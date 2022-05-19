Турция не может расторгнуть отношения с РФ и отказаться от российского газа, - Эрдоган
Турция не может отказаться от поставок природного газа из России. Также власти не намерены разрывать связи с российским президентом Владимиром Путиным.
Как сообщает Цензор.НЕТ, заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана цитирует Hurriyet.
"Что касается войны с Россией и Украиной, то, конечно, мы сейчас проводим сбалансированную политику и в отношении России, и в отношении Украины. И в этой политике баланса, конечно, я не намерен разрывать связи с господином Путиным или господином Зеленским ", – сказал Эрдоган.
Он отметил, что продолжает свои телефонные переговоры как с президентом Украины, так и с президентом России.
"Турция будет продолжать эту работу, поскольку начало новой мировой войны не пойдет на пользу ни нашему региону, ни всему миру. Впрочем, у нас есть связи с обеими сторонами (Украина и РФ. - Ред.). С Россией мы имеем проект в атомной энергетике АЭС "Аккую". Надеюсь, в следующем году мы завершим и откроем его... Опять же, откуда мы берем 50% природного газа, который сейчас используем? Поставляем из России. Для нас это стратегически важные отношения. И мы не можем разорвать эти отношения", - подчеркнул Эрдоган.
В свою очередь он также добавил, что Турция также имеет много партнерских отношений с Украиной в области продуктов питания и намерена продолжать их и дальше.
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нічо, дотиснуть помалу та потроху
Туреччина нічого без користі для себе Україні не дала. Байрактари, кажеш? Так Україна їх купила, а не отримала, як допомогу для боротьби з ******.
Що стосується проток, то НІЯКОГО окремого порядку для кацапського флоту нема - все згідно конвенцій, тобто в межах міжнародного права.
Ердоган ісламістський диктатор пантюркіст та паносманіст. Так що треба тверезо дивитись на його ніби-то гарне відношення до України.
Тепер в'їхав? Якщо дають за гроші - це дуже круто. Бо більшість ніяк не дають. Скільки грошей не пропонуй. Спробуйте купити МіГ-29 або танк Леопард2. Отож...
А байрактари - нехай собі в сраку тепер засунуть, - обійдемось. Від Байдена з Джонсоном не гірше озброєння буде.
Турки перш за все думають про свою вигоду, так робить і Ізраіль, Китай, Угорщина, Індія та багато інших, усім байкот?
Тепер в'їхав? Якщо дають за гроші - це дуже круто. Бо більшість ніяк не дають. Скільки грошей не пропонуй. Спробуйте купити МіГ-29 або танк Леопард2. Отож...
А просто сидит на игле от российских туристов и перевозок через Босфор.
З 2014 року Украхїні використовувала тільки рашкованське пальне, яке надходило від Бацьки-картопляника. Нікого не муляло? Альо, власники тачок?
Більш того - з 2014 в парашу активно тягали свої сраки всякі там вахтовики-шарашники-будівельники. Не знаєтет таких?
Далі. Навіть зараз Україна плететься в хвості по замороженню активів раші в Україні. Багато бізнесів, що належать рашкованам, й далі працюють в Україні.
Так що не галдіть, праведники.
Хоча я не роблю ілюзій щодо Ердогана. Але він думає про свою вигоду. Крапка.
Поки Азербайджан на боці України, але такі , як ти, трохи повинні думати, ляць, перед тим, як дзьоба відкривати.
А тепер на тобі пенделі і чвалай на фуй, одоробло.
Цікаво що на це скажуть великий народ-КРИМСЬКІ ТАТАРИ!
Думаю те ж саме скаже і Азербайджан.
Думаю вони повинні офіційно та публічно заявити свою позицію.
Угорці вставляють палки в колеса, Турція робить те ж саме!
Пане Ердоган- думаю що історія все розставить на місця, коли Український Народ переможе рашку тоді можна буде дати Вам пораду, а зараз хочу сказати- на двох стільцях сидіти заболіє срака!
Режим тримється тільки на жорстокій поліцейський репресивній системі ....