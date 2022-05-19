На Южном направлении уничтожены 20 россиян, 2 САУ. Оккупанты готовят "пресс-тур" на оккупированные территории, - ОК "Південь"

Оперативное командование "Південь" обнародовало информацию об оперативной ситуации на южном направлении 18 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Командования.

В сообщении отмечается: "На линии столкновения в Херсонской и Николаевской области у противника продвижений с занимаемых позиций нет.

В свою очередь, оккупанты применяют уже классические формы гибридной войны. Готовится так называемый "пресс-тур" рашистских и иностранных средств массовой информации из Ростова-на-Дону с посещением Херсона, Новой Каховки, Скадовска, Армянска, где запланирована встреча с назначенными оккупационными коллаборантами, а также демонстрация фейковых доказательств, что Вооруженные Силы Украины обстреливают мирных жителей.

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Рашисты продолжают коварную практику фальсификаций, когда оставляют свои позиции в селе, выводят технику в направлении наших позиций и бьют по мирным жителям. А потом, возвращаясь в село, рассказывают, что это свирепствовали ВСУ.

Но подобное фейкотворение давно известно и не убеждает несгибаемых херсонцев. Они осознают, что ВСУ не бьет по гражданскому населению, и что все будет Украина.

Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями во взаимодействии с авиацией, в течение текущих суток нанесено поражение по 90 целям на позициях противника. В результате подтверждено попадание в 20 рашистов, 2 самоходные артустановки, автомобильную и бронированную технику. Окончательные потери уточняются.

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В Черном море продолжается маневрирование 2 отрядов боевых кораблей, удерживающих блокаду украинских портов и гражданского судоходства. На 4 кораблях – в готовности к применению более 30 крылатых ракет".