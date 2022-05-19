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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 28,5 тыс. человек, 203 самолета, 167 вертолетов, 1 254 танка и 3 063 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 19 мая потери личного состава противника составляют около 28,5 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 19.05 ориентировочно составляют:

личного состава - около 28500 (+200) человек ликвидировано,

танков – 1254 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 3063 (+20) ед,

артиллерийских систем - 595 (+9) ед,

РСЗО - 199 (+0) ед,

средства ПВО - 93 (+2) ед,

самолетов - 203 (+1) ед,

вертолетов - 167 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 455 (+14),

крылатые ракеты - 103(+1),

корабли /катера - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2157 (+20) ед,

специальная техника - 43 (+0).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 28,5 тыс. человек, 203 самолета, 167 вертолетов, 1 254 танка и 3 063 бронированные машины 01

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Словянському, Криворіжському та Запорізькому напрямках", - зауважили у Генштабі. 

Автор: 

армия РФ (19011) Генштаб ВС (6172) уничтожение (6803) техника (1732) потери (4368)


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Топ комментарии
+14
Ну - це ж ще не враховані ті, яких на Поліссі самі кацапи закопали бульдозерами у ярах! Знаю два місця - під Седнєвим та Городнею Крім того: не відомо, скільки в тих же населених пунктах спалено ними ж у крематоріях А ще померлі в госпіталях А скількох ще не знайшли? І їх вовки з собаками здичавілими гризуть по лісах і в ярах! Під Осняками та Великою Вессю трьох таких місцеві знайшли обгризених та закопали Документів нема - будуть "безвісти пропавшими" А скількох місцеві "замокрячили" тихцем та в болоті втопили чи закопали? Чоловік, що просидів усю окупацію у Седнєві, казав, що там "пропало" десь півтора десятка "асвабадителей" - не менше Підуть шукать горілку по селу і не повертаються! Та й дезертири не всі добиралися до російського чи білоруського кордону!
Добре "стара з косою" "покосила" у нас "іхтамнєтів"
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19.05.2022 09:23
+9
45 тис мішків для орків було замовлено, ще трішки залишилося.
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19.05.2022 09:09
+8
По гелікоптерам - знищено третину з тих, що взагалі були в наявності..
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19.05.2022 09:31
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Правила форума Совет форумчан
45 тис мішків для орків було замовлено, ще трішки залишилося.
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19.05.2022 09:09 Ответить
Економлять вони мішки, тому своїх жмуриків й не забирають. А може чекають, поки вони сублімуються, щоб більше ніж один поміщався.
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19.05.2022 09:21 Ответить
Утилізація мокшебурятських ординців триває!!)))
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19.05.2022 09:10 Ответить
Ну - це ж ще не враховані ті, яких на Поліссі самі кацапи закопали бульдозерами у ярах! Знаю два місця - під Седнєвим та Городнею Крім того: не відомо, скільки в тих же населених пунктах спалено ними ж у крематоріях А ще померлі в госпіталях А скількох ще не знайшли? І їх вовки з собаками здичавілими гризуть по лісах і в ярах! Під Осняками та Великою Вессю трьох таких місцеві знайшли обгризених та закопали Документів нема - будуть "безвісти пропавшими" А скількох місцеві "замокрячили" тихцем та в болоті втопили чи закопали? Чоловік, що просидів усю окупацію у Седнєві, казав, що там "пропало" десь півтора десятка "асвабадителей" - не менше Підуть шукать горілку по селу і не повертаються! Та й дезертири не всі добиралися до російського чи білоруського кордону!
Добре "стара з косою" "покосила" у нас "іхтамнєтів"
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19.05.2022 09:23 Ответить
По гелікоптерам - знищено третину з тих, що взагалі були в наявності..
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19.05.2022 09:31 Ответить
Треба добавити в статистику бронепроїзди, дерижаблі, тачанки, на підході требушети з кацапультами.
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19.05.2022 09:50 Ответить
Терміново треба виправляти становище з кораблями, щоб усі кацапські лоханки нарешті потрапили за відомою адресою, де їх вже давно зачекалися
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19.05.2022 10:02 Ответить
Єрмак, де потоплені підводні човни ??
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19.05.2022 13:39 Ответить
він под бєлим ангєлом
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19.05.2022 19:48 Ответить
Це разом з трофейними, чи ні?
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19.05.2022 15:24 Ответить
так
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19.05.2022 17:05 Ответить
 
 