Страны G7 готовят пакет экономической поддержки Украины на $15 миллиардов, - The Washington Post
Страны Большой семерки (G7) готовят новый масштабный пакет экономической помощи Украине с целью компенсации ущерба от российского вторжения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мировые лидеры обсуждали предоставление помощи украинцам в размере $15 миллиардов для компенсации финансовых потерь, вызванных войной", - сообщило американское издание The Washington Post со ссылкой на двух чиновников, осведомленных о планах G7.
Окончательные детали решения прорабатываются, отметили источники.
По оценкам украинского правительства, дефицит бюджета Украины составляет около $5 млрд каждый месяц войны.
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Планируется, что помощь G7 пойдет на обеспечение бюджетного дефицита Украины на период в три месяца. Это считается краткосрочной экономической помощью, поэтому мировые лидеры уже сигнализировали, что может потребоваться гораздо больший долгосрочный пакет для экономического обновления Украины.
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Справжня допомога...це залучення інвестицій в країну...відкриття нових підприємств і високотехнічного виробництва, надання населенню нових робочих місць.....
Все просто...людина працює, заробляє і витрачає на свій розсуд...не потрібно населенню ці соціальні подачки від Заходу...
Но для этого нужно перевести Украину из демократии второго типа в демократию первого типа.
Такой перевод делают США ,как правящий гегемон западного мира -будет у них желание и необходимость -все делается за пару лет
Открытым остается вопрос: Как долго может существовать бестолочь и бездельник, если ему "благодетели" ежемесячно дают денег на безбедное существование? Нужно ли ему напрягаться и работать? (это я о нашем правительстве, если кто не понял)