В Евросоюзе есть разногласия по предоставлению Украине статуса кандидата на членство в ЕС, - Кулеба
В Евросоюзе нет разногласий между словом и делом, когда речь идет об оружии и санкциях, но разногласия есть, когда речь идет о статусе кандидата на членство Украины в ЕС.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы не видим разногласий между словом и делом в ЕС, когда речь идет об оружии и санкциях, но мы видим, когда речь идет о статусе кандидата на членство в Европейском Союзе. Мы уже три месяца слышим, что Украина принадлежит Европе, и о том, как мужественно мы защищаем европейские ценности. Но политического признания этого нет! Поэтому мы спрашиваем себя, насколько искренни эти прекрасные слова", - cказал Кулеба в интервью нидерландскому изданию NRC.
Глава украинского МИД отметил, что хорошая новость заключается в том, что Нидерланды не играют ведущую роль в блокировании этого решения, и что ни одна европейская страна не может себе позволить играть такую роль.
"Скептики действительно есть. Но Европа изменилась, и страны ЕС не имеют никакого рационального аргумента, оправдывающего отказ в статусе кандидата для Украины. Этот статус будет означать только признание, что страна имеет четко определенное место в европейском интеграционном проекте", - объяснил министр.
Кулеба подчеркнул, что "это политический сигнал, который еще не означает автоматического членства". По его мнению, поэтому те, кто говорят, что Украина "не готова к ЕС", и не делают этого шага - манипулируют общественным мнением.
"Мы не говорим, что мы хотим войти в ЕС завтра. Предоставив нам статус кандидата, вы поможете нам преодолеть имеющиеся проблемы, в частности, коррупцию, и развить нашу страну таким образом, чтобы мы все стали сильнее", - отметил глава МИД.
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Большое беспокойство состоит, в частности, в том, что победа Украины может дестабилизировать Россию, сделав ее еще более непредсказуемой и поставив нормализацию энергетических связей за пределы досягаемости. Поэтому некоторые западноевропейские столицы втихаря выступают за "сохранение лица" зачинщика конфликта, даже если это будет стоить Украине территорий, - констатирует Politico.
Піонтковський (і Швець також) помітив активізацію проплачених консерв у журналістському і політичному колах Європи і Америки.
РФія, серйозно побита ВСУ фронтах, намагається вплинути на тих, хто приймає рішення на Заході, щоб досягти якщо не припинення, то суттєвого зменшення допомоги Украіні.
Окрім Політіко, була подібна статейка у Вашингтон Пост і десь у інших медіа.
Це гібридна війна, іі теж потрібно брати до розрахунку і проводити контратаки. Я би на місті Зеленського залучив і Огризка, і Клімкіна, досвідчених дипломатів, і навіть, Порошенка : нехай іздять, спілкуються з парламентарями, дають інтерв'ю, не вилазять з ефірів західного ТБ.
Бо Кулеба і наші посли у інших краінах світу, на мій погляд, мишей не ловлять (не кажучи вже того красавчика, який обізвав канцлера Германіі ковбасою, недоумок).
Really? І це говорить головний дипломат Украіни?
Ні, пане міністре.
Надавши нам статус кандидата швидко, Захід дістає шанс, по-перше, продемонструвати свою беззастережну підтримку боротьбі украінців проти кривавого агресора, а по-друге, показати розуміння того, що Украіна боронить не лише себе, але й усю демократичну Європу - від повторення тих жахів, з якими європейці мають бути знайомими з часів 2-і світовоі війни. А якщо забули - welcome to mass graves у Бучі, Бородянці, Маріуполі та усіх інших тимчасово окупованих землях нашоі краіни.
І отака недолуга уся наша влада: недопрезиденти, недоміністри і недовиборці. Нічого толком ані сказати не можуть, ані тим більше - зробити.
«Дураки і дороги»? Ні, лише дураки. Вони ж і дороги вже побудували.