Россия готова к переговорам с Украиной, "если будет о чем говорить"
Москва не ставила переговоры с Киевом на паузу. Она готова вернуться к переговорам, если украинская сторона выразит готовность к этому.
Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
"Переговорный процесс прервали не мы. Его на паузу поставили наши украинские партнеры. Как только они выразят готовность вернуться к столу переговоров, мы ответим положительно. Главное, чтобы было что обсуждать", - сказал он.
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1. Капітуляція.
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3. Суд над військовими злочинцями.
4. путін ху...ло
Вот тогда и поговорим...