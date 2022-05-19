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Новости Война
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В результате агрессии РФ в Украине погиб 231 ребенок, более 427 ранены, - Офис генпрокурора

діти

По состоянию на утро 19 мая 2022 года более 658 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным ювенальных прокуроров 231 ребенок погиб и более 427 ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис генпрокурора.

Как отмечается, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 144, Киевской – 116, Харьковской – 100, Черниговской – 68, Херсонской – 48, Луганской – 47, Николаевской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, в Житомирской области – 15.

"17 мая враг в очередной раз обстрелял г. Бахмут Донецкой области. В результате ракетного удара по жилому дому тяжело травмированы дети 9, 12 и 17 лет. 18 мая под завалами разрушенного дома спасатели нашли тела женщины и 2-летнего ребенка", - говорится в сообщении.

Также стало известно о гибели 17-летней девушки в г.Пологи Запорожской области в результате обстрелов оккупантами гражданской инфраструктуры города.

16 мая на автодороге в Николаевской области восемь человек, среди которых 5-летняя девочка, подорвались на мине. Все они получили ранения разной степени тяжести.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-под завалов разрушенного российскими войсками дома в Бахмуте извлекли тело 2-летнего ребенка, - прокуратура. ФОТО

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1828 учебных заведений. При этом 171 из них полностью разрушено.

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ми по мирним не стріляємо.....
є бажання щоб Ілон Маск не нам а оркам надав безкоштовний, якісний інтернет
на всю територію їхньої вигрібної параші.
може в тих ватних головах хоч щось зашевелиться...
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19.05.2022 09:06 Ответить
точніше буде 10321, якщо всі рови порозкопувати хоча б в Маріуполі
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19.05.2022 09:25 Ответить
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19.05.2022 10:21 Ответить
Необхідно у відповідь на знищення українського населення знищувати російське населення. Якщо цього не робити, то у війні немає особливого сенсу. Кацапські військові повинні розуміти, що їхні родичі будь-якої миті можуть бути вбиті або скалічини. Якщо українське керівництво грає у піддавки та гуманітаріїв - йому місце на звалище.
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19.05.2022 12:27 Ответить
 
 