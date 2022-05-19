Необходимо посадить Москву за стол переговоров для договоренности о прекращении огня в Украине, - премьер Италии Драги
Премьер-министр Италии Марио Драги призвал к срочному прекращению огня в Украине. Он считает, что таким образом удастся начать серьезные переговоры по прекращению войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
С соответствующим заявлением Драги выступил в Сенате верхней палаты в Риме, открывая прения о роли Италии в поддержке Украины.
"Прекращение огня должно быть достигнуто как можно быстрее", - заявил итальянский премьер.
При этом он подчеркнул, что важно поддерживать давление с помощью экономических санкций, "поскольку мы должны посадить Москву за стол переговоров".
"Италия будет продолжать поддерживать правительство Украины в его усилиях по противостоянию российскому вторжению. Мы сделаем это в тесной координации с нашими европейскими партнерами", - резюмировал премьер.
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Решта, які надають зброю рашці, а не Україні, нехай заткнуть пельку.
Припинення вогню станеться із пострілом в останнього орка на території України! 👿
за воєнні злочини !!
Джерело: Подоляк у https://twitter.com/Podolyak_M/status/1527181648776790019 Twitter
Пряма мова Подоляка: "Не пропонуйте нам припинення вогню - це неможливо без тотального виведення військ РФ.
Українське суспільство не цікавить новий "Мінськ" і повернення війни через кілька років.
Поки Росія не готова повністю звільнити наші землі, наша переговорна платформа - зброя, санкції та гроші".
за стіл переговорів.... може так було б краще????
Ні на які інши умови Путлєр не дасть згоди, якщо українська армія не нанесе військової поразки РФ. А до цього моменту ще воювати і воювати.
Складається враження Україні натякають на Мінськ - 3.
"Шойгу благав американців, але йому таки вказали курс російського корабля."
https://www.youtube.com/watch?v=ZEy8V1weeYQ&list=UU6DYb1p0eYsoY3PFVs35Dgw
Она обойдётся в десять раз дороже и кровавей
Если бы 2014 году омоны шмоны не бегали по Киеву
Взяли их и в Луганск Донецк мордами на землю лнднр
Погибло тысяча полторы и не было бы 15000 погибшиш
и 50000 раненых и инвалидов
Россия почистит перышки и снова начнёт
Надумал бить бей до конца /иначе погибнеш сам /
Жодних перемовин з рашкою, поки вони не виведуть своїх вбивць та мародерів т.з. рашиської армії з Української території, не може бути.
Нахрен кому потрібне отаке перемир'я!
Бо через деякий час касапія (навіть з новим ******) залиже свої рани і знову візьметься за свою споконвічну "роботу" - колонізацію навколішних територій - тих, яких не встигла окупувати минулим разом.
І, взагалі, щоб такого не повторювалось, щоб віни від касапії припинились - потрібно всю ту московську перерацію розвалити на друзки! І це повино бути метою всього цивілізованого світу!
Тобто, ті що раніше кричали: ми проти зд тунелю до ФРанції, потім почали кричати що вони проти вакцини, а з прихолом війни почали кричати що вони проти війни і проти подальшого озброєння України.
Тобто, Драгі старається сидіти на двох кріслах. І тим і тим. Бо тут теж дуже часто політики створюють справжні анекдоти.
Є ще політики, які змінюють свою позицію щомісяця . Є і такі які змінюють позицію 3 рази вдень - все залежить від того з яким журналістом вони розмовляють. Все так само як у нас.
Єдине що мене тішить, що в Італії відразу, з першого дня війни, поїхали по світу шукати заміну енергоносіїв.
Ще потрібно зрозуміти, шо Драгі розумів під словами - сідати за стіл перемовин. Можна просто сказати слова, щоби в парламенті відчепились, але можна і щось інше під цим розуміти.
Ввечері, як приїде мій чоловік то я його запитаю, шо там розумілось під перемовинами.