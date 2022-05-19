Военное положение нужно продлить на три месяца, потому что контрнаступление требует больше времени, чем оборона, - Вениславский
Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский пояснил, что военное положение будет продлено сразу на 3 месяца, поскольку контрнаступление требует больше времени, чем оборона. Также Рада может в любой момент упразднить военное положение.
Об этом Вениславский заявил во время телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Слуги народа".
"С 24 февраля мы уже дважды продлевали военное положение. Сейчас мы понимаем, что враг сосредоточился на строительстве фортификационных укреплений на территориях, которые он временно контролирует. Переход в контрнаступление - это более сложные задачи, чем оборона. Поэтому мы должны осознавать, что освободить всю территорию Украину в течение ближайшего месяца мы вряд ли сможем", - сказал Вениславский.
Он добавил, что если Украину удастся осводить быстрее, чем через три месяца, то военное положение просто отменят.
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"Мы дважды продолевали этот режим и каждый раз наши дипломаты обращаются к ООН и объясняют, какие именно ограничения будут действовать. Чтобы ежемесячно не повторять эту процедуру, есть решение о продлении военного положения на три месяца", - отметил Вениславский.
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чого його не перевірить сбу?
Там и 300, и 500, и 800 км (как раз до Маасквы)
бесполезняк это - Украина ракетами простреливается насквозь
ти саме в армії було колись? відправлять на м'ясо - підеш. і ніякі "натрої" не спрацюють
П.с. а тепер дурня включають і про закони белькочуть! А , по якому закону чотириразовий уклоніст посилає людей на смерть???
Це гірше ніж у рф, ніж у Сомалі.
Та викликає роздратування та ненависть до влади.
Під час воєнного стану неможливо припинити повноваження Президента, Верховної ради, уряду, судів, омбудсмена та деяких інших органів влади. Не можна внести зміни до Конституції та провести вибори."
Згідно закону настав час війну оголошувати, чи ніт ?
Ось все шо їм потрібно -це бути при владі. Після трьох місяців буде ще півроку і так ще і ще.. Бо якщо повилазить вся їхня "діяльність і бездіяльність" , то розірвані вони будуть в секунди на шашлики..
В ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" не вказано ніяких кінцевих строків введення та припинення воєнного стану в Україні та про оголошення комусь війни.
Немедленно после захвата кораблей на части территории Украины было введено военное положение сроком на месяц.
Первоначальное предложение президента Порошенко подразумевало введение военного положения на всей территории страны сроком на два месяца. Критики Порошенко заявляли, что этот шаг позволил бы президенту, имевшему мало шансов на переизбрание, перенести дату плановых выборов главы государства.
Захваченные в ноябре прошлого года корабли вернулись на Украину спустя год
Сегодня ГБР расследует инцидент в Керченском проливе и дальнейшее введение военного положения в свете возможной узурпации власти Петром Порошенко.
А капелюхи на таку дистанцію не закидаєш.
на**єн ви іншим забороняєте виїздити, який сенс, ЧИ ПРИМУСОВІ РОБОТИ ПО ВІДБУДОВІ
УКРАЇНИ ЗА ПРОДУКТОВІ ПАЙКИ ? Тіпа нащо ті кацапські полонені.
П.с. як можна обісрати гівно?