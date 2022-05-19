Враг 5 раз обстрелял Зеленодольскую громаду на Днепропетровщине, бил из "Градов" и "Ураганов" по Великой Костромке, - Резниченко
Оккупанты 5 раз обстреляли Зеленодольскую громаду Днепропетровской области, село Большая Костромка частично осталось без электричества и газа.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Оккупанты пять раз обстреляли Зеленодольскую громаду. Били из "Градов" и "Ураганов" по Великой Костромке. Людей не зацепило. Повреждены и разрушены дома. Село частично без света и газа", - написал Резниченко.
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