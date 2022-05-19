Украина и Египет будут координировать усилия по разблокированию экспорта продуктов питания, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Египта Самех Шукри договорились координировать усилия, чтобы Россия разблокировала экспорт продуктов питания из Украины.

Об этом Кулеба сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Поговорил с моим египетским коллегой Самехом Шукри. Благодарен Египту за отказ от российского корабля с украденным в Украине зерном. Мы договорились координировать усилия, чтобы Россия разблокировала экспорт продуктов питания из Украины. Украина и Египет продолжают совместную работу по обеспечению продовольственной безопасности", - написал Кулеба.

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