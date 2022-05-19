Украинская система отсоединена от России, поэтому оккупанты могут поставлять электроэнергию из Запорожской АЭС разве что крейсеру "Москва", - Укрэнерго

Компания "Укрэнерго" отреагировала на слова российских оккупантов о том, что они хотят продавать Украине электроэнергию из захваченной Запорожской АЭС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке "Укрэнерго".

В сообщении отмечается: "Какой-то чиновник страны-агрессора в ожидании суда над военными преступниками опубликовал "заявление" о возможности поставки электроэнергии из Запорожской АЭС в Россию.

Обычно системный оператор не комментирует заявления преступников, но это явно направлено на международную аудиторию, поэтому вежливо напомним гражданам Украины и европейским партнерам:

ЗАЭС находится в украинской сети под контролем украинских специалистов.

Энергосистема Украины сейчас не имеет физических связей с энергосистемой России. Поэтому поставки электроэнергии из украинских электростанций в Россию пока физически невозможны.

Любое изменение ситуации на ЗАЭС будет означать акт ядерного терроризма, и те, кто создаст такую ​​угрозу, будут нести ответственность за это со всеми вытекающими последствиями.

Итак, поскольку украинская сеть отсоединена от России и Беларуси, российские чиновники могут обещать поставки любой электроэнергии разве что крейсеру "Москва". Говорят, у него перебои с питанием и ограниченная мобильность.

Цель заявления очевидна: дестабилизировать активные переговоры с ЕС по открытию экспорта электроэнергии из Украины.

Но россиянам не удастся этого сделать. В ЕС все понимают, что украинская сеть европейская".

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