РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8824 посетителя онлайн
Новости Война
9 347 54

Все, кто находится под временной оккупацией, должны знать, что Украина вернется, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вернется во все находящиеся под временной российской оккупацией украинские города.

Об этом он сказал в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Херсон, Мелитополь, Бердянск, Энергодар, Мариуполь и все наши города и громады, которые находятся под оккупацией, - под временной оккупацией, - должны знать, что Украина вернется.

О том, что наше государство никого не бросает и возвращает то, что принадлежит Украине по праву, говорил сегодня в обращении ко Дню памяти жертв депортации крымскотатарского народа. Мы помним о Крыме. И мы никогда не забудем ни 1944 год – геноцид, который устроила крымским татарам советская власть. Ни 2014-й год – вторую волну уничтожения всего свободного на полуострове Крым.

Президент подчеркнул, что ответ на вопрос, сколько времени продлится война, может дать только реальная ситуация на поле боя.

"Пытаемся как можно скорее. Это точно. Мы обязаны прогнать оккупантов и гарантировать Украине реальную безопасность", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В магазинах Мелитополя российские продукты по космическим ценам, а оккупанты "собирают" с предпринимателей 30% прибыли

"Именно поэтому подписал указы о продлении правового режима военного положения и срока общей мобилизации. Надеюсь, что Верховная Рада Украины в ближайшее время поддержит это решение. У нашей армии и всех, кто защищает государство, должны быть все юридические инструменты, чтобы действовать спокойно", - объяснил Зеленский.

Автор: 

Зеленский (20185) оккупация (10103)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+46
показать весь комментарий
19.05.2022 00:14
+28
Зеленському треба менше 3.14здіти і більше робити. Про розмінування перешийку вже казати не буду. 101 раз казати не має сенсу про Дерьмака та Верещучку. Але навіть якщо так то злочинне розмінування перешийку ще не привід був кидати південь та відводити армію аж до Запоріжжя та Миколаїва кинувши Мелітополь та Херсон. За це дехто з командування повинен був відповісти за законами воєнного часу, а він Героя Україна та орден з хрестом отримав. Незважаючи на все це Херсон можна було звільнити вже давно і західна зброя для цього не потрібна. Просто треба розбити Антонівський міст, який все одно орки відступаючи підірвуть. Тому нема сенсу його берегти. Якщо хтось в Генштабі не здатний спланувати цю операцію то можна і замінити, бо священних корів існувати не повинно. Так само як і коней на переправі міняти можна і треба. Особливо якщо запрягли замість коней вислюків.
показать весь комментарий
19.05.2022 01:12
+26
просто трепло и балабол - тошнит от его пустых обещаний
показать весь комментарий
19.05.2022 01:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
*****, за ****** не ******. Язык без костей, можно молоть, что хочешь. А тем временем в Мариуполе случилась настоящая катастрофа. Так бесславно и позорно закончилась история сопротивления Мариуполя в Азовстали. Зачем нужно было доводить до пленения? Теперь унижения, пытки и смерть в мучениях. Никакого обмена не будет, или обменяют несколько человек на сотни орков. А остальных более 1000 украинских военных казнят, либо орки потребуют перемирия и капитуляции Украины. Война для Украины проиграна. Эта сдача в плен будет иметь катастрофические последствия для Украины.
показать весь комментарий
19.05.2022 00:14 Ответить
нет не проиграна, но моральный удар конечно очень серьезный. Что-то нужно срочно решать с Лисичанском и Северодонецком, потому что там ситуация очень близка к окружению, как в Мариуполе
показать весь комментарий
19.05.2022 00:28 Ответить
За 8 років Україна маючи перевагу у всьму над ДЛНР не повернула Донецьк та Луганськ.
Тому зараз немає шансу повернути ще майже третину території.
Тільки якщо всіх зрадників при владі та ВСУ хоча б відсторонять від можливості шкодити.
Але цього не буде.
А буде те, що з окупованих територій знову будуть приїздити судді та судити тих, хто може зашкодити далі розкрадати Україну.
показать весь комментарий
19.05.2022 17:49 Ответить
показать весь комментарий
19.05.2022 00:14 Ответить
потому что колоборант
показать весь комментарий
19.05.2022 00:16 Ответить
оманский
показать весь комментарий
19.05.2022 00:17 Ответить
Добре що не османський.
показать весь комментарий
19.05.2022 15:29 Ответить
зато коцабу не успел министром обороны назначить...
показать весь комментарий
19.05.2022 00:22 Ответить
бо він руский шпіон
показать весь комментарий
19.05.2022 19:13 Ответить
Крим і Донецьк для нього вже не окуповані території .
показать весь комментарий
19.05.2022 00:28 Ответить
Мне вот интересно, если сразу после освобождения Херсона привести туда Зелю, Арестовича и Верещук даже со всей их охраной. Сколько минут они проживут?
показать весь комментарий
19.05.2022 02:08 Ответить
Ну, учитывая, что херсонцы с голыми руками ходили на броню и автоматы рашистов - то всё пройдёт мгновенно.
показать весь комментарий
19.05.2022 12:18 Ответить
показать весь комментарий
19.05.2022 00:50 Ответить
при Zеленському можна сміливо забути про деокупацію...

Zеленського У ВІДСТАВКУ!!!!
показать весь комментарий
19.05.2022 00:57 Ответить
Зеленському треба менше 3.14здіти і більше робити. Про розмінування перешийку вже казати не буду. 101 раз казати не має сенсу про Дерьмака та Верещучку. Але навіть якщо так то злочинне розмінування перешийку ще не привід був кидати південь та відводити армію аж до Запоріжжя та Миколаїва кинувши Мелітополь та Херсон. За це дехто з командування повинен був відповісти за законами воєнного часу, а він Героя Україна та орден з хрестом отримав. Незважаючи на все це Херсон можна було звільнити вже давно і західна зброя для цього не потрібна. Просто треба розбити Антонівський міст, який все одно орки відступаючи підірвуть. Тому нема сенсу його берегти. Якщо хтось в Генштабі не здатний спланувати цю операцію то можна і замінити, бо священних корів існувати не повинно. Так само як і коней на переправі міняти можна і треба. Особливо якщо запрягли замість коней вислюків.
показать весь комментарий
19.05.2022 01:12 Ответить
Розбомбити Антонівський міст не важко, можна хоч зараз. А як самім потім переправлятися? Найближчий міст у Каховці.
показать весь комментарий
19.05.2022 07:42 Ответить
Його все одно орки, відступаючи ***********, наших помилок не повторюватимуть. Треба буде робити понтонні переправи.
показать весь комментарий
19.05.2022 13:31 Ответить
просто трепло и балабол - тошнит от его пустых обещаний
показать весь комментарий
19.05.2022 01:17 Ответить
Повернеться каже... як у 2014ому.. Про*обувати не треба було! Олені....
показать весь комментарий
19.05.2022 01:19 Ответить
Залесье, жди мы идем.
показать весь комментарий
19.05.2022 01:20 Ответить
где разбомбленный крымский мост??
показать весь комментарий
19.05.2022 01:24 Ответить
нема чим докинути бомбу
показать весь комментарий
19.05.2022 07:17 Ответить
В нас ракети є радіусом дії 300 км. Просто Зеля зовсім їнша людина...
показать весь комментарий
19.05.2022 07:38 Ответить
нема поки, янкі забуксували
показать весь комментарий
19.05.2022 19:14 Ответить
мост в принципе уже не нужен. надо було його раніше бомбити
показать весь комментарий
19.05.2022 07:20 Ответить
нужен
показать весь комментарий
19.05.2022 18:13 Ответить
Чмо обдовбане,зникни вже разом із всією жидвою паскудною
показать весь комментарий
19.05.2022 02:15 Ответить
З 2014 року ми це чули від одного президента, з 2019 - від цього.
показать весь комментарий
19.05.2022 06:35 Ответить
Особливий ентузіазм викликає у населення "евакуація" захисників Маріуполя.
показать весь комментарий
19.05.2022 06:47 Ответить
"повернеться"... - лет через 100! но это не точно...
показать весь комментарий
19.05.2022 07:03 Ответить
ну а, шо он должен сказать? что он де мол не знает, что будет дальше?
показать весь комментарий
19.05.2022 07:22 Ответить
Нещодавно Зеля заявив, що дехто з європейських лідерів пропонував Україні поступитися територіями. Знов приклад тупості нашого президента. Чи зараз час вкидувати такі заяви? Намагаєтеся посварити нас з європейцями? Такі заяви в одному руслі з заявою Зелі перед війною про можливість розробки в Україні ядерної зброї. Хто дає такі поради нашому недолугому? Може знов дЕрмак?
показать весь комментарий
19.05.2022 07:40 Ответить
Зеля цим займався з першого дня своєї каденції. Коли він в моноетнічній країні говорив про мног-національний нарід, він вде мав на увазі посварити угорців з українцями, а російсько-мовних з татарами та євреями. Коли він говорив про багато сповідань у країні це теж було на укріплення позицій РПЦ МП та їудаїзму, а не як не про згуртування нації навколо ПЦУ.
показать весь комментарий
19.05.2022 10:19 Ответить
Ну, так моноетнічна країна його й обрала!!! Або як казала одна медіашльондра " томос на хліб не намажеш!" Та і мову також!
показать весь комментарий
19.05.2022 15:44 Ответить
ЗСУ потрібно робити свою справу не оглядаючись на ОП ви ж дали присягу народу України а не ОП
показать весь комментарий
19.05.2022 08:04 Ответить
Здати українські території-здав, чи то скоріш продав,а повертати не йому. Так , що "квартал про повернення" народу України , можна крутити і дальше.
показать весь комментарий
19.05.2022 08:35 Ответить
Довбень Зеля, Україна нікуди не йшла , то окуповані території повернуться в Україну , за допомогою ЗСУ !
показать весь комментарий
19.05.2022 10:07 Ответить
Зеля, що чутно про наших Героїв полонених Азовців ? Що там з "обміном " ?
показать весь комментарий
19.05.2022 10:10 Ответить
У нас досі зрадники виступають із високої трибуни.
показать весь комментарий
19.05.2022 10:11 Ответить
Не освободит, а вернется. Он угрожает или освобождает?
показать весь комментарий
19.05.2022 10:27 Ответить
А на самом деле происходят трагичные действия от зелёной шоблы - арестованы военные ЗСУ за то, что задержали диверсанта раши - https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/272415 https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/272415

показать весь комментарий
19.05.2022 14:01 Ответить
У Зелі зрада за зрадой, а ми говоримо тільки за останню.
показать весь комментарий
19.05.2022 15:15 Ответить
Чому патріотичний Цензор про це не пише на своїх шпальтах?
показать весь комментарий
19.05.2022 15:32 Ответить
Говоряча тупа срака зовсім загралась у важливу персону. ЗСУ, волонтери, медики, ДСНС - наше все
показать весь комментарий
19.05.2022 14:57 Ответить
На окупованих територіях в цю мантру ніхто вже не вірить, люди масово виїжджають, а хто не може той готується стати росіянином.
Пішов ти в сраку!
показать весь комментарий
19.05.2022 14:58 Ответить
вірю в ЗСУ (тільки б свої (умовно свої) не били в спину...)
показать весь комментарий
19.05.2022 16:33 Ответить
Як вже дістало його оте ригатиння!!!
показать весь комментарий
19.05.2022 18:27 Ответить
зелена ригань летить по сторонам вобще не розуміє шо несе. главно якби шото заумне ото ********* https://www.youtube.com/watch?v=eg9APgsBgEk
показать весь комментарий
19.05.2022 19:17 Ответить
дурилка картонная, сними хоть неприкасаемость со всех депутантов и судей и иже с ними, чтобы можно было кого-то посадить.
А то с начала независимости все только и обещают.
показать весь комментарий
19.05.2022 19:47 Ответить
Зеленского и его ЗЕшлюх - в отставку!!!!! ЗЕвлада только вредит Украине!
показать весь комментарий
19.05.2022 20:01 Ответить
 
 