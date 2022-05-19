США не поставляют Украине систему залпового огня, чтобы Киев не ударил по российским городам, - Politico

США не снабжают Украину реактивными системами залпового огня, способными поражать цели на дальнем расстоянии, потому что опасаются, что их используют для ударов по территории РФ. Украина продолжает требовать это оружие.

Об этом пишет издание Politico, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".

"В Раммштайне был импульс, но, похоже, он остыл", – отметил в разговоре с изданием один из сотрудников Конгресса США.

По словам собеседника газеты из администрации президента США Джо Байдена, власти решили, что более эффективно отправлять в Украину 155-мм гаубицы M777 вместо РСЗО. Однако, как утверждают источники, украинские власти продолжают требовать поставок этого вооружения.

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В частности, президент Владимир Зеленский упомянул о необходимости получения американских систем залпового огня M142 HIMARS и М270 MLRS во время выступления перед лидерами "Большой семерки" в начале мая.

Собеседник Politico добавил, что среди властей Украины "нарастает фрустрация" из-за опасений Вашингтона в вопросе военных поставок.

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Украина и США продолжают активно обсуждать поставки оружия, сообщил неназванный сотрудник Белого дома. По его словам, даже с учетом уже оказанной с конца февраля военной помощи Украине на сумму $3,8 млрд не все вооружение, которое просит Киев, может быть быстро ему передано.