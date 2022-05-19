РФ готовит в Константиновке провокации по "бучанскому сценарию", - Центр противодействия дезинформации
Кремлевские медиа врут, что украинские воины "переоденутся в форму российской армии с белыми повязками" и на камеру "будут расстреливать" жителей Константиновки Донецкой области.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО, передает Цензор.НЕТ.
"Кремлевские медиа дезинформируют, что для реализации задуманного украинские военные "переоденутся в форму российской армии с белыми повязками" и на камеру "будут расстреливать" жителей Константиновки", - говорится в сообщении.
Цель провокаций – дискредитировать Украину на международной арене.
В ЦПД подчеркнули, что российская пропаганда снова пытается переложить на Украину ответственность за массовые убийства мирного населения на территории нашего государства.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Пропагандисты готовят россиян к капитуляции и поражению в войне, - Центр противодействия дезинформации
"Цель "предупредительных" сообщений кремлевских СМИ - попытка обеспечить "информационное алиби" и "подготовить" население РФ и международное сообщество к совершению страшных преступлений, которые планируются оккупантами", - добавили в ЦПД
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До 24го я любила изучать российскую фауну по видео и пабликам. Ходишь, читаешь, смотришь. Причем даже не по политическим - семейные какие-то форумы, медицинские, автомобильные, где тусит простой российский обыватель и вряд ли привлекательные для платных пропагандонов. Знаете, что удивляло? Равнодушное бессилие.
"Бьет муж" - ну старайся стать лучше, носи красивое, изучай порнохаб и кулинарные курсы. "Буллинг в школе" - ну сами виноваты, не научили ребенка драться, материться и скрипочка еще эта, мало вам было мальчика Эдуардом назвать? "Менты требуют взятку, чтоб снять липовое обвинение" - надо дать, а что ты сделаешь, жизнь такая, целые почки и ж@па дороже денег.
Нет, я не говорю, что у нас таких нет, просто там это тотально, беспросветно.
И видео это с их митингов типа протестных вообще потрясает: один мент с дубинкой гонит человек 15 и они бегут. Подростков заламывают и тащат в автозаки - 20 человек вокруг пилят видосики для инсты с подписями "как так можно?" или "давить гнидёнышей в зародыше!" И при этой полной немощности российского общества, даже прогрессивной его части, выученной беспомощности какой-то, они считают себя в праве научить тупых х...ов жизни.
Вчера в коменты в телеге забрел небратик и там прям классика жанра: мы сами себя обстреливаем, 8 лет укронацисты терпели, терпели, но потом всё-таки решили расхреначить Мариуполь, чтоб подпортить репутацию освободителям.
Всё традиционно, в общем. Только остался неотвеченным вопрос: "Что вы собирались принести в Украину прогрессивного? Какие блага вы можете предоставить в пыку убогой американской доктрине доступности тампаксов, инсулина и процессоров последнего поколения?
В какой стране мира надписть "Сделано в Росии" - это рельно знак качества и желание купить? ЧЕМУ вы собрались учить Украину, дикие мокши, для которых туалет в доме - диковинка, а Макеевка - богатый процветающий город? "
Нечего им сказать на это. Потому что даже предметы их национальной гордости на поверку оказываются либо допингом, либо на 80% импортными комплектующими, либо вообще тупо брехнёй.
И они это понимают, нельзя отрицать очевидное: Тойота лучше Волги, Тампакс лучше тряпок, польский трикотаж лучше ивановского, а итальянская салями куда вкуснее докторской по ГОСТу с 15ю процентами мяса в изделии.
Но понимание русским того, что они не умеют делать процессоры и импротируют даже жесть для консервных банок, не вызывает у него стремления научиться делать, стать лучше, продвинуться вперёд в эволюцинной борьбе. Он поет мантру импотента: мы - невероятно талантливые, но все уехали, осталось только быдло и тот, кто собирается уехать, ресурсы все украли, менты отбили почки просто так, и шо ты с эти сделаешь, господь терпел и нам велел.
Юморист российский, модный, из молодых вот этих выпердышей Камеди Клаба, стоит в европейском парке аттракционов и возмущен тем, что чернокожих в парк пустили, а русских - нет.
Говорит:
- Ну ничо, европка. Володя вам уже приготовил. Ждите. Скоро вот этого ничего не будет.
Понимаете? Молодой красивый здоровый мужик, увидевший Европу, в отличие от 90% своих согражан, не хочет сделать такой же парк в Сызрани или в Норильске, ему нужно сломать этот. Его трясет от нетерпения: великоросса оскорбили, унизили, не пустили куда-то.
Они не сделают ничего для себя, они сломают то, что есть у вас. Им не надо ваше "хорошо", они хотят своё "плохо" для вас. Русский не хочет жить лучше, ему достаточно, чтобы хуже жили вы.
И именно поэтому с ними невозможно находить какие-то компромиссы. Именно поэтому мы никогда не договоримся по середине: сломанная наполовину машина не поедет вся. Небратская популяция ментально изнасилована и давно потеряла человеческий облик. Это уже паллиатив, надо им просто помочь не долго мучатся. Мы ж гуманисты, да?)
Деревня Териберка Мурманська область. Так живуть наші асвабадетили.