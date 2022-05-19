Польша готова строить постоянные базы для союзников по НАТО, - премьер Моравецкий

В Варшаве выражают готовность строить военные базы для размещения союзников по НАТО.

Об этом заявил глава правительства Польши Мариуш Моравецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Нужно установить постоянные базы союзников в странах восточного фланга НАТО. Польша готова строить такие базы, в которых будут на постоянной основе размещаться войска союзников", - заявил Моравецкий.

Кроме того, он выразил поддержку возможному присоединению Швеции и Финляндии к НАТО, отметив, что такой шаг означал бы "значительное усиление безопасности в Европе". Более того, Моравецкий заявил о готовности Польши защищать Швецию и Финляндию в случае нападений на них до завершения оформления членства в Североатлантическом альянсе.

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"Я хотел бы объяснить, что в случае нападения на Швецию или Финляндию в период их вхождения в НАТО Польша придет к ним на помощь", - подчеркнул польский премьер.