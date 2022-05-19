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Новости Агрессия России против Украины Война
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Российская армия в Украине уменьшила масштабы своих действий, - Пентагон.

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В Пентагоне отметили, что Россия в последнее время снизила масштабы своих действий, что демонстрирует уменьшение амбиций.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает Washington Post, цитируя представителя Министерства обороны США.

Российские войска работают меньшими группами со значительно "меньшими" задачами – вместо соединений по несколько сотен человек действия производятся группами от нескольких десятков до сотни военных.

Так же, если ранее речь шла о больших городах и целых кусках территории, сейчас усилия сосредотачиваются на определенных селах или перекрестках дорог.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине находятся 106 российских БТГ, наибольшее количество сосредоточено на юге, - Пентагон

армия РФ (19011) Пентагон (1446)


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Топ комментарии
+48
Це не росія зменшила масштаби , це " її зменшили " ЗСУ.
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19.05.2022 09:00
+24
Бо получила песты
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19.05.2022 09:02
+13
Друзі, зверніть увагу тих, хто цього потребує, на нову ініціативу в Міннеаполісі (Міннесота).

На базі клініки «Limb Lab» здійснюється протезування та реабілітація людей, які втратили кінцівки у ході війни. Це відбувається на безкоштовній для українців основі.

Заявку можна оформити тут: forms.gle/1dLiMP1MrEs2nN496

Більше про проект: https://www.facebook.com/prostheticsforukrainians/

https://instagram.com/prostheticsforukrainians?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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19.05.2022 09:23
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Це не росія зменшила масштаби , це " її зменшили " ЗСУ.
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19.05.2022 09:00 Ответить
Бо получила песты
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19.05.2022 09:02 Ответить
Классически❗☝ Такими темпами кацапы скоро будут ограничеватся матюками на Украину и то только шепотом❗
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19.05.2022 09:36 Ответить
Зараз вони студентів та школярів підтягнуть з недореспублік.
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19.05.2022 09:08 Ответить
"М"ясо" !
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19.05.2022 09:24 Ответить
Київ за 48 годин. Ага.
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19.05.2022 09:09 Ответить
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19.05.2022 09:10 Ответить
Білий дім не поспішає надавати американські РСЗВ, про які просить Київ - Politico
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19.05.2022 09:12 Ответить
Друзі, зверніть увагу тих, хто цього потребує, на нову ініціативу в Міннеаполісі (Міннесота).

На базі клініки «Limb Lab» здійснюється протезування та реабілітація людей, які втратили кінцівки у ході війни. Це відбувається на безкоштовній для українців основі.

Заявку можна оформити тут: forms.gle/1dLiMP1MrEs2nN496

Більше про проект: https://www.facebook.com/prostheticsforukrainians/

https://instagram.com/prostheticsforukrainians?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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19.05.2022 09:23 Ответить
Наверно «жест доброй воли»
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19.05.2022 09:27 Ответить
Ну а чего их, эти масштабы, увеличивать? Цели достигнуты, пусть даже промежуточные. Нарисовалась новая граница с ордло. Ждем нового витка войны через пару лет.
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19.05.2022 09:38 Ответить
Зараз головне не дати кацапам окопатись на півдні. Знаю, що не просто це зробити, але треба...
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19.05.2022 09:48 Ответить
Окопи в степу? Зимою? Легка ціль.
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19.05.2022 11:01 Ответить
США підставляють фінансове плече Україні
https://www.youtube.com/watch?v=bJ4JoIV4MFY
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19.05.2022 09:51 Ответить
 
 