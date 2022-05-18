Шмыгаль призвал G7 подготовить законы для конфискации российских активов в пользу Украины

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал страны G7 начать подготовку законодательства по конфискации активов России в пользу Украины.

Об этом он заявил, выступая перед министрами развития стран "Группы семи", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

По словам главы правительства, после окончания войны Украина будет восстанавливать инфраструктуру и строить качественно новую экономику на принципах устойчивого развития.

"Ключевым источником финансирования этого плана станет Фонд восстановления Украины, который будет наполняться из пяти источников. Но основой восстановления должны стать средства оккупанта. Как и любой агрессор в будущем, Россия должна понимать цену войны", - подчеркнул Шмыгаль.

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Он призвал страны G7 начать подготовку национального, а также международного законодательства по конфискации замороженных активов России и передаче их в пользу Украине.

"Такое законодательство уже разрабатывают Соединенные Штаты и Канады. Важно, чтобы все наши партнеры так же присоединились к этому процессу. Это вопрос справедливости, ведь нельзя допустить, чтобы агрессор разрушил половину экономики Украины и не заплатил за это", - подчеркнул премьер-министр.

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