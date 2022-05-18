В Евросоюзе есть разногласия по предоставлению Украине статуса кандидата на членство в ЕС, - Кулеба

В Евросоюзе нет разногласий между словом и делом, когда речь идет об оружии и санкциях, но разногласия есть, когда речь идет о статусе кандидата на членство Украины в ЕС.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы не видим разногласий между словом и делом в ЕС, когда речь идет об оружии и санкциях, но мы видим, когда речь идет о статусе кандидата на членство в Европейском Союзе. Мы уже три месяца слышим, что Украина принадлежит Европе, и о том, как мужественно мы защищаем европейские ценности. Но политического признания этого нет! Поэтому мы спрашиваем себя, насколько искренни эти прекрасные слова", - cказал Кулеба в интервью нидерландскому изданию NRC.

Глава украинского МИД отметил, что хорошая новость заключается в том, что Нидерланды не играют ведущую роль в блокировании этого решения, и что ни одна европейская страна не может себе позволить играть такую роль.

"Скептики действительно есть. Но Европа изменилась, и страны ЕС не имеют никакого рационального аргумента, оправдывающего отказ в статусе кандидата для Украины. Этот статус будет означать только признание, что страна имеет четко определенное место в европейском интеграционном проекте", - объяснил министр.

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Кулеба подчеркнул, что "это политический сигнал, который еще не означает автоматического членства". По его мнению, поэтому те, кто говорят, что Украина "не готова к ЕС", и не делают этого шага - манипулируют общественным мнением.

"Мы не говорим, что мы хотим войти в ЕС завтра. Предоставив нам статус кандидата, вы поможете нам преодолеть имеющиеся проблемы, в частности, коррупцию, и развить нашу страну таким образом, чтобы мы все стали сильнее", - отметил глава МИД.