В Палате представителей состоялся закрытый брифинг по поводу реакции США на вторжение в Украину

В среду днем в Комитете по надзору и правительственным реформам нижней палаты Конгресса США состоялся закрытый брифинг с участием законодателей и должностных лиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Глава Комитета по надзору и правительственным реформам Кэролайн Мелони заявила, что она лично сделает все возможное, чтобы режим Путина был привлечен к ответственности за "вопиющие нарушения международного права", а также проследит за эффективностью того, как именно используются федеральные средства, переданные Украине.

"Под лидерством президента Байдена Соединенные Штаты побуждали альянс НАТО и весь мир с поразительной скоростью отреагировать на незаконное вторжение Владимира Путина в Украину и срочно обеспечить необходимую безопасность и гуманитарную помощь", - заявила Мелони,

Из-за того, что брифинг был закрытым, а обсуждаемые на нем темы – секретными, Мэлони не сообщила подробностей встречи.

На заседании в Палате представителей присутствовали заместитель министра обороны США Лора Купер, заместитель помощника госсекретаря Робин Данниган, помощник руководителя Бюро по гуманитарной помощи в составе Агентства США по международному развитию.

Мелони уточнила, что, начиная с февраля 2022 года, Соединенные Штаты предоставили Украине более 3,8 млрд долларов в виде помощи в сфере безопасности и более 688 млн долларов в виде гуманитарной помощи. 10 мая в Палате представителей был принят законопроект о предоставлении дополнительной помощи Украине в размере 40 млрд долларов.

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