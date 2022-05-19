Военное положение нужно продлить на три месяца, потому что контрнаступление требует больше времени, чем оборона, - Вениславский

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский пояснил, что военное положение будет продлено сразу на 3 месяца, поскольку контрнаступление требует больше времени, чем оборона. Также Рада может в любой момент упразднить военное положение.

Об этом Вениславский заявил во время телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Слуги народа".

"С 24 февраля мы уже дважды продлевали военное положение. Сейчас мы понимаем, что враг сосредоточился на строительстве фортификационных укреплений на территориях, которые он временно контролирует. Переход в контрнаступление - это более сложные задачи, чем оборона. Поэтому мы должны осознавать, что освободить всю территорию Украину в течение ближайшего месяца мы вряд ли сможем", - сказал Вениславский.

Он добавил, что если Украину удастся осводить быстрее, чем через три месяца, то военное положение просто отменят.

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"Мы дважды продолевали этот режим и каждый раз наши дипломаты обращаются к ООН и объясняют, какие именно ограничения будут действовать. Чтобы ежемесячно не повторять эту процедуру, есть решение о продлении военного положения на три месяца", - отметил Вениславский.