Оккупанты вывозят тела погибших под завалами драмтеатра в Мариуполе в сторону Старого Крыма, - Андрющенко
В Мариуполе из-под завалов Драматического театра продолжают доставать тела людей, за последние два дня зафиксировано несколько рейсов с погибшими.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты продолжают разборы завалов Драматического театра. Наши источники сообщают, что вчера и сегодня тела погибших вывозили несколько раз грузовиками в сторону Старого Крыма", - написал он.
По словам Андрющенко, территорию расчистки захватчики охраняют и не дают доступ местным.
"Операция по сокрытию последствий военных преступлений продолжается", - отметил Андрющенко.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дехто ніколи не взнає, де їхні рідні, що з ними.
США може зі своїх супутників якось відслідкувати цей кримінальний вчинок?