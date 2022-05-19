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Новости Война
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Из-за многочисленных провалов офицеры РФ все чаще избегают принятия решений в Украине и ищут козлов отпущения, - разведка Великобритании

рф,окупанти

Российские офицеры все чаще стремятся переложить принятие ключевых решений в боевых действиях против Украины на начальство. Все потому, чтобы не стать козлами отпущения за провалы в наступлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter британской разведки.

По данным разведки, в последние недели были уволены несколько высокопоставленных командиров, ответственных за провал наступления России на Украину. В частности, генерал-лейтенант Сергей Кисиль отстранен от командования 1-й гвардейской танковой армией за неспособность захватить Харьков, а командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов – за потерю крейсера "Москва".

"Начальник Генштаба России Валерий Герасимов, вероятно, остается на своей должности, но не ясно, сохраняет ли он доверие президента Путина. Культура поиска "козлов отпущения", вероятно, распространена в российской военной системе и системе безопасности. Многие официальные лица, причастные к вторжению в Украину вероятно, будут все больше отвлекаться на попытки избежать личной вины за оперативные неудачи России", - говорится в сообщении.

Также разведка Британии считает, что все это создаст дополнительную нагрузку на российскую централизованную модель управления и контроля. Российские офицеры все чаще стремятся переложить принятие ключевых решений на начальство.

"В этих условиях России будет сложно вернуть себе инициативу", – подчеркнула разведка.

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армия РФ (19011) Великобритания (4912) провал (33) разведка (4168) увольнение (2671)


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Не вказана основна причина втрати ворогом ініціативи. Це ніяке не уникнення відповідальності кацапським офіцерами, яке є вже наслідком. А причиною цього є в першу чергу ефективні дії ЗСУ. І це - головна причина.
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19.05.2022 09:37 Ответить
так, всі кажуть, що погані справи в рашистів. особливо Білогорівка їх підкосила.
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19.05.2022 09:37 Ответить
вони повинні попросити Путіна спланувати це особисто.
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19.05.2022 09:40 Ответить
не так пишешь, треба писати "попросити ***** спланувати це особисто."
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19.05.2022 09:53 Ответить
Це совкова модель армії, з усіма наслідками, винен завжди солдат, який не зліпив кулі з лайна
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19.05.2022 09:56 Ответить
Это все хорошо, но как это нам поможет освободить, Херсон и Мелитополь , Марик
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19.05.2022 10:11 Ответить
Премьер-министр Косово заявил о планах вступить в НАТО и ЕС.

Альбин Курти назвал Косово «самой демократически развитой страной в регионе» и выразил надежду, что ЕС примет заявку Косово на вступление в этом году.
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19.05.2022 10:14 Ответить
Вже було сказано, що армія рузге воює за традиціями ЧА, вовка ленін і лейба в ГВ систематично тасували кадри офіцерів, по традиції османів -секир башка. Вони ж фундатори.Джугашвілі взагалі вважав, що замінити командира перша справа для успіху. Особливо старався йому потрафити маршал Жора. Він навіть хотів розстріляти на Халхін голі начштаба. Як казав один із сталінських писак про ХалхінГол про маршал Жору -63 нагороджених, 600 розстріляних. Фурерок теж слідує традиціям -не виконав наказ, негайно в кутузку. А тоді по естафеті донизу.
Так і дальше держать, товарищи лаптеногиє.
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19.05.2022 10:59 Ответить
На https://defence-line.org/ Линии обороны цикл статей на эту тему:
https://defence-line.org/2022/05/takticheskaya-bunkerologiya-chast-1/ Тактическая бункерология (Часть 1)
https://defence-line.org/2022/05/takticheskaya-bunkerologiya-chast-2/ Тактическая бункерология (Часть 2)
https://defence-line.org/2022/05/takticheskaya-bunkerologiya-chast-3/ Тактическая бункерология (Часть 3)
https://defence-line.org/2022/05/takticheskaya-bunkerologiya-chast-4/ Тактическая бункерология (Часть 4)
Мол, ***** само - как Гитлер - взялось руководить войсками в Украине.
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19.05.2022 11:04 Ответить
 
 