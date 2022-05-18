Оккупанты заявили о намерении продавать Украине электроэнергию из захваченной Запорожской АЭС
Побывавший на оккупированной территории вице-премьер РФ Марат Хуснуллин предложил Украине покупать электроэнергию Запорожской АЭС, которая временно находится под контролем захватчиков РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский "Интерфакс"
"Если Украина будет готова принимать и оплачивать, значит будет работать для них. Не будет принимать, будет работать на Россию. Атомная электроэнергия одна из самых дешевых видов, абсолютно конкурентоспособная. Вопросов, куда продать электроэнергию, не будет", - сказал Хуснуллин после посещения окупированого Мелитополя.
Он также заявил, что Запорожская АЭС "будет работать, все рабочие места сохранены".
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+65 Лаур
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+45 nephilim
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+44 Владислав Ткаченко #456666
показать весь комментарий18.05.2022 22:28
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Але із приведеної схеми високовольтних ліній видно, що потужна лінія йде від ЗАЕС на Донбас і далі в рашу через контрольовану нами територію. А отже кремлівський холуй видав звичний трьоп подібний трьопу шкабєєвой.
ще не минуло й трьох мясяців, а уряд (!!!) рашки збирається нам продавати електрику із змародьориної нашої ж станції, яка працює на купленому нами паливі !!!
це все одно що продавати сережки із теплої ще вбитої дружини її чоловіку
вірно сказав Нєвзоров про рашку: "МАРОДЬОРИ !"
генетичні мародьори від батия
40-камільйонну країну і нічого з цим не можуть зробити або не хочуть.
Только не понял: Причем тут "Порошенко"?
даю підказку по літерах:
З-Є-Л-Є-Н-С-Ь-К-И-Й
Якщо народ обирає блазня головнокомандувачем, він хоче, щоб його перемогли - Лесь Подерв'янський
https://youtu.be/n7KIIRfQNlU
А цей, ще й ім'я професійного дуполиза Геращенко взяв!
Що дарма він здав Південь України своїм кремлівським друзям ?
А це гарна міна при хріновій грі.
що у них в голові.
їм вдовбали що буде так як з нафтовими вишками в криму?
прийшли, забрали, продаєм?
кончені орки, що ще можна сказати.
Чем наш отбивать территории?
Дали нам 100 единиц артилерии и ещё 100 обещают. У раши их 10000. Очень нам поможет.
20 старых мигов дали. Ну да, орки уже разбегаются.
Чем нам возвращать территорию? Будем бегать с гранатомётами в руках в херсонских степях?
Выход был один - не пустить их с перешейка, но их там вообще никто не встречал, хотя пол года как все знали что будет нападение. И даже если как они сами говорят, что 22 числа разведка точно подтвердила что будет, почему никакой гарнизон не кинули на перешеек, когда весь мир знал что это самое главное направления для *****?
Но 73% не задает вопросы, а восхищается бесполезными видосиками от Зе
В кайф "разваратілі" всю КРАЇНУ, наказали "ХАХЛОВ" гуманітарною, соціальною і економічною катастрофою... Пробили коридор в Крим, повністю знецінений і знищений житловий фонд прикордонних міст... цивільні жертви, мільйони біженців.... КРАЇНА ВЖЕ ПРОГРАЛА, КОЛИ ВІЙНА ВІДБУВАЄТЬСЯ НА ЇЇ ТЕРИТОРІЇ ...