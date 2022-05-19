Австралия передаст Украине еще 14 бронетранспортеров M113 и 20 Bushmaster, - министр обороны Даттон

Правительство Австралии отправит Украине 14 гусеничных бронетранспортеров М113 и 20 бронетранспортеров Bushmaster для борьбы с российскими захватчиками.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Австралии Питер Даттон.

"Правительство Австралии оказывает дальнейшую поддержку народу Украины, передавая 14 бронетранспортеров M113 и еще 20 защищенных мобильных транспортных средств Bushmaster", - сообщил он.

По словам Даттона, Австралия также доставит в Украину 60 паллет медицинских товаров от австралийских граждан, три паллета оборудования для радиационного мониторинга и средств индивидуальной защиты от имени Австралийского управления радиационной защиты и ядерной безопасности и Австралийской организации по ядерной науке и технологиям.

Отмечается, что новая поддержка Украины в размере 60,9 млн австралийских долларов (14 БТР M113 стоят 12 млн долларов, а 20 Bushmaster – 48,9 млн долларов) увеличивают общую помощь Австралии Украине до более 285 млн австралийских долларов.

"Австралия поддерживает народ Украины и снова призывает Россию прекратить вторжение", - подчеркнул Даттон.

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