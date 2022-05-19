Общие боевые потери РФ с начала войны - около 28,5 тыс. человек, 203 самолета, 167 вертолетов, 1 254 танка и 3 063 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 19 мая потери личного состава противника составляют около 28,5 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 19.05 ориентировочно составляют:

личного состава - около 28500 (+200) человек ликвидировано,

танков – 1254 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 3063 (+20) ед,

артиллерийских систем - 595 (+9) ед,

РСЗО - 199 (+0) ед,

средства ПВО - 93 (+2) ед,

самолетов - 203 (+1) ед,

вертолетов - 167 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 455 (+14),

крылатые ракеты - 103(+1),

корабли /катера - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2157 (+20) ед,

специальная техника - 43 (+0).

Также смотрите: "Горит танк?", - "Еще как горит!", - "Это я", - харьковские теробороновцы уничтожают бронемашину армии РФ. ВИДЕО боя

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Словянському, Криворіжському та Запорізькому напрямках", - зауважили у Генштабі.