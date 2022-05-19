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Новости Война
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Украине не нужны суррогаты статуса кандидата в ЕС, демонстрирующие второсортное отношение, - Кулеба

евроинтеграция

Стратегическая неопределенность по европейской перспективе Украины потерпела неудачу и должна прекратиться.

Об этом написал в твиттере глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Стратегическая неопределенность относительно европейской перспективы Украины, которая практикуется некоторыми столицами ЕС в последние годы, потерпела неудачу и должна прекратиться. Это лишь подбодрило Путина. Нам не нужны суррогаты статуса кандидата в ЕС, которые демонстрируют второсортное отношение к Украине и затрагивают чувства украинцев", - написал украинский министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба о членстве Украины в ЕС: Это неизбежно

евроинтеграция (2123) членство в ЕС (996) Евросоюз (17056) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+24
Цілком погоджуюсь з паном міністром.🙂
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19.05.2022 11:27
+24
Перш за все, нинішня влада України та її ляльководи мають ставитись до українців, не як до другосортних.

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19.05.2022 11:38
+16
Дивно! зещурі, завдяки 73 дупоголовим, залізли в комору і вимагають статусу людей!
Як тільки пройде дератизація, Укоаїна здобуде гідний статус та поважне ставлення.
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19.05.2022 11:36
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Цілком погоджуюсь з паном міністром.🙂
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19.05.2022 11:27 Ответить
А на що сподівалися корумповані кремлівські гниди??))))
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19.05.2022 11:31 Ответить
П як визначилася Україна відносно корупції та кремлівських гнид в Україні???)))
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19.05.2022 11:35 Ответить
Дивно! зещурі, завдяки 73 дупоголовим, залізли в комору і вимагають статусу людей!
Як тільки пройде дератизація, Укоаїна здобуде гідний статус та поважне ставлення.
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19.05.2022 11:36 Ответить
Перш за все, нинішня влада України та її ляльководи мають ставитись до українців, не як до другосортних.

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19.05.2022 11:38 Ответить
це теж.
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19.05.2022 11:41 Ответить
а як ставитися до біомаси яка до цих пір вважає зрадника і агента кремля-героєм,а не гемороєм.
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19.05.2022 11:53 Ответить
геть в спам кацапюра
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19.05.2022 11:46 Ответить
А ставлення іншим і не буде, допоки будуть у країні корумповані судиі та можновладці. Не тіште себе ілюзіями.
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19.05.2022 11:43 Ответить
Ми крадемо,брешемо,а ви нас не поважаєте,блд як же ви ниці та жалюгідні потвори вже дістали...
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19.05.2022 11:43 Ответить
що ти кловун морозиш, які сурогатні статуси? ти хто такий курва шоб за всю Україну ультиматуми ЄС ставити?
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19.05.2022 11:45 Ответить
Він лайно але але намагається говорити від імені всієї України.
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19.05.2022 12:35 Ответить
Не все так просто и обидки тут не при чем. Ни одну стану без соответствующей унификации законодательства в ЕС не принимали. На что уж страны Балтии были готовы на все, и те больше 10 лет после развала СССР дожидались принятия в ЕС. Я, конечно, дико извиняюсь, но со стороны и поверхостно все воспринимается как желание Украины жить по законам, принятым в ЕС, а воровать по понятиям, принятым в СНГ. Собственно, в этом и есть причина того, что вообще-то и по Уставу ЕС, и по Уставу НАТО в эти сообщества не принимают воюющие страны. И не в силу какой-то неприязни, а именно потому, что в условиях войны заниматься какими-то законодательными вопросами просто невозможно. Объективно, Украина сейчас войдет в ЕС под честное слово, что сразу после победы над РФ приведет свое законодательство в соответствие с нормами ЕС. А ВСУ и так к тому времени станет эталоном для НАТО!
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19.05.2022 11:50 Ответить
на мою думку украіна малаб зосередитися на створенні союзу британії польщі украіни та литви. це обєднання є більш дієвим та перспективним ніж союз з прихильниками путіна(германія,франція,угорщина,греція і ще деякі). зараз вимальовується інша гілка союзу.по перше це скандинави і прибалтика,британія і навколо британії польща украіна і можливо турція. ось такий військово-політичний союз більш життєздатний та перспективний. і украіна може бути в цьому напрямі одним з ініціаторів створення такого союзу. Но насам перед украіні треба провести реформи дерусифікації,деколонізації,дезеленізації,демократізації результатом яких стане деокупація. Зараз дуже багато зрадників у вищих ешелонах влади і тому нізто не хоче мати справ з украіною по серьозному.Де відповідь на питання: "ХТО ЗДАВ ХЕРСОН І ПІВДЕНЬ, ДЕ ПОКАРАННЯ ВИННИХ" просто ******** не влаштовує.Зрадники мають бути жорстоко покарані!!! а до того......дивіться серіал "слуга народу". і тіштеся що поки ще живі.
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19.05.2022 11:50 Ответить
Україні не потрібні сурогати в виде главы ОПы Ермака,
в виде г. прокурорши Бенедиктовой, которая отмазала Татарова, которая дала сбежать из Украины врагу Украины Портнову и в упор не замечает ограбившего Украину Коломойшу и т.д. и т.п.
Перечислять можно долго
Куда с этими рылами в ЕС.

В том, что мы не ЕС и НАТО, виноваты не ЕС И НАТО!!!
Спасибо еще , что они нам хоть помогают...
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19.05.2022 11:52 Ответить
Тобто міністр на сурогати статусу не згоден, але вважає що ЄС має згодитися на приєднання країни з сурогатом демократії, судочинства і ін)
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19.05.2022 13:41 Ответить
Дбл блд. Але нахабні)
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19.05.2022 11:55 Ответить
Чонгар ,разменировать не надо было , и сдавать Херсон и Мелитополь
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19.05.2022 12:03 Ответить
Я думаю что Зеленского вообще лучше поменять по быстрее, на Пашинского и Черновил . Тогда будет толк . А пока ,что имеем коридор до Крыма .
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19.05.2022 12:08 Ответить
На Пашинского? Чтобы он сделал с Украиной то что с фабрикой "Житомирські ласощі" или то что с Химикусом? То что он передал на фронт Стугны не отменяет всех его прошлых преступлений, за которые он еще не отсидел. Война не все списывает.
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19.05.2022 12:46 Ответить
"или то что с Химикусом?"

А ты видел этого Химикуса? Жители деревни, в которой живет Химикус, сказали, что стараются перейти на другую сторону улицы, когда видят этого психопата- алкаша, а может и наркоши.
И поподробнее что там такое случилось с бедной фабрикой?

И почему в конечном итоге даже зеленые садильщики не посадили Пашинского?

Пашинскому спасибо за "Стугны"
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19.05.2022 13:19 Ответить
Шановний пане, при всій повазі до вашої точки зору, мушу вам сказати що народний депутат який бачить порушення ПДР не йде влаштовувати розбірки з порушником, а викликає поліцію. Це стосується всіх водіїв, але депутата особливо. Тим більше стріляти в людину з пляшкою з вогнепальної зброї явний перебір і якби не депутатство то отримав би цей пан строк як миленький. До речі нас через вибірковість феміди і багато іншого не беруть в НАТО, не будуть за нас воювати і т д. Тобто ці мілиє шалості нашої еліти країні і мільйонам простих людей дуже дорого коштують, а багатьом тисячам життя
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19.05.2022 13:30 Ответить
Я не знаю что там говорят про Химикуса местные жители. Меня тоже бабки возле подъезда недолюбливают потому что не раскланиваюсь когда мимо прохожу - просто не считаю нужным. Но это не повод стрелять по ногам. А бедную фабрику Пашинский просто отжал потому что она ему понравилась. А Петренко - министр юстиции, возможно был в доле т.к все было переоформлено как надо. За подобное любой другой уже бы сидел, а это чмо охренело от вседозволенности. И как он вывозил беркут с Киева чтобы их не разорвал народ тоже не стоит забывать. Он тогда четко работал на Рашку.
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19.05.2022 13:38 Ответить
А почему зеленые садильщики не посадил лучше спросить у Дерьмака, который в телефонном режиме руководит судами как Грановский руководил при Порошенко, Филатов при Ющенко(правда его чаще нах посылали), Саша-стоматолог при Януковиче и Медведчук при Кучме. Видимо откупился.
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19.05.2022 13:43 Ответить
Скорее имеем коридор для рашафашистов в Украину
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19.05.2022 12:18 Ответить
Опять Ермачок Кулебу селедкой накормил... Опять все вокруг хреновые. То наты, то еэсы, то мириканцы кляти...
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19.05.2022 12:18 Ответить
Eto da. No vlastjam Ukraini poslednee vremja nauchitsja sebja vesti v zapadnom obschestve. Gde voprosov nje reshajet najezdami na rukovoditelei drugih stran. I realno pokonchitj s korrupcijei.
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19.05.2022 12:22 Ответить
Зрадники починають духаритися. А з ними, як із порядними, дорослі дядьки говорять.
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19.05.2022 12:27 Ответить
Господи, скільки ж тут меншовартісних ідіотів у коментарях, українці за останні три місяці доказали, що вся прогнивша Європа за виключенням деяких країн і мізинця не варта українців.
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19.05.2022 12:30 Ответить
"вся прогнивша Європа за виключенням деяких країн і мізинця не варта українців"

Так не проситесь в Европу и не берите у нее денюх.
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19.05.2022 13:06 Ответить
Зеленый коридор накануне войны
Что происходит на крымской границе
06 февраля 2022

В декабре 2021 года вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
Ирина ВЕРЕЩУК https://ru.krymr.com/a/news-krym-otmena-ispolzovaniya-prilozheniya-vdoma-dlya-peresecheniya-admingranitsy/31631804.html заявила , что обязательная регистрация в приложении при пересечении админграницы отменяется

В НАЧАЛЕ ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА крымчан, направляющихся на материковую часть Украины, ждало очередное новшество: процедуру перехода административной границы дополнительно упростили. Для большинства путешественников это стало полной неожиданностью

Покидая полуостров, люди вынуждены проходить сквозь несколько построенных российскими властями Крыма заградительных рубежей, на каждом из которых их изучают под микроскопом.

В отличие от российской, на украинской стороне админграницы царят либеральные порядки.

https://www.svoboda.org/a/zelenyy-koridor-nakanune-voyny-chto-proishodit-na-granitse-kryma-s-ukrainoy/31690000.html
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19.05.2022 12:57 Ответить
Смягчение пропускного режима произошло на фоне роста напряженности в отношениях Москвы и Киева. На протяжении последних месяцев власти Украины и западные политики сообщают о том, что Россия наращивает военное присутствие вдоль украинской границы. Это, по их мнению, свидетельствует о подготовке вторжения.

Риск распространения заболеваемости и опасения насчет начала нового витка вооруженного противостояния - не лучший момент для ослабления пограничного контроля

Власти делают, возможно, очень рискованный ход в нынешней ситуации, но, с другой стороны, это явная политическая демонстрация того, что Украина открыта для жителей Крыма.

https://www.svoboda.org/a/zelenyy-koridor-nakanune-voyny-chto-proishodit-na-granitse-kryma-s-ukrainoy/31690000.html
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19.05.2022 12:58 Ответить
И это тогда когда власть уже знала что полномасштабная агрессия в т.ч и со стороны Крыма неминуема. Это не халатность, это коллаборационизм.
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19.05.2022 13:40 Ответить
Звичайно правильно сказано, але ця заява пана містра мабуть була до експромту президента про цінності в Києво-Могилянській академії. Носителя таких цінностей треба подарувати Рашці.
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19.05.2022 23:44 Ответить
 
 