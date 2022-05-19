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Оккупанты вывозят тела погибших под завалами драмтеатра в Мариуполе в сторону Старого Крыма, - Андрющенко

театр,маріуполь,драматичний

В Мариуполе из-под завалов Драматического театра продолжают доставать тела людей, за последние два дня зафиксировано несколько рейсов с погибшими.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты продолжают разборы завалов Драматического театра. Наши источники сообщают, что вчера и сегодня тела погибших вывозили несколько раз грузовиками в сторону Старого Крыма", - написал он.

По словам Андрющенко, территорию расчистки захватчики охраняют и не дают доступ местным.

"Операция по сокрытию последствий военных преступлений продолжается", - отметил Андрющенко.

Также читайте: В драмтеатре Мариуполя погибли 600 человек, - расследование Associated Press

Автор: 

Мариуполь (5704) театр (229)


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уроды...
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19.05.2022 15:19 Ответить
Підлі гидоти.
Дехто ніколи не взнає, де їхні рідні, що з ними.
США може зі своїх супутників якось відслідкувати цей кримінальний вчинок?
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19.05.2022 15:25 Ответить
Чи має право на існуваня в ********* світі ця імперія зла ? думаю ні.
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19.05.2022 15:48 Ответить
 
 