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Новости Санкции против России
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"Мы не остановимся, пока Украина не победит": Великобритания ввела новые санкции против российских авиакомпаний

літак,аерофлот

Санкции подрывают способность Путина вести войну, нарушая жизненно важные цепи поставок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу британского правительства.

Правительство Великобритании объявило о введении новых санкций против российского авиационного сектора. Государственный "Аэрофлот", крупнейшая авиакомпания России, "Уральские авиалинии" и "Россия" теперь не смогут продать свои неиспользованные выгодные посадочные места в аэропортах Великобритании, что не даст России заработать около 50 миллионов фунтов стерлингов.

"Пока Путин продолжает свою варварскую войну против Украины, мы будем продолжать нацеливаться на российскую экономику. Мы уже закрыли наше воздушное пространство для российских авиакомпаний. Сегодня мы убеждаемся, что они не смогут обналичить свои доходные посадочные места в наших аэропортах. Каждая экономическая санкция усиливает наше четкое послание Путину: мы не остановимся, пока Украина не победит", – заверила министр иностранных дел Элизабет Трасс.

Сегодняшнее заявление является последним раундом санкций Великобритании для гарантий, что Россия не сможет извлечь выгоду из авиационной и транспортной промышленности страны мирового класса.

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"Международные санкции оказывают значительное влияние на Путина и его военную машину. Российский центральный банк признал, что санкции являются серьезной проблемой для российских цепей поставок. Санкции уже привели к тому, что несколько производителей оружия вынуждены приостановить свою деятельность из-за нехватки деталей. Возможности оборонной компании ограничены, что ограничивает возможности России заменить передовые технологии, включая дроны", - говорится в сообщении.

Автор: 

Великобритания (4913) санкции (11251) Аэрофлот (46) Трасс Элизабет (116)


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Топ комментарии
+29
Міністр закордонних справ Елізабет Трасс - тоже друг України. Ну, після Бориса Джонсона.
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19.05.2022 12:58
+22
Уряд Австралії передасть Україні 14 бронестранспортерів M113 і 20 Bushmaster на суму $60,9 млн.Про це розповів міністр оборони Австралії https://www.peterdutton.com.au/australia-to-provide-armoured-personnel-carriers-and-more-bushmasters-to-ukraine/ Пітер Даттон.
Також країна доставить в Україну 60 палетів медичних товарів від громадян, три палети обладнання для радіаційного моніторингу та засобів індивідуального захисту від імені Австралійського управління радіаційного захисту та ядерної безпеки й Австралійської організації з ядерної науки та технологій. За словами міністра, ця допомога підтримуватиме Україну під час жорстокого вторгнення РФ.
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19.05.2022 12:59
+22
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19.05.2022 13:10
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Міністр закордонних справ Елізабет Трасс - тоже друг України. Ну, після Бориса Джонсона.
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19.05.2022 12:58 Ответить
она даже больше!
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19.05.2022 13:42 Ответить
Уряд Австралії передасть Україні 14 бронестранспортерів M113 і 20 Bushmaster на суму $60,9 млн.Про це розповів міністр оборони Австралії https://www.peterdutton.com.au/australia-to-provide-armoured-personnel-carriers-and-more-bushmasters-to-ukraine/ Пітер Даттон.
Також країна доставить в Україну 60 палетів медичних товарів від громадян, три палети обладнання для радіаційного моніторингу та засобів індивідуального захисту від імені Австралійського управління радіаційного захисту та ядерної безпеки й Австралійської організації з ядерної науки та технологій. За словами міністра, ця допомога підтримуватиме Україну під час жорстокого вторгнення РФ.
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19.05.2022 12:59 Ответить
Боже храни Королеву ! (кольори України так пасують Її Величності) (фото від 17.05.2022)

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19.05.2022 13:05 Ответить
да - Королева и Boris on fire !
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19.05.2022 13:22 Ответить
Дякуємо!
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19.05.2022 13:10 Ответить
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19.05.2022 13:10 Ответить
только морда у ботокса уже не сохраняемая легче на половую тряпку отдать
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19.05.2022 13:24 Ответить
Лице ***** хоче зберегти якраз зеля і весь час просить про переговори тет-а-тет, а щоб відвернути увагу звалює все то на Макрона то Штольца, а Ви повторюйте брехню боневтіка, правда обманути Джонсона і Байдена не вийде.
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19.05.2022 13:27 Ответить
Разом розчавимо московську гидоту!! Нанівець,мокшебурятську орду!!!)))
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19.05.2022 13:25 Ответить
Лице ***** хоче зберегти якраз зеля і весь час просить про переговори тет-а-тет, а щоб відвернути увагу звалює все то на Макрона то Штольца, а Ви повторюйте брехню боневтіка, правда обманути Джонсона і Байдена не вийде.
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19.05.2022 13:26 Ответить
Санкції, санкції, санкції......Стільки уже тих санкцій, а свинособачі олігархи не стогнуть!
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19.05.2022 14:03 Ответить
Бритам-черговий респект.Боже-бережи королеву...
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19.05.2022 14:18 Ответить
Джонсонюк не перестає радувати
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19.05.2022 14:20 Ответить
 
 