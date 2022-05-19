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Еврокомиссия до конца июня должна оценить запрос Украины на вступление в ЕС, - Шольц

ес,евроинтеграция,союз,евросоюз,европейский

Еврокомиссия до конца июня оценит запрос Украины на вступление в ЕС.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Украина запросила членство в Европейском Союзе. Комиссия перед Европейским советом предположительно в конце июня даст свою оценку запросу", - сказал Шольц в Бундестаге в четверг.

Он процитировал президента Франции Эмманюэля Макрона, который сказал, что процесс вступления в союз - это не вопрос нескольких месяцев или лет, но пообещал Украине поддержку в этом процессе.

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Автор: 

евроинтеграция (2123) Еврокомиссия (1443) Евросоюз (17056) Шольц Олаф (904)


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Шольц спочатку має позвонити до )(уйла..
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19.05.2022 11:59 Ответить
Ця волокіта з ЄС на роки.
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19.05.2022 11:59 Ответить
Приблизно як боротьба з корупцією та кремлівськими гнидами в Україні!!!)))
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19.05.2022 12:12 Ответить
От Украины тоже много зависит. Как принять большую страну с клептократической олигархией у власти, тотальной коррупцией, не адаптированному к ЕС законодательству и пятой сруцькимирной колонной. Есть Копенгагенские критерии соответствия. В ЕС нет такого: хотят-не хотят. ЗЕбильная власть саботирует вступление!
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19.05.2022 12:30 Ответить
На ЕС свет клином не сошёлся. В ЕС играют главную скрипку Франция и Германия- традиционные кремлёвские подпевалы. Есть ещё Британия - которая на деле доказала и доказывает, что это государство последовательный союзник Украины. Так что, Балто-Черноморский Союз для Украины может быть выгоднее и быстрее достижим по времени, чем франко-германский клуб "путинферштееров"
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19.05.2022 13:12 Ответить
 
 