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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украинская система отсоединена от России, поэтому оккупанты могут поставлять электроэнергию из Запорожской АЭС разве что крейсеру "Москва", - Укрэнерго

укрэнерго

Компания "Укрэнерго" отреагировала на слова российских оккупантов о том, что они хотят продавать Украине электроэнергию из захваченной Запорожской АЭС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке "Укрэнерго".

В сообщении отмечается: "Какой-то чиновник страны-агрессора в ожидании суда над военными преступниками опубликовал "заявление" о возможности поставки электроэнергии из Запорожской АЭС в Россию.

Обычно системный оператор не комментирует заявления преступников, но это явно направлено на международную аудиторию, поэтому вежливо напомним гражданам Украины и европейским партнерам:

ЗАЭС находится в украинской сети под контролем украинских специалистов.

Энергосистема Украины сейчас не имеет физических связей с энергосистемой России. Поэтому поставки электроэнергии из украинских электростанций в Россию пока физически невозможны.

Любое изменение ситуации на ЗАЭС будет означать акт ядерного терроризма, и те, кто создаст такую ​​угрозу, будут нести ответственность за это со всеми вытекающими последствиями.

Итак, поскольку украинская сеть отсоединена от России и Беларуси, российские чиновники могут обещать поставки любой электроэнергии разве что крейсеру "Москва". Говорят, у него перебои с питанием и ограниченная мобильность.

Цель заявления очевидна: дестабилизировать активные переговоры с ЕС по открытию экспорта электроэнергии из Украины.

Но россиянам не удастся этого сделать. В ЕС все понимают, что украинская сеть европейская".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты заявили о намерении продавать Украине электроэнергию из захваченной Запорожской АЭС

Автор: 

Укрэнерго (658) Запорожская АЭС (700)


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Топ комментарии
+32
Для этого им придется быстренько протянуть пару ниток ЛЭП 500кВ длиной в тысячу километров каждая, по территории,на которой ведутся боевые действия. Показуха у кацапов - это национальная забава, и я им верю, ага. Ну, почти. Там проблема не только в том, что эту электроэнергию надо выводить с АЭС, а электричество намародерить и налить в ведра нельзя, и танками возить не получится. Генераторы на АЭС специальным образом синхронизируются с энергосистемой страны, там достаточно сложный принцип, и для его правильной работы нужно, чтобы к станции подходило 3-4 независимых ЛЭП, которые с другой стороны включены в разные места энергосистемы. 3-4 ЛЭП, которые могут ответсти от ЗАЭС вырабатываемую электроэнергию, это колоссальные сооружения, сотни тысяч тонн стали, алюминия, их в СССР лет пять всей страной строили. А тут кацапы заявляют, что они за два дня до Киева дойдут ЛЭП на коленке склепают. Ага-ага, охотно верю.

А без этого, как совершенно верно заметили в Укрэнерго, электроэнергию они могут поставлять только крейсеру Москва.
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19.05.2022 02:51
+30
Красиво козломордым по губам поводили
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19.05.2022 02:12
+22
питання не в тому як кацапи будуть красти ту електроенергію, вони вже її крадуть як і воду в Крим.
Питання як цей стратегічно, грубо сказати оху...нно стратегічний обєкт так швидко без бою опинився в руках окупантів??? Навіть в мирний час обєкт атомної енергетики передбачає посилену військову охорону. Що знову шашлички та про...бали??? це ж не Чонгар , навіть не Херсон з Мелітополем, навіть не героїчний Маріуполь.... Чому стратегічний обєкт в здавалось би тилу здали за пару днів?????
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19.05.2022 06:17
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Красиво козломордым по губам поводили
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19.05.2022 02:12 Ответить
Будь-яка зміна ситуації на ЗАЕС буде означати акт ядерного тероризму, і ті, хто створить таку загрозу, нестимуть відповідальність за це з усіма наслідками.

Третій місяць війни, а укренерго видно десь у фантазіях.Ми ведемо війну с тварюками яким на все і на всіх начхати.Тобто по повній КЛАСТИ на весь цівільний світ.Вони атомні станції обстрілювали, а укренерго думає що якось щось хтось.Фізично не можливо?Ще раз їм пофіг.Вони вграють купу народу і ресурсів на вітер але можуть зробити показуху підключення.
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19.05.2022 02:24 Ответить
Для этого им придется быстренько протянуть пару ниток ЛЭП 500кВ длиной в тысячу километров каждая, по территории,на которой ведутся боевые действия. Показуха у кацапов - это национальная забава, и я им верю, ага. Ну, почти. Там проблема не только в том, что эту электроэнергию надо выводить с АЭС, а электричество намародерить и налить в ведра нельзя, и танками возить не получится. Генераторы на АЭС специальным образом синхронизируются с энергосистемой страны, там достаточно сложный принцип, и для его правильной работы нужно, чтобы к станции подходило 3-4 независимых ЛЭП, которые с другой стороны включены в разные места энергосистемы. 3-4 ЛЭП, которые могут ответсти от ЗАЭС вырабатываемую электроэнергию, это колоссальные сооружения, сотни тысяч тонн стали, алюминия, их в СССР лет пять всей страной строили. А тут кацапы заявляют, что они за два дня до Киева дойдут ЛЭП на коленке склепают. Ага-ага, охотно верю.

А без этого, как совершенно верно заметили в Укрэнерго, электроэнергию они могут поставлять только крейсеру Москва.
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19.05.2022 02:51 Ответить
Спасибо за розъяснения
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19.05.2022 07:06 Ответить
Постачати електрику в Крим їм нічого не заважає. І на Донбас також. ЛЕП є. Чи є фізична можливість постачати з Донбасу у ********* - не знаю.
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19.05.2022 07:32 Ответить
Электроэнергия с одной магистральной ЛЭП никогда конечным потребителям не поставляется. Делается сеть из множества поставщиков, и параметры этой сети, очень точно синхронизируется между собой. В Украине до войны наша внутреннаяя сеть была синхронизирована с российской ОЭС, поэтому у нас не было проблем импортировать электроэнергию из Беларуси или экспортировать в Крым или оккупированные области Донбасса. На третий день войны мы перевели нашу энергосеть на сиихронизацию с общеевропейской сетью ENTSO-E, и всё, теперь даже наличие физических проводов ни на что не влияет. Мы можем поставлять электроэнергию в Крым и Донбасс, только если они отсоединят все свои другие ЛЭП, все связи с россией. А в Крым кацапы притащили свой "энергомост", и без него там совсем плохо, так что это для них нереально. Кроме того, это чисто по политическим причинам для кацапов невозможно. Я же сам первый и буду их троллить, что "Крым, это Украина, по крайней мере с энергетической точки зрения". Чисто теоретически, можно запитать одного мощного потребителя от одной ЛЭП, но это должен быть потребитель, который дает ровную суточную нагрузку и у которого нет пикового сверхнормативного потребления. Под это определение ни города, ни заводы не подпадают.
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19.05.2022 11:10 Ответить
Коли хлопцi пiдiрвали опору в напрямку Криму бачив своiми очима як нашi вночi, як вори, транспортували нову опору, адже не пожна ж було зупинити титановий завод "любого друга" порошенка. Так що не звездiть що в Крим енергiю не подавали.
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19.05.2022 08:29 Ответить
все ти бачив, всюди був, все про всіх знаєшь... оооо, яка розумна людина)))
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19.05.2022 09:10 Ответить
Шановний, Ви б не розказували те про що мало знаєте. Загугліть схему ОЕС України і побачите що від ЗАЕС відходять всього 3 ЛЕП 750кВ і одна 330кВ (а не 500кВ про які Ви пишете). Одна з ЛЕП 750кВ іде на тимчасово-окуповану територію і має зв'язок з мережами Донбасу (вже тривало-окуповану територію). ЛЕП 330кВ іде на Запорізьку ТЕС і далі має зв'язки з Кримською енергосистемою. Щодо закінчення будівництва ЛЕП 750кВ ЗАЕС-Каховська інформації не маю.
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19.05.2022 09:38 Ответить
Я про 500кВ образно, я действительно не знаю про параметры ЛЭП, мне это неинтересно. Я про общий принцип. Вы только подтвердили, что я написал.

Подать электроэнергию в Крым без дорогостоящей вставки постоянного тока с ЗАЭС невозможно, даже если туда физически идут провода. Ещё раз, у нас сейчас на ЗАЭС "неправильное европейское" электричество, его нельзя подать в объединенную энергосистему россии. До войны - можно было, а теперь - нет. Поэтому и линия в Донбасс - тоже под вопросом, я не уверен, что кацапы будут нарезать на сегменты и без того небольшую энергосистему недореспублик .
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19.05.2022 10:56 Ответить
Оператор "забув" що напередодні вторгнення ворога в надзвичайно авральному темпі протянули ну от "дуже товстий кабель" на Каховку. Навіщо це було робити і за чиїм наказом це зроблено "а хрін його знає", але тепер увесь "коридор до Криму" можна забезпечувати українською електроенергією абсолютно безкоштовно з Запоріжської АЕС.
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19.05.2022 02:45 Ответить
Гон чистой воды. Никто магистральные каналы кабелями не кладет, это просто физически невозможно. Кабель - это максимум энергоснабжение микрорайона в городе. Дальше начинают работать ограничения на уровне физических законов природы. Написал бы "провели 100500 кабелей в Каховку", было бы правдоподобнее. А мощные ЛЭП с ЗАЭС на юг, вплоть до Крыма, были построены ещё во времена СССР. И, кстати, в Крым по этим ЛЭП электричество подавать они тоже не могут, у нас теперь "неправильное", европейское электричество, в Крыму оно бесполезно.

Ну, или иначе тогда кацапы должны сказать "Крым, это Украина", отсоединить свои энергомосты и снова связать энергосистемы материка и полуострова. Но что-то мне подсказывает, что они скорее застрелятся, чем такое сделают.
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19.05.2022 03:00 Ответить
Перепрошую, а як же тоді кацапські кабелі через Керченську протоку, за допомогою яких вирішували проблему кримського блекауту?
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19.05.2022 05:47 Ответить
Вы вообще в курсе, насколько это грандиозное, сложное и дорогое сооружение? Во времена СССР тоже можно было такое же сделать, но вместо этого решили в Крыму строить атомную электростанцию, подумали, что это будет проще. Это не "кабели", это скорее "трубы". И их протянули по сейсмически опасному району, они там лежат до первого более-менее сильного землетрясения. А они там происходят раз в 20 лет. Ну, из этого можно сделать вывод, что кацапы сами не собираются задерживаться в Крыму даже на 20 лет.
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19.05.2022 11:17 Ответить
ЛЕП нову зробили, у 2020 ввели у експлуатацію, гілка Запорізька АЕС-Каховська. Крім самої ЛЕП було суттєве розширення ВРП-750, що аккумулює всю вироблену на станції електроенергію та розподіляє.. Пошукайте інфу, як помпезно про це Енергоатом фонтанував. Тож не так багато треба переробити на каховській стороні, як всім здається. А станцію просто здали, продали, разом із працівниками та мешканцями міста - як кріпаків, разом із помістям.
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19.05.2022 06:55 Ответить
Це ми вже проходили з газом і вугіллям. А знаючи продажність українських чиновників - все може бути.
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19.05.2022 03:07 Ответить
Чергові укродержслужбовці роблять гучну заяву, що рф чогось не зможе. А якщо е/е з ЗАЕС такі піде до рф, когось з них розстріляють?
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19.05.2022 03:20 Ответить
компанія повідомила?
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19.05.2022 03:43 Ответить
Вода в Крим не потече, казали вони після окупації каналу.
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19.05.2022 04:02 Ответить
так мы скоро придем отбитрать Крым - а вода уже там, ждет нас ..
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19.05.2022 04:16 Ответить
А вона потекла? Покажи фотку наповненості каналу.
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19.05.2022 05:39 Ответить
Не покажуть! Причина проста - вода по ПКК тече "самотёком" лише до Джанкоя Далі потрібна робота насосних станцій А вони "розкурочені" на брухт місцевими жителями ще в перший рік окупації Крім того - вони і плити з облицювання каналу познімали А це значить що вода буде просто всотуваться в землю
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19.05.2022 06:20 Ответить
Кацапы знали, что они на нас нападут, ещё летом прошлого года. Там с весны ударными темпами всё восстанавливалось, и плиты обратно положили, и оборудование завезли из россии. Т.е. все эти сказки, про "денацификацию" и "биологическое оружие" - это лапша для лохов, а оккупацию украинского юга они планировали давно, и не просто планировали, а готовились сразу начинать мародерить. Запасы зерна в портах принялись вывозить на третий день войны, т.е. это не просто мародеры телевизор в селе со стенки скручивали, это был заранее спланированный процесс, под который были выделены люди, ресурсы, машины, кто-то это всё организовывал и за это отвечал.
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19.05.2022 11:26 Ответить
питання не в тому як кацапи будуть красти ту електроенергію, вони вже її крадуть як і воду в Крим.
Питання як цей стратегічно, грубо сказати оху...нно стратегічний обєкт так швидко без бою опинився в руках окупантів??? Навіть в мирний час обєкт атомної енергетики передбачає посилену військову охорону. Що знову шашлички та про...бали??? це ж не Чонгар , навіть не Херсон з Мелітополем, навіть не героїчний Маріуполь.... Чому стратегічний обєкт в здавалось би тилу здали за пару днів?????
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19.05.2022 06:17 Ответить
3 дні навкруги станції ходили колони їх техніки. Ми руками мішки з піском наповнювали, але що можуть мішки з піском на барикадах, якщо там танки? Ми волали на весь світ - нас захоплюють, де Байрактари?! А нам казали - та ну, вони не посміють... Ага...
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19.05.2022 06:59 Ответить
Ну Люся арестович уже ж ответила: ,,Про********" , а по сути сдали так же, как и ,,Азовцев". Договорняк
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19.05.2022 07:12 Ответить
Й, що найстрашніше, продовжують. Тому що Енергоатом веде "чудову" кадрову політику. Ти живеш в окупації, продуктів-ліків немає - лише з Рашки через Крим що завезено, або волонтерами, що ризикують життям. Готівки - немає, а більшість харчів лише готівкою можна купити, ціни - ахові, постійний емоціональний тиск.. Так, "не стріляють", але це тихе гвалтування нічим не краще гучного.
Якщо ти не виїхав, то продовжуєш зарплатню отримувати (але без жодних компенсацій за моральне гвалтування), якщо рятуючи життя та розум виїхав - все. Ані пропозицій тимчасово на іншу станцію перевестись, ані жодної фінансової підтримки, ще можуть погрожувати звільненням, якщо не повернешся... Після такого ставлення починаєш просто як всі переселенці будувати життя не дивлячись назад. У 21 сторіччі гасла радянські "ви повинні нести честь рідного підприємства" вже не працюють.
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19.05.2022 08:08 Ответить
Это рашисты делают вбросы для своего быдла. Победа! Забрали у укров электроэнергию!
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19.05.2022 06:23 Ответить
То в нас не вистачає вугілля, імпортуємо е/е з білорусії, а тут від'єднали найбільшу АЕС, перетоки з росії і білорусії, і всього вистачає, щей на ЄС збираються експортувати. Одне точно в чому можна бути впевненим, це те, що для Криму забагато буде потужності від цієї АЕС. щоб тримати стабільну частоту потрібно мати кілька різних споживачів для балансування навантаження, інакше нічого працювати не буде. Десь так.
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19.05.2022 07:08 Ответить
Є приказка: дурень думкою багатіє.
Кацапи не в курсі
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19.05.2022 08:20 Ответить
Після фізичного відключення Криму від єлектропостачання з Херсонської області казали що неможливо підключити півострів із сторони Тамані. Бо це технічно складно. Ніхто в Криму проблем з єлектрикою не відчув. Це значить що складно не було. Так і з Енергодаром буде якщо не визволимо.
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19.05.2022 08:32 Ответить
Там на самом деле это "энергомост" с Тамани ничего особо не решает. Он там нужен только для перетоков и синхронизации. Проблемы Крыма с электроэнергией решили строительством большого количества небольших газовых электростанций, оборудование на которые поставила Сименс в обход санкций. Большой привет ещё раз немцам.
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19.05.2022 11:32 Ответить
Автор цього вкиду - ху снулин. Права рука по розпилах московського мера. він у криму вже 4 рік сидить, памагает, А зомбоящик для нього це підготовка до чергового розпилювання "потоків", восени скажуть " у а них гранати не тої системи". Соснув і уснул на три місяці, грошики порахував і знову прожекти.
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19.05.2022 09:38 Ответить
Укренерго, ваш коментар - краще на сьогодні!
Нашим захисникам - вдалого дня та божого благословіння на праведні справи!
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19.05.2022 09:49 Ответить
За нефіг-дєлать спочатку приєднають споживачив на окупованих територіях, від'єднають від вільної України і приєднають до кацапської мережі.
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19.05.2022 10:31 Ответить
 
 