Оккупанты планируют отправлять на войну студентов временно оккупированных территорий Донбасса, - Генштаб ВСУ

В российской армии не хватает личного состава для войны в Украине. Для решения этого вопроса оккупанты готовятся мобилизовать студентов в ОРДЛО.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в своем строительстве, передает Цензор.НЕТ.

"При отсутствии мобилизационного ресурса на временно оккупированных территориях Донецкой области оккупационное военное командование планирует привлечь к боевым действиям студентов высших учебных заведений", - говорится в сообщении.

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