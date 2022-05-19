Еврокомиссия до конца июня должна оценить запрос Украины на вступление в ЕС, - Шольц
Еврокомиссия до конца июня оценит запрос Украины на вступление в ЕС.
Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Украина запросила членство в Европейском Союзе. Комиссия перед Европейским советом предположительно в конце июня даст свою оценку запросу", - сказал Шольц в Бундестаге в четверг.
Он процитировал президента Франции Эмманюэля Макрона, который сказал, что процесс вступления в союз - это не вопрос нескольких месяцев или лет, но пообещал Украине поддержку в этом процессе.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Bob Fayn
показать весь комментарий19.05.2022 11:59 Ответить Мне нравится 0
5 копійок
показать весь комментарий19.05.2022 11:59 Ответить Мне нравится 1
Дмитро Черних #470343
показать весь комментарий19.05.2022 12:12 Ответить Мне нравится 3
✘
Сергей Шкуропат #515741
показать весь комментарий19.05.2022 12:30 Ответить Мне нравится 2
Леонід Русин
показать весь комментарий19.05.2022 13:12 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль