўтварыў сваёй дзяржавы пасля развалу Атаманскай Імперыі і за гэта іх запісваюць у тэрарысты, а што там з імі робяць "браты" туркі ці іранцы ніхто ня хоча ведаць, альбо заплюшчваюць вочы. Таксама як было з Ічкерыяй, дазаплюшчваліся... Расея знішчыла сотні тысяч (калі ўлічыць усе войны), а яе прынялі ў Раду Еўропы.
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19.05.2022 00:52 Ответить
Очередной раз получить отступные с росии.То за транзит нефти, то,за вывоз награбленного с Украины зерна, то ещё что либо. Деньги не пахнут.
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18.05.2022 23:39 Ответить
Хе-хе... Вот и всё. Финляндия и Швеция уже не идут в НАТО. Турция отрабатывает деньги ***** 😂😂😂
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19.05.2022 00:02 Ответить
Идут.
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19.05.2022 03:57 Ответить
Хе-хе... Вот и всё. Финляндия и Швеция уже не идут в НАТ. Турция отрабатывает деньги ***** 😂😂😂
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19.05.2022 00:04 Ответить
Хто наступний?
- Німеччина буде вимагати від Франків повернути на місце священний дуб Ігдрассіль;
- Болгарія буде вимагати повернути їй Македонію і Добруджу.
- Чехія буде вимагати включити пункт про повернення їй територій Великоморавського князівства.
- Франція буде вимагати повернути скарби тамплієрів і священний грааль.
- Британія скаже знайти Ескалібур короля Артура.
- Польща скаже щоб Данія поставила назад священний храм слов'ян на острові Руян...
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19.05.2022 00:26 Ответить
Гіпатэтычная будучыня: Турцыя назвала ўмовы выканання артыкула 5 Вашынгтонскага дагавору пасля нападу Расейскай Федэрацыі на Эстонію.
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19.05.2022 00:32 Ответить
Головне, що і Швецію, і Фінляндію запевнили, що їх приймуть дуже швидко.

Стидобище просто.
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19.05.2022 01:30 Ответить
Чого султан окропом пісяє, від нього не залежить нічого, захочуть США приймуть, а турків на х.., пошлють.
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19.05.2022 05:51 Ответить
 
 