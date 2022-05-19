Оккупанты распространяют фейки о размещении в Одессе подразделений ВСУ для выявления их реальной дислокации, - Братчук

Российские оккупанты распространяют фейки о размещении в Одессе Вооруженных сил Украины для выявления их реальной дислокации.

Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что информационная безопасность – важная составляющая победы Украины, и призвал не реагировать на фейки, которые активно начали распространять "силы информационно-психологических операций" Российской Федерации.

"Снова в центре внимания Одесса и регион. Многие фейки касаются размещения ВСУ. Они вбрасываются для того, чтобы пользователи социальных сетей затем при обсуждении могли указывать конкретные адреса, где располагаются наши подразделения, которые принадлежат к силам обороны и выполняют боевые задания", - сказал Братчук.

Он напомнил, что накануне якобы были "заминированы" несколько административных зданий и один из парков Одессы. По его данным, такие сообщения о минировании поступают, как правило, из РФ и временно оккупированных украинских территорий. Таким образом, враг пытается оказать психологическое давление на каждого из нас, чтобы создать панику и посеять страх.

Братчук также добавил, что российский флот продолжает блокировать порты Одесского региона и угрожает ракетными ударами. Кроме того, остается высокой вероятность обстрела стратегической авиацией противника и с территории Крыма.

В Одесской области идет контрдиверсионная работа, соответствующие мероприятия проводятся на границе с непризнанным Приднестровьем, подчеркнул спикер ОВА.

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