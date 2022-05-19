Украинская система отсоединена от России, поэтому оккупанты могут поставлять электроэнергию из Запорожской АЭС разве что крейсеру "Москва", - Укрэнерго
Компания "Укрэнерго" отреагировала на слова российских оккупантов о том, что они хотят продавать Украине электроэнергию из захваченной Запорожской АЭС.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке "Укрэнерго".
В сообщении отмечается: "Какой-то чиновник страны-агрессора в ожидании суда над военными преступниками опубликовал "заявление" о возможности поставки электроэнергии из Запорожской АЭС в Россию.
Обычно системный оператор не комментирует заявления преступников, но это явно направлено на международную аудиторию, поэтому вежливо напомним гражданам Украины и европейским партнерам:
ЗАЭС находится в украинской сети под контролем украинских специалистов.
Энергосистема Украины сейчас не имеет физических связей с энергосистемой России. Поэтому поставки электроэнергии из украинских электростанций в Россию пока физически невозможны.
Любое изменение ситуации на ЗАЭС будет означать акт ядерного терроризма, и те, кто создаст такую угрозу, будут нести ответственность за это со всеми вытекающими последствиями.
Итак, поскольку украинская сеть отсоединена от России и Беларуси, российские чиновники могут обещать поставки любой электроэнергии разве что крейсеру "Москва". Говорят, у него перебои с питанием и ограниченная мобильность.
Цель заявления очевидна: дестабилизировать активные переговоры с ЕС по открытию экспорта электроэнергии из Украины.
Но россиянам не удастся этого сделать. В ЕС все понимают, что украинская сеть европейская".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Третій місяць війни, а укренерго видно десь у фантазіях.Ми ведемо війну с тварюками яким на все і на всіх начхати.Тобто по повній КЛАСТИ на весь цівільний світ.Вони атомні станції обстрілювали, а укренерго думає що якось щось хтось.Фізично не можливо?Ще раз їм пофіг.Вони вграють купу народу і ресурсів на вітер але можуть зробити показуху підключення.
они за два дня до Киева дойдутЛЭП на коленке склепают. Ага-ага, охотно верю.
А без этого, как совершенно верно заметили в Укрэнерго, электроэнергию они могут поставлять только крейсеру Москва.
Подать электроэнергию в Крым без дорогостоящей вставки постоянного тока с ЗАЭС невозможно, даже если туда физически идут провода. Ещё раз, у нас сейчас на ЗАЭС "неправильное европейское" электричество, его нельзя подать в объединенную энергосистему россии. До войны - можно было, а теперь - нет. Поэтому и линия в Донбасс - тоже под вопросом, я не уверен, что кацапы будут нарезать на сегменты и без того небольшую энергосистему недореспублик .
Ну, или иначе тогда кацапы должны сказать "Крым, это Украина", отсоединить свои энергомосты и снова связать энергосистемы материка и полуострова. Но что-то мне подсказывает, что они скорее застрелятся, чем такое сделают.
Питання як цей стратегічно, грубо сказати оху...нно стратегічний обєкт так швидко без бою опинився в руках окупантів??? Навіть в мирний час обєкт атомної енергетики передбачає посилену військову охорону. Що знову шашлички та про...бали??? це ж не Чонгар , навіть не Херсон з Мелітополем, навіть не героїчний Маріуполь.... Чому стратегічний обєкт в здавалось би тилу здали за пару днів?????
Якщо ти не виїхав, то продовжуєш зарплатню отримувати (але без жодних компенсацій за моральне гвалтування), якщо рятуючи життя та розум виїхав - все. Ані пропозицій тимчасово на іншу станцію перевестись, ані жодної фінансової підтримки, ще можуть погрожувати звільненням, якщо не повернешся... Після такого ставлення починаєш просто як всі переселенці будувати життя не дивлячись назад. У 21 сторіччі гасла радянські "ви повинні нести честь рідного підприємства" вже не працюють.
Кацапи не в курсі
Нашим захисникам - вдалого дня та божого благословіння на праведні справи!