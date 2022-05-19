РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10597 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине Война
3 478 9

Сегодня Сенат США будет голосовать за пакет помощи Украине почти на $40 млрд

сша,сенат

В четверг, 19 мая, в 18:30 по киевскому времени Сенат США начнет голосование по законопроекту HR 7691, предусматривающему выделение дополнительного пакета помощи Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Сената в твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"В 11:30 Сенат начнет два голосования по следующим вопросам: 1. Ограничение времени рассмотрения HR 7691, дополнительный пакет помощи Украине. 2. Прохождение HR 7691, дополнительный пакет помощи Украине", - говорится в сообщении.

Ранее, 17 мая, Сенат США большинством голосов одобрил голосование по пакету помощи Украине в размере $39,8 млрд.

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект в минувший вторник.

Согласно результатам голосования, "за" высказались 368 конгрессменов, "против" - 57. Все законодатели, проголосовавшие против законопроекта, принадлежат к Республиканской партии.

Законопроект предусматривает выделение $6 млрд в виде помощи на обеспечении безопасности, включая обучение, поставку оборудования, оружия, материально-техническую поддержку, материалы и услуги для украинских вооруженных сил и национальных сил безопасности, а также $900 млн на поддержку беженцев, в том числе обеспечение их жильем и предоставление им языковых курсов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США предоставят Украине срочную продовольственную помощь на $215 млн, - Блинкен

Приблизительно $8,7 млрд из предусмотренных законопроектом средств пойдут в Фонд экономической поддержки "для удовлетворения неотложных потребностей Украины".

Законопроект, предложенный палатой представителей, предусматривает дополнительные $3,4 млрд на военную и гуманитарную помощь Украине.

голосование (1395) оружие (10195) помощь (7749) США (26336) Сенат США (495)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Приблизно $8,7 млрд із передбачених законопроєктом коштів підуть до Фонду економічної підтримки "для задоволення невідкладних потреб України".

Это Бене надо срочно купить новую тачку в Испании и хатку в Израиле? Ну и остальным за компанию.

Такие траты могут быть с единственной целью: вербовка агентов на территории Российской Федерации с целью совершения диверсий и ликвидации определенных лиц. Это недорого, это эффективно и есть куча желающих, вон миллион беженцев вполне себе могут не бежать через Японию или Австралию назад через Европу, а пойти заниматься полезной работой. Но нужно ощутимое финансирование и понимание, что только 1 из 20 акций будет успешной. Вот это и надо подчеркнуть, а не просить американского фермера отдать свою зарплату не своей больной матери, а чтобы кто-то купил себе буггати или феррари и завез еще без пошлины.
показать весь комментарий
19.05.2022 10:21 Ответить
Ніщо не завадить бені та його "слугам" провертати оборутки, навіть війна і тисяці загиблих, на їх совісті (хоча звідки у них совість?).
Та цього разу, сподіваюсь що і всі наступні рази, вони можуть тільки слину попускать.
показать весь комментарий
19.05.2022 10:35 Ответить
Сподіваюсь, що все таки призначать контролера за використанням коштів, щоб Бєня та інші подібні дегенерати навіть не думали про «прібарахліца»
показать весь комментарий
19.05.2022 10:21 Ответить
Але це не точно.
показать весь комментарий
19.05.2022 10:25 Ответить
Гальмують сильно... якщо сьогодні знову не проголосують, це буде досить сумно.
показать весь комментарий
19.05.2022 10:50 Ответить
57 конгресменів, проти... Репутація... яку бетонували і вдосконалювали всі 30-ть років незалежності, шляк би трафив... ту репутацію, біжить попереду...

Яку частину розкрадуть під керівництвом партії&правительства "Слуги народу"?

Ще й перегризуться між собою... І прийдеться "аппазіції" отстЄгнуть... шоб нє вознікалі...?
показать весь комментарий
19.05.2022 11:19 Ответить
Навіть не мрійте про те щоб дірватись до виділених коштів за витратами слікуватиме новий посол США, наслідки за нецільове використання повірте будуть суворими.
показать весь комментарий
19.05.2022 12:17 Ответить
 
 