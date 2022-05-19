Суд над оккупантом Шишимариным: жена убитого гражданского настаивает на пожизненном заключении или обмене на воинов "Азовстали"
Соломенский райсуд Киева продолжил рассмотрение дела в отношении российского военного Вадима Шишимарина, убившего гражданского жителя Сумщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Как отмечается, суд допрашивает потерпевшую – жену убитого гражданского. По словам свидетеля, у убитого мужчины, когда он выходил из дома, оружия не было, он был одет в гражданскую одежду.
Она также выразила мнение, что адекватной мерой наказания для убившего его мужа будет пожизненное заключение. "Но если его поменяют, в том числе, на наших мариупольских защитников, ребят, я не буду против, я буду за", - отметила она.
В ответ на вопросы защитника обвиняемого она сообщила, что российские войска зашли на территорию ее села 25 февраля.
До этого, 18 мая, Шишимарин в суде полностью признал свою вину в убийстве этого мужчины.
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Чому не судять льотчика? Вже віддали втихаря раші?
Бо людей з платини у світі не так багато
а на раші він є біологічною зброєю - не гірше отруєних українських гусаків
він знає, що вбивати цивільних можна
Платочєк, смірєнний взгляд, сукня до підлоги.
СЛАВА УКРАИНЕ!