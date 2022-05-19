На Южном направлении уничтожены 20 россиян, 2 САУ. Оккупанты готовят "пресс-тур" на оккупированные территории, - ОК "Південь"
Оперативное командование "Південь" обнародовало информацию об оперативной ситуации на южном направлении 18 мая.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Командования.
В сообщении отмечается: "На линии столкновения в Херсонской и Николаевской области у противника продвижений с занимаемых позиций нет.
В свою очередь, оккупанты применяют уже классические формы гибридной войны. Готовится так называемый "пресс-тур" рашистских и иностранных средств массовой информации из Ростова-на-Дону с посещением Херсона, Новой Каховки, Скадовска, Армянска, где запланирована встреча с назначенными оккупационными коллаборантами, а также демонстрация фейковых доказательств, что Вооруженные Силы Украины обстреливают мирных жителей.
Рашисты продолжают коварную практику фальсификаций, когда оставляют свои позиции в селе, выводят технику в направлении наших позиций и бьют по мирным жителям. А потом, возвращаясь в село, рассказывают, что это свирепствовали ВСУ.
Но подобное фейкотворение давно известно и не убеждает несгибаемых херсонцев. Они осознают, что ВСУ не бьет по гражданскому населению, и что все будет Украина.
Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями во взаимодействии с авиацией, в течение текущих суток нанесено поражение по 90 целям на позициях противника. В результате подтверждено попадание в 20 рашистов, 2 самоходные артустановки, автомобильную и бронированную технику. Окончательные потери уточняются.
В Черном море продолжается маневрирование 2 отрядов боевых кораблей, удерживающих блокаду украинских портов и гражданского судоходства. На 4 кораблях – в готовности к применению более 30 крылатых ракет".
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Значить, якщо ці ракети здетонують, то ці 4 кораблі стануть колишніми кораблями?
Підрозділом протиповітряної оборони 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ знищено черговий російський БПЛА.
Безпілотний літальний апарат російських окупантів "ZALA 421-08" був назавжди "приземлений" розрахунком зенітно-ракетного комплексу "Стріла-10".
Слід відзначити, що даний тип БПЛА призначений для спостереження, цілевказування для забезпечення точного артилерійського вогню, коригування вогню тощо.
Некоторые данные по уровню укомплектованности частей и соединений российских войск, участвующих в так называемой "специальной военной операции на Украине"... и уровня понесённых ими потерь.
Командование 20-й мсд (из состава 8-й гв.ОА ЮВО) проводит активные мероприятия по восстановлению уровня боеспособности ряда подразделений дивизии, участвоваших в "сво"... в том числе, путём доукомплектования сформированных тактических групп дивизии.
Общие показатели:
Уровень укомлектованности дивизионной группы сводных (резервных) БТГр\ТГр и органов управления дивизии по состоянию на 15.05.2022 - 16%
по штату - 1007 всл.
в наличии - 161 всл.
в том числе - офицерский состав 88\29, прапощики 33\6, солдаты и сержанты 886\126
В частности...
БТГр 255-й мсп - 22% (по штату - 545, в наличие - 118)
БТГр 33-го мсп - 7% (Карл!!!), убит командир полка п\п-к Ю.Агарков (по штату -383, в наличии - 28)
ТГр 944-го сап - 19% (по штату - 79, в наличии - 15).
Всего, дивизия сформировала и выставили для участия в "сво" 3 БТГр\ТГр, а так же ряд органов управления уровня батальон-полк... И на сегодняшний день ни одна из них не укомплектована более чем на 25%.. Уровень понесённых потерь не позволяет использовать данные формирования в боевых действиях в виду полной их небоеспособности. По крайней мере, до момента восстановления уровня их укомплектованности личным составом и штатным ВВТ, позволяющего выполнять боевые задачи.
С началом полномасштабного вторжения вс рф на территорию Украины, командование российских войск УЖЕ расконсервировало и сняло с длительного хранения до 45% имевшихся на длительном хранении объёмов вооружения и военной техники.
В частности:
- ЗВО (Западный военный округ) - свыше 50%
- ЮВО (Южный военный округ) - до 50%
- ЦВО (Центральный военный округ) - до 48%
- ВВО (Восточный военный округ) -до 42%
Данная техника и вооружение используются в интересах подразделений и частей материально-технического снабжения (МТС) вс рф, развернувших систему пунктов ремонта и восстановления ВВТ на оккупированной территории Украины, а так же идёт непосредственно на доукомплектование тактических групп вс рф, принимающих участие в так называемой "сво".
Следует так же подчеркнуть, что в пунктах постоянной дислокации подразделений МТС вс рф на сегодняшний момент находится не более 50% от штатной численности автомобильной и специальной техники.
В Кемеровской области РФ, Приморском крае и Ленинградской области РФ фиксируются активные мероприятия по скрытоой мобилизации военно-обязанных лиц призывного возраста, а так же проведение интенсивной рекламно-призовной кампании по привлечению добровольцев для участия в войне на территории Украины.
В частности:
- рассылка мобилизационных предписаний военно-обязанным осуществляется в индивидуальном порядке, без информационных сообщений в местных и федеральных СМИ
- зачисленным в мобилизационные команды сообщается об отправке их на "сборы резервистов". На самом деле, их отправляют в приграничные области РФ для прохождения краткосрочного курса "доподготовки" в ранее развёрнутых полевых лагерях или же проводят таковой на базе ппд частей и соединений того или иного округа. Например, 2 дня назад такого рода лицами, уже прошедшими "курс доподготовки", была доукомплектована БТГр из состава 6-й ОА ЗВО, которая отправилась в зону боевых действий на террритории Украины.
- сотрудники военкоматов активно прозванивают военно-обязанных лиц нужных ВУС-ов, находящихся в запасе, с целью привлечения\возвращения их на воинскую службьу на добровольных началах. Однако, уровень притока добровольцев... всё равно остаётся достаточно низким и не позволяет российскому командовнию даже восполнять те потери, которые несут вс рф в ходе так называемой "сво".
Общая численность формирований вс рф, которые сегодня готовятся на полигонах вс рф на территории Воронежской, Белгородской и Ростовской областей, из числа так называемых "добровольцев", едва достигает 2500 человек...
Особенно умиляет тот факт, что в виду острой нехватки живой силы для доукомплектования БТГр\ТГр российских войск, уже ведущих активные боевые действия на территории Украины, их командование продолжает радовать свой подчинённый личный состав всякими интересными и забавными штуками. Например, личному составу целого ряда подразделений уже объявлено, что сроки ротации\замены увеличины с 4-х до 6-и месяцев (в отдельных случаях до 8-и месяцев). Более того, в целом ряде формирований объявлено вообще об отмене ротации\замены...якобы, до окончания "сво".