Все, кто находится под временной оккупацией, должны знать, что Украина вернется, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вернется во все находящиеся под временной российской оккупацией украинские города.

Об этом он сказал в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Херсон, Мелитополь, Бердянск, Энергодар, Мариуполь и все наши города и громады, которые находятся под оккупацией, - под временной оккупацией, - должны знать, что Украина вернется.

О том, что наше государство никого не бросает и возвращает то, что принадлежит Украине по праву, говорил сегодня в обращении ко Дню памяти жертв депортации крымскотатарского народа. Мы помним о Крыме. И мы никогда не забудем ни 1944 год – геноцид, который устроила крымским татарам советская власть. Ни 2014-й год – вторую волну уничтожения всего свободного на полуострове Крым.

Президент подчеркнул, что ответ на вопрос, сколько времени продлится война, может дать только реальная ситуация на поле боя.

"Пытаемся как можно скорее. Это точно. Мы обязаны прогнать оккупантов и гарантировать Украине реальную безопасность", - подчеркнул он.

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"Именно поэтому подписал указы о продлении правового режима военного положения и срока общей мобилизации. Надеюсь, что Верховная Рада Украины в ближайшее время поддержит это решение. У нашей армии и всех, кто защищает государство, должны быть все юридические инструменты, чтобы действовать спокойно", - объяснил Зеленский.