Суд над оккупантом Шишимариным: жена убитого гражданского настаивает на пожизненном заключении или обмене на воинов "Азовстали"

Соломенский райсуд Киева продолжил рассмотрение дела в отношении российского военного Вадима Шишимарина, убившего гражданского жителя Сумщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отмечается, суд допрашивает потерпевшую – жену убитого гражданского. По словам свидетеля, у убитого мужчины, когда он выходил из дома, оружия не было, он был одет в гражданскую одежду.

Она также выразила мнение, что адекватной мерой наказания для убившего его мужа будет пожизненное заключение. "Но если его поменяют, в том числе, на наших мариупольских защитников, ребят, я не буду против, я буду за", - отметила она.

В ответ на вопросы защитника обвиняемого она сообщила, что российские войска зашли на территорию ее села 25 февраля.

До этого, 18 мая, Шишимарин в суде полностью признал свою вину в убийстве этого мужчины.

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