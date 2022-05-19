В Запорожском направлении враг продолжает создавать защитные сооружения и дополнительные огневые позиции, - ОВА
Запорожская областная военная администрация обнародовала информацию о ситуации с российским вторжением по состоянию на 18 мая.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в фейсбуке ОВА.
В сообщении отмечается: "Враг продолжает оборудовать дополнительные огневые позиции и защитные сооружения в приграничных районах Запорожской области. На Запорожском направлении оккупанты активных боевых действий не проводили, осуществляли артиллерийские и минометные обстрелы объектов инфраструктуры и жилых домов в районах населенных пунктов Новоандреевка, Каменское, Орехов, Ольговское и Полтавка.
Оккупанты закрыли проезд на Запорожье в Васильевке. Аргументируют это активными боевыми действиями. Люди, пытающиеся эвакуироваться с оккупированных территорий и зоны боевых действий, вынуждены уже несколько дней стоять на блокпостах россиян без воды и еды.
17 мая оккупанты совершили артиллерийский обстрел Орехова и Гуляйполя. Также вражеские снаряды попали в объекты инфраструктуры в поселке Преображенка Пологовского района. Российские захватчики разбили сельский магазин, в результате чего произошло возгорание торгового здания. В результате обстрела города Гуляйполе повреждено около десятка домов местных жителей. В домах разрушены крыши, двери и окна, разбиты дворы и сооружения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Витік цієї рідини повністю вб'є флору та фауну Азовського моря. Далі небезпечні речовини можуть потрапити до Чорного та Середземного морів. Як зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко, необхідний негайний допуск на об'єкт міжнародних експертів та ООН для вивчення ситуації та попередження екологічної катастрофи світового рівня".
Это мы знаем что сегодня сделали расскажите чтобы не строили укрепления не и не обстреливали дома вот с такой формулировкой "окупанти активних бойових дій не проводили"?