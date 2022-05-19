В 4 утра враг коварно обстрелял Харьков. На отдельных участках Изюмского направления оккупанты понесли потери и отступили, - Синегубов

Сегодня, в 4 утра, российские оккупанты снова коварно обстреляли Киевский район Харькова. Снаряд попал в котельную Института проблем эндокринной патологии. По предварительным данным, пострадавших нет.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Также, по его словам, обстреляно село Циркуны Харьковского района. Повреждены два частных домовладения.

Ночью госпитализировали 63-летнюю женщину, которая была ранена в результате обстрела в Лозовском районе.

"В течение суток оккупанты обстреливали Циркуны, Прудянку, Ольховатку - 3 гражданских пострадали. Вчера днем ​​снова обстреляли Салтовку и Пятихатки - 3 пострадавших", - информирует Синегубов.

Он также добавляет, что на Харьковщине продолжаются боевые действия высокой интенсивности. Российские оккупанты пытаются удержать занятые рубежи на Харьковском направлении, провести контратаки. Наши защитники наносят врагу серьезные потери.

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"На Изюмском направлении враг при поддержке артиллерии вел наступательные боевые действия в районе Большой Камышевахи. На отдельных участках понес значительные потери и был вынужден отступить", - резюмирует глава региона.