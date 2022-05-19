РФ готовит в Константиновке провокации по "бучанскому сценарию", - Центр противодействия дезинформации

Кремлевские медиа врут, что украинские воины "переоденутся в форму российской армии с белыми повязками" и на камеру "будут расстреливать" жителей Константиновки Донецкой области.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО, передает Цензор.НЕТ.

"Кремлевские медиа дезинформируют, что для реализации задуманного украинские военные "переоденутся в форму российской армии с белыми повязками" и на камеру "будут расстреливать" жителей Константиновки", - говорится в сообщении.

Цель провокаций – дискредитировать Украину на международной арене.

В ЦПД подчеркнули, что российская пропаганда снова пытается переложить на Украину ответственность за массовые убийства мирного населения на территории нашего государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пропагандисты готовят россиян к капитуляции и поражению в войне, - Центр противодействия дезинформации

"Цель "предупредительных" сообщений кремлевских СМИ - попытка обеспечить "информационное алиби" и "подготовить" население РФ и международное сообщество к совершению страшных преступлений, которые планируются оккупантами", - добавили в ЦПД