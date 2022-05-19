Оккупанты вывозят тела погибших под завалами драмтеатра в Мариуполе в сторону Старого Крыма, - Андрющенко

В Мариуполе из-под завалов Драматического театра продолжают доставать тела людей, за последние два дня зафиксировано несколько рейсов с погибшими.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты продолжают разборы завалов Драматического театра. Наши источники сообщают, что вчера и сегодня тела погибших вывозили несколько раз грузовиками в сторону Старого Крыма", - написал он.

По словам Андрющенко, территорию расчистки захватчики охраняют и не дают доступ местным.

"Операция по сокрытию последствий военных преступлений продолжается", - отметил Андрющенко.

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