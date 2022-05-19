Оккупанты планируют отправлять на войну студентов временно оккупированных территорий Донбасса, - Генштаб ВСУ
В российской армии не хватает личного состава для войны в Украине. Для решения этого вопроса оккупанты готовятся мобилизовать студентов в ОРДЛО.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в своем строительстве, передает Цензор.НЕТ.
"При отсутствии мобилизационного ресурса на временно оккупированных территориях Донецкой области оккупационное военное командование планирует привлечь к боевым действиям студентов высших учебных заведений", - говорится в сообщении.
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+27 Evgen Karpenko
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+25 Яр Холодний
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+21 Михаил Дужик #512165
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Ермак с Демченко открыли путь врагу, разминировав дороги из Крыма, - сколько на них смертей солдат ВСУ, теробороны Херсона, гражданских в Мариуполе.
Самі їх батьки цього хотіли. Так що вперед, не всі чорні мішки заповнені.
А в Украине им нечего делать. Нафига сдалось кормить их за счёт пострадавших от войны и дожидаться, когда это ватное болото после отсидки выйдет и будет вонять по всем углам?!
А политики, которые нам долбили про "наших людей" пусть ******** с политического небосклона ( к сожалению, добровольно они этого не слетают, а у лохтората ума не хватит не выбирать снова "лидеров" в обосцаных штанах) на крымских шаттлах по неубранным минным полям!
Когда в 14 начиналось, они поддерживали или думали нам все равно....
А теперь их тупо вырезают.
Проблема освобождения луганды отпадает сама собой. Когда наши туда войдут - там уже никого не будет.
ПРЕДАТЕЛЕЙ презирают ВСЕ! Единожды предав свою страну вы получаете заслуженную награду.