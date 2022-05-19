Украине не нужны суррогаты статуса кандидата в ЕС, демонстрирующие второсортное отношение, - Кулеба

Стратегическая неопределенность по европейской перспективе Украины потерпела неудачу и должна прекратиться.

Об этом написал в твиттере глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Стратегическая неопределенность относительно европейской перспективы Украины, которая практикуется некоторыми столицами ЕС в последние годы, потерпела неудачу и должна прекратиться. Это лишь подбодрило Путина. Нам не нужны суррогаты статуса кандидата в ЕС, которые демонстрируют второсортное отношение к Украине и затрагивают чувства украинцев", - написал украинский министр.

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