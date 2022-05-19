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Россия готова к переговорам с Украиной, "если будет о чем говорить"

мид,рф

Москва не ставила переговоры с Киевом на паузу. Она готова вернуться к переговорам, если украинская сторона выразит готовность к этому.

Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Переговорный процесс прервали не мы. Его на паузу поставили наши украинские партнеры. Как только они выразят готовность вернуться к столу переговоров, мы ответим положительно. Главное, чтобы было что обсуждать", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры Москвы и Киева приостановлены

Автор: 

МИД РФ (1665) россия (95326) переговоры с Россией (939)


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Топ комментарии
+52
Неочем нам с ублюдками и выродками разговаривать
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19.05.2022 13:26
+45
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19.05.2022 13:26
+37
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Заряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ. Це твір Еренбурга *Убей немца* 1942 р, я поміняв *немца* на *кацапа*, як це актуально сьогодні!
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19.05.2022 13:29
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Неочем нам с ублюдками и выродками разговаривать
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19.05.2022 13:26 Ответить
Ахтунг руськiй Ифан - стафайся .. вi окруженi
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19.05.2022 13:42 Ответить
А Вова хоче
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19.05.2022 14:09 Ответить
Вова пусть др@чит как хочет, а судьбой Украины занимается ВСУ 🔰!
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19.05.2022 14:34 Ответить
только ВСУ должен решать, что делать, потому что главнокомандующий Залужный сегодня главный человек в Украине.
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19.05.2022 17:24 Ответить
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19.05.2022 13:26 Ответить
И шо это за андрей?
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19.05.2022 14:29 Ответить
a che eto oni tak vse zajerzali ? sho take ?
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19.05.2022 13:26 Ответить
Perdaki prigoraut.
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19.05.2022 13:50 Ответить
У украинцев ВСУ хорошо умеют договариваться с русней.
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19.05.2022 13:28 Ответить
Ідіть нах*й, кончені рашисти
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19.05.2022 13:28 Ответить
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Заряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ. Це твір Еренбурга *Убей немца* 1942 р, я поміняв *немца* на *кацапа*, як це актуально сьогодні!
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19.05.2022 13:29 Ответить
О чём там говорить ,да и не с кем говорить ,валить кацапов будем и все разговоры ,валить тварей массово и беспощадно !
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19.05.2022 13:31 Ответить
Як там кацапи кажуть - чево, *****?
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19.05.2022 13:32 Ответить
про контрибуції
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19.05.2022 13:36 Ответить
спроси у Залужного..
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19.05.2022 13:44 Ответить
Я дивлюсь вас заспамили. Але не треба бути генієм військової справи, щоб зрозуміти, що там дуже можливий котел. Важко уявити який там арт вогонь по хлопцям ведеться практично з трьох сторін. Просто зараз з політичних мотивів їм скажуть триматись до кінця, а потім будуть розказувати про оточення і героїв, які не здаються.
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19.05.2022 14:55 Ответить
Никаких переговоров не будет. Украина может только принять капитуляцию России
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19.05.2022 14:03 Ответить
Не все так однозначно сейчас Макрон и Ко начнут давить на Украину пойти на переговоры, есть силы в Европе да и в США кому победа Украины не выгодна
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19.05.2022 14:51 Ответить
Так є про що:
1. Капітуляція.
2. Репарації.
3. Суд над військовими злочинцями.
4. путін ху...ло
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19.05.2022 14:03 Ответить
Яке безглузде самогубство. До побачення
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19.05.2022 14:09 Ответить
А ти спробуй на інших щось подібне написати.
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19.05.2022 14:57 Ответить
Позже поговорим с вами, москалики. Когда будем херачить градами и 155-м калибром брянскую, курскую, белгородскую и воронежскую.
Вот тогда и поговорим...
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19.05.2022 14:05 Ответить
От сучиська. Дивіться аби вам за ті переговори скоро молити не довелось.
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19.05.2022 14:08 Ответить
пока вы все, ******** мокшанские, не сдохнете, с вами говорить не о чем
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19.05.2022 14:10 Ответить
мокшанская моська, дорвавшаяся до ядерной бомбы, переговоры переговаривает только ультиматутмами. поэтому ей только ульти матом и ответ: пошла на х...й!
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19.05.2022 14:13 Ответить
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19.05.2022 14:22 Ответить
Мінська більш не буде.
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19.05.2022 14:34 Ответить
ВООБЩЕ???
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19.05.2022 14:35 Ответить
Розмова зі свинособаками повинна тривати не довше автоматної черги.
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19.05.2022 14:37 Ответить
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19.05.2022 14:40 Ответить
Про обмін Азовців,про вихід російських військ за кордони України.Переговори можна розпочинати якщо путін однозначно заявить "да".А потім-деталізувати (хоча ця можливість -фантастична)
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19.05.2022 14:49 Ответить
уже ватное очко заиграло
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19.05.2022 16:41 Ответить
может зелёная власть хочет с ********** вести переговоры...народу УКРАИНЫ не о чем с оккупантами говорить!
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19.05.2022 18:44 Ответить
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20.05.2022 09:30 Ответить
 
 