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Новости Война
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США не поставляют Украине систему залпового огня, чтобы Киев не ударил по российским городам, - Politico

рсзв

США не снабжают Украину реактивными системами залпового огня, способными поражать цели на дальнем расстоянии, потому что опасаются, что их используют для ударов по территории РФ. Украина продолжает требовать это оружие.

Об этом пишет издание Politico, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".

"В Раммштайне был импульс, но, похоже, он остыл", – отметил в разговоре с изданием один из сотрудников Конгресса США.

По словам собеседника газеты из администрации президента США Джо Байдена, власти решили, что более эффективно отправлять в Украину 155-мм гаубицы M777 вместо РСЗО. Однако, как утверждают источники, украинские власти продолжают требовать поставок этого вооружения.

Смотрите: Украинские военные уже пользуются польскими броневиками DZIK. ВИДЕО

В частности, президент Владимир Зеленский упомянул о необходимости получения американских систем залпового огня M142 HIMARS и М270 MLRS во время выступления перед лидерами "Большой семерки" в начале мая.

Собеседник Politico добавил, что среди властей Украины "нарастает фрустрация" из-за опасений Вашингтона в вопросе военных поставок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня Сенат США будет голосовать за пакет помощи Украине на почти $40 млрд

Украина и США продолжают активно обсуждать поставки оружия, сообщил неназванный сотрудник Белого дома. По его словам, даже с учетом уже оказанной с конца февраля военной помощи Украине на сумму $3,8 млрд не все вооружение, которое просит Киев, может быть быстро ему передано.

оружие (10195) помощь (7749) США (26336) РСЗО (194)


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Топ комментарии
+23
Хто використає, ЗЕ? Танунах, він обсереться.
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19.05.2022 10:59
+23
ти валянок, воює ЗСУ а не Зеленський, чого срати, війна як ніяк.
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19.05.2022 11:05
+20
должны поставлять , что бы гнев господень упал на головы орков.
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19.05.2022 11:01
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А вот гривну жалко. К концу года она будет стоить меньше сраного рубля.И экономике пиндец.
ps: срочно отправить величайшего ЗЕ в США, пусть там безвылазно сидит и клянчит РСЗО.
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19.05.2022 11:17 Ответить
Не неси херню, якщо не знаєш тему.
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19.05.2022 11:20 Ответить
сгинь кацап тут по пятницам не подают
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19.05.2022 12:45 Ответить
"У Рамштайні був імпульс, але, схоже, він остигнув", - зазначив у розмові з виданням https://www.currenttime.tv/a/politico-usa-otkazyvayutsya-postavlyat-sistemy-zalpovogo-ognya/31857702.html "Настоящее время" один зі співробітників Конгресу США.


хтось з клінингової компанії Конгресу ?
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19.05.2022 11:18 Ответить
типова схема вбросу
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19.05.2022 11:55 Ответить
Цей випадок - підтвердження очевидного факту: країна, яка не виробляє власну потужну ракетну зброю або яка не є членом НАТО приречена на смерть. Навіть у 21 столітті.
Тому подякуємо довпойопам73%, які три роки тому замість потужних ракет обрали асфальт і відосіки.
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19.05.2022 11:18 Ответить
Очнись! Петя бы продал наши войска, как под Дебальцево и Иловайском уже на 3й недели.

Половина армии была бы уничтожена. Потом нам бы рассказывал что нужно уступить россии ....

Не поддавайтесь иллюзиям! Вор и клептоман никогда бы не упустил возможности заработать повторно на смерти наших ребят. Таким как он нет будущего в политике Украины.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!

Слава ЗСУ!!!
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23.05.2022 10:35 Ответить
Шановне панство, я дуже добре розумію бажання зробити так, щоб ті підараси відчули все це на своїй шкурі. Але я вже писав це про кацапів, напишу і про теоретичні можливі обстріли вже кацапськіх міст. На мою думку це в данний момент принесе більше проблем ніж користі. 1) В військовому плані це ніяк не допоможе, 2) будуть злиті **********, які на деревах не ростуть і їх зараз дефіцит, 3) від "нафіга туда єхать, там убьют" в кацапській свідомості буде перехід в "отступать некуда, позади мацква".
Моя пропозиція є - не чіпати кацапськіх міст, поки не розбита армія рф. А вже потім....
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19.05.2022 11:19 Ответить
Так не просто обстріл міст,а нанесення ударів по військовій інфраструктурі.Як їх можна перемогти,якщо в них все є,а нам вони вже нанесли не поправну шкоду?
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19.05.2022 11:45 Ответить
Так скупчення військ і склади БК кацапів є й на українській території. І арта 200+км тут ой як знадобилася б. Поставити за 100км від фронту, і накривати на 100км у глибину - чим не ліки для орків?!
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19.05.2022 11:58 Ответить
Ще й як подіє. Треба буде біженців годувати, а це гроші. Також ставлення до влади зміниться. Єкономічні наслідки, коли не буде податків...
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19.05.2022 13:40 Ответить
Не допустить колективний Захід повної поразки *********. Це вже зрозуміло. Бояться, що у Путлера безповоротно поїде дах і почне кидатися ядерними боєголовками. А нам без максимальної підтримки та допомоги теж не вдасться досягнути максимальних цілей. Короче кажучи, новий Мінськ-3 нас чекає, схоже.
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19.05.2022 11:19 Ответить
не разганяйте зраду тим паче її нема а ви висмоктуете з пальца все до нас доходить, все допустить, США не вигідна сильна росія, да і наші вже як останій місяц не рвуться на переговори з кацапами-

Переговорник з Росією та радник глави ОП Михайло Подоляк просить не пропонувати Україні припинення вогню без тотального виведення військ РФ.

Джерело: Подоляк у https://twitter.com/Podolyak_M/status/1527181648776790019 Twitter

Пряма мова Подоляка: "Не пропонуйте нам припинення вогню - це неможливо без тотального виведення військ РФ.

Українське суспільство не цікавить новий "Мінськ" і повернення війни через кілька років.

Поки Росія не готова повністю звільнити наші землі, наша переговорна платформа - зброя, санкції та гроші".
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19.05.2022 11:31 Ответить
Я не розганяю зради, я тілька за те, щоб мої думки не справдилися. Просто якось не довіряю нашим політикам. Занадто багато підстав їм не вірити, останнім часом. Особливо після захопленого рашистами Херсону за кілька днів, Мелітополя, Бердянська, Енергодара... Після Маріуполя.
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19.05.2022 12:40 Ответить
не трынди кацап
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19.05.2022 12:46 Ответить
Зразковий приклад інформаційної спецоперації, хоч у підручник:
- "один зі співробітників Конгресу США"
- "побоюються, що їх використають для ударів по території РФ"
- "серед влади України наростає фрустрація"
Дуже обережні формулювання для формування відчуття "зради".
Правда ж, таке відчуття формується ?
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19.05.2022 11:20 Ответить
А в Криму чиї міста ?? Чи може Херсон вже також тавріческій город ??
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19.05.2022 11:21 Ответить
але вони самі застрибнули, ніхто їх нікуди не засовував.
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19.05.2022 11:40 Ответить
у нас нет ни времени ни ресурсов ее варить
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19.05.2022 23:35 Ответить
Зе где Гром и Вильха, где Нептун и Стугны ? Еще раз напомню какая компания велась перед выборами : заработок на крови и не пугайте мокшанской угрозой нападения
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19.05.2022 11:26 Ответить
"Неначасі"
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19.05.2022 11:39 Ответить
З вільхою були відео, зі стугной кожне друге відео з фронту, Нептуном втопили крейсер "мацква", Гром невдалий проект.
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19.05.2022 12:44 Ответить
Ему Ваши ответы ни к чему - для него главное, бросить дерьмо на вентилятор.
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19.05.2022 12:56 Ответить
Лайна вистачає і без вашої уваги до конкретного дописувача.
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19.05.2022 13:27 Ответить
США боятся что если Украина быстро уничтожит Рашку то все американские и европейские политики которые всю жизнь и всю свою политику выстроили на сдерживании *страшной и непабедимой* Расии, будут выглядеть глупо. Еще и народ начнет спрашивать куда и зачем американское правительство тратило триллионы долларов на оборону, если Рашку победила какая то Украина с оборонным бюджетом в несколько лярдов.
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19.05.2022 11:27 Ответить
Я думаю РСЗВ ХІМАРС в Україні будуть, але пізніше. Вони якось плавно переходять. Спочатку нічого, потім Джевеліни, потім М777 і до цього дійде.
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19.05.2022 11:29 Ответить
А у нас що, при владі Гетьман, Кровавий Пастор, та інші, як нам впарювали три роки - нагнєтатєлі вайни?
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19.05.2022 11:29 Ответить
можна сперечатися скільки завгодно але факт є факт HIMARSів в Україні реально немає, а за авіацію вже навіть і не згадують.. війна затягується , підтвердження тому -продовження воєнного стану на 3 місяці...
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19.05.2022 11:31 Ответить
Ну то й ніякої перемоги не буде.Як можна москалів перемогти,якщо в них цілесенька військова інфраструктура? Мільйон солдат нічого не дасть.
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19.05.2022 11:42 Ответить
Крім українців можливо ще полякам та країнам Балтії ця перемога не те що не потрібна - вона навіть не входить до планів.
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19.05.2022 13:27 Ответить
Як вже набридли різні зрадой.би , які довіряють якимсь - нєназваним істочнікам і підозрілим змі . . А потім розганяють - зраду .

Слухайте ОФІЦІЙНІ джерела , бовдури . !! Там була інфа про те що штати нам відмовляються надавати РСЗО .? Ні , не було . То нахея тут розводити ці - теорії змови . ?
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19.05.2022 11:42 Ответить
бояться вони і систем залпового продадуть наліво-СБУ ликвидировала масштабную схему хищения гуманитарной помощи, назначаемую украинским защитникам

По данным следствия, дельцы пытались незаконно продать более 1 тыс. бронежилетов на общую сумму более 12 млн. грн.

Эти средства защиты были изготовлены в Украине одной из общественных организаций, и через Черкасскую военную администрацию должны были быть переданы на нужды обороны.

Впрочем, вместо бесплатной передачи украинским защитникам, причастные чиновники пытались продать бронежилеты через аффилированные коммерческие структуры и сеть супермаркетов.

Благодаря вмешательству СБУ в одной из торговых сетей была изъята часть этой продукции. Она будет передана в ВСУ.
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19.05.2022 11:49 Ответить
Свою треба робити. Технології є.
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19.05.2022 11:52 Ответить
Читаючи коментарі виникає питання: Тут більшість тролі чи все таки реально довбой*би?)) обсираєте одне одного замість того щоб ділом зайнятися. Аж противно від вас.
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19.05.2022 11:55 Ответить
такое ощущение, что тут школьники лет 12-13 сидят в основном, "ты зебил"-"да сам ты порохобот" и т.д.
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19.05.2022 12:22 Ответить
Ну тре було ту ж вільху робити, а не в асфальт закатувати
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19.05.2022 11:56 Ответить
ой, та на чорта нам їхні засрані міста, от військова інфраструктура о то і правда те що треба, і може русскіє не будуть так нагліти, якщо будуть знати що їх дістануть. Бо ті курви маючи ракети великого радіусу дії, не ризикуючи ні чим можуть розістрілювати наші міста як в тирі. Було б непогано вирівняти шанси.
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19.05.2022 11:57 Ответить
Опять будем воевать в пол силы ну ну
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19.05.2022 11:58 Ответить
Поменше треба ******* скрізь про отримані, а, тим більше, ЩЕ НЕ ОТРИМАНІ СИСТЕМИ ОЗБРОЄННЯ.
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19.05.2022 12:12 Ответить
"щоб Київ не вдарив по російських містах "

Тобто українців вважають за "мавпу з гранатою", а російська територія то святе - там живе вища раса.
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19.05.2022 12:14 Ответить
оце тра просити https://uk.wikipedia.org/wiki/AHEAD https://uk.wikipedia.org/wiki/AHEAD

BUSHMASTER III 35
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19.05.2022 12:26 Ответить
Правда-неправда судить не возьмусь. Но отдельным товарищам, которые на форумах кричат о необходимости переноса войны на территорию оркостана и о том, что нужно бомбить их города, лучше заткнуться - параша сама делает такие вбросы, а местные идиоты им в этом помогают. Никто на Западе не хочет ударов по мирному населению, даже если это "мирное население" параши...
Нам бы завод какой-нибудь подземный по производству ракет начинать строить, если это возможно. К сожалению, это только фантазии.
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19.05.2022 12:32 Ответить
Окей, да, мы потерпим. Главное же международному террористу дать возможность сохранить лицо, не так ли?
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19.05.2022 12:41 Ответить
Poilitico не перший раз поширює дезу. Причиною затримки поставок озброєння можуть бути двосмисленні заяви Зелі.
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19.05.2022 12:43 Ответить
"Вільху - М" суки так і не дали доробити. Хомчак казав: "Мені не потрібно. В мене 90 ракет "Вільха" лежить на складі. Вони не потрібні" Судити треба!
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19.05.2022 13:21 Ответить
На складе... А вы прочитайте про ту "Ольху". В ВСУ поставлялась урезанная версия с дальностью до 70 км. Еще в 2019 принята на вооружение (но так и не заказана) ракета с дальностью до 120 км и разрабатывалась с дальностью до 200 км. Кто за это ответит?
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19.05.2022 13:33 Ответить
А сейчас что нельзя наладить производство своих Свичблейдов, я уверен єто не проблема и не нужно просить и унижаться
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19.05.2022 14:52 Ответить
Как бы очень вряд ли. Потому, что параша методично расстреливала наши заводы ВПК с самого начала активной фазы войны. И производство с нуля - это всегда долго и дорого. А нам нужно уже вчера. Я не вижу унижения в том, чтобы просить оружие. Просто есть такое оружие, которые нам никто не продаст, а мы его могли производить сами - вот это очень обидно.
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19.05.2022 15:26 Ответить
США намеренно затягивают войну. Им не нужно быстрое поражение Рашки, а нужен долгий Афганистан.
А мы просто инструмент, который если в результате сломается - не страшно. Не нужно думать, что их так беспокоит выживание украинцев и помогают они из альтруистических соображений.
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19.05.2022 13:52 Ответить
Первый кого не беспокоит выживание украинцев сами украинцы.
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19.05.2022 13:55 Ответить
Чушь.
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19.05.2022 14:07 Ответить
НАДО ДАТЬ УКРАИНЕ СИСТЕМЫ ЗАЛПОВОГО ОГНЯ. ВОЙНА ЕСТЬ ВОЙНА. СЛАВА ВСУ!
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19.05.2022 14:41 Ответить
То есть США и Байден пасивно, дают добро у бомардировку городов Украини, и не дают уничтожить их военние аєродроми, склади оружия, воєнниє бази, ми правильно вас понимаем
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19.05.2022 14:48 Ответить
Вони побоюються не ударів по кацапській території (що ЗСУ заборонено робити верховним), а потрапляння своєї зброї свинособакам, що цілком можливо, беручи до уваги оточення говнокомандувача
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19.05.2022 16:26 Ответить
Надо томогавки. Без них это игра в одни ворота...
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19.05.2022 16:49 Ответить
Від одного заголовку тошно робиться. Затіяли це все лайно США, а тепер дам не дам? Огидно вже чути бреханину! Нам на голову ракети можна, а на парашинські міста неможна! фі ***** смердючі, що, сша що рф, парочка яка загубилася в своїй "крутості". А на діла, так чужими руками все роблять.
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19.05.2022 17:15 Ответить
КАЦАПОТРОЛЛЬ - ДЕТЕКТЕД. СПАМЬТЕ ЕГО!
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19.05.2022 20:04 Ответить
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