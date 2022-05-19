В результате агрессии РФ в Украине погиб 231 ребенок, более 427 ранены, - Офис генпрокурора

По состоянию на утро 19 мая 2022 года более 658 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным ювенальных прокуроров 231 ребенок погиб и более 427 ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис генпрокурора.

Как отмечается, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 144, Киевской – 116, Харьковской – 100, Черниговской – 68, Херсонской – 48, Луганской – 47, Николаевской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, в Житомирской области – 15.

"17 мая враг в очередной раз обстрелял г. Бахмут Донецкой области. В результате ракетного удара по жилому дому тяжело травмированы дети 9, 12 и 17 лет. 18 мая под завалами разрушенного дома спасатели нашли тела женщины и 2-летнего ребенка", - говорится в сообщении.

Также стало известно о гибели 17-летней девушки в г.Пологи Запорожской области в результате обстрелов оккупантами гражданской инфраструктуры города.

16 мая на автодороге в Николаевской области восемь человек, среди которых 5-летняя девочка, подорвались на мине. Все они получили ранения разной степени тяжести.

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Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1828 учебных заведений. При этом 171 из них полностью разрушено.