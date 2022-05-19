В Палате представителей состоялся закрытый брифинг по поводу реакции США на вторжение в Украину
В среду днем в Комитете по надзору и правительственным реформам нижней палаты Конгресса США состоялся закрытый брифинг с участием законодателей и должностных лиц.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
Глава Комитета по надзору и правительственным реформам Кэролайн Мелони заявила, что она лично сделает все возможное, чтобы режим Путина был привлечен к ответственности за "вопиющие нарушения международного права", а также проследит за эффективностью того, как именно используются федеральные средства, переданные Украине.
"Под лидерством президента Байдена Соединенные Штаты побуждали альянс НАТО и весь мир с поразительной скоростью отреагировать на незаконное вторжение Владимира Путина в Украину и срочно обеспечить необходимую безопасность и гуманитарную помощь", - заявила Мелони,
Из-за того, что брифинг был закрытым, а обсуждаемые на нем темы – секретными, Мэлони не сообщила подробностей встречи.
На заседании в Палате представителей присутствовали заместитель министра обороны США Лора Купер, заместитель помощника госсекретаря Робин Данниган, помощник руководителя Бюро по гуманитарной помощи в составе Агентства США по международному развитию.
Мелони уточнила, что, начиная с февраля 2022 года, Соединенные Штаты предоставили Украине более 3,8 млрд долларов в виде помощи в сфере безопасности и более 688 млн долларов в виде гуманитарной помощи. 10 мая в Палате представителей был принят законопроект о предоставлении дополнительной помощи Украине в размере 40 млрд долларов.
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Сенат США намерен принять законопроект о предоставлении Украине помощи на 40 миллиардов долларов уже в этот четверг, 19 мая.Как сообщает https://www.rbc.ua/rus/news РБК-Украина со ссылкой на https://www.theguardian.com/world/live/2022/may/18/russia-ukraine-war-latest-news-first-war-crimes-trial-to-begin-in-kyiv-amid-fears-for-azovstal-soldiers-live#top-of-blog The Guardian , об этом заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер.
Договорится не могут по количеству гуманитарной помощи и помощи бюджету скорее всего.