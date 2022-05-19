Украине не нужны суррогаты статуса кандидата в ЕС, демонстрирующие второсортное отношение, - Кулеба
Стратегическая неопределенность по европейской перспективе Украины потерпела неудачу и должна прекратиться.
Об этом написал в твиттере глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Стратегическая неопределенность относительно европейской перспективы Украины, которая практикуется некоторыми столицами ЕС в последние годы, потерпела неудачу и должна прекратиться. Это лишь подбодрило Путина. Нам не нужны суррогаты статуса кандидата в ЕС, которые демонстрируют второсортное отношение к Украине и затрагивают чувства украинцев", - написал украинский министр.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба о членстве Украины в ЕС: Это неизбежно
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+24 Дик Шелдон
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+24 Алла Новосад #194524
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+16 Alex Kalinin
показать весь комментарий19.05.2022 11:36
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Як тільки пройде дератизація, Укоаїна здобуде гідний статус та поважне ставлення.
в виде г. прокурорши Бенедиктовой, которая отмазала Татарова, которая дала сбежать из Украины врагу Украины Портнову и в упор не замечает ограбившего Украину Коломойшу и т.д. и т.п.
Перечислять можно долго
Куда с этими рылами в ЕС.
В том, что мы не ЕС и НАТО, виноваты не ЕС И НАТО!!!
Спасибо еще , что они нам хоть помогают...
А ты видел этого Химикуса? Жители деревни, в которой живет Химикус, сказали, что стараются перейти на другую сторону улицы, когда видят этого психопата- алкаша, а может и наркоши.
И поподробнее что там такое случилось с бедной фабрикой?
И почему в конечном итоге даже зеленые садильщики не посадили Пашинского?
Пашинскому спасибо за "Стугны"
Так не проситесь в Европу и не берите у нее денюх.
Что происходит на крымской границе
06 февраля 2022
В декабре 2021 года вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
Ирина ВЕРЕЩУК https://ru.krymr.com/a/news-krym-otmena-ispolzovaniya-prilozheniya-vdoma-dlya-peresecheniya-admingranitsy/31631804.html заявила , что обязательная регистрация в приложении при пересечении админграницы отменяется
В НАЧАЛЕ ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА крымчан, направляющихся на материковую часть Украины, ждало очередное новшество: процедуру перехода административной границы дополнительно упростили. Для большинства путешественников это стало полной неожиданностью
Покидая полуостров, люди вынуждены проходить сквозь несколько построенных российскими властями Крыма заградительных рубежей, на каждом из которых их изучают под микроскопом.
В отличие от российской, на украинской стороне админграницы царят либеральные порядки.
https://www.svoboda.org/a/zelenyy-koridor-nakanune-voyny-chto-proishodit-na-granitse-kryma-s-ukrainoy/31690000.html
Риск распространения заболеваемости и опасения насчет начала нового витка вооруженного противостояния - не лучший момент для ослабления пограничного контроля
Власти делают, возможно, очень рискованный ход в нынешней ситуации, но, с другой стороны, это явная политическая демонстрация того, что Украина открыта для жителей Крыма.
https://www.svoboda.org/a/zelenyy-koridor-nakanune-voyny-chto-proishodit-na-granitse-kryma-s-ukrainoy/31690000.html