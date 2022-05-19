Необходимо посадить Москву за стол переговоров для договоренности о прекращении огня в Украине, - премьер Италии Драги

Премьер-министр Италии Марио Драги призвал к срочному прекращению огня в Украине. Он считает, что таким образом удастся начать серьезные переговоры по прекращению войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

С соответствующим заявлением Драги выступил в Сенате верхней палаты в Риме, открывая прения о роли Италии в поддержке Украины.

"Прекращение огня должно быть достигнуто как можно быстрее", - заявил итальянский премьер.

При этом он подчеркнул, что важно поддерживать давление с помощью экономических санкций, "поскольку мы должны посадить Москву за стол переговоров".

"Италия будет продолжать поддерживать правительство Украины в его усилиях по противостоянию российскому вторжению. Мы сделаем это в тесной координации с нашими европейскими партнерами", - резюмировал премьер.

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