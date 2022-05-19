США не поставляют Украине систему залпового огня, чтобы Киев не ударил по российским городам, - Politico
США не снабжают Украину реактивными системами залпового огня, способными поражать цели на дальнем расстоянии, потому что опасаются, что их используют для ударов по территории РФ. Украина продолжает требовать это оружие.
Об этом пишет издание Politico, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".
"В Раммштайне был импульс, но, похоже, он остыл", – отметил в разговоре с изданием один из сотрудников Конгресса США.
По словам собеседника газеты из администрации президента США Джо Байдена, власти решили, что более эффективно отправлять в Украину 155-мм гаубицы M777 вместо РСЗО. Однако, как утверждают источники, украинские власти продолжают требовать поставок этого вооружения.
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В частности, президент Владимир Зеленский упомянул о необходимости получения американских систем залпового огня M142 HIMARS и М270 MLRS во время выступления перед лидерами "Большой семерки" в начале мая.
Собеседник Politico добавил, что среди властей Украины "нарастает фрустрация" из-за опасений Вашингтона в вопросе военных поставок.
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Украина и США продолжают активно обсуждать поставки оружия, сообщил неназванный сотрудник Белого дома. По его словам, даже с учетом уже оказанной с конца февраля военной помощи Украине на сумму $3,8 млрд не все вооружение, которое просит Киев, может быть быстро ему передано.
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ps: срочно отправить величайшего ЗЕ в США, пусть там безвылазно сидит и клянчит РСЗО.
хтось з клінингової компанії Конгресу ?
Тому подякуємо довпойопам73%, які три роки тому замість потужних ракет обрали асфальт і відосіки.
Половина армии была бы уничтожена. Потом нам бы рассказывал что нужно уступить россии ....
Не поддавайтесь иллюзиям! Вор и клептоман никогда бы не упустил возможности заработать повторно на смерти наших ребят. Таким как он нет будущего в политике Украины.
Героям Слава!!! Слава Украине!!!
Слава ЗСУ!!!
Моя пропозиція є - не чіпати кацапськіх міст, поки не розбита армія рф. А вже потім....
Переговорник з Росією та радник глави ОП Михайло Подоляк просить не пропонувати Україні припинення вогню без тотального виведення військ РФ.
Джерело: Подоляк у https://twitter.com/Podolyak_M/status/1527181648776790019 Twitter
Пряма мова Подоляка: "Не пропонуйте нам припинення вогню - це неможливо без тотального виведення військ РФ.
Українське суспільство не цікавить новий "Мінськ" і повернення війни через кілька років.
Поки Росія не готова повністю звільнити наші землі, наша переговорна платформа - зброя, санкції та гроші".
- "один зі співробітників Конгресу США"
- "побоюються, що їх використають для ударів по території РФ"
- "серед влади України наростає фрустрація"
Дуже обережні формулювання для формування відчуття "зради".
Правда ж, таке відчуття формується ?
Слухайте ОФІЦІЙНІ джерела , бовдури . !! Там була інфа про те що штати нам відмовляються надавати РСЗО .? Ні , не було . То нахея тут розводити ці - теорії змови . ?
По данным следствия, дельцы пытались незаконно продать более 1 тыс. бронежилетов на общую сумму более 12 млн. грн.
Эти средства защиты были изготовлены в Украине одной из общественных организаций, и через Черкасскую военную администрацию должны были быть переданы на нужды обороны.
Впрочем, вместо бесплатной передачи украинским защитникам, причастные чиновники пытались продать бронежилеты через аффилированные коммерческие структуры и сеть супермаркетов.
Благодаря вмешательству СБУ в одной из торговых сетей была изъята часть этой продукции. Она будет передана в ВСУ.
Тобто українців вважають за "мавпу з гранатою", а російська територія то святе - там живе вища раса.
BUSHMASTER III 35
Нам бы завод какой-нибудь подземный по производству ракет начинать строить, если это возможно. К сожалению, это только фантазии.
А мы просто инструмент, который если в результате сломается - не страшно. Не нужно думать, что их так беспокоит выживание украинцев и помогают они из альтруистических соображений.