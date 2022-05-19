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Польша готова строить постоянные базы для союзников по НАТО, - премьер Моравецкий

нато

В Варшаве выражают готовность строить военные базы для размещения союзников по НАТО.

Об этом заявил глава правительства Польши Мариуш Моравецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Нужно установить постоянные базы союзников в странах восточного фланга НАТО. Польша готова строить такие базы, в которых будут на постоянной основе размещаться войска союзников", - заявил Моравецкий.

Кроме того, он выразил поддержку возможному присоединению Швеции и Финляндии к НАТО, отметив, что такой шаг означал бы "значительное усиление безопасности в Европе". Более того, Моравецкий заявил о готовности Польши защищать Швецию и Финляндию в случае нападений на них до завершения оформления членства в Североатлантическом альянсе.

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"Я хотел бы объяснить, что в случае нападения на Швецию или Финляндию в период их вхождения в НАТО Польша придет к ним на помощь", - подчеркнул польский премьер.

НАТО (9934) Польша (8393) Моравецкий Матеуш (287)


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Польша, определённо, мне нравится сегодня всё больше и больше!
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19.05.2022 13:49 Ответить
Вот по этому франция и германия заглядывают в глазки *****, так как понимают, что Польша в тандеме с Украиной, после войны подвинут их типа лидерские возможности. А там и прибалтийские страны очень хотят подключиться и Великобритания. Так как видят, что с старой Европой каши не сваришь. Например германия заявляет, что не может передать бмп, зенитные установки, танки Украине, так как на ходу у них не более 30%, остальное не готово будет еще долго. А как же они собирались воевать, если третья мировая? Значит кто то должен был за них воевать с россией, которой они продавали до последнего дня оружие. И сейчас это оружие убивает Украинских детей. С францией тоже самое. Вооружали россию, а сами в гавне сидят с вооружением.
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19.05.2022 14:11 Ответить
молодці,
польша більше європа ніж франція чи німеччина,
думають наперед
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19.05.2022 14:15 Ответить
 
 