Страны G7 готовят пакет экономической поддержки Украины на $15 миллиардов, - The Washington Post

Страны Большой семерки (G7) готовят новый масштабный пакет экономической помощи Украине с целью компенсации ущерба от российского вторжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мировые лидеры обсуждали предоставление помощи украинцам в размере $15 миллиардов для компенсации финансовых потерь, вызванных войной", - сообщило американское издание The Washington Post со ссылкой на двух чиновников, осведомленных о планах G7.

Окончательные детали решения прорабатываются, отметили источники.

По оценкам украинского правительства, дефицит бюджета Украины составляет около $5 млрд каждый месяц войны.

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Планируется, что помощь G7 пойдет на обеспечение бюджетного дефицита Украины на период в три месяца. Это считается краткосрочной экономической помощью, поэтому мировые лидеры уже сигнализировали, что может потребоваться гораздо больший долгосрочный пакет для экономического обновления Украины.