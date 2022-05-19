Российская армия в Украине уменьшила масштабы своих действий, - Пентагон.
В Пентагоне отметили, что Россия в последнее время снизила масштабы своих действий, что демонстрирует уменьшение амбиций.
Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает Washington Post, цитируя представителя Министерства обороны США.
Российские войска работают меньшими группами со значительно "меньшими" задачами – вместо соединений по несколько сотен человек действия производятся группами от нескольких десятков до сотни военных.
Так же, если ранее речь шла о больших городах и целых кусках территории, сейчас усилия сосредотачиваются на определенных селах или перекрестках дорог.
Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине находятся 106 российских БТГ, наибольшее количество сосредоточено на юге, - Пентагон
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