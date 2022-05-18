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Новости Санкции против России
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Шмыгаль призвал G7 подготовить законы для конфискации российских активов в пользу Украины

шмигаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал страны G7 начать подготовку законодательства по конфискации активов России в пользу Украины.

Об этом он заявил, выступая перед министрами развития стран "Группы семи", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

По словам главы правительства, после окончания войны Украина будет восстанавливать инфраструктуру и строить качественно новую экономику на принципах устойчивого развития.

"Ключевым источником финансирования этого плана станет Фонд восстановления Украины, который будет наполняться из пяти источников. Но основой восстановления должны стать средства оккупанта. Как и любой агрессор в будущем, Россия должна понимать цену войны", - подчеркнул Шмыгаль.

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Он призвал страны G7 начать подготовку национального, а также международного законодательства по конфискации замороженных активов России и передаче их в пользу Украине.

"Такое законодательство уже разрабатывают Соединенные Штаты и Канады. Важно, чтобы все наши партнеры так же присоединились к этому процессу. Это вопрос справедливости, ведь нельзя допустить, чтобы агрессор разрушил половину экономики Украины и не заплатил за это", - подчеркнул премьер-министр. 

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Автор: 

G7 (833) Шмыгаль Денис (2666) актив (91)


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Топ комментарии
+2
Ти спочатку в Україні такий механізм створи!
Бо декілька "дочок" парашкінських компаній працюють і все в них добре!
А то звикли права качати у всіх!
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18.05.2022 23:44
+2
странные вы..вы пашу-мерседеса сначала с компанией до трусов разденьте...
потом предъявы предъявляйте до G7...
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18.05.2022 23:50
+1
Денис Шмигаль закликав країни G7 розпочати підготовку законодавства щодо конфіскації активів Росії на користь України. G7 так зразу послухали, взяли і розпочали.
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18.05.2022 23:48
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Правила форума Совет форумчан
Ти спочатку в Україні такий механізм створи!
Бо декілька "дочок" парашкінських компаній працюють і все в них добре!
А то звикли права качати у всіх!
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18.05.2022 23:44 Ответить
хто у "слуг народу" друзі
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18.05.2022 23:46 Ответить
Денис Шмигаль закликав країни G7 розпочати підготовку законодавства щодо конфіскації активів Росії на користь України. G7 так зразу послухали, взяли і розпочали.
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18.05.2022 23:48 Ответить
странные вы..вы пашу-мерседеса сначала с компанией до трусов разденьте...
потом предъявы предъявляйте до G7...
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18.05.2022 23:50 Ответить
"Официант уж вспомнил вашу маму, хотя старушка и представилась давно"
Вам нужны трусы с покойника Грачева?
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19.05.2022 07:19 Ответить
нужно предложить очень простой механизм - площадь разрушенного дома квартиры умножается на среднюю цену за квадрат в регионе и выплачивается на счет пострадавшего -все он уже сам решает какую квартиру покупать или где дом строить
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19.05.2022 00:14 Ответить
цена буды привязана ещё и к инфраструктуре...яка також в щебень часто..
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19.05.2022 00:42 Ответить
Стоять.
А обстановку? Давайте по средним ценам Икеии и Эльдорадо, и субсидии как в 12-Ом году.
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19.05.2022 07:24 Ответить
А если серьезно?
В разбитый Макарив/Мариуполь возвращается 5 тысяч переселенцев, у каждого в кармане по 50 тысяч евро.
Спрогнозируйте их дальнейшие действия.
Нах мне тот Макарив, и цены на вторичку в Житомире.
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19.05.2022 07:44 Ответить
Всіх воно вчить і дає вказівки. Немає совісті.
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19.05.2022 06:43 Ответить
 
 