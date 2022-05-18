Комитет Сената США поддержал кандидатуру Бринк на пост посла Штатов в Украине

Комитет Сената США по международным отношениям одобрил кандидатуру Бриджит Бринк на пост посла США в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Комитет Сената США по международным отношениям поддержал кандидатуру Бриджит Бринк на пост посла в Украину, отправив мощное послание: поддержка США Украины продолжает расти", - говорится в сообщении.

Теперь ее кандидатуру должен утвердить Сенат в полном составе в ближайшие дни.

Бриджит Бринк является сотрудником госдепа США с 1996 года, с 2019 года она была послом США в Словакии.

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