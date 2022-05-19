Из-за многочисленных провалов офицеры РФ все чаще избегают принятия решений в Украине и ищут козлов отпущения, - разведка Великобритании
Российские офицеры все чаще стремятся переложить принятие ключевых решений в боевых действиях против Украины на начальство. Все потому, чтобы не стать козлами отпущения за провалы в наступлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter британской разведки.
По данным разведки, в последние недели были уволены несколько высокопоставленных командиров, ответственных за провал наступления России на Украину. В частности, генерал-лейтенант Сергей Кисиль отстранен от командования 1-й гвардейской танковой армией за неспособность захватить Харьков, а командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов – за потерю крейсера "Москва".
"Начальник Генштаба России Валерий Герасимов, вероятно, остается на своей должности, но не ясно, сохраняет ли он доверие президента Путина. Культура поиска "козлов отпущения", вероятно, распространена в российской военной системе и системе безопасности. Многие официальные лица, причастные к вторжению в Украину вероятно, будут все больше отвлекаться на попытки избежать личной вины за оперативные неудачи России", - говорится в сообщении.
Также разведка Британии считает, что все это создаст дополнительную нагрузку на российскую централизованную модель управления и контроля. Российские офицеры все чаще стремятся переложить принятие ключевых решений на начальство.
"В этих условиях России будет сложно вернуть себе инициативу", – подчеркнула разведка.
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Так і дальше держать, товарищи лаптеногиє.
https://defence-line.org/2022/05/takticheskaya-bunkerologiya-chast-1/ Тактическая бункерология (Часть 1)
https://defence-line.org/2022/05/takticheskaya-bunkerologiya-chast-2/ Тактическая бункерология (Часть 2)
https://defence-line.org/2022/05/takticheskaya-bunkerologiya-chast-3/ Тактическая бункерология (Часть 3)
https://defence-line.org/2022/05/takticheskaya-bunkerologiya-chast-4/ Тактическая бункерология (Часть 4)
Мол, ***** само - как Гитлер - взялось руководить войсками в Украине.