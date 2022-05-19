В Раду внесли законопроект, которым предлагается конфискация у пьяных водителей авто на нужды ВСУ

В Украине хотят забирать машины у пьяных водителей для нужд военных и силовых структур. Соответствующий законопроект 7382 был внесен в Верховную Раду.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на карту законопроекта на сайте парламента.

Законопроект предлагает дополнить статью 130 Кодекса об административных правонарушениях новой частью, предусматривающей, что управление автомобилем в пьяном виде, наркотическом или ином опьянении при военном или чрезвычайном положении влечет его конфискацию.

Предлагается направлять такие автомобили на нужды подразделений Вооруженных сил Украины или Министерства внутренних дел или Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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