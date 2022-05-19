Лазерное оружие Россия на войне в Украине не использует, - Пентагон
В Минобороны США не могут подтвердить информацию об использовании российскими войсками в Украине лазерного оружия.
Об этом сказал на брифинге в среду в Вашингтоне представитель Минобороны США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я не видел ничего, что бы подтверждало сообщение об использовании лазеров. Да, мы видели некоторые открытые сообщения прессы об этом, но мы не видели ничего, что подтверждало бы это", - отметил он.
Ранее об использовании лазерного оружия в боях в Украине сообщили в Москве.
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на это, что в нацистской Германии тоже пытались придумать "чудо-оружие".
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Взагалі, вона зовсім НЕВИДИМА - її НІХТО не бачив, а вона Є!.... в уяві пропагандовів.
Ось, скоро, рашисти привезуть з Москви на фронт ЦАРЬ-ПУШКУ!!!!
Ось тоді Раша всім ПОКАЖЕ!....
чєсслово!
Несколько лет назад случился грандиозный скандал - центральный канал "Россия-24" анонсировал новейшую российскую боевую лазерную установку, естественно, что "аналоговнет".
И в кратком ролике ошарашенные телезрители узрели соединенные вместе две канализационные и одну вентиляционную трубы, которую им предлагали считать именно, что этим самым лазерным "анало-говнетом".
https://www.youtube.com/watch?v=XQit7-IjQPY
А лазери для осліплення живої сили чи виведення з ладу оптичних систем вже стара як світ.
Як ви взагалі не могли зрозуміти тролінг про лазерні указки?) ви реально думаєте, що хтось із коментаторів вважає лазерні указки чи ліхтарики смертельною зброєю?))