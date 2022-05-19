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Новости Агрессия России против Украины Война
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На Южном направлении уничтожены 20 россиян, 2 САУ. Оккупанты готовят "пресс-тур" на оккупированные территории, - ОК "Південь"

херсонщина,техніка

Оперативное командование "Південь" обнародовало информацию об оперативной ситуации на южном направлении 18 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Командования.

В сообщении отмечается: "На линии столкновения в Херсонской и Николаевской области у противника продвижений с занимаемых позиций нет.

В свою очередь, оккупанты применяют уже классические формы гибридной войны. Готовится так называемый "пресс-тур" рашистских и иностранных средств массовой информации из Ростова-на-Дону с посещением Херсона, Новой Каховки, Скадовска, Армянска, где запланирована встреча с назначенными оккупационными коллаборантами, а также демонстрация фейковых доказательств, что Вооруженные Силы Украины обстреливают мирных жителей.

Читайте: На Южном направлении уничтожено 130 оккупантов и 26 единиц бронетехники, взорвано 2 склада боеприпасов, - ОК "Південь"

Рашисты продолжают коварную практику фальсификаций, когда оставляют свои позиции в селе, выводят технику в направлении наших позиций и бьют по мирным жителям. А потом, возвращаясь в село, рассказывают, что это свирепствовали ВСУ.

Но подобное фейкотворение давно известно и не убеждает несгибаемых херсонцев. Они осознают, что ВСУ не бьет по гражданскому населению, и что все будет Украина.

Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями во взаимодействии с авиацией, в течение текущих суток нанесено поражение по 90 целям на позициях противника. В результате подтверждено попадание в 20 рашистов, 2 самоходные артустановки, автомобильную и бронированную технику. Окончательные потери уточняются.

Также читайте: Основная цель войск РФ – окружение сил ОС и обеспечение сухопутного коридора в Крым, - Мотузяник

В Черном море продолжается маневрирование 2 отрядов боевых кораблей, удерживающих блокаду украинских портов и гражданского судоходства. На 4 кораблях – в готовности к применению более 30 крылатых ракет".

Автор: 

Николаевская область (2105) Одесская область (3538) ВСУ (6531) Херсонская область (4706)


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Топ комментарии
+7
вот такой вот летний биатлон
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19.05.2022 02:07
+6
Українські десантники успішно знищують ******* безпілотники противника
Підрозділом протиповітряної оборони 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ знищено черговий російський БПЛА.
Безпілотний літальний апарат російських окупантів "ZALA 421-08" був назавжди "приземлений" розрахунком зенітно-ракетного комплексу "Стріла-10".
Слід відзначити, що даний тип БПЛА призначений для спостереження, цілевказування для забезпечення точного артилерійського вогню, коригування вогню тощо.
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19.05.2022 02:16
+5
Это все хорошо , но по факту, коридор есть , и пока никто не собирается его освобождать. А на оборот как в 14- м ,начали рассказывать про гибридную войну . Из этого логически вывод про договорняк.
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19.05.2022 05:58
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Правила форума Совет форумчан
Цитата: На 4 кораблях - в готовності до застосування понад 30 крилатих ракет".

Значить, якщо ці ракети здетонують, то ці 4 кораблі стануть колишніми кораблями?
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19.05.2022 01:43 Ответить
Наступит время, когда новости будут следующего характера - Уничтожено 2500 оккупантов, 300 конных тележек, захвачено 300 пулеметов Максим из питерских и московских музеев.
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19.05.2022 01:53 Ответить
вот такой вот летний биатлон
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19.05.2022 02:07 Ответить
Українські десантники успішно знищують ******* безпілотники противника
Підрозділом протиповітряної оборони 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ знищено черговий російський БПЛА.
Безпілотний літальний апарат російських окупантів "ZALA 421-08" був назавжди "приземлений" розрахунком зенітно-ракетного комплексу "Стріла-10".
Слід відзначити, що даний тип БПЛА призначений для спостереження, цілевказування для забезпечення точного артилерійського вогню, коригування вогню тощо.
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19.05.2022 02:16 Ответить
вообщем замороженый конфликт -орки окопаются навезут технику и личный состав а через время с новыми силами попрут на николаев одессу
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19.05.2022 02:22 Ответить
про новые силы:
Некоторые данные по уровню укомплектованности частей и соединений российских войск, участвующих в так называемой "специальной военной операции на Украине"... и уровня понесённых ими потерь.

Командование 20-й мсд (из состава 8-й гв.ОА ЮВО) проводит активные мероприятия по восстановлению уровня боеспособности ряда подразделений дивизии, участвоваших в "сво"... в том числе, путём доукомплектования сформированных тактических групп дивизии.

Общие показатели:

Уровень укомлектованности дивизионной группы сводных (резервных) БТГр\ТГр и органов управления дивизии по состоянию на 15.05.2022 - 16%

по штату - 1007 всл.

в наличии - 161 всл.

в том числе - офицерский состав 88\29, прапощики 33\6, солдаты и сержанты 886\126

В частности...

БТГр 255-й мсп - 22% (по штату - 545, в наличие - 118)

БТГр 33-го мсп - 7% (Карл!!!), убит командир полка п\п-к Ю.Агарков (по штату -383, в наличии - 28)

ТГр 944-го сап - 19% (по штату - 79, в наличии - 15).

Всего, дивизия сформировала и выставили для участия в "сво" 3 БТГр\ТГр, а так же ряд органов управления уровня батальон-полк... И на сегодняшний день ни одна из них не укомплектована более чем на 25%.. Уровень понесённых потерь не позволяет использовать данные формирования в боевых действиях в виду полной их небоеспособности. По крайней мере, до момента восстановления уровня их укомплектованности личным составом и штатным ВВТ, позволяющего выполнять боевые задачи.

С началом полномасштабного вторжения вс рф на территорию Украины, командование российских войск УЖЕ расконсервировало и сняло с длительного хранения до 45% имевшихся на длительном хранении объёмов вооружения и военной техники.

В частности:

- ЗВО (Западный военный округ) - свыше 50%

- ЮВО (Южный военный округ) - до 50%

- ЦВО (Центральный военный округ) - до 48%

- ВВО (Восточный военный округ) -до 42%

Данная техника и вооружение используются в интересах подразделений и частей материально-технического снабжения (МТС) вс рф, развернувших систему пунктов ремонта и восстановления ВВТ на оккупированной территории Украины, а так же идёт непосредственно на доукомплектование тактических групп вс рф, принимающих участие в так называемой "сво".

Следует так же подчеркнуть, что в пунктах постоянной дислокации подразделений МТС вс рф на сегодняшний момент находится не более 50% от штатной численности автомобильной и специальной техники.

В Кемеровской области РФ, Приморском крае и Ленинградской области РФ фиксируются активные мероприятия по скрытоой мобилизации военно-обязанных лиц призывного возраста, а так же проведение интенсивной рекламно-призовной кампании по привлечению добровольцев для участия в войне на территории Украины.

В частности:

- рассылка мобилизационных предписаний военно-обязанным осуществляется в индивидуальном порядке, без информационных сообщений в местных и федеральных СМИ

- зачисленным в мобилизационные команды сообщается об отправке их на "сборы резервистов". На самом деле, их отправляют в приграничные области РФ для прохождения краткосрочного курса "доподготовки" в ранее развёрнутых полевых лагерях или же проводят таковой на базе ппд частей и соединений того или иного округа. Например, 2 дня назад такого рода лицами, уже прошедшими "курс доподготовки", была доукомплектована БТГр из состава 6-й ОА ЗВО, которая отправилась в зону боевых действий на террритории Украины.

- сотрудники военкоматов активно прозванивают военно-обязанных лиц нужных ВУС-ов, находящихся в запасе, с целью привлечения\возвращения их на воинскую службьу на добровольных началах. Однако, уровень притока добровольцев... всё равно остаётся достаточно низким и не позволяет российскому командовнию даже восполнять те потери, которые несут вс рф в ходе так называемой "сво".

Общая численность формирований вс рф, которые сегодня готовятся на полигонах вс рф на территории Воронежской, Белгородской и Ростовской областей, из числа так называемых "добровольцев", едва достигает 2500 человек...

Особенно умиляет тот факт, что в виду острой нехватки живой силы для доукомплектования БТГр\ТГр российских войск, уже ведущих активные боевые действия на территории Украины, их командование продолжает радовать свой подчинённый личный состав всякими интересными и забавными штуками. Например, личному составу целого ряда подразделений уже объявлено, что сроки ротации\замены увеличины с 4-х до 6-и месяцев (в отдельных случаях до 8-и месяцев). Более того, в целом ряде формирований объявлено вообще об отмене ротации\замены...якобы, до окончания "сво".
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19.05.2022 02:42 Ответить
Замороженный конфликт был в ОРДЛО, а сейчас ********* разморозил, но как и следовало ожидать морозилку ЗСУ поломали всё, им капец.
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19.05.2022 10:16 Ответить
Это все хорошо , но по факту, коридор есть , и пока никто не собирается его освобождать. А на оборот как в 14- м ,начали рассказывать про гибридную войну . Из этого логически вывод про договорняк.
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19.05.2022 05:58 Ответить
Ага , и как говорит ,Арестович, *****...и Марик , и гарнизон в 5000-6000 человек , хотелось бы услышать, как Киев , из эвакуации будет спасать наших людей
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19.05.2022 06:02 Ответить
Боюсь, всё указывает на то, что войну заморзят и ,,остановясяпосередине".(с) Скажите, что я ошибаюсь. Не хотелось бы быть правой
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19.05.2022 07:19 Ответить
Пора Борису Джонсону приїхати в Києв, а то клоуни хотіли щось здати, а тут він приїхав і переговори зупинилися, напевно по "дупі" надавав
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19.05.2022 09:43 Ответить
Кто ответит за то что орки свободно вышли из крымской мышеловки и захватили юг.
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19.05.2022 08:23 Ответить
 
 