"Мы не остановимся, пока Украина не победит": Великобритания ввела новые санкции против российских авиакомпаний

Санкции подрывают способность Путина вести войну, нарушая жизненно важные цепи поставок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу британского правительства.

Правительство Великобритании объявило о введении новых санкций против российского авиационного сектора. Государственный "Аэрофлот", крупнейшая авиакомпания России, "Уральские авиалинии" и "Россия" теперь не смогут продать свои неиспользованные выгодные посадочные места в аэропортах Великобритании, что не даст России заработать около 50 миллионов фунтов стерлингов.

"Пока Путин продолжает свою варварскую войну против Украины, мы будем продолжать нацеливаться на российскую экономику. Мы уже закрыли наше воздушное пространство для российских авиакомпаний. Сегодня мы убеждаемся, что они не смогут обналичить свои доходные посадочные места в наших аэропортах. Каждая экономическая санкция усиливает наше четкое послание Путину: мы не остановимся, пока Украина не победит", – заверила министр иностранных дел Элизабет Трасс.

Сегодняшнее заявление является последним раундом санкций Великобритании для гарантий, что Россия не сможет извлечь выгоду из авиационной и транспортной промышленности страны мирового класса.

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"Международные санкции оказывают значительное влияние на Путина и его военную машину. Российский центральный банк признал, что санкции являются серьезной проблемой для российских цепей поставок. Санкции уже привели к тому, что несколько производителей оружия вынуждены приостановить свою деятельность из-за нехватки деталей. Возможности оборонной компании ограничены, что ограничивает возможности России заменить передовые технологии, включая дроны", - говорится в сообщении.