РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10209 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
8 733 19

В Палате представителей состоялся закрытый брифинг по поводу реакции США на вторжение в Украину

сша,сенат

В среду днем в Комитете по надзору и правительственным реформам нижней палаты Конгресса США состоялся закрытый брифинг с участием законодателей и должностных лиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Глава Комитета по надзору и правительственным реформам Кэролайн Мелони заявила, что она лично сделает все возможное, чтобы режим Путина был привлечен к ответственности за "вопиющие нарушения международного права", а также проследит за эффективностью того, как именно используются федеральные средства, переданные Украине.

"Под лидерством президента Байдена Соединенные Штаты побуждали альянс НАТО и весь мир с поразительной скоростью отреагировать на незаконное вторжение Владимира Путина в Украину и срочно обеспечить необходимую безопасность и гуманитарную помощь", - заявила Мелони,

Из-за того, что брифинг был закрытым, а обсуждаемые на нем темы – секретными, Мэлони не сообщила подробностей встречи.

На заседании в Палате представителей присутствовали заместитель министра обороны США Лора Купер, заместитель помощника госсекретаря Робин Данниган, помощник руководителя Бюро по гуманитарной помощи в составе Агентства США по международному развитию.

Мелони уточнила, что, начиная с февраля 2022 года, Соединенные Штаты предоставили Украине более 3,8 млрд долларов в виде помощи в сфере безопасности и более 688 млн долларов в виде гуманитарной помощи. 10 мая в Палате представителей был принят законопроект о предоставлении дополнительной помощи Украине в размере 40 млрд долларов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США запустили новый проект по сбору доказательств военных преступлений России в Украине

США (26336)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
40 мілліардів щось поки що не затвердили. Обіцяли ще учора.
показать весь комментарий
19.05.2022 07:50
+4
А як на відкритому бріфінгу говорити про досягнення Зелі післ такой вдалої евакуації захисників України з Маріуполя?
показать весь комментарий
19.05.2022 07:44
+3
"Кричущі порушення міжнародного права" рашкою. Високопосадовець зі США забула згадати також порушення прав секс-меншин і феміністок, глобальне потепління і пандемію ковіду. Бо на їх фоні "українське питання" не таке вже й термінове.
показать весь комментарий
19.05.2022 08:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Закритий бріфінг - то є щось. Результати. Де наша розвідка?
показать весь комментарий
19.05.2022 07:39 Ответить
Арествич прокинеться і розкаже
показать весь комментарий
19.05.2022 08:18 Ответить
показать весь комментарий
19.05.2022 08:42 Ответить
А як на відкритому бріфінгу говорити про досягнення Зелі післ такой вдалої евакуації захисників України з Маріуполя?
показать весь комментарий
19.05.2022 07:44 Ответить
100%
показать весь комментарий
19.05.2022 08:46 Ответить
40 мілліардів щось поки що не затвердили. Обіцяли ще учора.
показать весь комментарий
19.05.2022 07:50 Ответить
сьогодні буде перенесли

Сенат США намерен принять законопроект о предоставлении Украине помощи на 40 миллиардов долларов уже в этот четверг, 19 мая.Как сообщает https://www.rbc.ua/rus/news РБК-Украина со ссылкой на https://www.theguardian.com/world/live/2022/may/18/russia-ukraine-war-latest-news-first-war-crimes-trial-to-begin-in-kyiv-amid-fears-for-azovstal-soldiers-live#top-of-blog The Guardian , об этом заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер.
показать весь комментарий
19.05.2022 08:07 Ответить
Та дадуть, не парься. Головне, щоб команда не встигла поділити
показать весь комментарий
19.05.2022 08:45 Ответить
Тому й перенесли. Узгоджують питання розподілу коштів і контроль за їх використанням.
показать весь комментарий
19.05.2022 08:49 Ответить
Навіщо наглядачі по військових секторах, якщо ми і досі будуємо дороги замість війська?
показать весь комментарий
19.05.2022 13:31 Ответить
"Кричущі порушення міжнародного права" рашкою. Високопосадовець зі США забула згадати також порушення прав секс-меншин і феміністок, глобальне потепління і пандемію ковіду. Бо на їх фоні "українське питання" не таке вже й термінове.
показать весь комментарий
19.05.2022 08:12 Ответить
у тебя в башке торчит Останкинская телебашня, от того и каша в голове
показать весь комментарий
19.05.2022 08:31 Ответить
У тебе з рота стирчить москальський ізик і рюзкайа чєлюсть.
показать весь комментарий
19.05.2022 08:40 Ответить
нема кому на ваш взаємний срач картинкою з москальського сайту запостити... Lvbnhj - митрика вчора деактивували
показать весь комментарий
19.05.2022 09:24 Ответить
ого! шо, домалюнкувався ?
показать весь комментарий
19.05.2022 09:42 Ответить
Ти хлопця образив ні за що
показать весь комментарий
19.05.2022 10:38 Ответить
На тому брифінгу вони відпрацювали механізм запобігання розкрадання грошей платників податків США Зеко ******. Окремим питанням йшло -організація довготривалого відрядження Бєні в судові органи США.
показать весь комментарий
19.05.2022 09:08 Ответить
Ну по военной помощи пусть воров ищут у себя (там их тоже немало-только намного грамотнее наших)-военная помощь идёт в виде товаров,а разговоры про перепродажу ее арабам,кроме смеха ничего не вызывают (с метками геолокация у джавелинов,стингеров и ДР.высокотехнологичного).
Договорится не могут по количеству гуманитарной помощи и помощи бюджету скорее всего.
показать весь комментарий
19.05.2022 09:53 Ответить
 
 