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Враг 5 раз обстрелял Зеленодольскую громаду на Днепропетровщине, бил из "Градов" и "Ураганов" по Великой Костромке, - Резниченко

обстріл

Оккупанты 5 раз обстреляли Зеленодольскую громаду Днепропетровской области, село Большая Костромка частично осталось без электричества и газа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Оккупанты пять раз обстреляли Зеленодольскую громаду. Били из "Градов" и "Ураганов" по Великой Костромке. Людей не зацепило. Повреждены и разрушены дома. Село частично без света и газа", - написал Резниченко.

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обстрел (26835) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (3827)


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