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Новости Помощь Украине
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Страны G7 готовят пакет экономической поддержки Украины на $15 миллиардов, - The Washington Post

семерка

Страны Большой семерки (G7) готовят новый масштабный пакет экономической помощи Украине с целью компенсации ущерба от российского вторжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мировые лидеры обсуждали предоставление помощи украинцам в размере $15 миллиардов для компенсации финансовых потерь, вызванных войной", - сообщило американское издание The Washington Post со ссылкой на двух чиновников, осведомленных о планах G7.

Окончательные детали решения прорабатываются, отметили источники.

По оценкам украинского правительства, дефицит бюджета Украины составляет около $5 млрд каждый месяц войны.

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Планируется, что помощь G7 пойдет на обеспечение бюджетного дефицита Украины на период в три месяца. Это считается краткосрочной экономической помощью, поэтому мировые лидеры уже сигнализировали, что может потребоваться гораздо больший долгосрочный пакет для экономического обновления Украины.

G7 (833) помощь (7749)


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Ця "допомога" розійдеться по кишеням влади і наближених до влади....

Справжня допомога...це залучення інвестицій в країну...відкриття нових підприємств і високотехнічного виробництва, надання населенню нових робочих місць.....
Все просто...людина працює, заробляє і витрачає на свій розсуд...не потрібно населенню ці соціальні подачки від Заходу...
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18.05.2022 22:25 Ответить
Яке там виробництво, тупа курка рангу секретарки з податковоi може зупинити завод... Хто в таких умовах захоче iнвестувати...
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18.05.2022 22:42 Ответить
если бы у Запада было бы желание-нашу коррупцию можна было бы убрать точно также ,как убрали ее в Польше,Болгарии,Румынии и др. странах .
Но для этого нужно перевести Украину из демократии второго типа в демократию первого типа.
Такой перевод делают США ,как правящий гегемон западного мира -будет у них желание и необходимость -все делается за пару лет
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18.05.2022 23:21 Ответить
І довпойопів73% знову захід должєн. А ти будеш і далі голосувати за клоунів, діджеїв і корабєльних сосон. Може досить голосувати по пріколу, для початку?!
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19.05.2022 09:06 Ответить
Кремлівські шавки брешуть,а караван йде !!!)))
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18.05.2022 22:40 Ответить
За помощь конечно спасибо.
Открытым остается вопрос: Как долго может существовать бестолочь и бездельник, если ему "благодетели" ежемесячно дают денег на безбедное существование? Нужно ли ему напрягаться и работать? (это я о нашем правительстве, если кто не понял)
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19.05.2022 08:44 Ответить
 
 