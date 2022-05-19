Сегодня Сенат США будет голосовать за пакет помощи Украине почти на $40 млрд

В четверг, 19 мая, в 18:30 по киевскому времени Сенат США начнет голосование по законопроекту HR 7691, предусматривающему выделение дополнительного пакета помощи Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Сената в твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"В 11:30 Сенат начнет два голосования по следующим вопросам: 1. Ограничение времени рассмотрения HR 7691, дополнительный пакет помощи Украине. 2. Прохождение HR 7691, дополнительный пакет помощи Украине", - говорится в сообщении.

Ранее, 17 мая, Сенат США большинством голосов одобрил голосование по пакету помощи Украине в размере $39,8 млрд.

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект в минувший вторник.

Согласно результатам голосования, "за" высказались 368 конгрессменов, "против" - 57. Все законодатели, проголосовавшие против законопроекта, принадлежат к Республиканской партии.

Законопроект предусматривает выделение $6 млрд в виде помощи на обеспечении безопасности, включая обучение, поставку оборудования, оружия, материально-техническую поддержку, материалы и услуги для украинских вооруженных сил и национальных сил безопасности, а также $900 млн на поддержку беженцев, в том числе обеспечение их жильем и предоставление им языковых курсов.

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Приблизительно $8,7 млрд из предусмотренных законопроектом средств пойдут в Фонд экономической поддержки "для удовлетворения неотложных потребностей Украины".

Законопроект, предложенный палатой представителей, предусматривает дополнительные $3,4 млрд на военную и гуманитарную помощь Украине.