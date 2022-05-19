Лазерное оружие Россия на войне в Украине не использует, - Пентагон

В Минобороны США не могут подтвердить информацию об использовании российскими войсками в Украине лазерного оружия.

Об этом сказал на брифинге в среду в Вашингтоне представитель Минобороны США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я не видел ничего, что бы подтверждало сообщение об использовании лазеров. Да, мы видели некоторые открытые сообщения прессы об этом, но мы не видели ничего, что подтверждало бы это", - отметил он.

Ранее об использовании лазерного оружия в боях в Украине сообщили в Москве.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на это, что в нацистской Германии тоже пытались придумать "чудо-оружие".

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