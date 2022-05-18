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В Евросоюзе есть разногласия по предоставлению Украине статуса кандидата на членство в ЕС, - Кулеба

кулеба

В Евросоюзе нет разногласий между словом и делом, когда речь идет об оружии и санкциях, но разногласия есть, когда речь идет о статусе кандидата на членство Украины в ЕС.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы не видим разногласий между словом и делом в ЕС, когда речь идет об оружии и санкциях, но мы видим, когда речь идет о статусе кандидата на членство в Европейском Союзе. Мы уже три месяца слышим, что Украина принадлежит Европе, и о том, как мужественно мы защищаем европейские ценности. Но политического признания этого нет! Поэтому мы спрашиваем себя, насколько искренни эти прекрасные слова", - cказал Кулеба в интервью нидерландскому изданию NRC.

Глава украинского МИД отметил, что хорошая новость заключается в том, что Нидерланды не играют ведущую роль в блокировании этого решения, и что ни одна европейская страна не может себе позволить играть такую роль.

"Скептики действительно есть. Но Европа изменилась, и страны ЕС не имеют никакого рационального аргумента, оправдывающего отказ в статусе кандидата для Украины. Этот статус будет означать только признание, что страна имеет четко определенное место в европейском интеграционном проекте", - объяснил министр.

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Кулеба подчеркнул, что "это политический сигнал, который еще не означает автоматического членства". По его мнению, поэтому те, кто говорят, что Украина "не готова к ЕС", и не делают этого шага - манипулируют общественным мнением.

"Мы не говорим, что мы хотим войти в ЕС завтра. Предоставив нам статус кандидата, вы поможете нам преодолеть имеющиеся проблемы, в частности, коррупцию, и развить нашу страну таким образом, чтобы мы все стали сильнее", - отметил глава МИД.

Автор: 

членство в ЕС (990) Евросоюз (17052) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+19
Таня Чорновол, що воює в моїй бригаді, отримує повістки в суд. А в цей час її розрахунок зі Стугни мінусує черговий десяток російської техніки. Щось не так у нашій Україні… P.S. Повістка в суд за справу Майдану 2014 року. Тарас Березовец
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18.05.2022 23:19
+13
в Европі вже є розбіжності ,щоб сахраніть ліцо )(уйлу..поступитись територіями України..чтоби нєбило вайни...кляті Шольци і проститутки Макрони
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18.05.2022 23:20
+5
Звісно недочуває. То ж не на її території вибухає.
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18.05.2022 23:27
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Таня Чорновол, що воює в моїй бригаді, отримує повістки в суд. А в цей час її розрахунок зі Стугни мінусує черговий десяток російської техніки. Щось не так у нашій Україні… P.S. Повістка в суд за справу Майдану 2014 року. Тарас Березовец
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18.05.2022 23:19 Ответить
А що, суд не пійшов за російським кораблем???? То не так довго вже...
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18.05.2022 23:27 Ответить
в Европі вже є розбіжності ,щоб сахраніть ліцо )(уйлу..поступитись територіями України..чтоби нєбило вайни...кляті Шольци і проститутки Макрони
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18.05.2022 23:20 Ответить
Га! Розбіжності... Розбіжались та ************.
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18.05.2022 23:26 Ответить
Європа щось мабуть недочуває?
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18.05.2022 23:24 Ответить
Звісно недочуває. То ж не на її території вибухає.
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18.05.2022 23:27 Ответить
Жалко что орковскую орду нельзя как то пропустить в туж Венгрию-пусть бы порезвились с родственничками
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18.05.2022 23:30 Ответить
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18.05.2022 23:48 Ответить
Насправді є навіть дуже великі розбіжності і в санкціях і в постачанні зброї. І в збережені лиця путлєру і в червоному телефону між макроном і путлєром. Щось ця стаття якась трохи дивна. Або ми всього не знаємо і є закулісні перемовини, або у нашій владі є люди хворі на альцаймер.
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18.05.2022 23:57 Ответить
Це позерство прохвостів з ОПи -ми ще огого, ми ще можемо на.... ти (і більш нічого). Це старання разом із іншими "симпатягами рузге" сохраніть морду ліца, правда свою, бо морду ліца фурерка вже ніхто не вбереже. зараз прохвости зайнялись своєю звичною справою - гадити під дверима історії.
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19.05.2022 00:12 Ответить
"После недель волнений в ожидании того, если Россия разгромит Украину, западноевропейские лидеры теперь обеспокоены тем, что может произойти, если Украина действительно победит. Недавний успех Украины в вытеснении российских войск с некоторых оккупированных территорий побудил лидеров Франции, Германии и Италии заключить, что когда-то немыслимая победа Украины теперь вполне возможна", - отмечает издание.

Большое беспокойство состоит, в частности, в том, что победа Украины может дестабилизировать Россию, сделав ее еще более непредсказуемой и поставив нормализацию энергетических связей за пределы досягаемости. Поэтому некоторые западноевропейские столицы втихаря выступают за "сохранение лица" зачинщика конфликта, даже если это будет стоить Украине территорий, - констатирует Politico.
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19.05.2022 00:12 Ответить
@alexx

Піонтковський (і Швець також) помітив активізацію проплачених консерв у журналістському і політичному колах Європи і Америки.

РФія, серйозно побита ВСУ фронтах, намагається вплинути на тих, хто приймає рішення на Заході, щоб досягти якщо не припинення, то суттєвого зменшення допомоги Украіні.

Окрім Політіко, була подібна статейка у Вашингтон Пост і десь у інших медіа.

Це гібридна війна, іі теж потрібно брати до розрахунку і проводити контратаки. Я би на місті Зеленського залучив і Огризка, і Клімкіна, досвідчених дипломатів, і навіть, Порошенка : нехай іздять, спілкуються з парламентарями, дають інтерв'ю, не вилазять з ефірів західного ТБ.
Бо Кулеба і наші посли у інших краінах світу, на мій погляд, мишей не ловлять (не кажучи вже того красавчика, який обізвав канцлера Германіі ковбасою, недоумок).
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19.05.2022 04:59 Ответить
Якийсь оксюморон! Я не розумію логики європейських політиків. Україна - це Європа? Так. Так, То надайте нам статус, хочь кандидата. Ну ви розумієте... Приїздять толпами у Бучу, охають, ахають, фоткаються на фоні руїн, хитають головами. Потім вже дома говорять, що треба дати путіну можливість до перемовин, про яки він чути не хоче. Він їм погрожує ядерною війною-воникупують в нього газ та нафту. Парадокс...
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19.05.2022 00:19 Ответить
Політичні ревнощі Німеччини, Франції та Італії щодо політичного посилення України викривають їхнє побоювання втратити ведучі ролі в Євросоюзі після війни.
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19.05.2022 00:56 Ответить
Беню ще не грохнули щоб потiм подоiти бакси коли жиру набереться?
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19.05.2022 02:22 Ответить
«...Надавши нам статус кандидата, ви допоможете нам подолати наявні проблеми, зокрема корупцію, і розвинути нашу країну у такий спосіб, щоб ми всі стали сильнішими.»

Really? І це говорить головний дипломат Украіни?

Ні, пане міністре.

Надавши нам статус кандидата швидко, Захід дістає шанс, по-перше, продемонструвати свою беззастережну підтримку боротьбі украінців проти кривавого агресора, а по-друге, показати розуміння того, що Украіна боронить не лише себе, але й усю демократичну Європу - від повторення тих жахів, з якими європейці мають бути знайомими з часів 2-і світовоі війни. А якщо забули - welcome to mass graves у Бучі, Бородянці, Маріуполі та усіх інших тимчасово окупованих землях нашоі краіни.

І отака недолуга уся наша влада: недопрезиденти, недоміністри і недовиборці. Нічого толком ані сказати не можуть, ані тим більше - зробити.

«Дураки і дороги»? Ні, лише дураки. Вони ж і дороги вже побудували.
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19.05.2022 04:42 Ответить
Як активізувались зелені тролі, може краще замість пошуку ворогів у Європі придивитись до дій зелених лохів тут в Україні і чесно признатись що зеДебіл і його підручні все роблять, щоб нам не надали європейських перспектив. Спочатку затвердіть переможця на конкурсі антикорупційного прокурора, скасуйте прийнятий для бені закон про наглядові ради, перестаньте продавати бені на халяву газ, паливо,електроенергію. Усі ті що тут критикують Європу якщо не зелені тролі, то просто трішки нерозумні.
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19.05.2022 06:01 Ответить
никому не нужна 100% коррумпированная страна, с ворюгами олтгархами и нищим народом, которую построили 5 ссученных гнилых ворюг президентов-
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19.05.2022 06:51 Ответить
Чого це ви так болгарів ображаєте?
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19.05.2022 07:28 Ответить
Даааа...Вы правы относительно догнивания пост. совковых бантустанов и улусов. Но первенство в этой выгребной клоаке занимает мАсковский улус. В котором из квартир и явочных хаз время от времени конкуренты по коррупии камазами арестовывают и вывозят по десять пятнадцать тонн "зеленых фантиков". И это у полковников. Какие там заначки у генералов пока не информировали. Генералы под зонтиком кремлевского параноика, трупоеда падальщика под погонялом Моль.
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19.05.2022 07:34 Ответить
Це про Албанію 2009, і головні стандарти НАТО, за які її туди прийняли "без разнагласій"?
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19.05.2022 07:51 Ответить
Ответ прост: Никто не хочет видеть в ЕС коррупционное дно, возглавляемое клоуном под управлением олигарха. Убедительная причина? Мне кажется, более чем.
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19.05.2022 08:32 Ответить
Похер. Сінгапур в нато в єс? Самі зробим. Нехай просять. Млять що за благанняя.
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19.05.2022 09:04 Ответить
 
 