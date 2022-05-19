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Новости Санкции против России Война
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Турция не может расторгнуть отношения с РФ и отказаться от российского газа, - Эрдоган

ердоган

Турция не может отказаться от поставок природного газа из России. Также власти не намерены разрывать связи с российским президентом Владимиром Путиным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана цитирует Hurriyet.

"Что касается войны с Россией и Украиной, то, конечно, мы сейчас проводим сбалансированную политику и в отношении России, и в отношении Украины. И в этой политике баланса, конечно, я не намерен разрывать связи с господином Путиным или господином Зеленским ", – сказал Эрдоган.

Он отметил, что продолжает свои телефонные переговоры как с президентом Украины, так и с президентом России.

"Турция будет продолжать эту работу, поскольку начало новой мировой войны не пойдет на пользу ни нашему региону, ни всему миру. Впрочем, у нас есть связи с обеими сторонами (Украина и РФ. - Ред.). С Россией мы имеем проект в атомной энергетике АЭС "Аккую". Надеюсь, в следующем году мы завершим и откроем его... Опять же, откуда мы берем 50% природного газа, который сейчас используем? Поставляем из России. Для нас это стратегически важные отношения. И мы не можем разорвать эти отношения", - подчеркнул Эрдоган.

В свою очередь он также добавил, что Турция также имеет много партнерских отношений с Украиной в области продуктов питания и намерена продолжать их и дальше.

Читайте также: Россия хочет сесть за стол переговоров с Украиной и Западом, чтобы заключить новое крупное соглашение, - советник Эрдогана

Автор: 

Газ (10223) россия (95326) Турция (3369) Эрдоган (892)


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Топ комментарии
+36
И не трескается же задница на двух стульях.
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19.05.2022 13:58
+29
В такому разі відмовляюся від турецьких овочів та фруктів, від всіх турецьких товарів. Ніколи не була на відпочинку в Турції, а тепер ніколи не поїду.
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19.05.2022 13:59
+27
ви ще про те, що проти Фінляндії та Швеції у НАТО скажіть

нічо, дотиснуть помалу та потроху
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19.05.2022 13:58
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Сортировать:
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ви ще про те, що проти Фінляндії та Швеції у НАТО скажіть

нічо, дотиснуть помалу та потроху
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19.05.2022 13:58 Ответить
Ось де собака зарита 😠
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19.05.2022 13:58 Ответить
😁 Ердоган кацапію ґвалтує ніде, щедро змащуючи анальний отвір оливковою олією. Ніж звертати увагу на слова, краще звертати цю увагу на дії: постачання "Байрактарів", постачання авіаційних *********** до них, закриті протоки а отже і можливість для кацапів підтягнути поплавки для повного контролю над Чорним морем, перекриття повітряного простору для військових і військово- транспортних літаків, і ще дещо. Хто з країн Європи окрім можливо Польщі зробив для України більше?
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19.05.2022 14:23 Ответить
Дурний, чи прикидаєшся?
Туреччина нічого без користі для себе Україні не дала. Байрактари, кажеш? Так Україна їх купила, а не отримала, як допомогу для боротьби з ******.
Що стосується проток, то НІЯКОГО окремого порядку для кацапського флоту нема - все згідно конвенцій, тобто в межах міжнародного права.
Ердоган ісламістський диктатор пантюркіст та паносманіст. Так що треба тверезо дивитись на його ніби-то гарне відношення до України.
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19.05.2022 14:41 Ответить
Ти дивний. Ми можемо все що завгодно купити. Гроші - не проблема. Проблема, що нам нічого не продають без згоди урядів країн-виробників зброї/важкої техніки/літаків або без згоди урядів країн/операторів зброї/важкої бронетехніки/літаків.
Тепер в'їхав? Якщо дають за гроші - це дуже круто. Бо більшість ніяк не дають. Скільки грошей не пропонуй. Спробуйте купити МіГ-29 або танк Леопард2. Отож...
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19.05.2022 15:03 Ответить
Тю! Он чоловік Камалії, як його називають англо-український мільярдер, вже купив для ВПС України два винищувачі.
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19.05.2022 15:32 Ответить
И не трескается же задница на двух стульях.
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19.05.2022 13:58 Ответить
Вишли нам ще 500 байрактарів і можеш дружити далі!
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19.05.2022 13:58 Ответить
Головне, щоб заради"збалансованої політики" кацапам їх постачати не почав. Не знаю, чи правда, але десь читав на сайтах, що казахи з турками планують співпрацювати у виробництві безпілотників. Якби, дякуючи одкб, вони потім кацапам і не пішли....
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19.05.2022 14:15 Ответить
В такому разі відмовляюся від турецьких овочів та фруктів, від всіх турецьких товарів. Ніколи не була на відпочинку в Турції, а тепер ніколи не поїду.
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19.05.2022 13:59 Ответить
Боится, что кацапские туристы не приедут на летний сезон
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19.05.2022 14:00 Ответить
ярдаган як завжди - и рибку сьесть і .. отведать куйца
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19.05.2022 14:01 Ответить
подумал что может предложить ***** султану...кроме крыма ничего не могу придумать
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19.05.2022 14:01 Ответить
3/4 території ********** - тюрки.
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19.05.2022 14:04 Ответить
Навіть якути тюркомовний народ.
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19.05.2022 14:45 Ответить
а що ви хотіли почути від диктатора?
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19.05.2022 14:09 Ответить
Значить бойкот всьому турецькому - нехай кацапню в дупу цілують.
А байрактари - нехай собі в сраку тепер засунуть, - обійдемось. Від Байдена з Джонсоном не гірше озброєння буде.
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19.05.2022 14:09 Ответить
довго думав? ти хочеш, щоб байркатари почали в рашку продаватись?

Турки перш за все думають про свою вигоду, так робить і Ізраіль, Китай, Угорщина, Індія та багато інших, усім байкот?
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19.05.2022 14:14 Ответить
або разблокирует босфор для военных российских кораблей
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19.05.2022 14:17 Ответить
Байрактари нам Ердоган не давав безкоштовно - ми їх купували!
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19.05.2022 14:19 Ответить
Ти дивний. Ми можемо все що завгодно купити. Гроші - не проблема. Проблема, що нам нічого не продають без згоди урядів країн-виробників зброї/важкої техніки/літаків або без згоди урядів країн/операторів зброї/важкої бронетехніки/літаків.
Тепер в'їхав? Якщо дають за гроші - це дуже круто. Бо більшість ніяк не дають. Скільки грошей не пропонуй. Спробуйте купити МіГ-29 або танк Леопард2. Отож...
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19.05.2022 14:57 Ответить
Може він і дивний, а ти дурний. Байрактар має дві частини, без яких він просто планер, - двигун українського виробництва та канадський оптико-електронний блок.
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19.05.2022 15:26 Ответить
блок вони замінили своїм, двигуни зовсім не проблема )
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19.05.2022 15:39 Ответить
У султана амбиции как у царя... Что там султан говорит насчёт Крыма?
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19.05.2022 14:11 Ответить
Ну что, кто там пел оды этому ********??? Маски сняты!
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19.05.2022 14:16 Ответить
Эрдоган мог бы байрактары не Украине а кацапстану продавать и откроет Босфот для захода в Черное море всего флота что есть у рашки но он этого не сделал. так что "пида раса" на себя лучше примеряй
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19.05.2022 14:21 Ответить
Кацапидлику, а як він продасть без українського двигуна та канадського оптико-електронного блоку?
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19.05.2022 15:29 Ответить
Вообще не понятно , а нахер НАТО, такой Член, с москалями дружит , к Атлантике ни каким боком , или я забыл географию ,Босфор это Средиземное море ,а Дарданелы, Атлантический океан . Может быть в место них взять Украину .
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19.05.2022 14:17 Ответить
20 баксів це завжди 20 баксів...
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19.05.2022 14:17 Ответить
Русотуристо - це головне , що цікавить Ердогана 😠
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19.05.2022 14:17 Ответить
Та нічого вже, шановна... кацапи в Туреччині отримають якісної физди з пару-трійку разів від нормальних туристів і самі припинять їздити туди. Або пів готелю по синій дині туркам розтрощать, то турки їх самі виженуть. Варіанти, як бачите, є.
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19.05.2022 14:38 Ответить
"Туреччина продовжуватиме це роботи, оскільки початок нової світової війни не піде на користь ні нашому регіону, ні всьому світу- турецький холуй рашиста понавпускав рашистських кораблів в Чорне море ,саме для початку нової світової війни , і саме це не пішло на користь регіону ,саме це дало рашисту можливість окуповувати Україну і її території .
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19.05.2022 14:18 Ответить
А як він міг не впустити, якщо в рашистів є чорноморський флот в Новоросійську? Не пишіть дурниць. Після початку повномасштабного вторгнення 24.02 - він вже не пропускав військові кораблі рф в чм. Але ж до того в нього не було підстав забороняти прохід кораблям...
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19.05.2022 15:01 Ответить
Понять можно. Когда русня в Грузию лезла, у нас не отказывались от газа и санкций не придумывали.
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19.05.2022 14:18 Ответить
Халуй. Газ --газопровод из Азербайжана в Европу проходит через Турцию.
А просто сидит на игле от российских туристов и перевозок через Босфор.
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19.05.2022 14:21 Ответить
Бл..ь, в такому випадку краще третя світова!!!
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19.05.2022 14:21 Ответить
ну так і чекав би, поки путькін йому почне за буси віддвавати газ і нафту. Чим скоріше рашка програє, тим дешевше буде торгувати
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19.05.2022 14:24 Ответить
тобто Ердоган напряму заявив шо він шлюшка *****?
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19.05.2022 14:26 Ответить
Альо, гараж. Коли раша напала на Грузію - ХТОСЬ в Україні говорив про розірвання зв"язків з парашею і відмову від її енергоносів?
З 2014 року Украхїні використовувала тільки рашкованське пальне, яке надходило від Бацьки-картопляника. Нікого не муляло? Альо, власники тачок?
Більш того - з 2014 в парашу активно тягали свої сраки всякі там вахтовики-шарашники-будівельники. Не знаєтет таких?
Далі. Навіть зараз Україна плететься в хвості по замороженню активів раші в Україні. Багато бізнесів, що належать рашкованам, й далі працюють в Україні.
Так що не галдіть, праведники.
Хоча я не роблю ілюзій щодо Ердогана. Але він думає про свою вигоду. Крапка.
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19.05.2022 14:30 Ответить
Барига...
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19.05.2022 14:31 Ответить
шо з турка взяти....... , за "ван долар" продасть і матір рідну. колись їм воздасться по заслугам за свою лукаву і безмірну продажність.
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19.05.2022 14:55 Ответить
и Азербайджан ... еще одни наши братушки .... подписали договор с белорашистами на поставку 700 МАЗов ... вот такие друзья из чурок
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19.05.2022 14:55 Ответить
Ти кацаписько? Бо саме це у них такий ротовий бзик - ті чурки, ті хахли, ті чухня...
Поки Азербайджан на боці України, але такі , як ти, трохи повинні думати, ляць, перед тим, як дзьоба відкривати.
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19.05.2022 15:02 Ответить
будешь открывать рот и умничать на уровне ширинки плебей
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19.05.2022 15:13 Ответить
Плябєй? Я бачу, в тебе проблеми з башкою. Шірінькою своєю лякаєш? Справді, страшно, бо сциклинами від неї смердить.
А тепер на тобі пенделі і чвалай на фуй, одоробло.
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19.05.2022 17:14 Ответить
Пане Ердоган, це називається -моя хата с краю, я нічого не знаю!
Цікаво що на це скажуть великий народ-КРИМСЬКІ ТАТАРИ!
Думаю те ж саме скаже і Азербайджан.
Думаю вони повинні офіційно та публічно заявити свою позицію.
Угорці вставляють палки в колеса, Турція робить те ж саме!
Пане Ердоган- думаю що історія все розставить на місця, коли Український Народ переможе рашку тоді можна буде дати Вам пораду, а зараз хочу сказати- на двох стільцях сидіти заболіє срака!
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19.05.2022 15:07 Ответить
Тобто у Азербайджана і шейхів поблизу газу нема, він лише у путлєра...ну ну. Брехливий туркіш диктатор.
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19.05.2022 15:19 Ответить
Ой,Ердогане,не розчепірюй сраку на два крісла…Сраку навпіл розірвеш так гучно,що вся світова спільнота носи прикриє.
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19.05.2022 15:20 Ответить
в жисти ни разу не был, и не возникает желание побывать ни в макдональдсе, ни в турции. у мну на этих двух идиосинкразия.
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19.05.2022 15:21 Ответить
Nu tak Erdogan brat ***** po diktatorskoi linii , rodstvennije dushi ....
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19.05.2022 15:42 Ответить
в Азербайджані достатньо газу, щоб забезпечити потреби туреччини. І в Казахстані. А в Туркменистані - взагалі завалісь, не знають, куди дівати.
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19.05.2022 15:45 Ответить
казахский и туркменский рашка берет даром и продает в тридорога как свой..строить самим трубопровода не дает..разными способами .а с азербайджана не хватит для нужд турков..хотя соглашусь при желании нашел бы Эрдоган газ для своей страны ..это отмазки..он свои интересы продвигает.
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19.05.2022 16:37 Ответить
А косил под крутого пацана.
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19.05.2022 15:51 Ответить
За байрактари ми дякуємо, але добре що Туреччина не член Євросоюзу.
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19.05.2022 16:22 Ответить
шлюха без тюрбана и паранджи османских эмиров..шляпа
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19.05.2022 16:36 Ответить
Той хто вважає себе найрозумнішим та найхитрішим, часто буває обдурений і обсміяний .....
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19.05.2022 16:40 Ответить
Строє з себе османського султана, а на справді жалюгідний балансир
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19.05.2022 16:42 Ответить
Те саме пуйло, турецького розливу ...
Режим тримється тільки на жорстокій поліцейський репресивній системі ....
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19.05.2022 17:40 Ответить
Не стане України, кому ти будеш свої помідори продавати?
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19.05.2022 17:24 Ответить
 
 