Сегодня Сенат США будет голосовать за пакет помощи Украине почти на $40 млрд
В четверг, 19 мая, в 18:30 по киевскому времени Сенат США начнет голосование по законопроекту HR 7691, предусматривающему выделение дополнительного пакета помощи Украине.
Об этом сообщает пресс-служба Сената в твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"В 11:30 Сенат начнет два голосования по следующим вопросам: 1. Ограничение времени рассмотрения HR 7691, дополнительный пакет помощи Украине. 2. Прохождение HR 7691, дополнительный пакет помощи Украине", - говорится в сообщении.
Ранее, 17 мая, Сенат США большинством голосов одобрил голосование по пакету помощи Украине в размере $39,8 млрд.
Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект в минувший вторник.
Согласно результатам голосования, "за" высказались 368 конгрессменов, "против" - 57. Все законодатели, проголосовавшие против законопроекта, принадлежат к Республиканской партии.
Законопроект предусматривает выделение $6 млрд в виде помощи на обеспечении безопасности, включая обучение, поставку оборудования, оружия, материально-техническую поддержку, материалы и услуги для украинских вооруженных сил и национальных сил безопасности, а также $900 млн на поддержку беженцев, в том числе обеспечение их жильем и предоставление им языковых курсов.
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Приблизительно $8,7 млрд из предусмотренных законопроектом средств пойдут в Фонд экономической поддержки "для удовлетворения неотложных потребностей Украины".
Законопроект, предложенный палатой представителей, предусматривает дополнительные $3,4 млрд на военную и гуманитарную помощь Украине.
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Это Бене надо срочно купить новую тачку в Испании и хатку в Израиле? Ну и остальным за компанию.
Такие траты могут быть с единственной целью: вербовка агентов на территории Российской Федерации с целью совершения диверсий и ликвидации определенных лиц. Это недорого, это эффективно и есть куча желающих, вон миллион беженцев вполне себе могут не бежать через Японию или Австралию назад через Европу, а пойти заниматься полезной работой. Но нужно ощутимое финансирование и понимание, что только 1 из 20 акций будет успешной. Вот это и надо подчеркнуть, а не просить американского фермера отдать свою зарплату не своей больной матери, а чтобы кто-то купил себе буггати или феррари и завез еще без пошлины.
Та цього разу, сподіваюсь що і всі наступні рази, вони можуть тільки слину попускать.
Яку частину розкрадуть під керівництвом партії&правительства "Слуги народу"?
Ще й перегризуться між собою... І прийдеться "аппазіції" отстЄгнуть... шоб нє вознікалі...?