Украина и Египет будут координировать усилия по разблокированию экспорта продуктов питания, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Египта Самех Шукри договорились координировать усилия, чтобы Россия разблокировала экспорт продуктов питания из Украины.
Об этом Кулеба сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Поговорил с моим египетским коллегой Самехом Шукри. Благодарен Египту за отказ от российского корабля с украденным в Украине зерном. Мы договорились координировать усилия, чтобы Россия разблокировала экспорт продуктов питания из Украины. Украина и Египет продолжают совместную работу по обеспечению продовольственной безопасности", - написал Кулеба.
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был бы у нас президент, а не биба тупая или петя шоколадная ... уже бы давно бы открыли с/х биржу в Украине ... и пусть все обсосы сюда на поклон катаются ... иначе жрать будут песок, грязь или чего у них там в достатке
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