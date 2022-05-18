Оккупанты заявили о намерении продавать Украине электроэнергию из захваченной Запорожской АЭС

Побывавший на оккупированной территории вице-премьер РФ Марат Хуснуллин предложил Украине покупать электроэнергию Запорожской АЭС, которая временно находится под контролем захватчиков РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский "Интерфакс"

"Если Украина будет готова принимать и оплачивать, значит будет работать для них. Не будет принимать, будет работать на Россию. Атомная электроэнергия одна из самых дешевых видов, абсолютно конкурентоспособная. Вопросов, куда продать электроэнергию, не будет", - сказал Хуснуллин после посещения окупированого Мелитополя.

Он также заявил, что Запорожская АЭС "будет работать, все рабочие места сохранены".

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