Зеленский о лазерном оружии РФ: В нацистской Германии также придумывали "чудо-оружие"

Президент Владимир Зеленский прокомментировал информацию об использовании Россией лазерного оружия.

Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня один из представителей РФ сообщил о том, что оккупанты якобы начали использовать в Украине комплексы лазерного оружия. Якобы для экономии ракет. ...Что ж, у пропаганды нацистской Германии был такой термин "вундерваффе". Чудо-оружие. Чем яснее становилось, что у них нет шансов в войне, тем больше было пропагандистских разговоров об удивительном оружии, которое будет якобы столь мощным, что обеспечит перелом в войне.

И вот видим, что на третьем месяце полномасштабной войны Россия пытается найти свою "вундерваффе". Якобы лазерную. Это все свидетельствует о полном провале вторжения.

Но опять-таки и свидетельствует о том, что они боятся признать, что на самом высоком государственном и военном уровне в России допущены катастрофические ошибки. Поэтому будут придумывать еще не одно "вундерваффе", пока Вооруженные силы Украины и все наши защитники и защитницы будут пошагово освобождать нашу землю", - отметил президент.

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