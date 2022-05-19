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Новости Агрессия России против Украины Война
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В Раду внесли законопроект, которым предлагается конфискация у пьяных водителей авто на нужды ВСУ

пьянство

В Украине хотят забирать машины у пьяных водителей для нужд военных и силовых структур. Соответствующий законопроект 7382 был внесен в Верховную Раду.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на карту законопроекта на сайте парламента.

Законопроект предлагает дополнить статью 130 Кодекса об административных правонарушениях новой частью, предусматривающей, что управление автомобилем в пьяном виде, наркотическом или ином опьянении при военном или чрезвычайном положении влечет его конфискацию.

Предлагается направлять такие автомобили на нужды подразделений Вооруженных сил Украины или Министерства внутренних дел или Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Ровенщине у нетрезвых водителей отобрали и передадут ВСУ более 200 машин

пьянство (867) водители (502)


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Топ комментарии
+32
но... маленькими букавами в законе будет написано, что это не распространяется на депутатов, плокулолов, судей и проч илиты
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19.05.2022 15:20
+19
Закон = официальный произвол и беспредел❗☝С нашими ментами это треш 100%👎
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19.05.2022 15:26
+18
І про бухих та під кайфом за кермом нардепів,чиновників різних рівнів,поліціянтів,прокурорів,суддів...не зубудьте....
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19.05.2022 15:22
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Правила форума Совет форумчан
но... маленькими букавами в законе будет написано, что это не распространяется на депутатов, плокулолов, судей и проч илиты
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19.05.2022 15:20 Ответить
Закон = официальный произвол и беспредел❗☝С нашими ментами это треш 100%👎
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19.05.2022 15:26 Ответить
Угу..И попов.Сами понимает-у них работа вредная-то похороны,то хрестины.Без спиртного антисептика никак.
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19.05.2022 15:34 Ответить
Чом би й ні! Але ж для військових на фронті.
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19.05.2022 15:21 Ответить
Теперь нужно придумать за что забирать квартиры и дома❗Вот тогда мы наконец то прийдем в европу❗☝
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19.05.2022 15:33 Ответить
Правильно! Увидели в окно что бухаешь на кухне - выселить, квартиру/дом забрать в фонд Бени-фициара Украины, ему деньги нужны.
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19.05.2022 15:35 Ответить
Я бы статью для пидоров садящихся за руль пьяными, приравнивал к попытке убийства, и садил на 5 лет минимум( а если с последствиями и людскими жертвами то вышка без всяких если). Одного двух посадили бы, и вы увидели бы насколько меньше станет смертей на дорогах. А разьезжать бухими во время войны .....тебе жалко этих *********, - о горе лишатся машины, а потенциальных убитых ими нет?
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19.05.2022 15:47 Ответить
Да чо там, машина понравилась - сразу вывели и к стенке. Чо мы, не умеем как кацапы? Ну разве что водкой сверху сбрызнуть чтоб пованивало.
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19.05.2022 16:04 Ответить
О, так тебе за поребрик нужно, и сразу в госдуму
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19.05.2022 19:46 Ответить
На, почитай для загального розвитку що таке https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%96_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD_%D0%B2_%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83 воєнний стан і не пиши чухні, ущємльонний.
Для вище переліченого в умовах ВС навіть окремий закон не потрібен.
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19.05.2022 16:11 Ответить
Жену отправь воинам на фронт . Помогать будет🤙💋
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19.05.2022 15:35 Ответить
100 відсотково підтримую! В ЗСУ
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19.05.2022 15:21 Ответить
А если машина твоя понравилась менту и экспертиза "случайно" показала алкоголь.☝ но ты не пил❗Это класс👍
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19.05.2022 16:46 Ответить
Їх давно забирають, звідки ці депутати приїхали?
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19.05.2022 15:22 Ответить
і це правильно
а ще розкрадання гуманітарки і бадягу з паливом треба прирівняти до
держзради і саджати з конфіскацією.
дерслужбовців та військових зрадників розстрілювати нах...й
а то подивишся на тих хто в безпеці і тих хто під обстрілами тай
**** даєшся як одним добре а другим херово.
ще й помирають чесні за казлів
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19.05.2022 15:43 Ответить
І про бухих та під кайфом за кермом нардепів,чиновників різних рівнів,поліціянтів,прокурорів,суддів...не зубудьте....
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19.05.2022 15:22 Ответить
Забудут❗Это 💯%
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19.05.2022 15:24 Ответить
А коли це авто службове???
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19.05.2022 15:39 Ответить
хєрня цей закон
я їду, мене спинили, на мене наставили зброю і дали ковтнути спиртного.

і?

кому і шо я доведу, через який суд, якщо моє авто уже десь?

люди, мені не автівку шкода, я просто приземлюю ситуацію, як воно буде для пересічного громадянина.

займалися б тим, що пече
а не хєрньою
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19.05.2022 15:24 Ответить
Доведете в суді, отримаєте компенсацію. Але ваша ситуація виглядає фантастично, при зловживанні може привести до війни проти поліції.
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19.05.2022 15:28 Ответить
А як тероборона через пару днів після зборів ,,, на передовій опиняться ,,, ? Не все так ,,як нам хочуть показать ,,, падло е у всіх ланках влади
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19.05.2022 15:34 Ответить
це у разі якщо у мене є дядя- прокурор або папа-суддя
фактично - закон-дишло

мене врятує компенсція якщо я автівкою на життя заробляю?

або на роботу добираюся?

нащо робити людям капості, забивати цвяхи шляпками вниз?

я просто звикла любий законопроект примірювати до рівня його виконання на землі

і цей мені сильно не до вподоби
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19.05.2022 15:40 Ответить
до речі, автореєстратори у нас все ще на мораторії?

і що це за іпанутий проект закону?
як і що мені доводити?

одне діло коли я вчора пішла в магаз, скупилася та у лоток на потреби ЗСУ кинула продукти у достатній кількості

друге - коли ми законодавчо пропонуємо таке
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19.05.2022 15:30 Ответить
А що зараз заважає наставити на тебе зброю, та в гаражі на детальки розібрати твою ластівку сорокорічну?
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19.05.2022 15:43 Ответить
Молодці!!! Дайош армії авто!!!
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19.05.2022 15:25 Ответить
З такими цінами на бенз, як зараз в Україні, особливо не покатаєшся. А у мажорів і суддів ніхто нічого не забере
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19.05.2022 15:29 Ответить
Это что отдельно для чиновников? У обычных смертных давно изымают, и правильно делают
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19.05.2022 15:26 Ответить
Ще й на потреби мусорам...
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19.05.2022 15:26 Ответить
Я так розумію, що майно рашистских колаборантів вже все забрали на потреби ЗСУ, тепер настав час бухарів?!!
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19.05.2022 15:27 Ответить
вместе с алкашом забирать машину, будет унитазы мыть
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19.05.2022 15:29 Ответить
как ты что ли?
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19.05.2022 15:40 Ответить
3 й місяць війни ,,, що це робиться ? Чому так довго? ,,, мде,. Реторичне питання,,, СБУ викрили ублюдків які на 12 мільйонів бронежилетів хотіли продать з гуманітарки ,,,, ну як це ? Риба гние з голови ,,,
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19.05.2022 15:29 Ответить
Відмажуться! Правда тариф зріст у 2-3 рази!(((((
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19.05.2022 15:29 Ответить
Это канец.
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19.05.2022 15:32 Ответить
Хіба ж ті алкаші проголосують за той законопроєкт ?
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19.05.2022 15:34 Ответить
В Україні хочуть забирати машини у п'яних водіїв на потреби військових і силових структур. Джерело:
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19.05.2022 15:36 Ответить
Если бы не делали исключений, тогда - давно пора, по-другому не отучить. Единственное, что при какой-нибудь "средней или тяжелой" степени опьянения или при повторном нарушении.
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19.05.2022 15:38 Ответить
То есть первый раз случайно никогоне убил, поймали - отпустили, и на второй раз - конфисковываем? Хм...
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19.05.2022 15:45 Ответить
Почему только авто, все имущество конфисковать на нужды армии. Наголосовали за клоунов, а те довели страну до войны и с народа нитки вьют
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19.05.2022 15:38 Ответить
Сейчас при ограблении главное крикнуть, что это на нужды армии и грабителю ещё помогать начнут❗

Люди❗Не теряйте разум☝
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19.05.2022 17:59 Ответить
оно то может и правильно, когда действительно так..
но мы то все взрослые, понимаем что некоторые под шумок этого будут конфисковать авто даже у тех, кто вообще не пил ни разу в жизни.. и никак свои права не защитишь, сказали был пьяный, значит был
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19.05.2022 15:39 Ответить
Так тіж зрадники из ВР і будуть конфісковувати авто у фермерів.
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19.05.2022 15:42 Ответить
В атаку на Херсон на конфискованных Мерседесах!
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19.05.2022 15:39 Ответить
Тільки в Зраді приймати такі закони. Вони ж діяти не будуть. Треба спочатку змінити весь склад ВР. Прибрати звідти злодіїв та зрадників, а потім вже прийняти такий закон
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19.05.2022 15:41 Ответить
Ті що їздять на сужбовому авто тепер можуть пити необмежено??
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19.05.2022 15:43 Ответить
Зебуины не только на гуманитарке барыжат, открыли еще окно возможностей
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19.05.2022 15:47 Ответить
А тем временем в Украину ввезли по нулевой ставке растаможки 80 тысяч авто - как бы на нужды ЗСУ( 30% автивок - премиум класса). Маленькая хитрость от команды политического руководителя Украины и колоссальное бабло бюджет не получил на зарплаты военным, пенсии... Да, признаю, что он не лох.
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19.05.2022 15:49 Ответить
Ввозити можна і не на потреби ЗСУ, правила спрощені глобально. Та й "преміум" може бути 2020 року, а може - 1999. Хай
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19.05.2022 15:54 Ответить
не треба ля-ля поляки ****** коли наші перекупи почали вигрібати все з їх автосалонів
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20.05.2022 01:39 Ответить
Есть наказание за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
А если не его машина? Тогда как? А если мент или депутат на служебной?
Просто кто-то ******* обеспечение ВСУ. Закатали все в асфальт. Как и броники и каски.
На счет изъятия транспортных средств в период военного положения есть закон предусматривающий выплату компенсации.
Видно поток со взяток превратился в ручеек, нужно срочно спасать положение.
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19.05.2022 15:51 Ответить
Не побоюсь этого слова - ******! Итак разводов хватало, а уж с такой ценой - или машину сюда, или 10% стоимости на лапу.

Чо, народ перестал ездить, бухло не продаётся - проблема со потоком взяток наверх?
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19.05.2022 15:59 Ответить
Будет еще один рассадник коррупции.
мы же помним, как у нас на пьянку ловят?
Неодноразовые трубки, прибор без сертификации. А еще есть способы, как сделать, чтобы прибор сработал.
Ну а прибор когда сработал... тут уже можно трусить с клиента капусту.
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19.05.2022 16:01 Ответить
Пiд@ры сдадут Украину без москалей...
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19.05.2022 16:07 Ответить
Вони що там курять?! Може досить вже всякою х*нею займатись?
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19.05.2022 16:23 Ответить
Все, что могут придумать - так это как и что отобрать у гражданина. На другое ума не хватает.
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19.05.2022 16:35 Ответить
жульки отдадут армии, а мерсы - своим родственникам
закон это не запрещает
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19.05.2022 16:41 Ответить
Згоден, якщо затримувати п'яних водіїв (у т.ч. суддів, прокурорів, мусорів, митників, депутатів та інших слуг народу) зможе кожен громадянин.
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19.05.2022 16:47 Ответить
Я спиртне взагалі не вживаю. На ханигу не схожий, але дуже часто при зупинці вже і нова поліція намагається повісити на мене нетверезу їзду. Я вже втомився з ними сваритись. А що буде, коли цей закон приймуть- це буде повний безпрєдєл. А ще коли приймуть так званий закон про образу правоохоронця, куди можна віднести все, крім плазування перед ними з грішми в зубах- буде набагато гірше, ніж в росії. Зараз депутати продавлять все що хочуть, бо типу війна, і не можна протестувати. Але вони не думають, що через 2 роки, коли після виборів їх вишвирнуть на помийку історії, вони мають жити по тим правилам, які недавно самі придумали. Немає в них почуття самозбереження, на жаль.
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19.05.2022 17:11 Ответить
Помиляєтесь, вони для себе в даний час формують матеріальну подушку для без бідного життя в майбутньому
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19.05.2022 20:00 Ответить
Раскупят москвичи и жигули с запорожцами и будут бухать дальше.
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19.05.2022 17:25 Ответить
не хер бухать за рулем,перегибы на местах будут,а в основном,правильно!Я в днепре в 90 х по Кирова против движения задом ездил,мусора все у меня на СТО обслуживались,а с 2000 х кураж ушел,голова стала думать,а не жопа.В наше военное время,быковать не надо,буханул,****** пешком!
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19.05.2022 17:32 Ответить
Цих треба розстріляти. А потім вибрати нових, не таких злодійкуватих.
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19.05.2022 17:57 Ответить
Пьянству бой. А как вы хотели? Алкоголики , тунеядцы. А кто не согласен , на цементный завод.
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19.05.2022 18:20 Ответить
Пьянству бой! Так выпьем,перед боем!
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20.05.2022 02:19 Ответить
Нужды ВСУ должны пополнятся и финансироваться государством . наши украинские власть имущие ублюдки и подонки разворовали за 30 лет всё что предназначалось для армии .а теперь гниды хотят за счёт бухих граждан армии технику подогнать .
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19.05.2022 18:47 Ответить
За один адміністративний проступок три покарання? Не дуже багато?Штраф,позбавлення прав,ще й конфіскацію добавляють! Не жирно так наказувати з першого разу? Можливо й треба вводити конфіскацію,але для цього є друга частина,третя статті 130.
А якщо ворог прийде в оселю,що тоді робити,на чому тікаті всій сім'ї.....авто забрали в батька за п'янку....тоді помирати!?
Депутати досить хернею займатися - виявляйте зрадників,а після війни розберемося і з п'яними.
А за розмінування Херснщини,яка дала змогу ворогу зайти в глиб країни,та призвела до массових вбивств та знищенню ряда міст і захвату територій - депутати не хочети знайти зрадників?

Чи не на часі такі рішення приймати? Краще гуманітарку пускати в продаж,да депутати?
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20.05.2022 02:37 Ответить
Трухину *****
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30.08.2022 19:25 Ответить
 
 