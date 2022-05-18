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Оккупанты заявили о намерении продавать Украине электроэнергию из захваченной Запорожской АЭС

аес

Побывавший на оккупированной территории вице-премьер РФ Марат Хуснуллин предложил Украине покупать электроэнергию Запорожской АЭС, которая временно находится под контролем захватчиков РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский "Интерфакс"

"Если Украина будет готова принимать и оплачивать, значит будет работать для них. Не будет принимать, будет работать на Россию. Атомная электроэнергия одна из самых дешевых видов, абсолютно конкурентоспособная. Вопросов, куда продать электроэнергию, не будет", - сказал Хуснуллин после посещения окупированого Мелитополя.

Он также заявил, что Запорожская АЭС "будет работать, все рабочие места сохранены".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты планируют снести "Азовсталь", - горсовет Мариуполя

оккупация (10102) Тарифы на электроэнергию (2162) Хуснуллин Марат (6) Запорожская АЭС (700)


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Топ комментарии
+65
той хто і за розмінування перешийка...............
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18.05.2022 22:30
+45
пішов *****
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18.05.2022 22:27
+44
цікаво, хто відповість за здачу АЕС?
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18.05.2022 22:28
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пішов *****
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18.05.2022 22:27 Ответить
Певна річ. Але як вони до кацапстану поставлятимуть електроенергію, якщо ВСЯ наша енергосистема від'єднана від нього та Білорусі ще 24 лютого? Подовжувачі протягнуть?
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18.05.2022 22:42 Ответить
Подсоединят. Через тот же Крым или Мариуполь-Ростов.
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18.05.2022 22:51 Ответить
Я ж і питаю: як? "Удлінітєлєм"?
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18.05.2022 22:58 Ответить
ЛЭП.
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18.05.2022 23:01 Ответить
вы кацапы за всё потом заплатите...\или сомневаешься Во-Во...?\
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18.05.2022 23:11 Ответить
В тому-то й справа, що так воно не працює... Уявіть собі, що Ви вирішили підключити Вашу кавоварку на Вашій же ж власній кухні, від сусіда, а не від власної мережі, яка в квартирі. Що робитимете?
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18.05.2022 23:35 Ответить
крім того вирішили це зробити без дозволу сусіда, а це означає що сусід буде псути вам все до чого тільки дотягнеться, буде гадити вам під дверима і бити в писок при кожній зустрічі. Вивести леп з ладу можна.
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18.05.2022 23:59 Ответить
Тут отжали дом соседа и подключили свою бояроварилку к его генератору.
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19.05.2022 00:42 Ответить
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18.05.2022 23:00 Ответить
красти електрику в рашу не вийде - нема синхронізації з системою раші. Лінія постійного струму з Волгограда на Донбас вже не працює давно. Хіба що під'єднають де можна всю систему окупованої території до раші (скажімо в Крим). Тоді не зможуть продавати нам.
Але із приведеної схеми високовольтних ліній видно, що потужна лінія йде від ЗАЕС на Донбас і далі в рашу через контрольовану нами територію. А отже кремлівський холуй видав звичний трьоп подібний трьопу шкабєєвой.
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19.05.2022 09:54 Ответить
а ви кажете, що рядовой бурят за собою віджату пральну машинку по окопах тягає

ще не минуло й трьох мясяців, а уряд (!!!) рашки збирається нам продавати електрику із змародьориної нашої ж станції, яка працює на купленому нами паливі !!!

це все одно що продавати сережки із теплої ще вбитої дружини її чоловіку

вірно сказав Нєвзоров про рашку: "МАРОДЬОРИ !"
генетичні мародьори від батия
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18.05.2022 22:49 Ответить
Він вже був на Банковій і про все домовився
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19.05.2022 10:28 Ответить
Та скільки можна це терпіти бл? 70 т у#обків держать 4 області . Це якийсь пзд.
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18.05.2022 22:28 Ответить
В тих 70 т у#обків дофігіща важкого озброєння, якого немає на даний момент у ЗСУ, на жаль.
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18.05.2022 22:32 Ответить
Так, асфальтом їх не закидаєш. Але все одно дичина якась, 70 т. орків тероризують
40-камільйонну країну і нічого з цим не можуть зробити або не хочуть.
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18.05.2022 23:40 Ответить
где ленд лиз?????
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18.05.2022 23:40 Ответить
неНаЧасі
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18.05.2022 22:33 Ответить
Да нашим надо шевелиться.
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18.05.2022 22:34 Ответить
Во первых не 70к а 170к или 106 БТГР, во вторых это армия. В третьих у этой армии больше оружия. Ну и на последок напомню как перед выборами орали, что Порошенко запугивает и пидросия не нападет ну а про дороги и так все знают.
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19.05.2022 00:27 Ответить
Согласен. И даже на счет 170 000, мне кажется приуменьшено. К "вооружению" ещё можно добавить качественный показатель и нелимитированное кол-во боеприпасов.

Только не понял: Причем тут "Порошенко"?
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19.05.2022 08:38 Ответить
цікаво, хто відповість за здачу АЕС?
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18.05.2022 22:28 Ответить
той хто і за розмінування перешийка...............
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18.05.2022 22:30 Ответить
Тот же, кто ответит за здачу всего юга Украины
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18.05.2022 22:30 Ответить
т.е. никто
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18.05.2022 22:38 Ответить
єсть такі люди !
даю підказку по літерах:
З-Є-Л-Є-Н-С-Ь-К-И-Й
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18.05.2022 22:51 Ответить
Якщо бути об'єктивними та чесними самі з собою, після нашої перемоги відповідати він буде так само, як відповів Кравчук за ядерну зброю, Кучма за приватизацію та олігархів і т.д.
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19.05.2022 00:56 Ответить
тримай відповідь - 👇

Якщо народ обирає блазня головнокомандувачем, він хоче, щоб його перемогли - Лесь Подерв'янський
https://youtu.be/n7KIIRfQNlU
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18.05.2022 22:35 Ответить
Це тобі Єрмак сказав чи Люська?
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18.05.2022 22:49 Ответить
Дуже багато придурків з'явилося на Цензорі після 24 лютого!
А цей, ще й ім'я професійного дуполиза Геращенко взяв!
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18.05.2022 23:05 Ответить
Ты хоть немного понимаешь о чем говоришь?
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18.05.2022 23:27 Ответить
Люся скажет: "про#бали, бум разбирацца"...
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18.05.2022 22:35 Ответить
Нарцисс разбираться не будет)
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18.05.2022 23:12 Ответить
Тот кто должен ответить за весь юго －восток － зебил и его команда.
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18.05.2022 22:30 Ответить
І куди воно її продавати зібралось Це технічно нереально.
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18.05.2022 22:30 Ответить
Ведрами и мешками будут продавать в рф.
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18.05.2022 22:34 Ответить
расчитываться будем дохлыми кацапопитеками...
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18.05.2022 22:32 Ответить
Зе такий що погодиться, він друзів своїх не ображає.
Що дарма він здав Південь України своїм кремлівським друзям ?
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18.05.2022 22:33 Ответить
глумиться кацапська сволота
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18.05.2022 22:33 Ответить
Якби все було б так просто, то кацапи мовчки крали б електроенергію та й годі.
А це гарна міна при хріновій грі.
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18.05.2022 23:01 Ответить
марат хуснулін ідьот разом з підорасом путіним к ****** матєрі.
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18.05.2022 22:33 Ответить
шось нічо не зрозуміло -тож вже капітуляцію збиралися від росії приймати , а тут тобі вже на , -рашисти зерно вкрали та ще й електрикою нашою барижать...
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18.05.2022 22:33 Ответить
Українська пропаганда корисна, але ж мозок відключати не потрібно, наслідки сумні можуть бути.
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18.05.2022 22:57 Ответить
зэбилы будут покупать -тайно
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18.05.2022 22:34 Ответить
Герус для бені.
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18.05.2022 23:02 Ответить
Жмурів своїх вивезіть з нашої землі, "бізнесмени"...
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18.05.2022 22:35 Ответить
...банутись не проснутись.
що у них в голові.
їм вдовбали що буде так як з нафтовими вишками в криму?
прийшли, забрали, продаєм?
кончені орки, що ще можна сказати.
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18.05.2022 22:35 Ответить
Цей *********** шось взагалі береги поплутав. Як би не довелося вам, шлепери, постачати Україні газ 100 років безкоштовно.
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18.05.2022 22:35 Ответить
марат ********** не пошел бы ты вслед за рюзким кораблем сидя верхом на бутылке от шампанского.
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18.05.2022 22:37 Ответить
Соснуллін. Соси у пісюна.
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18.05.2022 22:39 Ответить
Наступний крок - будемо платити расіі за воду, що вона поставляє у наш Крим))))) Підараси зєлєнскіє пропустили свинособаки на південь, тепер маємо!!!😡
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18.05.2022 22:42 Ответить
По якій ціні за відро?
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18.05.2022 22:42 Ответить
Сколько можно сдали юг Чонгар, мины, Мариуполь, здали юг, поменяйте методичку -все будет освобождено от орков включая Крым а зебилы если виновны ответят но не сейчас во время войны что вы предлагаете таким постами возмущение? судить зеленского прямо сейчас во время войны?а пока электроэнергию орки могут грузить вывозить машинами и вагонами или на танк взять немного про запас себе
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18.05.2022 22:43 Ответить
Поки що не можуть, але дороблять високовольтку, що наші люб'язно до Каховки перед війною проклали і вуаля. Не на часі зрадників карати, а то на оп можна вийти, а це якось невдобно получиться.
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18.05.2022 23:02 Ответить
нащо молоть? як та високовольтна допоможе?
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19.05.2022 09:58 Ответить
Мы 8 лет назад тоже думали что Донецк и Луганск это ненадолго. Тут то же самое. Через год привыкнем, как и ранее. Не сможем мы все вернуть, к сожалению, власть нас кормит невыполнимыми обещаниями, адекватные люди это понимают. Той помощи, которую нам пообещали, не хватит на наступление, ее и для обороны еле хватит
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18.05.2022 23:26 Ответить
Такої адекватної мразі як ти багатенько(((
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19.05.2022 04:24 Ответить
Просто горькая правда лучше сладкой лжи. Если первое время тешил себя иллюзиями, то теперь все больше проявляется Оманский договорняк 19 года. Как и обещал Зеля, сошлись на серединке.
Чем наш отбивать территории?
Дали нам 100 единиц артилерии и ещё 100 обещают. У раши их 10000. Очень нам поможет.
20 старых мигов дали. Ну да, орки уже разбегаются.
Чем нам возвращать территорию? Будем бегать с гранатомётами в руках в херсонских степях?
Выход был один - не пустить их с перешейка, но их там вообще никто не встречал, хотя пол года как все знали что будет нападение. И даже если как они сами говорят, что 22 числа разведка точно подтвердила что будет, почему никакой гарнизон не кинули на перешеек, когда весь мир знал что это самое главное направления для *****?
Но 73% не задает вопросы, а восхищается бесполезными видосиками от Зе
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19.05.2022 09:28 Ответить
Взагалі без втрат? А що підрозділ Нацгвардії з цілим одним танком там робив? Охороняв від ДРГ і бомжів? Від бомжів виходило, а коли треба було воювати, то драпонули?
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18.05.2022 23:06 Ответить
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18.05.2022 22:47 Ответить
Кожен вбитий росіянин - це крок до Перемоги світу людей над світом виродків , цивілізації над срузьким міром .
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18.05.2022 22:52 Ответить
У Коломойского на Запорожском заводе ферросплавов размещена крупнейшая в Украине криптоферма для добычи биткойнов. Вот и покупатель есть.
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18.05.2022 22:53 Ответить
********* *** тебе козломордые! Какого хрена в Запорожье жопы отсижуют, не могут собрать тысячу смелых бойцов и вырезать в Энергодаре кацапоидов?! 30 км от Зп!
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18.05.2022 22:54 Ответить
Отож, не можуть. Якби могли, то зібрали.
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18.05.2022 23:10 Ответить
Они на АЭС сидят, как ты их оттуда выбьешь теперь?
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18.05.2022 23:35 Ответить
До всього ще й прихопили ЗАЕС... А наші прапагандони далі віщають "Росія готується до поразки"....Де ви бачили поразку москалів?

В кайф "разваратілі" всю КРАЇНУ, наказали "ХАХЛОВ" гуманітарною, соціальною і економічною катастрофою... Пробили коридор в Крим, повністю знецінений і знищений житловий фонд прикордонних міст... цивільні жертви, мільйони біженців.... КРАЇНА ВЖЕ ПРОГРАЛА, КОЛИ ВІЙНА ВІДБУВАЄТЬСЯ НА ЇЇ ТЕРИТОРІЇ ...
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18.05.2022 22:58 Ответить
З втратами Росія ніколи не рахувалася...А Київ...то таке ... Думають так...."Сєйчас нє взялі, патом вазьмьом"...
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18.05.2022 23:00 Ответить
Досить дурня валяти.Срср теж на території Афганістану знаходився.Де срср?
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18.05.2022 23:08 Ответить
Ну это чётко по кацапски. Сначала ********, а потом продать обратно тому у кого ********. Пошли они ка подальше. И лучше сразу в груз 200.
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18.05.2022 23:01 Ответить
Нехай це чмо приїде в Київ договори підписувати. До речі податок на землю на Білгородщині треба платити Україні, а ел.енергію візьмемо в Білгородщині безплатно.
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18.05.2022 23:04 Ответить
Основна проблема що в країні як і в кацапів керує клан друзів президента, тільки їм він довіряє, вони приймають рішення, але відповідальності ніхто ні за що не несе. Ні одної зміни вищих чиновників та радників, зрадників ніхто не шукає, всі друзі з імунітетом. До чого вони нас доведуть це інше питання. Це не війна зе проти пу, друзі зе це далеко не найкращі наші люди і вони це доводять кожен день своїми ляпами й дурістю, а багаж кожного з них достойний довічного з конфіскацією.
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18.05.2022 23:05 Ответить
А головне, що мудрий наріт задоволений на 90% найвеличнішим "боневтіком". Судячи по повному ігнору оп зради на півдні, розбиратись доведеться після війни, бо під час війни брати під варту навіть Єрмака ніхто не буде, бо не на часі.
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18.05.2022 23:18 Ответить
Одні захтіли торганути - довго думали й придумали
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18.05.2022 23:10 Ответить
Так кумедно спостерігати коли убоге й тупеньке створіннячко думає що воно хитре...
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18.05.2022 23:16 Ответить
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18.05.2022 23:17 Ответить
а что вы ещё хотели когда страной руководят придурки и наркоманы .
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19.05.2022 06:44 Ответить
дуже хочеться помилятися, але впевнений, що дєрьмак з демченком уже працюють над "механізмом" купівлі енергії заес та скільки й хто одержуватиме відкати з цього...
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18.05.2022 23:27 Ответить
Засунь этого президента себе в ...
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19.05.2022 03:21 Ответить
"свм дурак" тут нє конаєт. Не знаю як по- вашому правильно пояснити.
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19.05.2022 04:34 Ответить
какие-то прям созвучные фамилии у них с "президентом". наверное подбирали специально.
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18.05.2022 23:47 Ответить
Герус, твій вихід.
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18.05.2022 23:53 Ответить
Дождались, ЗЕлебобики? Кушайте теперь. Будете у орков электроэнергию покупать. И таки будете.
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18.05.2022 23:56 Ответить
якийсь соснуллін, мабуть бояри перебухав
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19.05.2022 08:00 Ответить
 
 