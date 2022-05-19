Еврокомиссия до конца июня должна оценить запрос Украины на вступление в ЕС, - Шольц

Еврокомиссия до конца июня оценит запрос Украины на вступление в ЕС.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Украина запросила членство в Европейском Союзе. Комиссия перед Европейским советом предположительно в конце июня даст свою оценку запросу", - сказал Шольц в Бундестаге в четверг.

Он процитировал президента Франции Эмманюэля Макрона, который сказал, что процесс вступления в союз - это не вопрос нескольких месяцев или лет, но пообещал Украине поддержку в этом процессе.

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