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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты планируют отправлять на войну студентов временно оккупированных территорий Донбасса, - Генштаб ВСУ

мобілізація,примусова

В российской армии не хватает личного состава для войны в Украине. Для решения этого вопроса оккупанты готовятся мобилизовать студентов в ОРДЛО.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в своем строительстве, передает Цензор.НЕТ.

"При отсутствии мобилизационного ресурса на временно оккупированных территориях Донецкой области оккупационное военное командование планирует привлечь к боевым действиям студентов высших учебных заведений", - говорится в сообщении.

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Автор: 

армия РФ (19011) Генштаб ВС (6172) студенты (664)


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Топ комментарии
+27
Розбудіть Сівоху...
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19.05.2022 08:10
+25
Нормальні студенти вже давно навчаються на території вільної України А там залишилося проросійське "гімно" Когось тривожить доля "гімна"? Ну - будуть додаткові "добрива" для полів України!
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19.05.2022 08:25
+21
Добре. Не потрібно буде навіть після деокупації проводити депортацію любителів руськава міра на расію. Перемелем їх отруєний генофонд прямо зараз. Жаль, донецьких самок не забирають в армію.
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19.05.2022 08:16
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Потім мабуть школи та дитячі садки...
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19.05.2022 08:08 Ответить
ну и что?
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19.05.2022 08:08 Ответить
Кожен отримає по диплому. Декому навіть з відзнакою.
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19.05.2022 08:44 Ответить
Розбудіть Сівоху...
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19.05.2022 08:10 Ответить
Ага,что то не слышно этого мудозвона
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19.05.2022 08:17 Ответить
Студенти вже вивчили маршову пісню "Батько наш Бандера", щоб відкосити від кацапоармії?
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19.05.2022 08:11 Ответить
Правильно! Всех под ружьё и в пакет!
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19.05.2022 08:13 Ответить
Та їх вже з перших днів мобілізують
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19.05.2022 08:15 Ответить
Добре. Не потрібно буде навіть після деокупації проводити депортацію любителів руськава міра на расію. Перемелем їх отруєний генофонд прямо зараз. Жаль, донецьких самок не забирають в армію.
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19.05.2022 08:16 Ответить
хай відправляють, нічого страшного, ті тетки середнього віку якраз самі активні і горласті були "путінвведі" мамаши из днр лнр думаю зараді працвітанія республікі не проти будуть щоб їх сини студенти захищали від бендеровців це вам не бандеровська Україна паспорт днр в зуби і вперед на площу мітінгувати проти власти днр чи слабо?
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19.05.2022 08:16 Ответить
Нормальні студенти вже давно навчаються на території вільної України А там залишилося проросійське "гімно" Когось тривожить доля "гімна"? Ну - будуть додаткові "добрива" для полів України!
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19.05.2022 08:25 Ответить
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19.05.2022 08:17 Ответить
это просто пипецпля...
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19.05.2022 08:20 Ответить
Пиз*ець! Завгосп вже лізе в керівництво ведення війни! Може його вже відкрито проголосить "говнокомандувачем"? Ну прямо "сірий кардинал" Рішельє!
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19.05.2022 08:22 Ответить
не вірте немає такого документа то фейк від кацапа не знайшов в официйних джерелах якщо так дайте лінк чи то Ермак дав сам копію указу персонально боту що розмістив і Ермак не може наказувати як вести війну
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19.05.2022 08:30 Ответить
Дермак і представляти Україну на міжнародному рівні не може і вести переговори ,але ж представляє і веде!
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19.05.2022 08:54 Ответить
Яр , Вы же грамотный человек, это же фейк, причем с кацапским душком. Одно только , что Залужный не начальник ГШ, доказывает мои слова.
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19.05.2022 08:43 Ответить
Залужний не начальник штабу. Це фількина грамота
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19.05.2022 08:23 Ответить
Залужный начальник генштаба?
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19.05.2022 08:25 Ответить
Шаптала.но Дерьмак упорно лезет во все щели за что был уже неоднократно проигнорирован ( послан) Залужным.
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19.05.2022 08:45 Ответить
Якщо це правда, то це диверсія!
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19.05.2022 08:39 Ответить
Це просто папір, аж ніяк не документ! Фейк! Такий шлак зможе надрукувати будь-хто. Навіщо всяку дурню розповсюджувати? Я не прибічник Єрмака, але цей "документ" - так, для туалету! Ніякої юридичної сили немає!
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19.05.2022 08:40 Ответить
Нужно признать, что ермак очень профессионально проводить свою подрывную деятельность против Украины. Самое важно, что ЗЕбоневтик на это никак не реагирует. Уже была масса доказательств, что ермак - агент спецслужб русофашистов: из последнего - разминирование Крымского перешейка и сдача юга Украины в т.ч. Мариуполя. Но ЗЕянелох этого по-прежнему не видит.
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19.05.2022 08:55 Ответить
можливо боневтік це все робить руками Дермака ? все гарне це я ,а зрада то не я .
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19.05.2022 09:18 Ответить
С куя ли завхоз может что-то требовать у Главкома ВСУ, кроме туалетной бумаги и карандашей?
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19.05.2022 09:37 Ответить
Ермак продолжает работать на врага, как он это и делал с 2019. Отец его, офицер ГРУ, успешно и роскошно живет в москве, прирастая огромным состоянием и недвижимостью.
Ермак с Демченко открыли путь врагу, разминировав дороги из Крыма, - сколько на них смертей солдат ВСУ, теробороны Херсона, гражданских в Мариуполе.
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19.05.2022 11:41 Ответить
Нах пшло, копытное!
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19.05.2022 15:30 Ответить
кацапы их используют намного жестче, чем предыдущие фашисты судетских немцев.
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19.05.2022 08:22 Ответить
А як ви думали, "русский мир" він такий. Він без крові не існує.
Самі їх батьки цього хотіли. Так що вперед, не всі чорні мішки заповнені.
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19.05.2022 08:24 Ответить
У російській армії бракує війська для війни в Україні, тим не менш вони не призивають з центрального регіону Росії, з Москви, цих шкода, а відправляють на війну студентів тимчасово окупованих територій Донеччини, всіх кого піймають в українському Криму, всяких якутів та інших чурок, яких не шкода. Серед призовників немає дітей керівників уряду, думи, цих теж жаліють, ці віддихають в Європі, ніжаться на сонці. А нам все одно ким удобрювати поля України, для нас всі хто прийшов зі зброєю це вороги. Слава Україні!
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19.05.2022 08:32 Ответить
Лекция на тему: "Когда ты предал свою Родину и поэтому сдохнешь за вонючее Куйло."
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19.05.2022 08:35 Ответить
Думаю, что коллаборантов нет смысла брать в плен. На наших военных орки их всё равно не обменяют, поэтому сразу в расход предателей.
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19.05.2022 08:49 Ответить
По переше це свідки в Гаазі, по друге хто буде відбудовувати зруйнований Донбасс?
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19.05.2022 08:56 Ответить
Сгодятся завалы в Харькове и Ахтырке разбирать под бдительным конвоем...
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19.05.2022 08:59 Ответить
Для роSSиян лугандонские пленные НИКТО и НИЧТО, их не будут менять на украинских пленных! Их по возможности нужно выжимать боями на территорию роSSии, пусть наслаждаются тем, что хотели! РоSSияне лучше любого украинского суда им объяснят кто они и куда ушёл военный русский корабль! Заодно навсегда запомнят как "русские своих не бросают" и знатно улучшат "генофонд". Эдакая диверсионная группа по окончательному отуплению...

А в Украине им нечего делать. Нафига сдалось кормить их за счёт пострадавших от войны и дожидаться, когда это ватное болото после отсидки выйдет и будет вонять по всем углам?!
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19.05.2022 10:35 Ответить
Москальня не поміняє наших на це м'ясо
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19.05.2022 10:42 Ответить
Отримали аусвайси з куркою - будьте ласкаві на утилізацію.
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19.05.2022 08:52 Ответить
Наконец-то может быть отпадет вопрос у общества о том что там "тоже наши люди" - жизнь в оккупации все (на 99,9%) выбрали добровольно. И теперь, сознавали они это или нет, пришло время платить за свой выбор. Вообще-то, это уже гражданская война, когда граждане одной страны воюют друг с другом. Или они уже не граждане, если они воюют в российской армии.
А политики, которые нам долбили про "наших людей" пусть ******** с политического небосклона ( к сожалению, добровольно они этого не слетают, а у лохтората ума не хватит не выбирать снова "лидеров" в обосцаных штанах) на крымских шаттлах по неубранным минным полям!
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19.05.2022 08:57 Ответить
Жизнь в оккупации не выбирают добровольно, там уже вообще ничего добровольного нет и от тебя уже мало ,что зависит. Твоя жизнь там не стоит и копейки, с тобой оккупанты могут сделать все, что угодно, потому что у них оружие и полная власть над тобой. Единственно, что ты хочешь выжить и дождаться освобождения, а его нет и возможно никогда не будет.
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19.05.2022 09:17 Ответить
За 8 лет, до 24 февраля, можно было вполне спокойно выехать в Украину. Оставаться в мордоре был их сознательный выбор.
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19.05.2022 09:31 Ответить
Прикиньте как сейчас вате и болоту в луганде.....
Когда в 14 начиналось, они поддерживали или думали нам все равно....
А теперь их тупо вырезают.
Проблема освобождения луганды отпадает сама собой. Когда наши туда войдут - там уже никого не будет.
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19.05.2022 09:42 Ответить
обилечивание на концерт кабздона идет полным ходом
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19.05.2022 09:48 Ответить
Фарш з телятини.
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19.05.2022 09:53 Ответить
Фарш невозможно провернуть назад!
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19.05.2022 13:37 Ответить
Каждому любителю "русского мира" на заметку - когда вас придут "спасать", то вас просто используют как пушечное мясо для СВОИХ целей, чтобы вы не мучались!

ПРЕДАТЕЛЕЙ презирают ВСЕ! Единожды предав свою страну вы получаете заслуженную награду.
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19.05.2022 10:26 Ответить
Не дай бог Херсонщина Запорожье останутся в оккупации. Или зеленский решит, что эти территории можно сдать в аренду на 15 лет, как Крым. Почему мы терпим ЗЕзапроданцев, обьясните пожалста
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19.05.2022 11:07 Ответить
 
 