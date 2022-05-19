В Раду внесли законопроект, которым предлагается конфискация у пьяных водителей авто на нужды ВСУ
В Украине хотят забирать машины у пьяных водителей для нужд военных и силовых структур. Соответствующий законопроект 7382 был внесен в Верховную Раду.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на карту законопроекта на сайте парламента.
Законопроект предлагает дополнить статью 130 Кодекса об административных правонарушениях новой частью, предусматривающей, что управление автомобилем в пьяном виде, наркотическом или ином опьянении при военном или чрезвычайном положении влечет его конфискацию.
Предлагается направлять такие автомобили на нужды подразделений Вооруженных сил Украины или Министерства внутренних дел или Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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спиртногоантисептика никак.
Для вище переліченого в умовах ВС навіть окремий закон не потрібен.
а ще розкрадання гуманітарки і бадягу з паливом треба прирівняти до
держзради і саджати з конфіскацією.
дерслужбовців та військових зрадників розстрілювати нах...й
а то подивишся на тих хто в безпеці і тих хто під обстрілами тай
**** даєшся як одним добре а другим херово.
ще й помирають чесні за казлів
я їду, мене спинили, на мене наставили зброю і дали ковтнути спиртного.
і?
кому і шо я доведу, через який суд, якщо моє авто уже десь?
люди, мені не автівку шкода, я просто приземлюю ситуацію, як воно буде для пересічного громадянина.
займалися б тим, що пече
а не хєрньою
фактично - закон-дишло
мене врятує компенсція якщо я автівкою на життя заробляю?
або на роботу добираюся?
нащо робити людям капості, забивати цвяхи шляпками вниз?
я просто звикла любий законопроект примірювати до рівня його виконання на землі
і цей мені сильно не до вподоби
і що це за іпанутий проект закону?
як і що мені доводити?
одне діло коли я вчора пішла в магаз, скупилася та у лоток на потреби ЗСУ кинула продукти у достатній кількості
друге - коли ми законодавчо пропонуємо таке
Люди❗Не теряйте разум☝
но мы то все взрослые, понимаем что некоторые под шумок этого будут конфисковать авто даже у тех, кто вообще не пил ни разу в жизни.. и никак свои права не защитишь, сказали был пьяный, значит был
А если не его машина? Тогда как? А если мент или депутат на служебной?
Просто кто-то ******* обеспечение ВСУ. Закатали все в асфальт. Как и броники и каски.
На счет изъятия транспортных средств в период военного положения есть закон предусматривающий выплату компенсации.
Видно поток со взяток превратился в ручеек, нужно срочно спасать положение.
Чо, народ перестал ездить, бухло не продаётся - проблема со потоком взяток наверх?
мы же помним, как у нас на пьянку ловят?
Неодноразовые трубки, прибор без сертификации. А еще есть способы, как сделать, чтобы прибор сработал.
Ну а прибор когда сработал... тут уже можно трусить с клиента капусту.
закон это не запрещает
А якщо ворог прийде в оселю,що тоді робити,на чому тікаті всій сім'ї.....авто забрали в батька за п'янку....тоді помирати!?
Депутати досить хернею займатися - виявляйте зрадників,а після війни розберемося і з п'яними.
А за розмінування Херснщини,яка дала змогу ворогу зайти в глиб країни,та призвела до массових вбивств та знищенню ряда міст і захвату територій - депутати не хочети знайти зрадників?
Чи не на часі такі рішення приймати? Краще гуманітарку пускати в продаж,да депутати?