В Запорожском направлении враг продолжает создавать защитные сооружения и дополнительные огневые позиции, - ОВА

Запорожская областная военная администрация обнародовала информацию о ситуации с российским вторжением по состоянию на 18 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в фейсбуке ОВА.

В сообщении отмечается: "Враг продолжает оборудовать дополнительные огневые позиции и защитные сооружения в приграничных районах Запорожской области. На Запорожском направлении оккупанты активных боевых действий не проводили, осуществляли артиллерийские и минометные обстрелы объектов инфраструктуры и жилых домов в районах населенных пунктов Новоандреевка, Каменское, Орехов, Ольговское и Полтавка.

Оккупанты закрыли проезд на Запорожье в Васильевке. Аргументируют это активными боевыми действиями. Люди, пытающиеся эвакуироваться с оккупированных территорий и зоны боевых действий, вынуждены уже несколько дней стоять на блокпостах россиян без воды и еды.

17 мая оккупанты совершили артиллерийский обстрел Орехова и Гуляйполя. Также вражеские снаряды попали в объекты инфраструктуры в поселке Преображенка Пологовского района. Российские захватчики разбили сельский магазин, в результате чего произошло возгорание торгового здания. В результате обстрела города Гуляйполе повреждено около десятка домов местных жителей. В домах разрушены крыши, двери и окна, разбиты дворы и сооружения.

Также смотрите: В Запорожcкой области задержали сотрудника ГСЧС, который поставлял оружие из мест ведения боевых действий. ФОТОрепортаж