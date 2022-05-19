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Новости Война
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Лазерное оружие Россия на войне в Украине не использует, - Пентагон

зброя,лазерна

В Минобороны США не могут подтвердить информацию об использовании российскими войсками в Украине лазерного оружия.

Об этом сказал на брифинге в среду в Вашингтоне представитель Минобороны США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я не видел ничего, что бы подтверждало сообщение об использовании лазеров. Да, мы видели некоторые открытые сообщения прессы об этом, но мы не видели ничего, что подтверждало бы это", - отметил он.

Ранее об использовании лазерного оружия в боях в Украине сообщили в Москве.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на это, что в нацистской Германии тоже пытались придумать "чудо-оружие".

Читайте также: В Кремле заявили, что Россия для экономии ракет использует в Украине лазерное оружие

Автор: 

Пентагон (1446) россия (95326) лазерное оружие (22)


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Топ комментарии
+19
Головне шо бабло не неї вже витратили, а там хоч на бронепоїздах воюйте, лапті.
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19.05.2022 13:18
+12
Зрозуміло було, шо то Вундервафля
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19.05.2022 13:19
+10
Звичайно, не використовує! 😊І меч-кладєнєц не використовує, і меч джедая теж. Чому? Б не має. 😁
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19.05.2022 13:18
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Головне шо бабло не неї вже витратили, а там хоч на бронепоїздах воюйте, лапті.
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19.05.2022 13:18 Ответить
Бронепоїздами вже теж не вийде, був один - і той партизани підірвали в Мелітополі
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19.05.2022 14:05 Ответить
Накупить лазерных указок по цене бронепоездов это главная рабссейская фишка. При слове "лазер" рабссияне непременно приложиться к бояре и еще больше гордится своей страной на болотах.
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19.05.2022 15:43 Ответить
Звичайно, не використовує! 😊І меч-кладєнєц не використовує, і меч джедая теж. Чому? Б не має. 😁
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19.05.2022 13:18 Ответить
Зрозуміло було, шо то Вундервафля
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19.05.2022 13:19 Ответить
потому шта "лазерна зброя" тільки в мультіках дл лаптей
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19.05.2022 13:19 Ответить
Очень много наших бойцов получило ожог сетчатки глаз. Лазеры 100% используются. Насчёт мощных прожигающих лазеров - не слышал.
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19.05.2022 13:24 Ответить
ні доречи ось нємци теж розробили https://mil.in.ua/uk/news/u-nimechchyni-vyprobuvaly-demonstratsijnu-lazernu-ustanovku-dlya-protydiyi-bpla/ У Німеччині випробували демонстраційну лазерну установку для протидії БПЛА
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19.05.2022 15:32 Ответить
лазерний підствольник на мосінку!)
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19.05.2022 16:05 Ответить
А половина кацапского тырнета считает что они вооружены световыми(лазерными) мечами от дружественных джедаев...
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19.05.2022 13:20 Ответить
Так це ж дуже-дуже-дуже ТАЄМНА лазерна зброя на НОВИХ фізичних принципах!
Взагалі, вона зовсім НЕВИДИМА - її НІХТО не бачив, а вона Є!.... в уяві пропагандовів.
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19.05.2022 13:20 Ответить
etot lazerny tresh byl izkljuchitelno info dlja ***** - tipa vot gde bablo ushlo
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19.05.2022 13:21 Ответить
Мало кто знает, а сама русня не афиширует, но одна из крупнейших мировых корпораций в производстве промышленных лазеров - IPG Photonics принадлежит москалям. Основное производство в городе Фрязино.
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19.05.2022 13:22 Ответить
lapotnik - baiki pra ruZZke Wunderwaflji svoim sobratjam po razumu mozhesh vpihivatj....
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19.05.2022 13:30 Ответить
Ya ny slova pro Wunderwaflji ny skazal.
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19.05.2022 14:02 Ответить
Та нічого ви не розумієте.
Ось, скоро, рашисти привезуть з Москви на фронт ЦАРЬ-ПУШКУ!!!!
Ось тоді Раша всім ПОКАЖЕ!....
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19.05.2022 13:23 Ответить
Не ЦАРЬ-ПУШКА, А СЦАРЬ-ПУШКА
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19.05.2022 14:25 Ответить
Хто би сумнівався. На який лазер спроможні кацапи, так це підпалити гази з свого заднього проходу після споживання своїх ісконно національних страв - квашеної капусти та браги замість самогону.
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19.05.2022 13:23 Ответить
Это была китайская указка которую рюське хотело предоставить как чудо оружие ватного племени.
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19.05.2022 13:24 Ответить
вони використовують алкеботронні аннігілятори на основі антиматерії
чєсслово!
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19.05.2022 13:24 Ответить
лаптеногі 30 років робили ядерний движок для космоса, і шо, взірвався малюсінький реактор, а потім виявилось, що поцупили ідею у америкосів (за гроші) а там був тупиковий шлях. Амери канці розяснили, що лаптеногі в своєму репертуарі. А ці казки по стилю як - а у нас во дворе есть девчонка одна....
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19.05.2022 13:31 Ответить
Для того, чтобы использовать лазерное оружие, его, в первую очередь надо иметь реально, а не заявлять о том, что ты его имеешь.
Несколько лет назад случился грандиозный скандал - центральный канал "Россия-24" анонсировал новейшую российскую боевую лазерную установку, естественно, что "аналоговнет".
И в кратком ролике ошарашенные телезрители узрели соединенные вместе две канализационные и одну вентиляционную трубы, которую им предлагали считать именно, что этим самым лазерным "анало-говнетом".

https://www.youtube.com/watch?v=XQit7-IjQPY
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19.05.2022 13:33 Ответить
Вам нужен гламур или результат? Любой вменяемый инженер возьмёт водопроводную трубу в ближайшем магазине, если она подходит для выполнения задачи. Невменяемый естественно закажет одну специальную трубу и один пластмассовый сосуд по спец. заказу на секретном военном заводе пластмассовых труб
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19.05.2022 13:40 Ответить
вы пишете совершенно логично, но... рф и логика - вещи не совместные) и им не обязательно иметь, чтобы заявлять об использовании)
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19.05.2022 16:44 Ответить
Все це правда. Був той лазер на крейсері моцква та й потонув. А як інакше приховати вкрадене бабло на цю розробку.
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19.05.2022 13:39 Ответить
****** в них коняча, а не "лазірнає аружійо".
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19.05.2022 13:48 Ответить
Да в мене цього "оружія" аж 4 штуки, і червони, і зелені, і навіть один синій. Ойц, гляну чи нема в мене "Звєзди смерті" в сарайці.
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19.05.2022 13:49 Ответить
так там все таке -лазери лайзери шмайзери рабіновичи айсберги вайсберги
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19.05.2022 14:00 Ответить
Шо там? Мультики кончились???
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19.05.2022 14:16 Ответить
Ну по-перше вони наших військових на донбасі сліпили не один рік, а технологій в США вони вкрали дуже багато, включно з безпілотниками й лазерними проти безрілотними гарматами, чи змогли вони собі таку збудувати то інше питання.
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19.05.2022 14:20 Ответить
В том-то и штука, не слепили, а сжигали сетчатку глаза ( а то тут особо одаренные думают, что речь о фанариках или лазерных указках идет)
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19.05.2022 15:45 Ответить
тут всі ржуть, бо рашисти заявляли саме про "лазерну зброю на нових фізичних принципах" і твердили, що вона їм заміняє ракети.

А лазери для осліплення живої сили чи виведення з ладу оптичних систем вже стара як світ.

Як ви взагалі не могли зрозуміти тролінг про лазерні указки?) ви реально думаєте, що хтось із коментаторів вважає лазерні указки чи ліхтарики смертельною зброєю?))
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19.05.2022 16:14 Ответить
Ага гиперболоид инженера *****
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19.05.2022 14:27 Ответить
Восстановилась на ЦН ради этой статьи, хотела поделиться собственным опытом в 19 ом, ( ржала как и вы, пока не столкнулась лично)....но потом почитала коменты и поняла, тут собрались одни "диванные эксперДы высшего уровня".... только не надо со своим хахаржунимагу спамить людей, которые пишут реальные вещи
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19.05.2022 14:30 Ответить
ви не розумієте хіхоньок-хахоньок і називаєте усіх інших "диванними експєрдами" через те, що ви не читали попередньої статті про лазерну зброю - московити заявили саме про використання лазерної зброї як заміну ракетам.
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19.05.2022 16:02 Ответить
джидай-мечі ??
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19.05.2022 15:35 Ответить
I svetovije mechi dzhedaja tozhe ni ni ....🤣🤣🤣
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19.05.2022 15:45 Ответить
Да, Гарін вже не той.
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19.05.2022 15:56 Ответить
 
 