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Байден будет лично ускорять процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО, – Белый дом

байден

Президент США Джо Байден намерен лично присоединиться к ускорению процесса присоединения Финляндии и Швеции к НАТО.

Об этом заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня Финляндия и Швеция подали свои официальные заявки на членство в НАТО, президент Байден приветствовал их решение и будет работать с союзниками по альянсу, а также с Конгрессом для обеспечения скорейшего процесса расширения НАТО", - отметил советник президента США.

Он также напомнил, что в четверг Байден встретится в Белом доме с президентом Финляндии и премьер-министром Швеции, чтобы "скоординировать дальнейшее продвижение" этого процесса.

"Три лидера также смогут сверить позиции относительно наших объединенных усилий в поддержку Украины и ее противостояния жестокому вторжению со стороны России",- отметил Салливан. После этого лидеры проведут пресс-конференцию по безопасности европейского региона, добавил советник Байдена.

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Он назвал "историческим событием, переломным моментом для европейской безопасности" процесс вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Ведь, по его словам, "две страны, долгое время поддерживавшие нейтралитет, присоединятся к самому мощному в мире оборонному альянсу" и усилят его своими возможностями.

Салливан подчеркнул, что президент Байден сплотил страны свободного мира в защиту Украины и для противостояния российской агрессии. Глава Белого дома и дальше будет сосредоточивать внимание, чтобы эти усилия имели успех, подчеркнул советник президента США по вопросам национальной безопасности.

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Байден (2785) Финляндия (950) членство в НАТО (1501) Швеция (996)


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Це правильно. Хто такий Ердоган против Байдена.
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18.05.2022 23:00 Ответить
будет пинать Реджепа?
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18.05.2022 23:03 Ответить
Балтийцы одобряютъ

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18.05.2022 23:04 Ответить
Люди, ВСІ НА БОРОТЬБУ З рашизмом-путінізмом!

Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....

Борітеся - поборете!

а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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18.05.2022 23:05 Ответить
Дякуємо що й пдч не дали за всі роки що просили.
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18.05.2022 23:06 Ответить
Это правильно. торопиться надо. А то еще войну вздумают закончить. Глядишь лаптеногие еще и ракетами попугать успеют. Как там Расмуссен пис..нул. Пока они заняты Украиной пора принимать новых членов.) Один только красавец Раджэп радует) Ну а че, нищебродам мадярам и купленному в доску Орбанту можно а ему нет? Тот хотя бы свои интересы отстаивает. Может себе позволить свою игру вести.
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18.05.2022 23:13 Ответить
Це натяк турецькому *****, щоб збирав манатки і валив у тайожний саюз
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19.05.2022 10:27 Ответить
 
 