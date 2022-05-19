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Новости Война
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Украина и Египет будут координировать усилия по разблокированию экспорта продуктов питания, - Кулеба

зерно,харків

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Египта Самех Шукри договорились координировать усилия, чтобы Россия разблокировала экспорт продуктов питания из Украины.

Об этом Кулеба сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Поговорил с моим египетским коллегой Самехом Шукри. Благодарен Египту за отказ от российского корабля с украденным в Украине зерном. Мы договорились координировать усилия, чтобы Россия разблокировала экспорт продуктов питания из Украины. Украина и Египет продолжают совместную работу по обеспечению продовольственной безопасности", - написал Кулеба.

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Автор: 

Египет (772) зерно (1068) продовольствие (262) Кулеба Дмитрий (2880)


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бы ли бы у нас хоть сколь нибудь стоящие политики, выжали бы по максимуму с этой ситуации ... а то рашисты там всех этих чурок уже обработали ... Египты, Индонезии и прочие Пакистаны ... нужно ребятам донести мысль что жрать они будут рашисткую нефть .... если помогать нам не будут

был бы у нас президент, а не биба тупая или петя шоколадная ... уже бы давно бы открыли с/х биржу в Украине ... и пусть все обсосы сюда на поклон катаются ... иначе жрать будут песок, грязь или чего у них там в достатке
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19.05.2022 15:01 Ответить
звісно, у нас нема державних діячів, бариги бандити й бункеро-поклонники
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19.05.2022 15:11 Ответить
Всі ці Єгипти, африканські і азійські країни підтримують Росію, ось хай вона їх і годує.
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19.05.2022 15:05 Ответить
Ага...РабZeя распашет очередную Целину и завалит хлебом весь Мир...ждите карман шире...солнечный Магадан и Норилск с Воркутой побьют рекорд а борьбе за Украинский милярд пудов зерна Владимира Щербицкого

...
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19.05.2022 15:28 Ответить
Мені особисто глибоко начхати буде десь в Африці голод чи ні. У нас на горизонті у самі голод восени. Да здравствуєт бідоносій Зеля!
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19.05.2022 17:14 Ответить
 
 