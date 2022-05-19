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Новости Война
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Суд над оккупантом Шишимариным: жена убитого гражданского настаивает на пожизненном заключении или обмене на воинов "Азовстали"

шишимарін

Соломенский райсуд Киева продолжил рассмотрение дела в отношении российского военного Вадима Шишимарина, убившего гражданского жителя Сумщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отмечается, суд допрашивает потерпевшую – жену убитого гражданского. По словам свидетеля, у убитого мужчины, когда он выходил из дома, оружия не было, он был одет в гражданскую одежду.

Она также выразила мнение, что адекватной мерой наказания для убившего его мужа будет пожизненное заключение. "Но если его поменяют, в том числе, на наших мариупольских защитников, ребят, я не буду против, я буду за", - отметила она.

В ответ на вопросы защитника обвиняемого она сообщила, что российские войска зашли на территорию ее села 25 февраля.

До этого, 18 мая, Шишимарин в суде полностью признал свою вину в убийстве этого мужчины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупант Шишимарин признал в суде вину в убийстве мирного украинца

армия РФ (19011) суд (25073) Сумская область (2984) убийство (6475) Шишимарин (9)


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Топ комментарии
+32
Дякуємо дружині.
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19.05.2022 13:29
+23
На жаль, раші ця мілка гнида не потрібна на обмін.
Чому не судять льотчика? Вже віддали втихаря раші?
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19.05.2022 13:30
+16
дружині - величезна подяка і співчуття.
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19.05.2022 13:37
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"Але якщо його поміняють, у тому числі, на наших маріупольських захисників, хлопців, я не буду проти, я буду за" и этот правильно, он бы был только за!
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19.05.2022 13:29 Ответить
Дякуємо дружині.
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19.05.2022 13:29 Ответить
На жаль, раші ця мілка гнида не потрібна на обмін.
Чому не судять льотчика? Вже віддали втихаря раші?
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19.05.2022 13:30 Ответить
Свідок і обвинувачений для майбутнього процесу - він може багато розповісти.
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19.05.2022 13:56 Ответить
Летчиков до конца войны отдавать нельзя
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19.05.2022 15:31 Ответить
обмін на АЗОВ однозначно
Бо людей з платини у світі не так багато
а на раші він є біологічною зброєю - не гірше отруєних українських гусаків

він знає, що вбивати цивільних можна
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19.05.2022 13:31 Ответить
Ви думаете це орченя має таку вагу щоб його помінять на азовця не думаю вони своїх солдат не рахують
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19.05.2022 13:37 Ответить
проблема в том, что этот шишмарин или как его там один! они тоже по-быстрому какомe-нибудь нашему пж дадут и будут предлагать обмен 1 к 1
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19.05.2022 13:58 Ответить
дружині - величезна подяка і співчуття.
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19.05.2022 13:37 Ответить
Підтримую. Не впевнений, що на її місці зміг би ******** покидьку дати найменший шанс на уникнення покарання. Достойна жінка. Шана та співчуття.
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19.05.2022 13:43 Ответить
https://lb.ua/society/2022/05/19/517243_geroy_dapu_kiborg_maksim.html?fbclid=IwAR031pm6Jn8SGdcT4f8RkmTSL8QYnj5Vtkn4XkrOPpZQjBcQqXLPUViRFC0
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19.05.2022 13:42 Ответить
Зверніть увагу, перекладачка підсудного - типова представниця рашпатріархату.
Платочєк, смірєнний взгляд, сукня до підлоги.
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19.05.2022 13:47 Ответить
Цей убогий гандон нафіг нікому в раші не потрібен. так що є чуйка, що буде сидіти.
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19.05.2022 13:49 Ответить
разделати на органи для наших поранених... -решту-скормти собакам якщо істимуть
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19.05.2022 13:51 Ответить
За обмінами вже забули про тих нещасних полонених, які з 2014 року в тюрмах лугандона знаходяться і практично не живуть. Що з ними?
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19.05.2022 14:13 Ответить
УБИЙЦА ГРАЖДАНСКИХ ЛИЦ ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ. НЕЛЬЗЯ УБИЙЦ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ МЕНЯТЬ. ПОТОМ ВСЕ УБИЙЦЫ ЗАХОТЯТ ОБМЕНА . ОНИ ДОЛЖНЫ ПОНЕСТИ НАКАЗАНИЕ . ЧТОБЫ ВСЕ УБИЙЦЫ ЗНАЛИ ЧТО ИХ ЖДЕТ КАРА ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
СЛАВА УКРАИНЕ!
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19.05.2022 14:23 Ответить
Прізвище москаля говорить само про нього і рід його. шиШМАРІН. Додати ніц.
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19.05.2022 14:50 Ответить
Солом'янський райсуд це ппц(((
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19.05.2022 14:53 Ответить
 
 