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Новости Агрессия России против Украины Война
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В Запорожском направлении враг продолжает создавать защитные сооружения и дополнительные огневые позиции, - ОВА

область,запорізька

Запорожская областная военная администрация обнародовала информацию о ситуации с российским вторжением по состоянию на 18 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в фейсбуке ОВА.

В сообщении отмечается: "Враг продолжает оборудовать дополнительные огневые позиции и защитные сооружения в приграничных районах Запорожской области. На Запорожском направлении оккупанты активных боевых действий не проводили, осуществляли артиллерийские и минометные обстрелы объектов инфраструктуры и жилых домов в районах населенных пунктов Новоандреевка, Каменское, Орехов, Ольговское и Полтавка.

Оккупанты закрыли проезд на Запорожье в Васильевке. Аргументируют это активными боевыми действиями. Люди, пытающиеся эвакуироваться с оккупированных территорий и зоны боевых действий, вынуждены уже несколько дней стоять на блокпостах россиян без воды и еды.

17 мая оккупанты совершили артиллерийский обстрел Орехова и Гуляйполя. Также вражеские снаряды попали в объекты инфраструктуры в поселке Преображенка Пологовского района. Российские захватчики разбили сельский магазин, в результате чего произошло возгорание торгового здания. В результате обстрела города Гуляйполе повреждено около десятка домов местных жителей. В домах разрушены крыши, двери и окна, разбиты дворы и сооружения.

Также смотрите: В Запорожcкой области задержали сотрудника ГСЧС, который поставлял оружие из мест ведения боевых действий. ФОТОрепортаж

Автор: 

оборона (5194) Запорожская область (3031)


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Топ комментарии
+14
Для чого ця інфа? А ми спостерігаємо,як вони обладнують? Чи вже й будматеріали постачаємо,що від великого крадівництва залишились???
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19.05.2022 01:10
+14
Да, они просто идиоты. Не знают что лучшее для обороны - это строить новые дороги и пилить бабло. Спросили бы Зелю и его холуев. Те бы объяснили как это делается.
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19.05.2022 01:58
+10
Опачки, Да вы шо , короче , Киев не захватили, и там расслабились, . Освобождать, я так понимаю никто не собирается, там же наши люди, ну и как в 14-м . Риторика, власти меняется, что даёт повод, думать про договорённости про коридор в Крым . Вот такие вот шашлыки.
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19.05.2022 06:10
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Для чого ця інфа? А ми спостерігаємо,як вони обладнують? Чи вже й будматеріали постачаємо,що від великого крадівництва залишились???
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19.05.2022 01:10 Ответить
Да, они просто идиоты. Не знают что лучшее для обороны - это строить новые дороги и пилить бабло. Спросили бы Зелю и его холуев. Те бы объяснили как это делается.
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19.05.2022 01:58 Ответить
Не допоможе, кацапури. Ой, не допоможе...
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19.05.2022 01:28 Ответить
На Луганщині, під Сиротине, орки отримали звіздюлей та відійшли

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19.05.2022 01:36 Ответить
...а на кацапії через це Сиротино ще багато лічінусів стали сиротинушками )))0))0)))
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19.05.2022 04:21 Ответить
Маріупольська міська рада: "Є загроза повного вимирання Азовського моря. Бомбардування «Азовсталі» могло пошкодити технічну споруду, яка стримує десятки тисяч тонн концентрованого розчину сірководню.

Витік цієї рідини повністю вб'є флору та фауну Азовського моря. Далі небезпечні речовини можуть потрапити до Чорного та Середземного морів. Як зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко, необхідний негайний допуск на об'єкт міжнародних експертів та ООН для вивчення ситуації та попередження екологічної катастрофи світового рівня".
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19.05.2022 01:39 Ответить
"Ворог продовжує обладнувати додаткові вогневі позиції та захисні споруди у прикордонних (?) районах Запорізької області. На Запорізькому напрямку окупанти активних бойових дій не проводили (?), здійснювали артилерійські та мінометні обстріли об'єктів інфраструктури та житлових будинків (!)..

Это мы знаем что сегодня сделали расскажите чтобы не строили укрепления не и не обстреливали дома вот с такой формулировкой "окупанти активних бойових дій не проводили"?
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19.05.2022 01:47 Ответить
не расскажем. Нам нравится делать сюрпризы в неожиданных местах.
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19.05.2022 01:59 Ответить
Початок створення стаціонарних позицій (опорніки), що все більше нагадує хай і ріденьку, але все ж лінію фронту із окопами. Як наслідок - фронтальні бої. Більша опора буде на лендлізівську арту на противагу маневру, щоби не "палити" життя бійців ЗСУ. Маневрувати будемо вже по зруйнованим опорникам.
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19.05.2022 02:05 Ответить
так все идет по плану зэ-гевары и ***** -ордло №2 с последующим присоединением к параше
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19.05.2022 02:19 Ответить
Опачки, Да вы шо , короче , Киев не захватили, и там расслабились, . Освобождать, я так понимаю никто не собирается, там же наши люди, ну и как в 14-м . Риторика, власти меняется, что даёт повод, думать про договорённости про коридор в Крым . Вот такие вот шашлыки.
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19.05.2022 06:10 Ответить
А меня интересует, где делся Марченко? Куда его засунули? Или его уже потихому засунули в тюрьму? Или прикопали? Пока он командовал, был движняк. И его убрали, шоб не мешал сдавать кацапам юг Украины
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19.05.2022 07:27 Ответить
Urs ,а , спасибо , теперь, я понял , сдача Азова , в Марике это был сюрприз, шо ж вы раньше то не сказали . Захват Херсона и Мелитополя , это тоже был сюрприз . Теперь все понятно
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19.05.2022 07:43 Ответить
Я могу ошибаться в выводах , но в обратном , меня убедит , только, разрушение , Керченского моста, причём совсем , чтобы не возможно было движение, полностью одну арку . Даже подскажу где взять ракету, возле Запорожье есть город, и КБ , полетное задание там писать умеют , Слава Богу, мост не бегает , координаты всем известны и не благодарите
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19.05.2022 07:54 Ответить
методичка застаріла - залізь назад звідки виліз
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19.05.2022 08:28 Ответить
Ворог то, ворог се, і так вже третій місяць. А що ви робите окрім як дивитесь? НІЧОГО!
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19.05.2022 09:46 Ответить
 
 