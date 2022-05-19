Из-за многочисленных провалов офицеры РФ все чаще избегают принятия решений в Украине и ищут козлов отпущения, - разведка Великобритании

Российские офицеры все чаще стремятся переложить принятие ключевых решений в боевых действиях против Украины на начальство. Все потому, чтобы не стать козлами отпущения за провалы в наступлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter британской разведки.

По данным разведки, в последние недели были уволены несколько высокопоставленных командиров, ответственных за провал наступления России на Украину. В частности, генерал-лейтенант Сергей Кисиль отстранен от командования 1-й гвардейской танковой армией за неспособность захватить Харьков, а командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов – за потерю крейсера "Москва".

"Начальник Генштаба России Валерий Герасимов, вероятно, остается на своей должности, но не ясно, сохраняет ли он доверие президента Путина. Культура поиска "козлов отпущения", вероятно, распространена в российской военной системе и системе безопасности. Многие официальные лица, причастные к вторжению в Украину вероятно, будут все больше отвлекаться на попытки избежать личной вины за оперативные неудачи России", - говорится в сообщении.

Также разведка Британии считает, что все это создаст дополнительную нагрузку на российскую централизованную модель управления и контроля. Российские офицеры все чаще стремятся переложить принятие ключевых решений на начальство.

"В этих условиях России будет сложно вернуть себе инициативу", – подчеркнула разведка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Защитники Мариуполя сорвали планы РФ быстро взять город и нанесли значительные потери оккупантам, - разведка Великобритании