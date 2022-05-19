США не видят, что России нужны переговоры, сейчас она демонстрирует только агрессию, - Госдеп

США пока не видят, что России нужны переговоры

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Андреа Калан в эфире телемарафона

"Для того чтобы вести переговоры с Россией, США должны видеть, что она хочет деэскалировать ситуацию и вывести свои войска из Украины, но сейчас Россия демонстрирует только агрессию", - отметила Калан.

Кроме того, она подчеркнула, что Соединенные Штаты делают все возможное, чтобы Украина могла себя защищать, а также прилагают все усилия, чтобы люди в РФ могли получить полную информацию о том, что происходит в Украине.

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