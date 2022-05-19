Предварительный ущерб, нанесенный оккупантами в зоне отчуждения ЧАЭС, превышает 2,5 млрд грн

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов фиксирует преступления, причиненные Россией украинским экосистемам. В Чернобыльской зоне оккупанты пытались совершать акты ядерного терроризма. В уникальном заповедном комплексе Чернобыля огнем уничтожено около 12 тысяч га. Часть экосистемы утрачена навсегда.

Об этом на брифинге сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"С первых дней войны Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов работает над тем, чтобы зафиксировать все преступления, которые сегодня государство-агрессор наносит нашим экосистемам. С первых дней войны внимание было приковано к Чернобыльской зоне, где рашисты пытались совершить акты ядерного терроризма. Они причинили очень много ущерба нашему биосферному Чернобыльскому заповеднику, который является крайне важным объектом заповедного фонда. На сегодняшний день предварительный ущерб, нанесенный зоне отчуждения, превышает 2,5 млрд грн", - заявил он.

По его словам, оккупанты вывели из строя систему контроля радиационного состояния.

"Мы потеряли доступ к информации о радиационном фоне в зоне отчуждения. Сейчас уже часть постов возобновила свою работу. Мы работаем над тем, чтобы в онлайн-формате передавать информацию каждому украинцу. Они уничтожили новейшую центрально-аналитическую лабораторию города Чернобыль. Это почти 100 единиц современного оборудования. Аналогов этому оборудованию нет в Европе. Они разграбили и уничтожили много другой компьютерной техники. Мы работаем над ее восстановлением", - добавил Стрелец.

Министр отметил, что в уникальном заповедном комплексе Чернобыля огнем уничтожено около 12 тысяч га.

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"Это огромные потери для флоры и фауны. Мы понимаем, что часть экосистемы мы потеряли навсегда", – отметил он.

Кроме того, оккупанты после себя оставили большое количество боеприпасов, заминировали территорию. В настоящее время работники ГСЧС вместе с сотрудниками зоны отчуждения работают над разминированием.

Фиксация экологических преступлений продолжается каждый день. По оценкам министерства, это первый за всю новейшую историю вооруженный конфликт с таким огромным количеством фактов причинения вреда окружающей среде.

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