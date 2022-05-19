Турция не может расторгнуть отношения с РФ и отказаться от российского газа, - Эрдоган

Турция не может отказаться от поставок природного газа из России. Также власти не намерены разрывать связи с российским президентом Владимиром Путиным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана цитирует Hurriyet.

"Что касается войны с Россией и Украиной, то, конечно, мы сейчас проводим сбалансированную политику и в отношении России, и в отношении Украины. И в этой политике баланса, конечно, я не намерен разрывать связи с господином Путиным или господином Зеленским ", – сказал Эрдоган.

Он отметил, что продолжает свои телефонные переговоры как с президентом Украины, так и с президентом России.

"Турция будет продолжать эту работу, поскольку начало новой мировой войны не пойдет на пользу ни нашему региону, ни всему миру. Впрочем, у нас есть связи с обеими сторонами (Украина и РФ. - Ред.). С Россией мы имеем проект в атомной энергетике АЭС "Аккую". Надеюсь, в следующем году мы завершим и откроем его... Опять же, откуда мы берем 50% природного газа, который сейчас используем? Поставляем из России. Для нас это стратегически важные отношения. И мы не можем разорвать эти отношения", - подчеркнул Эрдоган.

В свою очередь он также добавил, что Турция также имеет много партнерских отношений с Украиной в области продуктов питания и намерена продолжать их и дальше.

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